Косторная сражается за первую медаль в паре с мужем, Кондратюк вне топ-10. LIVE

17:23

Начинают фигуристы с тройного риттбергера, но не удается он качественно у Александры, к сожалению. Зато тройная подкрутка выполнена безукоризненно, на четвертый уровень, как и поддержка третьей группы — тоже высший уровень от судей. Выброс с тройного флипа выполнен прекрасно, никаких нареканий. Очень интересная хореографически дорожка у пары поставлена, получает она четвертый уровень, как и следующей за ней тодес. Вращения сделаны четко и синхронно, к этому элементу не придраться — вновь четвертый уровень. И только ошибка в начале все портит слегка.