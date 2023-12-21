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Спорт

Косторная сражается за первую медаль в паре с мужем, Кондратюк вне топ-10. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Ритм-танец, короткая программа мужчин и пар. ОНЛАЙН

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день соревнований танцоры, мужчины-одиночники и спортивные пары показывают свои короткие программы. Алена Косторная в паре с супругом Георгием Куницей пытается попасть на пьедестал впервые в совместной карьере. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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17:52

Технический перерыв на заливку льда.

17:51

Кровь пошла у Георгия из носа после проката. А оценка Куницы и Косторной за выступление 63,74 балла. Плачет Алена после объявления оценок.

17:48

Очень нежное, лиричное катание показывает пара. Тройная подкрутка у них на первый уровень оказывается, тут что-то пошло не так, а вот дальше они чисто исполняют параллельный тройной флип. А дальше, увы, с выброса с тройного риттбергера Алена падает. Дорожка шагов у пары выполнена на второй уровень, но весьма достойно сделан тодес — на третий уровень. Вращениями заканчивают фигуристы, третий уровень, да еще и с помаркой. Увы, не все получилось сегодня.

17:45

Алена Косторная и Георгий Куница на льду. С новой программой!

17:44

Шегай и Шамшуров получают 62,38 балла.

17:42

Первым элементом стоит подкрутка у пары, справляются они на второй лишь уровень, но сразу делают выброс с тройного риттбергера, а вот это получается у пары очень хорошо. Тодес у пары получает третий уровень, следом фигуристы исполняют двойной аксель, параллельно выходит. А вот на дорожке шагов чуть ошибаются фигуристы, немного минусуют судьи этот элемент. Поддержка третьей группы выходит на четвертый уровень. С помарками выходит выступление у пары, к сожалению.

17:39

Майя Шегай и Игорь Шамшуров на льду.

17:38

Кадырова и Колесова набирают за свой прокат 71,47 балла.

17:37

Первым элементом стоит у пары параллельный тройной сальхов, но вот партнерша исполняет чисто, а у партнера не получается приземление. Тройная подкрутка выполнена на третий уровень. Выброс с тройного риттбергера сделан весьма и весьма достойной. Поддержка на третий группы тоже получила высший уровень от судей, а вот тодес выполнен только на третий. Но тут стоит отметить некую гипнотичность в музыке, завораживает она, и прекрасная программа у ребят под нее получается.

17:33

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов открывают вторую разминку.

17:26

Вторая разминка на льду.

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100%
17:25

Оценка Бойковой и Козловского за прокат — 78,95 балла.

17:23

Начинают фигуристы с тройного риттбергера, но не удается он качественно у Александры, к сожалению. Зато тройная подкрутка выполнена безукоризненно, на четвертый уровень, как и поддержка третьей группы — тоже высший уровень от судей. Выброс с тройного флипа выполнен прекрасно, никаких нареканий. Очень интересная хореографически дорожка у пары поставлена, получает она четвертый уровень, как и следующей за ней тодес. Вращения сделаны четко и синхронно, к этому элементу не придраться — вновь четвертый уровень. И только ошибка в начале все портит слегка.

17:19

Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выходят на лед.

17:19

Хабибуллина и Княжук получают за свой прокат 73,82 балла.

17:17

Прекрасная тройная подкрутка в исполнении фигуристов получается, на третий уровень ее оценивают судьи. Параллельный тройной лутц выполнен просто блестяще. А вот выброс с того же прыжка неудачный, ось подводит, и при приземлении вынуждена руками от лед опираться Наталья, чтобы не упасть. Поддержка третьей группы на четвертый уровень выполнена, все хорошо и с параллельными вращениями, на четвертый уровень тоже. Дорожка шагов у них отличная, чисто выполненная, и эффектным тодесом они завершают прокат.

17:13

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук покажут свой короткий прокат.

17:12

Чикмарева и Янчиков набирают за свой прокат 76,42 балла.

