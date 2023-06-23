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Спорт

Последний русский: Рублев бьется с Грикспуром за выход в полуфинал в Галле. LIVE

Теннис. ATP. Галле. Четвертьфинал. Андрей Рублев — Таллоном Грискпур. ОНЛАЙН

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Geoff Burke//Reuters
В четвертьфинале турнира АТР-500 в Галле на траве россиянин Андрей Рублев, оставшийся последним представителем страны в мужском одиночном разряде, сражается с Таллоном Грискпуром из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:52

Какой короткий удар из сложнейшего положения сделал Рублев! Пробил так, что Грикспур, хотя и находился рядом, не смог поднять мяч — меньше, матч-пойнт!

20:51

В обмене острыми диагональными бэкхендами крепче оказывается Рублев — ровно.

20:51

Разводит Грикспур Рублева и мяч по разным углам — больше.

20:50

Аут по длине у Таллона после острого приема Рублева — 40:40.

20:50

Косой эйс — 40:30.

20:50

Прием в аут по длине — 30:30.

20:49

А теперь сетка у голландца — 15:30.

20:49

Остро пытается принять сложную вторую подачу Рублев, но не попадает в корт — 15:15.

20:48

Рублев выходит к сетке и забирает первое очко на подаче Грикспура — 0:15.

20:48

Ошибается Рублев в розыгрыше. Не смог подать на матч с первой попытки — 5:3.

20:47

Шикарный виннерс с приема — меньше, снова брейк-пойнт у Грикспура.

20:47

Бьется Грикспур, но не оставляет Рублев ему шансов в розыгрыше своими атаками — 40:40.

20:46

Прием на вылет — 30:40, брейк-пойнт у голландца.

20:46

Эйс подачей по центральной линии корта — 30:30.

20:45

Давит Грикспур со второй подачи россиянина, и тот в итоге попадает в сетку — 15:30.

20:45

В сетку бьет Рублев после приема соперника — 15:15.

20:45

Эйс Рублева — 15:0.

20:43

Не попадает в корт в атаке Грикспур — 5:2! Рублев выйдет подавать на матч, имея перевес в два брейка в решающем сете!

20:42

Аут по длине с приема — 30:40, один брейк-пойнт отыграл Таллон, еще один остался.

20:42

В сетку бьет Грикспур после приема Рублевым второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт у Андрея!

20:42

Двойная ошибка — 15:30.

20:41

Грикспур уверенно начинает свою подачу, но в следующем розыгрыше уже Рублев классно принимает — 15:15.

20:40

Прием в сетку — 4:2.

20:39

А вот тут Рублев из непростого положения пробил так, что Грикспур не справился — 40:15.

20:39

Рублев споткнулся, но успел к мячу и забил виннерс после приема соперника — 30:15.

20:39

Шикарный удар нашел из глухой обороны Грикспур — 15:15.

20:38

Уверенно начинает гейм на своей подаче Рублев — 15:0.

20:36

Аут по ширине с приема — 3:2.

20:36

Еще очко с подачи — 40:0.

20:35

Рублев успевает к укороченному и угадывает направление атаки, но отбить было нереально — 30:0.

20:35

Теперь нет приема у Андрея — 15:0.

20:34

Разводит Рублев вторым ударом соперника и мяч по разным углам — 3:1.

20:34

Аут по длине у Таллона в розыгрыше — 40:15.

20:34

Прием получается коротким, и россиянин, выбежав вперед, забивает в свободный угол — 30:15.

20:33

Андрей отвечает подачей — 15:15.

20:33

Грикспур цепляется за прием и берет первый мяч на подаче Рублева — 0:15.

20:31

Гейм под ноль в пользу голландца — 2:1.

20:31

И снова нет приема — 40:0.

20:30

Грикспур берет два очка подачами — 30:0.

20:29

Прием в сетку — 2:0.

20:29

Аут с приема по длине на втором мяче — 40:0.

20:28

Отличная подача — 30:0.

20:28

Рублев идет к сетке и смэшем со второй попытки забивает виннерс — 15:0.

20:27

Агрессивный прием второй подачи, обоюдоострая игра, в которой Рублев, где надо, очень добавил глубины, а потом обострил и заставил оппонента пробить в сетку — 1:0, Рублев сразу повел с брейком!

20:26

Агрессивный розыгрыш со стороны Рублева на втором мяче, и Грикспур, переводя по диагонали, отправляет мяч в коридор — 30:40, сразу брейк-пойнт у Андрея!

