Валиева борется за золото Гран-при России сразу после слушаний в CAS. LIVE

Следующей выступает Алина Горбачева! Она катается под Pharaoh Ramses II, Egyptian in the Night — программа в восточном стиле.
Оценка Валиевой за короткую программу — 81,09 балла! Космический результат. Тутберидзе и Глейхенгауз реагируют очень спокойно, Камила сдержанно улыбается.
Тутберидзе с улыбкой обнимает Валиеву и говорит «Постаралась!». Учитывая, что фигуристка вышла на прокат сразу после двух дней слушаний в CAS по поводу обвинений в допинге, хочется отдельно поддержать ее.
Браво Камиле за такой чувственный прокат! Зрители взрывались аплодисментами на каждом прыжке и на каждом изумительном вращении.
Дорожка шагов, в ходе которой Валиева элегантными жестами выстрелила в сердце своих фанатов, была оценена судьями на максимальный, четвертый уровень!
Никто из предыдущих фигуристок не добился черветого уровня, вау!
Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп Валиева исполнила идеально! Она первая фигуристка на этом турнире, кто сделал каскад во второй половине программы, где дается надбавка 10% к базовой стоимости прыжка.
Камила прекрасно исполнила тройной флип и сразу после этого показала сложный выход — прыжок практически в шпагат! Причем все это — под сильный музыкальный акцент. Выглядело очень впечатляюще!
Валиева начала с двойного акселя — чисто! Судьи дали один балл сверху надбавками за качество исполнения.
Следующей выступает Камила Валиева! Она катается под композицию из эротической драмы «365 дней» Everybody Loves an Outlaw (I See Red).
Татарстанская фигуристка исполнила все прыжки без проблем — двойной аксель и тройной флип получились отлично. Браво!
Губашева порадовала красивым каскадом тройной тулуп + тройной тулуп! И как же ей идет элегантная композиция Sia! Вся казанская арена аплодирует в такт ритму песни. Кажется, что на катке уже царит новогоднее настроение.
С финальным тройным риттбергером Ангелина справилась — браво! Зрители тепло провожают ее.
Очень необычная программа под боевую композицию с духоподъемными словами.
Жаль, что техника подвела рязанскую фигуристку: она допустила бабочку на тройном лутце (сделала только одинарный), а затем прикрутила к нему двойной тулуп (хотела тройной). Козырева потеряет очень много баллов из-за этой ошибки.
Козырева начала с двойного акселя — чисто! Стоит отметить, что у девушки очень интересный костюм — стилизованные доспехи средневекового воина.
Открывает выступления второй разминки Ангелина Козырева из Рязани! Она катается под композицию «Непокоренный дух» (Drummatix). Это ее первое выступление на Гран-при России в карьере.
Зрители аплодисментами поприветствовали Этери Тутберидзе, которая впервые в этом сезоне приехала на российские соревнования, чтобы поддержать Валиеву.
Камеры выхватили на трибунах Алину Загитову, которая перекрасилась в блонд. Олимпийская чемпионка помахала зрителям в знак приветствия.
Уже в следующей группе мы увидим выступление трех главных фаворитов турнира в Казании — Камилы Валиевой, Софьи Муравьевой и Алины Горбачевой. Зрители невероятно громко поприветствовали криками и аплодисментами именно этих фигуристов.
Финальный тройной флип подвел: Овчинникова серьезно недокрутила его и с трудом удержалась на ногах.
Следующей выступает Валерия Овчинникова из Санкт-Петербурга! Она катается под «Утоли моя печали» в исполнении женского хора и «Метель» Георгия Свиридова. Очень зимнее настроение.
Удивительно, но не все вращения были на четвертый уровень — чаще был третий. Но в остальном Кшецкая выдала блестящий прокат — на одном дыхании!
Кшецкая спокойно исполнила финальный прыжок — тройной сальхов! Изумительный прокат. Девушке очень идет трогательная, но при этом ритмичная музыка, которая напоминает биение сердца. К тому же она очень выразительно отыгрывает переживания своей героини, показывая жестами, как сердце выпрыгивает из груди.
