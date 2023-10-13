«Соответствуют американской культуре»: МОК добавил пять новых видов спорта в Олимпийские игры

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил включение пяти новых видов спорта в программу Олимпийских игр — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Речь идет о флаг-футболе, крикете, лакроссе, сквоше и бейсболе/софтболе. В организации заявили, что основным критерием было соответствие духу американского спорта.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) официально расширил программу Олимпиады — 2028, которая пройдет с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. В нее войдут пять новых видов спорта: флаг-футбол, лакросс, сквош, крикет и бейсбол/софтбол.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта», — прокомментировал решение на посвященной этому событию пресс-конференции глава МОК Томас Бах.

Отстранение из-за «российских денег»

В то же время Международный олимпийский комитет отложил рассмотрение вопроса об исключении из программы Игр-2028 бокса.

Проблемы с этим видом спорта, традиционным для Олимпиад, возникли из-за разногласий между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

22 июня текущего года исполком МОК 69 голосами из 70 окончательно исключил IBA из числа своих членов, так как при аудите увидел поступления в ассоциацию со стороны «Газпрома».

«Исходя из бюджета на этот год и следующий, мы увидели, что их деньги по-прежнему поступают от «Газпрома», что не соответствует новым рекомендациям МОК», — заявил тогда гендиректор комитета Кристоф де Кеппер.

Еще одним камнем преткновения является тот факт, что еще осенью 2022 года IBA допустила к своим международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. В результате возникшего конфликта целая группа стран, включая США, вышли из состава ассоциации, создав собственную федерацию.

При этом Томас Бах рекомендует сохранить бокс в программе Олимпийских игр, и в этом случае организовывать соревнования по этому виду спорта в Лос-Анджелесе будет сам Международный олимпийский комитет, как это будет и на Играх-2024 в Париже.

Возвращение бейсбола и софтбола

Что касается новых видов спорта, то «великолепная пятерка» действительно подобрана специально под традиции американского спорта. Причем для МОК это вполне обычная практика — организация старается учитывать национальный колорит стран-хозяек Игр. Но при этом в дальнейшем эти виды спорта вряд ли останутся в программе будущих Олимпиад.

Бейсбол и его женская разновидность — софтбол — уже входили в программу Игр на постоянной основе с 1992 по 2008 годы, причем с Олимпиады-2000 на олимпийские соревнования допустили и профессиональных спортсменов.

Однако в 2005 году МОК принял постановление, согласно которому данные виды исключались из программы Олимпиад. В силу оно вступило с Игр-2012.

При этом бейсбол и софтбол были в программе Олимпиады 2020 года в Токио. Причина ровно та же, что и на этот раз: для Японии данный вид спорта является знаковым, как и для США.

Собственно, турнир по софтболу выигрывали только команды США (трижды) и Японии (дважды). А вот бейсбольные соревнования «звездно-полосатые» и мужчины из Страны восходящего солнца выигрывали по разу (зато трижды побеждала команда Кубы).

Вспомнить лакросс и сквош

Бывали уже в программах Олимпиад и лакросс со сквошем. Правда, первый вид спорта — очень популярный в американских вузах — был в соревновательной программе только на двух Играх на раннем этапе Олимпиад нового времени — в 1904 и 1908 годах. В обоих турнирах победили канадцы, а в призерах были еще сборные США и Великобритании.

Также лакросс еще трижды был в программе как показательный вид, но последний раз такое случилось в далеком 1948 году.

Крикет вообще разыгрывался на Олимпиадах только однажды — аж в 1900 году, и тогда в турнире приняли участие лишь две сборные. В единственном матче за золото Великобритания обыграла хозяев французов.

Американская культура

А вот сквош и флаг-футбол по-настоящему дебютируют на Олимпиадах в 2028 году.

Первый вид спорта представляет из себя аналог тенниса — только в закрытом помещении, и соперники тут находятся на одной стороне, а мячом бьют в стену. Игра довольно динамична и популярна во многих странах, при этом спортсмены играют в масках, так как попадание мячом для сквоша в лицо легко может оставить игрока без глаза.

Ну а флаг-футбол исконно американский вид. Это упрощенный аналог американского футбола, когда спортсмены не бьют друг друга, разогнавшись на огромной скорости, а выдергивают у пробегающего мимо оппонента из-за пояса флаг, выводя того таким образом из розыгрыша.

С помощью флаг-футбола американскому футболу обучают детей на начальной стадии их занятия спортом, но дисциплина развилась в самостоятельный вид, который практикуют и студенты, и взрослые.