20:25

Двойная ошибка — 30:30.

20:25

А вот отличный розыгрыш проводит Рублев — 30:15.

20:25

Берет два первых мяч на своей подаче на старте третьего сета Грикспур — 30:0.

20:23

Во второй партии Грикспуру не удалось выдержать свою убойную стабильность первой подачи, и это обернулось для него проблемами. Смог Рублев перевернуть игру и почувствовать уверенность. Впереди решающий сет!

20:21

И вторую подачу Рублева не принял соперник — 6:3!

20:21

Эйс — 40:15, два сетбола у россиянина!

20:21

Нет приема — 30:15.

20:20

Долгий розыгрыш со второй подачи, и в итоге Грикспур бьет в сетку после перевода Андрея по линии — 15:15.

20:20

Но первое очко за голландцем — 0:15.

20:19

ФАНТАСТИКА! Все было в руках голландца! Атаковал с форхенда с хафкорта, пробивая на вылет, но Рублев угадал и ответил на виннерсом сам! 5:3 — снова с брейком впереди Андрей! И выйдет сейчас подавать на сет.

20:19

Очко с подачи — 30:40, один брейковый мяч остается у Андрея.

20:18

Под давлением Рублева в сетку пробивает Грикспур — 15:40, двойной брейк-пойнт!

20:18

Заставил Рублев соперника допустить ошибку — 15:30.

20:17

Обменялись соперники розыгрышами — 15:15.

20:14

Ошибается Рублев — 4:3, тут же обратный брейк сделал Грикспур!

20:13

Агрессивно провел розыгрыш голландец, и в итоге Андрей ударил в сетку — 30:40, брейк-пойнт.

20:13

Срывает Грикспур прием — 30:30.

20:12

Прием в аут — 15:30.

20:12

Срывает Рублев форхенд — 0:30.

20:12

Грикспур выигрывает розыгрыш на второй подаче россиянина — 0:15.

20:11

Шикарный удар Андрея с приема! На вылет — чуточку, но зацепил линию мяч! 4:2 — с брейком повел во второй партии россиянин.

20:11

Виннерсом Рублева завершается розыгрыш — меньше, брейк-пойнт!

20:10

Отыгрывается Андрей — 40:40.

20:09

Эйс — 40:30.

20:09

А вот тут успешно пошел подающий вперед — 30:30.

20:08

РУБЛЕВ! Шикарный розыгрыш провел и в финале переиграл соперника уже у сетки — 15:30.

20:08

Аут по длине в розыгрыше у голландца — 15:15.

20:07

Обводит Грикспур вышедшего к сетке россиянина — 15:0.

20:05

Подачей забирает гейм россиянин — 3:2.

20:05

Прием в сетку — 40:15.

20:04

Продолжительный розыгрыш, в котором Таллон бил очень глубоко, затрудняя игру Андрею, но в итоге сам не попал — 30:15.

20:04

Не прошла первая, но и вторым мячом Андрей здорово подал — 15:15.

20:03

Не справляется Рублев с приемом соперника — 0:15.

20:03

И еще эйс — 2:2.

20:02

И тут же эйс — больше.

20:02

Обоюдоострый розыгрыш со второй подачи голландца, но он несколько не самых лучших решений принял, и Рублев выжал ошибку соперника — 40:40.

20:01

Рублев завязывает розыгрыш, и соперник попадает в сетку — 40:30.

20:01

Эйс — 40:15.

20:00

В аут пробивает Грикспур, но затем уверенно берет два розыгрыша подряд — 30:15.

19:57

Подачей завершил гейм в свою пользу Андрей — 2:1.

19:57

Теперь прием есть, и даже очень остро и глубоко пробил Таллон, догнав мяч, но оказался при этом не в корте, и Рублев спокойно выиграл очко — 40:0.

19:57

Нет приема у голландца дважды подряд — 30:0.

19:56

Грикспур укоротил в розыгрыше, Рублев догнал мяч, но отправил его не в корт, а дальше — 1:1.

19:55

Эйс — 40:15.

19:55

Очередная отменная подача — 30:15.

19:55

В коридор пробивает Грискпур, пытаясь поймать Рублева на противоходе после приема россиянина — 15:15.

19:54

Поначалу розыгрыш был равным, но постепенно Грикспур, добавляя силы, забрал инициативу и в итоге задавил — 15:0.

19:53

И еще нет приема, а в последнем розыгрыше на прием выбивающей из корта подачи Рублев отвечает классным укороченным — 1:0.