Программа действительно задевает что-то внутри.
Следующей выступает Арина Кшецкая из Санкт-Петербурга! Она катается под композицию Heart Cry (Masicka).
Маленькие девочки кинули Кариме игрушки на лед и показали в камеру плакат в ее поддержку. Очень мило!
Эх, как жаль! Финальный прыжок не покорился Аскаровой — упала с тройного флипа. Немного поторопилась в конце программы.
Ритм музыки очень быстрый: непросто успевать за ним, исполнять технические элементы и параллельно еще отыгрывать переживания своей лирической героини (Карима часто прикладывает руки к голове в жесте отчаяния, показывая душевные метания).
В целом программа действительно впечатляющая!
Татарстанская фигуристка чисто исполнила двойной аксель и сразу после этого зашла во вращение на четвертый уровень сложности. Отлично!
Аскарова справилась со стартовым каскадом тройной тулуп + тройной тулуп, причем исполнила его на хорошей скорости и точно в музыкальный акцент! Это было впечатляюще.
Следующей выступает Карима Аскарова из Татарстана! Она катается под композицию Safe Place (Three Laws). Арена в Казани радостно приветствуют свою землячку!
Фигуристка из Воронежа исполнила чисто финальный прыжок — двойной аксель! Хотя бы точка в программе будет хорошей. Однако Говорова все равно уходит со льда расстроенной и обнимает тренера.
Говорова с трудом исполнила тройной флип и хотела присоединить к нему тройной тулуп, чтобы наверстать потерянный каскад, однако скрутила только одинарный тулуп. В итоге этот прыжок не будет засчитан, поскольку женщинам запрещено исполнять одинарные.
Ох, как больно! Ксения мучительно долго заходила на первый прыжок, но в итоге упала с него и прикатилась прямо в борт. К счастью, обошлось без серьезной травмы: девушка поднялась и продолжила прокат.
Это должен был быть каскад тройной лутц + тройной тулуп, но получился только сильно недокрученный лутц.
Следующей выступает Ксения Говорова из Воронежа! Она катается композицию Селин Дион I Surrender.
Мария явно покорила публику в Казани. Зрители с охотой аплодировали фигуристке по ходу проката и начали провожать ее овациями еще до завершения финального вращения. Блестящий прокат — чувственное танго без каких-либо заметных технических огрехов. Браво!
Талайкина справилась с финальным тройным флипом и отпраздновала это радостным жестом и улыбкой на всю арену. Зрители поддерживают ее громкими аплодисментами.
Талалайкина начала с уверенного каскада тройной лутц + тройной тулуп! Судьи дали надбавку 1,17 балла бонусами.
Двойной аксель также не вызвал проблем у опытной фигуристки. А уж как ей идет это знаменитое танго!
Следующей выступает Мария Талайкина из Санкт-Петербурга! Она катается под саундтрек к фильму «Запах женщины».
Полина справилась с финальным прыжком — тройным флипом! Правда, пролетным он не получился, и судьи дали очень скромные бонусы за качество исполнения (GOE).
Но в целом можно похвалить девушку за светлую, легкую программу, которая задала отличное настроение женским прокатам!
Зрители аплодируют в такт знакомой музыке из «Ла-Ла Ленда». Вдохновленная этим фигуристка показывает широкую улыбку и исполняет дорожку шагов (к сожалению, только на первый уровень сложности).
Спортсменка исполнила вначале двойной лутц + тройной тулуп! Слишком рано раскрылась в воздухе на первом прыжке — планировала делать каскад 3+3.
Однако после этого Свириденко собралась и чисто исполнила двойной аксель, а также показала блестящее вращение на четвертый уровень сложности.
Открывает соревнования Полина Свириденко из Санкт-Петербурга! Она катается под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Женщины соревнуются в короткой программе.