17:10

Первым элементом ставит пара тройную подкрутку, и получается на вид она у них просто прекрасно, но судьи ставят третий уровень. Выброс с тройного риттбергера исполнен просто прекрасно, как и параллельный тройной сальхов — отлично выполнен прыжок. Тодес тоже на высшем уровне, четвертый от судей. Поддержка третьей группы выполнен легко и свободно, получает она также четвертый уровень. Дорожка шагов — четвертый уровень, и все завершают прекрасные параллельные вращения. Прекрасное начало соревнований, отличный прокат от Екатерины и Матвея! Браво!

17:07

Екатерина Чикмарева и Матвей Янчиков открывают соревнования.

17:00

Первая разминка на льду.

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16:50

Вот в таком составе выступят спортивные дуэты.

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16:10

Перерыв на заливку льда. Спортивные пары начнут выступление в 17:00 по московскому времени.

16:00

Таблица по итогам короткой программы у мужчин.

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15:56

Семененко набирает 101,19 балла.

15:53

У Семененко в начале проката стоит каскад четверной тулуп + тройной тулуп, который фигурист делает просто прекрасно. Следом идет он на четверной сальхов, отлично справляется фигурист, получая за прыжок отличную надбавку, больше 2,5 GOE. Вращения у него на четвертый уровень, и с кораблика он прыгает тройной аксель — тоже чисто. Шикарная и хореография у Евгения, прекрасно он справляется со своим выступлением, отличным прокатом завершает соревнования у мужчин. Все у него на четвертый уровень.

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Александр Вильф/РИА Новости
15:50

Евгений Семененко закрывает короткую программу.

15:48

Дикиджи получает за прокат 102,70 балла.

15:47

Дикиджи первым прыгает четверной лутц, шикарно исполнен прыжок. Следом каскад четверной сальхов + тройной тулуп — тоже выполнен просто прекрасно, вращения у него на четвертый уровень. Тройной аксель у фигуриста получается совершенно спокойно и уверенно. Чистейшая программа и очень уверенная заявка на медаль чемпионата страны! Это было мощнейшее выступление.

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Александр Вильф/РИА Новости
15:44

Владислав Дикиджи на льду.

15:43

Судьи оценивают прокат Постарнакова 77,54 балла.

15:41

Фигурист начинает свой прокат с чистого четверного тулупа, следом чуть ковыряет на тройном акселе, но на плюс оценен прыжок. Дорожка шагов получает второй уровень, Каскад у него получается с помарками, но справился со своей программой практически полностью фигурист.

15:38

Даниил Постарнаков приглашается на лед.

15:38

89,73 балла — именно столько набирает Игнатов.

15:35

Игнатов начинает с мощного четверного риттбергера, очень красивым выходит прыжок. Каскад четверной тулуп + тройной тулуп вытаскивает фигурист, за вращения судьи ставят третий уровень. А вот с тройного акселя, фигурист, к сожалению, падает. Не удается ему все-таки чисто исполнить программу, которая на льду все равно звучит очень и очень красиво.

15:32

Макар Игнатов на льду.

15:31

Яблоков получает за свое выступление 83,99 балла.

15:29

Яблоков ставит в начало своего проката четверной тулуп, но не докручивает его, немного закружило фигуриста при приземлении. А следом прыгает спокойно тройной аксель, получается уверенным и чистым прыжок, а вращения набирают четвертый уровень. И каскад получается! Тройной лутц + тройной тулуп прыгает Яблоков. Наконец, мы увидели прыжковую часть без падений. Да и хореография Илью не подвела.

15:26

Илья Яблоков покажет свою короткую программу.

15:25

Федоров набирает за свой прокат 81,47 балла.

15:23

Федоров с падения начинает, четверной лутц фигуристу не покоряется. зато каскад четверной тулуп + тройной тулуп фигурист делает прекрасно. Вращения у Григория на четвертый уровень, а вот тройной аксель выходит с помаркой. Красивая программа у ученица Светланы Соколовской, с весьма неплохой хореографией, которая набирает высокие уровни.

15:20

Григорий Федоров открывает третью разминку.

15:13

Третья разминочная группа выходит на лед.

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14:55

Технический перерыв на заливку льда объявлен. Третья разминка выступит после.

14:53

Мозалев набирает за свое выступление 80,71 балла.

