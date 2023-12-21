Косторная сражается за первую медаль в паре с мужем, Кондратюк вне топ-10. LIVE

Кровь пошла у Георгия из носа после проката. А оценка Куницы и Косторной за выступление 63,74 балла. Плачет Алена после объявления оценок.
Очень нежное, лиричное катание показывает пара. Тройная подкрутка у них на первый уровень оказывается, тут что-то пошло не так, а вот дальше они чисто исполняют параллельный тройной флип. А дальше, увы, с выброса с тройного риттбергера Алена падает. Дорожка шагов у пары выполнена на второй уровень, но весьма достойно сделан тодес — на третий уровень. Вращениями заканчивают фигуристы, третий уровень, да еще и с помаркой. Увы, не все получилось сегодня.
Первым элементом стоит подкрутка у пары, справляются они на второй лишь уровень, но сразу делают выброс с тройного риттбергера, а вот это получается у пары очень хорошо. Тодес у пары получает третий уровень, следом фигуристы исполняют двойной аксель, параллельно выходит. А вот на дорожке шагов чуть ошибаются фигуристы, немного минусуют судьи этот элемент. Поддержка третьей группы выходит на четвертый уровень. С помарками выходит выступление у пары, к сожалению.
Первым элементом стоит у пары параллельный тройной сальхов, но вот партнерша исполняет чисто, а у партнера не получается приземление. Тройная подкрутка выполнена на третий уровень. Выброс с тройного риттбергера сделан весьма и весьма достойной. Поддержка на третий группы тоже получила высший уровень от судей, а вот тодес выполнен только на третий. Но тут стоит отметить некую гипнотичность в музыке, завораживает она, и прекрасная программа у ребят под нее получается.
Начинают фигуристы с тройного риттбергера, но не удается он качественно у Александры, к сожалению. Зато тройная подкрутка выполнена безукоризненно, на четвертый уровень, как и поддержка третьей группы — тоже высший уровень от судей. Выброс с тройного флипа выполнен прекрасно, никаких нареканий. Очень интересная хореографически дорожка у пары поставлена, получает она четвертый уровень, как и следующей за ней тодес. Вращения сделаны четко и синхронно, к этому элементу не придраться — вновь четвертый уровень. И только ошибка в начале все портит слегка.
Прекрасная тройная подкрутка в исполнении фигуристов получается, на третий уровень ее оценивают судьи. Параллельный тройной лутц выполнен просто блестяще. А вот выброс с того же прыжка неудачный, ось подводит, и при приземлении вынуждена руками от лед опираться Наталья, чтобы не упасть. Поддержка третьей группы на четвертый уровень выполнена, все хорошо и с параллельными вращениями, на четвертый уровень тоже. Дорожка шагов у них отличная, чисто выполненная, и эффектным тодесом они завершают прокат.
Первым элементом ставит пара тройную подкрутку, и получается на вид она у них просто прекрасно, но судьи ставят третий уровень. Выброс с тройного риттбергера исполнен просто прекрасно, как и параллельный тройной сальхов — отлично выполнен прыжок. Тодес тоже на высшем уровне, четвертый от судей. Поддержка третьей группы выполнен легко и свободно, получает она также четвертый уровень. Дорожка шагов — четвертый уровень, и все завершают прекрасные параллельные вращения. Прекрасное начало соревнований, отличный прокат от Екатерины и Матвея! Браво!
У Семененко в начале проката стоит каскад четверной тулуп + тройной тулуп, который фигурист делает просто прекрасно. Следом идет он на четверной сальхов, отлично справляется фигурист, получая за прыжок отличную надбавку, больше 2,5 GOE. Вращения у него на четвертый уровень, и с кораблика он прыгает тройной аксель — тоже чисто. Шикарная и хореография у Евгения, прекрасно он справляется со своим выступлением, отличным прокатом завершает соревнования у мужчин. Все у него на четвертый уровень.
