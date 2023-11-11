Валиева борется за золото Гран-при России сразу после слушаний в CAS. LIVE

15:36

Ох, как больно! Ксения мучительно долго заходила на первый прыжок, но в итоге упала с него и прикатилась прямо в борт. К счастью, обошлось без серьезной травмы: девушка поднялась и продолжила прокат.

Это должен был быть каскад тройной лутц + тройной тулуп, но получился только сильно недокрученный лутц.