14:52

Мозалев выступает с новой короткой программой и ставит в начало четверной сальхов, который исполняет чистейшим образом. Чуть клюет он на приземлении с тройного акселя, но это не мешает ему выехать прыжок. За вращения он получает четвертый уровень, а вот с первого прыжка в каскаде падает, не удается ему четверной тулуп. Соответственно, каскад тоже потерян. Но стоит отметить, что прекрасное владение коньком у Андрея, шикарная хореография. Но потерянный каскад — это потерянный каскад.

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Александр Вильф/РИА Новости
14:48

Андрей Мозалев закрывает вторую разминку.

14:48

Кондратюк набирает за короткий прокат 80,97 балла.

14:45

Кондратюк начинает с четверного лутца, но с небольшой помаркой выполнен прыжок. Следом борется на тройном акселе фигурист, тоже с помаркой выходит, но выезжает. Вращения у Марка на четвертый уровень, отличное у фигуриста владение коньком. А вот с четверного сальхова Марк падает, соответственно, теряет каскад. Увы, увы, и уровни на хореографических элементах далеко не все получились, и каскад потерян.

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Александр Вильф/РИА Новости
14:42

Марк Кондратюк выходит на лед.

14:41

На повторе видно, как фигурист сильно подвернул голеностоп. Будем надеяться, что обойдется без серьезного повреждения. Здоровья!

14:40

Очень сильно ударился он, отказывается выступать дальше. Очень страшно.

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Александр Вильф/РИА Новости
14:40

Ерохов начинает с падения. Не покоряется фигуристу четверной сальхов, но зато следом почти чисто исполняет он каскад четверной тулуп + тройной тулуп.Вращения получают третий уровень, а вот дальше случается страшное — падает он с акселя, и просто не может катить дальше. Он с трудом поднимается.

14:38

Алексей Ерохов на льду.

14:37

86,97 балла — именно столько набирает Самсонов за прокат.

14:35

Увы, начинает Самсонов с падения, будто проскальзывает у него нога при приземлении с четверного сальхова. А вот дальше чисто выполнен тройной аксель, за вращения судьи ставят ему четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит чистым, и хореография у ученика Этери Тутберидзе очень и очень хорошая. Не помешала ему ошибка в начале программы собраться и сделать все остальное.

14:31

На лед приглашается Даниил Самсонов.

14:31

Судьи оценивают прокат Самарина в 71,95 балла.

14:29

Под «Яблочко» программа у Самарина, очень любит ее публика. А вот сам фигурист начинает с падения, не покоряется ему коронный четверной лутц. Зато тройной аксель выходит чистым, прекрасно с ним справляется фигурист. Вращения у него на третий уровень. И без каскада остается Самарин, на лутце случается бабочка, прыжок оказывается только в два оборота, и второй элемент прикрепить уже невозможно. К сожалению, далеко не все получилось у Саши сегодня.

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Александр Вильф/РИА Новости
14:25

Александр Самарин на льду.

14:25

Зонов набирает за свой прокат 66,78 балла.

14:23

Не получается аксель, совсем, в два оборота да еще и недокрученный. Следом падает Федор с четверного риттбергера, а вот вращения у фигуриста получаются на четвертый уровень. На каскаде тройной лутц + тройной тулуп тоже помарка, не получается чисто. Увы, совсем у Федора разваливается короткая программа, и это очень обидно.

14:19

Федор Зонов открывает вторую разминку.

14:13

Вторая разминка на льду.

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14:12

99,20 балла — именно столько получает Алиев.

14:10

Под группу Любэ катает Дмитрий свою короткую программу. В начало он ставит четверной тулуп + тройной тулуп, исполняет его чисто. Следом совершенно спокойно он исполняет четверной сальхов, судьи оценивают вращения на четвертый уровень. На тройном акселе он чуть заваливается вперед, но прыжок выезжает. Прекрасное выступление от Дмитрия, практически безошибочно!

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Александр Вильф/РИА Новости
14:06

Первую разминку закрывает Дмитрий Алиев.

14:06

Савосин набирает за свой прокат 88,19 балла.

14:04

Савосин ставит в начало своей программы каскад четверной тулуп + тройной тулуп и делает его чисто. Следом идет тройной аксель, и немного не удается приземление Савосину. А вот на третьем прыжке — четверном сальхове — случается падение. Но тут стоит отметить, что хореографическая часть у Романа мощная, четвертые уровни у его элементов.