Дикиджи первым прыгает четверной лутц, шикарно исполнен прыжок. Следом каскад четверной сальхов + тройной тулуп — тоже выполнен просто прекрасно, вращения у него на четвертый уровень. Тройной аксель у фигуриста получается совершенно спокойно и уверенно. Чистейшая программа и очень уверенная заявка на медаль чемпионата страны! Это было мощнейшее выступление.
Фигурист начинает свой прокат с чистого четверного тулупа, следом чуть ковыряет на тройном акселе, но на плюс оценен прыжок. Дорожка шагов получает второй уровень, Каскад у него получается с помарками, но справился со своей программой практически полностью фигурист.
Игнатов начинает с мощного четверного риттбергера, очень красивым выходит прыжок. Каскад четверной тулуп + тройной тулуп вытаскивает фигурист, за вращения судьи ставят третий уровень. А вот с тройного акселя, фигурист, к сожалению, падает. Не удается ему все-таки чисто исполнить программу, которая на льду все равно звучит очень и очень красиво.
Яблоков ставит в начало своего проката четверной тулуп, но не докручивает его, немного закружило фигуриста при приземлении. А следом прыгает спокойно тройной аксель, получается уверенным и чистым прыжок, а вращения набирают четвертый уровень. И каскад получается! Тройной лутц + тройной тулуп прыгает Яблоков. Наконец, мы увидели прыжковую часть без падений. Да и хореография Илью не подвела.
Федоров с падения начинает, четверной лутц фигуристу не покоряется. зато каскад четверной тулуп + тройной тулуп фигурист делает прекрасно. Вращения у Григория на четвертый уровень, а вот тройной аксель выходит с помаркой. Красивая программа у ученица Светланы Соколовской, с весьма неплохой хореографией, которая набирает высокие уровни.
Мозалев выступает с новой короткой программой и ставит в начало четверной сальхов, который исполняет чистейшим образом. Чуть клюет он на приземлении с тройного акселя, но это не мешает ему выехать прыжок. За вращения он получает четвертый уровень, а вот с первого прыжка в каскаде падает, не удается ему четверной тулуп. Соответственно, каскад тоже потерян. Но стоит отметить, что прекрасное владение коньком у Андрея, шикарная хореография. Но потерянный каскад — это потерянный каскад.
Кондратюк начинает с четверного лутца, но с небольшой помаркой выполнен прыжок. Следом борется на тройном акселе фигурист, тоже с помаркой выходит, но выезжает. Вращения у Марка на четвертый уровень, отличное у фигуриста владение коньком. А вот с четверного сальхова Марк падает, соответственно, теряет каскад. Увы, увы, и уровни на хореографических элементах далеко не все получились, и каскад потерян.
На повторе видно, как фигурист сильно подвернул голеностоп. Будем надеяться, что обойдется без серьезного повреждения. Здоровья!
Очень сильно ударился он, отказывается выступать дальше. Очень страшно.
Ерохов начинает с падения. Не покоряется фигуристу четверной сальхов, но зато следом почти чисто исполняет он каскад четверной тулуп + тройной тулуп.Вращения получают третий уровень, а вот дальше случается страшное — падает он с акселя, и просто не может катить дальше. Он с трудом поднимается.
Увы, начинает Самсонов с падения, будто проскальзывает у него нога при приземлении с четверного сальхова. А вот дальше чисто выполнен тройной аксель, за вращения судьи ставят ему четвертый уровень. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит чистым, и хореография у ученика Этери Тутберидзе очень и очень хорошая. Не помешала ему ошибка в начале программы собраться и сделать все остальное.
Под «Яблочко» программа у Самарина, очень любит ее публика. А вот сам фигурист начинает с падения, не покоряется ему коронный четверной лутц. Зато тройной аксель выходит чистым, прекрасно с ним справляется фигурист. Вращения у него на третий уровень. И без каскада остается Самарин, на лутце случается бабочка, прыжок оказывается только в два оборота, и второй элемент прикрепить уже невозможно. К сожалению, далеко не все получилось у Саши сегодня.
