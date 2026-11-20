22:25

Медведев начал турнир с уверенной победы над итальянцем Флавио Коболли, но затем уступил испанцу Карлосу Алькарасу без особых шансов. У Тиафо все было наоборот: поражение от Алькараса без вариантов и затем победа в двух партиях над Коболли. Победитель сегодняшней встречи выйдет в полуфинал.