14:00

Роман Савосин выходит на лед.

14:00

Судьи оценивают прокат Ветлугина в 76,10 балла.

13:57

Ветлугин в начало прыжковой части ставит тройной аксель, с помаркой выходит элемент, а следом и вовсе случается падение — с четверного тулупа падает Матвей, еще и в борт врезается несильно. Вращения на четвертый уровень, а вот каскад получается только тройной лутц + двойной тулуп. Опять же, к сожалению, без ошибок у Матвея не получилось, но тут стоит отметить, что фигурист прекрасно катит, отличное у него владение коньком.

13:54

Матвей Ветлугин покажет свой прокат.

13:53

Гуменник получает за прокат 91,84 балла.

13:51

Гуменник, который стал вторым на прошлом чемпионате России, делает шикарный каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Сольный четверной риттбергер выполнен прекрасно, следом отличные вращения исполняет Петр, на четвертый уровень. А вот на тройном акселе больно грудью об лед падает фигурист, к сожалению. Прекрасная программа у Петра, и это падение в середине, к сожалению, все портит.

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Александр Вильф/РИА Новости
13:47

Соловьев набирает 87, 56 балла.

13:46

Для Семена этот чемпионат России дебютный. Четверной тулуп на старте программы удается ему просто прекрасно, следом чисто идет тройной аксель. Вращения набирают четвертый уровень, и каскад выход тройной лутц + тройной тулуп. Очень и очень достойный прокат, самое главное, что чисто его исполняет Соловьев.

13:42

Семен Соловьев выходит на лед.

13:42

Лутфуллин набирает за свой прокат 77,52 балла.

13:40

Начинает ученик Алексея Мишина с падения, подводит Глеба ось на заявленном четверном риттбергере. Следом борется на каскаде четверной сальхов + тройной тулуп, получается прикрепить второй элемент после того, как касается рукой льда фигурист. Вращения у него на четвертый уровень выходят. На тройном акселе немного вываливается в воздухе Глеб, но в итоге приземляет. К сожалению, сегодня у Лутфуллина вся прыжковая часть с помарками. С такой конкуренцией это может оказать решающую роль.

13:37

Открывает соревнования мужчин Глеб Лутфуллин.

13:30

Первая разминка у мужчин на льду.

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13:15

Идет технический перерыв на заливку льда, после которого на лед выйдут мужчины с короткими программами.

13:10

Турнирная таблица по итогам ритм-танца.

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13:07

67,21 балла — именно столько набирают Курносенко и Варламов.

13:04

Дебютанты чемпионата России на льду. И очень эмоционально, ярко откатывают фигуристы. Твиззлы у них на четвертый уровень, красивым и синхронным получается элементы. Не все получилось, конечно, у пары, в целом, приятно впечатление производит пара.

13:01

Варвара Курносенко и Федор Варламов закрывают выступления в ритм-танце.

13:00

Савкина и Вахнов набирают за ритм-танец 71,65 балла.

12:58

Она в красном платье, он в черном костюме, и это сочетание смотрится очень выигрышно на льду. Не так давно пара катается вместе, и выглядит это. в целом, очень и очень достойно, нет какой-то сильной скованности, и со своими элементами прекрасно справляется дуэт. Отличное выступление, очень техничное катание, легкое и спокойное.

12:55

Дарья Савкина и Александр Вахнов выходят на лед.

12:54

83,29 балла — именно столько набирают Худайбердиева и Базин за свой прокат.

12:52

Еще один дуэт, который уже выигрывал чемпионат России, и сейчас именно они в статусе действующих чемпионов. И это чувствуется, уверенно чувствует себя дуэт. Пусть и не все у них на высшие уровни, но откатывают они свой танец совершенно спокойно, не совершая каких-то грубых ошибок.

12:48

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин представят свою короткую программу.

12:49

66,54 балла получают Усова и Антонов.

12:46

С весьма достойных твиззлов начинают фигуристы, набирают четвертый уровень. Кажется, что немного они скованны, но при этом все заявленные элементы у пары получаются очень и очень хорошо. Отлично справляются они со своим ритм-танцем, а партнерша на льду выглядит весьма эмоционально. Но при этом техническая составляющая проката слабовата.

