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Спорт

Валиева борется за золото Гран-при России сразу после слушаний в CAS. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Казань. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани «Идель-2023» женщины соревнуются в короткой программе. Главной звездой турнира является Камила Валиева, которая выступает на соревнованиях впервые в этом сезоне. Предыдущие два дня Валиева участвовала в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:23

Следующей выступает Алина Горбачева! Она катается под Pharaoh Ramses II, Egyptian in the Night — программа в восточном стиле.

16:22

Оценка Валиевой за короткую программу — 81,09 балла! Космический результат. Тутберидзе и Глейхенгауз реагируют очень спокойно, Камила сдержанно улыбается.

16:21

Тутберидзе с улыбкой обнимает Валиеву и говорит «Постаралась!». Учитывая, что фигуристка вышла на прокат сразу после двух дней слушаний в CAS по поводу обвинений в допинге, хочется отдельно поддержать ее.

16:19

Браво Камиле за такой чувственный прокат! Зрители взрывались аплодисментами на каждом прыжке и на каждом изумительном вращении.

Дорожка шагов, в ходе которой Валиева элегантными жестами выстрелила в сердце своих фанатов, была оценена судьями на максимальный, четвертый уровень!

Никто из предыдущих фигуристок не добился черветого уровня, вау!

16:18

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп Валиева исполнила идеально! Она первая фигуристка на этом турнире, кто сделал каскад во второй половине программы, где дается надбавка 10% к базовой стоимости прыжка.

16,18

Камила прекрасно исполнила тройной флип и сразу после этого показала сложный выход — прыжок практически в шпагат! Причем все это — под сильный музыкальный акцент. Выглядело очень впечатляюще!

16:17

Валиева начала с двойного акселя — чисто! Судьи дали один балл сверху надбавками за качество исполнения.

16:16

Следующей выступает Камила Валиева! Она катается под композицию из эротической драмы «365 дней» Everybody Loves an Outlaw (I See Red).

16:14

Оценка Губашевой за короткую программу — 58,97 балла.

16:13

Татарстанская фигуристка исполнила все прыжки без проблем — двойной аксель и тройной флип получились отлично. Браво!

16:12

Губашева порадовала красивым каскадом тройной тулуп + тройной тулуп! И как же ей идет элегантная композиция Sia! Вся казанская арена аплодирует в такт ритму песни. Кажется, что на катке уже царит новогоднее настроение.

16:11

Следующей выступает Рената Губашева из Татарстана! Она катается под композицию Snowman (Sia).

16:10

Оценка Козыревой за короткую программу — 46,77 балла.

16:08

С финальным тройным риттбергером Ангелина справилась — браво! Зрители тепло провожают ее.

Очень необычная программа под боевую композицию с духоподъемными словами.

16:07

Жаль, что техника подвела рязанскую фигуристку: она допустила бабочку на тройном лутце (сделала только одинарный), а затем прикрутила к нему двойной тулуп (хотела тройной). Козырева потеряет очень много баллов из-за этой ошибки.

16:06

Козырева начала с двойного акселя — чисто! Стоит отметить, что у девушки очень интересный костюм — стилизованные доспехи средневекового воина.

16:05

Открывает выступления второй разминки Ангелина Козырева из Рязани! Она катается под композицию «Непокоренный дух» (Drummatix). Это ее первое выступление на Гран-при России в карьере.

16:02

Фанаты скандируют «Камила! Камила!».

16:02

Зрители аплодисментами поприветствовали Этери Тутберидзе, которая впервые в этом сезоне приехала на российские соревнования, чтобы поддержать Валиеву.

16:01

Камеры выхватили на трибунах Алину Загитову, которая перекрасилась в блонд. Олимпийская чемпионка помахала зрителям в знак приветствия.

15:59

Уже в следующей группе мы увидим выступление трех главных фаворитов турнира в Казании — Камилы Валиевой, Софьи Муравьевой и Алины Горбачевой. Зрители невероятно громко поприветствовали криками и аплодисментами именно этих фигуристов.

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15:58

Результаты прокатов первой разминки женщин:

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15:57

Оценка Овчинниковой за короткую программу — 62,41 балла.

15:55

Валерия почти справилась — совсем чуть-чуть не хватило до чистого проката!

15:54

Финальный тройной флип подвел: Овчинникова серьезно недокрутила его и с трудом удержалась на ногах.

15:53

Овчинникова уверенно исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп и двойной аксель!

15:52

Следующей выступает Валерия Овчинникова из Санкт-Петербурга! Она катается под «Утоли моя печали» в исполнении женского хора и «Метель» Георгия Свиридова. Очень зимнее настроение.

15:51

Оценка Кшецкой за короткую программу — 64,72 балла.

15:49

Удивительно, но не все вращения были на четвертый уровень — чаще был третий. Но в остальном Кшецкая выдала блестящий прокат — на одном дыхании!