19:52

Неожиданным оказывается для Грикспура отскок мяча на второй подаче, и он не попадает в корт по длине — 30:15.

19:52

Аут у Андрея в розыгрыше при попытке пробить виннерс — 15:15.

19:52

Отличной подачей начинает второй сет Рублев — 15:0.

19:50

В первой партии все решил один неудачный гейм Рублева на своей подаче. Но в то же время надо отметить, что Грикспур подавал весь сет практически идеально, не оставляя шансов на брейки. Так что все закономерно.

19:48

В аут по длине принимает вторую подачу Рублев — 3:6!

19:48

Эйс — 40:30, сетбол!

19:47

Опять не прошла первая, и в обмене ударами по диагонали Грикспур вскоре попал с бэкхенда в сетку — 30:30.

19:47

Классно глубоко принял Рублев вторую подачу, и оппонент ответил в аут по длине — 30:15.

19:46

Грикспур вышел подавать на сет и легко выиграл первые два розыгрыша подачами — 30:0.

19:45

Завершает в свою пользу подачей гейм Рублев — 3:5.

19:45

Срывает Рублев удар после приема соперником второй подачи — 40:15.

19:44

Нет приема — 40:0.

19:44

Два подряд мяча подачами выигрывает Рублев — 30:0.

19:42

В сетку бьет Рублев после второй подачи соперника — 2:5.

19:41

Эйс — 40:15.

19:41

Еще очко с подачи — 30:15.

19:40

Ошибается голландец — 15:15.

19:40

Очко с подачи — 15:0.

19:39

Классно Рублев подал и атаковал, но из глухой обороны голландец попал в самую заднюю линию. Андрей думал, что будет аут, еле ответил, Таллон обострил, и следующим ударом россиянин пробил в коридор — 2:4, брейк у Грикспура.

19:39

Ошибается Рублев с бэкхенда под давлением Грикспура — 30:40, брейк-пойнт!

19:38

Оба побегали в розыгрыше после второй подачи Андрея, но виннерс в итоге пробил Таллон — 30:30.

19:38

А это уже эйс от Рублева — 30:15.

19:37

В розыгрыше со второй подачи россиянина Грикспур пошел к сетке и нарвался на блестящую обводящую свечку — 15:15.

19:37

Двойная ошибка от Рублева — 0:15.

19:34

Когда голландец подает как хочет, тяжело Рублеву что-то противопоставить пока — 2:3.

19:34

Снова очко с подачи — 40:15.

19:34

Стоило розыгрышу действительно завязаться, как Рублев добился ошибки оппонента — 30:15.

19:33

И Грикспур в своем гейме с подач забирает первые два розыгрыша — 30:0.

19:32

И еще два мяча подряд быстро берет — 2:2.

19:31

Стремительно начинает свою подачу Рублев — 30:0.

19:29

И еще эйс, а затем серв энд воллей — 1:2.

19:28

Еще эйс — 30:30.

19:28

Остро принимает Рублев и в итоге завершает розыгрыш смэшем — 15:30.

19:28

Не проходит первая подача, а в розыгрыше со второй Таллон пробивает в сетку — 15:15.

19:27

Эйс Грикспура — 15:0.

19:27

Ловит Рублев атакующим бэкхендом после приема соперника на противоходе — 1:1.

19:26

А тут уже Грикспур хорош — 40:15.

19:26

Еще одна классная подача — 40:0.

19:26

Прием в сетку — 30:0.

19:25

Отчаянную борьбу навязывает голландец в розыгрыше на подаче Рублева, но Андрей все делает правильно — 15:0.

19:24

И все-таки уверенно забирает первый гейм в матче Грикспур — 0:1.

19:23

Хороший прием и глубокие удары Рублева приводят к ауту по длине у соперника — 40:15.

19:23

Подачу Рублев принял, но в розыгрыше не справился с атаками соперника — 40:0.

19:22

Еще одна классная подача голландца — 30:0.

19:22

Уверенной подачей начинает Грикспур — 15:0.

19:18

По результатам жеребьевки подавать будет Таллон Грикспур.

19:15

Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, его соперник занимает 29-ю позицию в мировом рейтинге АТР.

19:10

Соперники встречались только один раз. В этом году на турнире в Дохе Рублев в 1/8 финала победил в непростом поединке в трех сетах — 6:1, 1:6, 7:6 (8-6).

19:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале турнира в Галле россиянин Андрей Рублев играет с представляющим Нидерланды Таллоном Грискпуром. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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