12:43

Полина Усова и Михаил Антонов на льду.

12:42

Степанова и Букин набирают 86,90 балла.

12:39

Безусловно, Александра и Иван в скатанности превзойдут тут всех участников. Первые твиззлы на очень небольшом расстоянии друг от друга выходят, на четвертый уровень, и параллельная дорожка тоже получается весьма и весьма достойно. При этом надо вспомнить, что пара вернулась в сезон после того, как полтора года не выступала. Иногда кажется, что словно немного тяжеловато катят фигуристы, но лидерства это все равно их не лишит.

12:36

Александра Степанова и Иван Букин открывают третью разминку.

12:30

И третья разминка на льду.

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12:27

У нас технический перерыв на заливку льда. Третья разминка выступит после.

12:16

72,28 набирают Тютюнина и Грачев за свой ритм-танец.

12:14

Под Queen начинает пара свой прокат, и прекрасно они чувствуют свою музыку, действительно отдаваясь танцу. Шикарные твиззлы у них в самом начале, на четвертый уровень. Не все при этом получается выполнить четко и на высокие уровни, дорожка получает, к примеру, первый уровень. Но при этом эффектно смотрится именно фигуристка на льду.

12:10

Софья Тютюнина и Матвей Грачев закрывают вторую разминку.

12:10

72,13 балла — Жданова и Бабаев-Смирнов получают именно столько.

12:07

Под индийские мотивы катают фигуристы, и прекрасно у них костюмы подходят под это выступление. Очень ярко и эффектно. Твиззлы получают у них четвертый уровень. Немного скованно выглядят фигуристы в первой части программы, но вот во второй половине уже более раскованным видится их танец. Зажигают они в конце.

12:04

На лед выходят Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов.

12:04

Оценка Прокопец и Васьковича за прокат — 69,84 балла.

12:02

Дорожка шагов у пары оказывается на первый уровень, но при этом выставленные уровни никак не влияют на впечатление — очень гармонично пара на льду смотрится. А вот твиззлы и поддержка у них на четвертый уровень, и весьма контрастно их скатанность выглядит на фоне предыдущих фигуристов. Более раскованы, более открыты фигуристы. И практически все у них получилось отлично.

11:58

Александра Прокопец и Александр Васькович покажут свой танец.

11:57

Краусова и Корочкин набирают за свой прокат 62,02 балла.

11:55

Первый взрослый сезон для фигуристов, соответственно, первый взрослый чемпионат России. Самые молодые фигуристы в танцевальных дуэтах, и это немного видно — переживают, от того и элементы получаются отнюдь не на самый высокий уровень, к сожалению. Присутствует скованность в их прокате, но старается пара, конечно.

11:52

Ксения Краусова и Даниил Корочкин выходят на лед.

11:51

Шевченко и Ежлов набирают за прокат 71,40 балла.

11:49

Яркие фигуристы, алое платье партнерши сразу привлекает внимание. Дорожка шагов у них получается на второй уровень, а вот твизлы — не самый высокий, у нее третий, у него второй. А вот следующие — уже четвертый. Будто бы раскатываются по ходу программы фигуристы, раскрываются, отпуская волнение.

11:45

Софья Шевченко и Андрей Ежлов открывают вторую разминку.

11:39

Вторая разминка выходит на лед.

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11:38

Качушкина и Волков набирают за свой прокат 72,21 балла.

11:35

Дебютный для фигуристов этот чемпионат России. Очень яркое платье у партнерши, желтое, с пышной короткой юбкой. Хорошие первые твиззлы выходят у пары, а вот дальше элемент у обоих получает второй уровень. Поддержка на одной ноге в конце проката выходит очень легко, очень красиво, да и весь прокат выходит таким. Легким, красивым.

11:32

София Качушкина и Марк Волков.

11:32

Судьи оценивают прокат Мироновой и Устенко 73,78 балла.

11:29

Очень хороший темп берет пара, на достаточно высокой скорости проходит их выступление. Элементы выполняют они четко, за твиззлы оба получают четвертый уровень. Интересно пара на льду смотрится, гармонично, но при этом без ошибок они тоже не обошлись — на дорожке шагов чуть наковырял партнер.

