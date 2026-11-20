Блестящий матч от Медведева, который не оставил шансов Фрэнсису Тиафо и уверенно вышел в полуфинал Итогового турнира — 6:3, 6:4! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ЭЙС — 6:4!
Эйс — 40:30, матчбол у Медведева!
Отличная подача — 30:30.
Аут по длине у Даниила — 15:30.
В сетку пробил Медведев в долгом обмене ударами — 15:15.
Тиафо держал розыгрыш в руках, но сорвал форхенд — 15:0.
Тиафо сорвал форхенд на ровном месте — 5:4, Медведев повел с брейком и выйдет подавать на матч!
Медведев достал и подачу, и укороченный, а Тиафо не смог перебросить сетку с лета — меньше, снова брейк-пойнт!
В обоюдоострой игре Фрэнсис оказался острее — ровно.
В розыгрыше со второй подачи Медведев дождался шага соперника вперед и легко обвел по линии — меньше, третий в гейме брейк-пойнт.
Долгий розыгрыш, Тиафо решил укоротить, Медведев догнал, но сыграл сопернику на ракетку и получил виннер в свободный корт — 40:40.
Острый прием Медведева, потом еще удар под право, а Тиафо пробил в трос, от которого мяч не перелетел на чужую сторону — меньше, еще брейк-пойнт!
Тяжелейший розыгрыш все-таки забрал Тиафо — 40:40.
Еще ошибка Тиафо — 30:40, брейк-пойнт и скрытый матчбол у Медведева!
Ох, Тиафо был у сетки и вроде бы держал ситуацию в руках, но от троса мяч ушел в аут — 30:30.
Слишком коротко сыграл Медведев, и Тиафо легко забил слева виннер в угол — 30:15.
Мощная атака от Тиафо с выходом вперед — 15:15.
Тиафо сорвал удар после приема Даниила — 0:15.
Подачей закрыл Медведев гейм — 4:4.
И еще одно — 40:15.
Снова очко с подачи — 30:15.
Отличная подача Медведева и тут же прием на вылет в ответ — 15:15.
Очко с подачи — 3:4.
Медведев чудом успел к укороченному и еще и пробил мимо Тиафо... А, нет, был двойной отскок — 40:15.
Удар на вылет от Фрэнсиса после приема россиянина — 30:15.
Из глухой обороны прошла свеча у Медведева, он выровнял розыгрыш, затем оказался в атаке, но не попал в итоге с форхенда по ширине — 15:15.
Мощнейший прием Медведева, и Тиафо ответил в аут по длине — 0:15.
Блестящий серв энд воллей от Медведева с идеальным укороченным — 3:3.
Тиафо отыграл два мяча подряд — 40:30.
Не принял американец вторую подачу — 40:0.
Бегал Тиафо по корту, но в итоге пробил в сетку — 30:0.
Отличная подача Медведева — 15:0.
Гейм за Тиафо — 2:3.
В сетку пробил Медведев с бэкхенда — 40:30.
Долгий розыгрыш закончился очередной ошибкой Тиафо слева — 30:30.
Эйс по центру корта — 30:15.
А вот тут после агрессивных ответов Медведева американец сорвал форхенд — 15:15.
Тиафо забежал в розыгрыше под право, ускорил удар и забрал очко — 15:0.
Шикарным ударом дожал гейм Даниил — 2:2.
И тут же эйс — 40:30.
Двойная ошибка — 30:30.
Эйс Медведева — 30:15.
Тут же подача пришла на выручку — 15:15.
Тиафо начал агрессивно гейм на подаче Медведева — 0:15.
Смэшем закрыл гейм Тиафо — 1:2.
Хорош в атаке Тиафо — больше.
Медведев выжал ошибку из соперника — 40:40.
Мощнейшие атаки Тиафо справа дали результат — 40:30.
Не попал по длине россиянин под давлением — 30:30.
Блестящая выбивающая подача — 15:30.
Медведев везде добежал в обороне и в итоге легко обвел вышедшего к сетке соперника — 0:30.
Тиафо рванул вперед, и Медведев пробил ему в противоход — 0:15.
Гейм за Даниилом — 1:1.
Косой эйс — 40:15.
Медведев сорвал форхенд — 30:15.
Затяжной розыгрыш закончился ошибкой Тиафо слева — 30:0.
И тут же отменная подача Медведева — 15:0.
Гейм под «ноль» — 0:1.
Очко с подачи — 40:0.
Хорошо начал Тиафо гейм на своей подаче на старте второго сета — 30:0.
Очень качественный, практически безошибочный сет от Медведева, а сам Даниил смог сделать нужный брейк и выиграть партию — 1-0.
Косым эйсом закрыл Медведев сет — 6:3!
Бесподобный прием на вылет — 40:30, остался второй сетбол.