Не получается аксель, совсем, в два оборота да еще и недокрученный. Следом падает Федор с четверного риттбергера, а вот вращения у фигуриста получаются на четвертый уровень. На каскаде тройной лутц + тройной тулуп тоже помарка, не получается чисто. Увы, совсем у Федора разваливается короткая программа, и это очень обидно.
Под группу Любэ катает Дмитрий свою короткую программу. В начало он ставит четверной тулуп + тройной тулуп, исполняет его чисто. Следом совершенно спокойно он исполняет четверной сальхов, судьи оценивают вращения на четвертый уровень. На тройном акселе он чуть заваливается вперед, но прыжок выезжает. Прекрасное выступление от Дмитрия, практически безошибочно!
Савосин ставит в начало своей программы каскад четверной тулуп + тройной тулуп и делает его чисто. Следом идет тройной аксель, и немного не удается приземление Савосину. А вот на третьем прыжке — четверном сальхове — случается падение. Но тут стоит отметить, что хореографическая часть у Романа мощная, четвертые уровни у его элементов.
Ветлугин в начало прыжковой части ставит тройной аксель, с помаркой выходит элемент, а следом и вовсе случается падение — с четверного тулупа падает Матвей, еще и в борт врезается несильно. Вращения на четвертый уровень, а вот каскад получается только тройной лутц + двойной тулуп. Опять же, к сожалению, без ошибок у Матвея не получилось, но тут стоит отметить, что фигурист прекрасно катит, отличное у него владение коньком.
Гуменник, который стал вторым на прошлом чемпионате России, делает шикарный каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Сольный четверной риттбергер выполнен прекрасно, следом отличные вращения исполняет Петр, на четвертый уровень. А вот на тройном акселе больно грудью об лед падает фигурист, к сожалению. Прекрасная программа у Петра, и это падение в середине, к сожалению, все портит.
Для Семена этот чемпионат России дебютный. Четверной тулуп на старте программы удается ему просто прекрасно, следом чисто идет тройной аксель. Вращения набирают четвертый уровень, и каскад выход тройной лутц + тройной тулуп. Очень и очень достойный прокат, самое главное, что чисто его исполняет Соловьев.
Начинает ученик Алексея Мишина с падения, подводит Глеба ось на заявленном четверном риттбергере. Следом борется на каскаде четверной сальхов + тройной тулуп, получается прикрепить второй элемент после того, как касается рукой льда фигурист. Вращения у него на четвертый уровень выходят. На тройном акселе немного вываливается в воздухе Глеб, но в итоге приземляет. К сожалению, сегодня у Лутфуллина вся прыжковая часть с помарками. С такой конкуренцией это может оказать решающую роль.
Идет технический перерыв на заливку льда, после которого на лед выйдут мужчины с короткими программами.
Дебютанты чемпионата России на льду. И очень эмоционально, ярко откатывают фигуристы. Твиззлы у них на четвертый уровень, красивым и синхронным получается элементы. Не все получилось, конечно, у пары, в целом, приятно впечатление производит пара.
Она в красном платье, он в черном костюме, и это сочетание смотрится очень выигрышно на льду. Не так давно пара катается вместе, и выглядит это. в целом, очень и очень достойно, нет какой-то сильной скованности, и со своими элементами прекрасно справляется дуэт. Отличное выступление, очень техничное катание, легкое и спокойное.
Еще один дуэт, который уже выигрывал чемпионат России, и сейчас именно они в статусе действующих чемпионов. И это чувствуется, уверенно чувствует себя дуэт. Пусть и не все у них на высшие уровни, но откатывают они свой танец совершенно спокойно, не совершая каких-то грубых ошибок.
С весьма достойных твиззлов начинают фигуристы, набирают четвертый уровень. Кажется, что немного они скованны, но при этом все заявленные элементы у пары получаются очень и очень хорошо. Отлично справляются они со своим ритм-танцем, а партнерша на льду выглядит весьма эмоционально. Но при этом техническая составляющая проката слабовата.