15:47

Кшецкая спокойно исполнила финальный прыжок — тройной сальхов! Изумительный прокат. Девушке очень идет трогательная, но при этом ритмичная музыка, которая напоминает биение сердца. К тому же она очень выразительно отыгрывает переживания своей героини, показывая жестами, как сердце выпрыгивает из груди.

Программа действительно задевает что-то внутри.

15:46

Следующей выступает Арина Кшецкая из Санкт-Петербурга! Она катается под композицию Heart Cry (Masicka).

15:45

Оценка Аскаровой за короткую программу — 52,89 балла.

15:44

Маленькие девочки кинули Кариме игрушки на лед и показали в камеру плакат в ее поддержку. Очень мило!

15:42

Эх, как жаль! Финальный прыжок не покорился Аскаровой — упала с тройного флипа. Немного поторопилась в конце программы.

Ритм музыки очень быстрый: непросто успевать за ним, исполнять технические элементы и параллельно еще отыгрывать переживания своей лирической героини (Карима часто прикладывает руки к голове в жесте отчаяния, показывая душевные метания).

В целом программа действительно впечатляющая!

15:42

Татарстанская фигуристка чисто исполнила двойной аксель и сразу после этого зашла во вращение на четвертый уровень сложности. Отлично!

15:42

Аскарова справилась со стартовым каскадом тройной тулуп + тройной тулуп, причем исполнила его на хорошей скорости и точно в музыкальный акцент! Это было впечатляюще.

15:41

Следующей выступает Карима Аскарова из Татарстана! Она катается под композицию Safe Place (Three Laws). Арена в Казани радостно приветствуют свою землячку!

15:40

Оценка Говоровой за короткую программу — 48,44 балла.

15:37

Фигуристка из Воронежа исполнила чисто финальный прыжок — двойной аксель! Хотя бы точка в программе будет хорошей. Однако Говорова все равно уходит со льда расстроенной и обнимает тренера.

15:36

Говорова с трудом исполнила тройной флип и хотела присоединить к нему тройной тулуп, чтобы наверстать потерянный каскад, однако скрутила только одинарный тулуп. В итоге этот прыжок не будет засчитан, поскольку женщинам запрещено исполнять одинарные.

15:36

Ох, как больно! Ксения мучительно долго заходила на первый прыжок, но в итоге упала с него и прикатилась прямо в борт. К счастью, обошлось без серьезной травмы: девушка поднялась и продолжила прокат.

Это должен был быть каскад тройной лутц + тройной тулуп, но получился только сильно недокрученный лутц.

15:35

Следующей выступает Ксения Говорова из Воронежа! Она катается композицию Селин Дион I Surrender.

15:34

Оценка Талалайкиной за короткую программу — 67,59 балла.

15:31

Мария явно покорила публику в Казани. Зрители с охотой аплодировали фигуристке по ходу проката и начали провожать ее овациями еще до завершения финального вращения. Блестящий прокат — чувственное танго без каких-либо заметных технических огрехов. Браво!

15:31

Талайкина справилась с финальным тройным флипом и отпраздновала это радостным жестом и улыбкой на всю арену. Зрители поддерживают ее громкими аплодисментами.

15:30

Талалайкина начала с уверенного каскада тройной лутц + тройной тулуп! Судьи дали надбавку 1,17 балла бонусами.

Двойной аксель также не вызвал проблем у опытной фигуристки. А уж как ей идет это знаменитое танго!

15:29

Следующей выступает Мария Талайкина из Санкт-Петербурга! Она катается под саундтрек к фильму «Запах женщины».

15:28

Оценка Свириденко за короткую программу — 57,25.

15:26

Полина справилась с финальным прыжком — тройным флипом! Правда, пролетным он не получился, и судьи дали очень скромные бонусы за качество исполнения (GOE).

Но в целом можно похвалить девушку за светлую, легкую программу, которая задала отличное настроение женским прокатам!

15:25

Зрители аплодируют в такт знакомой музыке из «Ла-Ла Ленда». Вдохновленная этим фигуристка показывает широкую улыбку и исполняет дорожку шагов (к сожалению, только на первый уровень сложности).

15:24

Спортсменка исполнила вначале двойной лутц + тройной тулуп! Слишком рано раскрылась в воздухе на первом прыжке — планировала делать каскад 3+3.

Однако после этого Свириденко собралась и чисто исполнила двойной аксель, а также показала блестящее вращение на четвертый уровень сложности.

15:23

Открывает соревнования Полина Свириденко из Санкт-Петербурга! Она катается под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд».

15:20

Состав первой разминки женщин:

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15:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Женщины соревнуются в короткой программе.

15:47

Кшецкая блестяще исполнила стартовый каскад тройной лутц + тройной тулуп! И уверенно справилась затем с двойным акселем.

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