11:26

Екатерина Миринова и Евгений Устенко на льду.

11:25

Оценка Хаврониной и Нарижной за ритм-танец — 75,93. Весьма прилично для таких грубых ошибок.

11:23

Красивый костюм у фигуристки, с открытой спиной. Первый сезон пара проводит вместе, может, немного скатанности им не хватает, но, в целом, они справляются весьма и весьма достойно. Однако без ошибок не обходится, Нарижный на твиззлах ошибается — причем грубо, фактически он его просто не делает. Не все у них получилось, Ирина выглядит очень расстроенной. Хотя при этом катание выглядит весьма достойно.

11:19

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный покажут ритм-танец под Майкла Джексона.

11:19

Шанаева и Дрозд набирают за прокат 76,79 балла.

11:16

Партнерша, конечно, выделяется, в ярком серебряном костюме — топе и юбке, сразу приковывает к себе внимание. Тоже начинает пара с твиззлов, и тоже получается элемент очень хорошим. Чувствуется уверенность от пары, совершенно спокойно они со своим прокатом справляются, красивые у них дорожки шагов, хореографические решения, и все получает третий и четвертый уровни.

11:13

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд на льду.

11:12

Леонтьева и Горелкин за ритм-танец получают 77,45 балла.

11:10

Для пары это первый чемпионат страны среди взрослых. Яркая, эффектная пара — он практически полностью в черном, она в ярком, розовом платье, очень гармонично пара смотрится на льду. И первые твиззлы у обоих на четвертый уровень! Прекрасно со своим ритм-танцем справляется пара, все четко, красиво, без видимых ошибок и нарушений.

11:06

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин открывают соревнования.

11:00

На льду первая разминочная группа.

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10:55

Соревнования начнутся в 11:00 по московскому времени.

10:50

Первыми свои программы представят танцевальные дуэты. Всего их 15, и список участников выглядит так.

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10:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мы увидим ритм-танец, а также короткие программы мужчин и спортивных пар.

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Экономист Зельцер назвал две причины скачка евро выше 101 рубля
Суд отклонил иск Киркорова из-за налога на квартиру
Олимпийская чемпионка рассказала, почему через 30 лет вернулась из США в Россию
В Бурятии осудили мать, которая оставила сына ночевать в канализации
Названо число россиян, которые получат деньги при обмене блокированными активами
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Тимошенко пообещала запретить ЛГБТ* на Украине
Орбан заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию
Широко используемый антибиотик оказался эффективен для лечения наркозависимости
PNPBP: доксициклин оказался эффективен для лечения наркозависимости у мышей
Стало известно, когда Volkswagen Golf GTI станет электрическим
Голую россиянку с дочерью заметили посетители ТЦ в Курске
Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкульт из-за вечеринки Ивлеевой
У главы судейской комиссии Украины нашли гражданство РФ
Экс-тренер сборной России не исключил, что «Зенит» купит лидеров у «Краснодара»
В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить мусорные баки
Суд в Москве назначил лидеру «Левого фронта» 40 часов работ
В Кремле сообщили, будет ли проводиться новогодний прием
Стало известно, на каком отечественном авто ездит спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Аксенов назвал пустым человеком министра обороны Украины, который захотел «захватить Крым»
Сестра Гуфа рассказала о проблемах со здоровьем на фоне скандалов рэпера
В СНБО Украины заявили о необходимости мобилизовать всех украинцев
Девятилетний краснодарец провалился в яму и увяз в грязи
Стало известно, сколько человек не выпускают с Украины за границу ежедневно
В Британии назвали 2023 отличным годом для Путина
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Новый год в Москве пройдет без фейерверков
Киев планирует мобилизовать уехавших из страны мужчин. Минобороны Украины это отрицает
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о планах мобилизовать уехавших украинцев
Главу ФБК* Марию Певчих объявили в розыск
Чертовщина, бесовщина: Ивлеева разозлила общественников вечеринкой с рэпером в носке
Генпрокуратуру просят проверить Настю Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* из-за вечеринки
13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. За актера вступился президент Франции
Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона из-за скандала
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