Безусловно, Александра и Иван в скатанности превзойдут тут всех участников. Первые твиззлы на очень небольшом расстоянии друг от друга выходят, на четвертый уровень, и параллельная дорожка тоже получается весьма и весьма достойно. При этом надо вспомнить, что пара вернулась в сезон после того, как полтора года не выступала. Иногда кажется, что словно немного тяжеловато катят фигуристы, но лидерства это все равно их не лишит.
Под Queen начинает пара свой прокат, и прекрасно они чувствуют свою музыку, действительно отдаваясь танцу. Шикарные твиззлы у них в самом начале, на четвертый уровень. Не все при этом получается выполнить четко и на высокие уровни, дорожка получает, к примеру, первый уровень. Но при этом эффектно смотрится именно фигуристка на льду.
Под индийские мотивы катают фигуристы, и прекрасно у них костюмы подходят под это выступление. Очень ярко и эффектно. Твиззлы получают у них четвертый уровень. Немного скованно выглядят фигуристы в первой части программы, но вот во второй половине уже более раскованным видится их танец. Зажигают они в конце.
Дорожка шагов у пары оказывается на первый уровень, но при этом выставленные уровни никак не влияют на впечатление — очень гармонично пара на льду смотрится. А вот твиззлы и поддержка у них на четвертый уровень, и весьма контрастно их скатанность выглядит на фоне предыдущих фигуристов. Более раскованы, более открыты фигуристы. И практически все у них получилось отлично.
Первый взрослый сезон для фигуристов, соответственно, первый взрослый чемпионат России. Самые молодые фигуристы в танцевальных дуэтах, и это немного видно — переживают, от того и элементы получаются отнюдь не на самый высокий уровень, к сожалению. Присутствует скованность в их прокате, но старается пара, конечно.
Яркие фигуристы, алое платье партнерши сразу привлекает внимание. Дорожка шагов у них получается на второй уровень, а вот твизлы — не самый высокий, у нее третий, у него второй. А вот следующие — уже четвертый. Будто бы раскатываются по ходу программы фигуристы, раскрываются, отпуская волнение.
Дебютный для фигуристов этот чемпионат России. Очень яркое платье у партнерши, желтое, с пышной короткой юбкой. Хорошие первые твиззлы выходят у пары, а вот дальше элемент у обоих получает второй уровень. Поддержка на одной ноге в конце проката выходит очень легко, очень красиво, да и весь прокат выходит таким. Легким, красивым.
Очень хороший темп берет пара, на достаточно высокой скорости проходит их выступление. Элементы выполняют они четко, за твиззлы оба получают четвертый уровень. Интересно пара на льду смотрится, гармонично, но при этом без ошибок они тоже не обошлись — на дорожке шагов чуть наковырял партнер.
Красивый костюм у фигуристки, с открытой спиной. Первый сезон пара проводит вместе, может, немного скатанности им не хватает, но, в целом, они справляются весьма и весьма достойно. Однако без ошибок не обходится, Нарижный на твиззлах ошибается — причем грубо, фактически он его просто не делает. Не все у них получилось, Ирина выглядит очень расстроенной. Хотя при этом катание выглядит весьма достойно.
Партнерша, конечно, выделяется, в ярком серебряном костюме — топе и юбке, сразу приковывает к себе внимание. Тоже начинает пара с твиззлов, и тоже получается элемент очень хорошим. Чувствуется уверенность от пары, совершенно спокойно они со своим прокатом справляются, красивые у них дорожки шагов, хореографические решения, и все получает третий и четвертый уровни.
Для пары это первый чемпионат страны среди взрослых. Яркая, эффектная пара — он практически полностью в черном, она в ярком, розовом платье, очень гармонично пара смотрится на льду. И первые твиззлы у обоих на четвертый уровень! Прекрасно со своим ритм-танцем справляется пара, все четко, красиво, без видимых ошибок и нарушений.
Первыми свои программы представят танцевальные дуэты. Всего их 15, и список участников выглядит так.