Тиафо снова не попадает с бэкхенда — 40:15, двойной сетбол!
И тут же эйс — 30:15.
Глубокий прием Тиафо, очень тяжелый розыгрыш, в итоге Фрэнсис смог забежать под форхенд и пробить по диагонали в угол, но Медведев не просто догнал, а еще и попал в самый угол по линии — 15:15!
Двойная ошибка — 0:15.
И снова очко с подачи — 5:3. Теперь Медведев выйдет подавать на сет, а Тиафо будет цепляться за партию изо всех сил.
Прием в сетку — 40:15.
Прием на вылет — 30:15.
Эйс — 30:0.
Успешный серв энд воллей от американца — 15:0.
И подачей закрыл Медведев гейм под «ноль» — 5:2, брейк подтвержден.
Эйс — 40:0.
Отличный обратный кросс Медведева после приема соперника — 30:0.
Очко Медведева с подачи — 15:0.
Снова розыгрыш на второй подаче и невынужденная ошибка Тиафо слева — 4:2, Медведев повел с брейком!
Тиафо пытался уложить мяч в другой угол после приема Медведевым второй подачи, но малость не попал с бэкхенда — меньше, второй брейк-пойнт Даниила.
Глубокий прием и серия атак Даниила, но затем Тиафо выровнял игру, дождался удобного мяча, пошел в атаку и продавил — ровно.
Медведев достал сложный мяч в обороне, добежав через весь корт, а в ответ Тиафо сорвал бэкхенд с хафкорта — 30:40, брейк-пойнт!
В напряженном розыгрыше вдруг оба решили устроить парад укороченных, и россиянин выиграл — 30:30.
Аут с приема — 30:15.
Агрессивный форхенд Медведева привел к ошибке американца — 15:15.
Все тянул Медведев в обороне, но Тиафо закончил ударом с лета у сетки — 15:0.
Еще один продолжительный розыгрыш, и в нем Тиафо сорвал бэкхенд после атаки Даниила — 3:2.
Шикарная косая подача — больше.
Мощно подал Даниил и не дал слабины в атаке, закончив вторым ударом после приема Тиафо — ровно.
Блестящий форхенд по линии от Тиафо в продолжительном розыгрыше — меньше, брейк-пойнт.
Тиафо зацепился за прием, смог организовать атаку и снова пошел вперед, но на этот раз нарвался на шикарный удар россиянина — 40:40.
Медведев достал тяжелейший мяч, выровнял розыгрыш, а когда Тиафо рванул к сетке, Даниил попробовал обвести слева, но рука дрогнула — 30:40, брейк-пойнт.
Очко с подачи — 30:30.
Медведев очень остро подал вторую, а потом еще и в противоход здорово пробил, и Тиафо не поднял над сеткой — 15:30.
И еще и двойная ошибка у Даниила — 0:30.
Шикарный розыгрыш, но Тиафо продавил Медведева в нем — 0:15.
Аут с приема — 2:2.
Отличная подача — 40:15.
Медведев принял сложнейшую подачу, и Тиафо не справился — 30:15.
Две подряд отличные подачи Тиафо — 30:0.
Гейм за Даниилом — 2:1.
Отличная подача — 40:15.
Блестящий контрудар Медведева — 30:15.
Аут у россиянина после глубокого приема — 15:15.
Эйс Даниила — 15:0.
Очко с косой подачи — 1:1.
Тиафо выиграл розыгрыш в атаке, а затем отлично подал — 40:15.
А вот теперь сетка с бэкхенда у Фрэнсиса — 15:15.
Долгий розыгрыш закончился небольшим аутом Медведева — 0:15.
Долгий розыгрыш, но закончил его Даниил бэкхендом на вылет — 1:0.
Не прошла первая, вторую американец принял остро, и Даниил пробил в сетку — 40:15.
Нет приема — 40:0.
И второй розыгрыш за Даниилом — 30:0.
Даниил Медведев вышел на первую в матче подачу. И сразу выиграл первое очко — 15:0.
Тиафо выиграл жеребьевку и выбрал принимать первым. Начинается разминка.
Теннисисты выходят на корт.
Медведев начал турнир с уверенной победы над итальянцем Флавио Коболли, но затем уступил испанцу Карлосу Алькарасу без особых шансов. У Тиафо все было наоборот: поражение от Алькараса без вариантов и затем победа в двух партиях над Коболли. Победитель сегодняшней встречи выйдет в полуфинал.
30-летний Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге АТР, 28-летний Тиафо — восьмой. Соперники встречались восемь раз, и шесть побед на счету россиянина, но два из трех последних матчей выиграл американец. В том числе на относительно недавнем US Open в 1/8 финала. Матч точно будет непростой для обоих.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев играет с американцем Фрэнсисом Тиафо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.