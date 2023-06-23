Последний русский: Рублев бьется с Грикспуром за выход в полуфинал в Галле. LIVE

Какой короткий удар из сложнейшего положения сделал Рублев! Пробил так, что Грикспур, хотя и находился рядом, не смог поднять мяч — меньше, матч-пойнт!
Не попадает в корт в атаке Грикспур — 5:2! Рублев выйдет подавать на матч, имея перевес в два брейка в решающем сете!
В сетку бьет Грикспур после приема Рублевым второй подачи — 15:40, двойной брейк-пойнт у Андрея!
Грикспур уверенно начинает свою подачу, но в следующем розыгрыше уже Рублев классно принимает — 15:15.
Рублев успевает к укороченному и угадывает направление атаки, но отбить было нереально — 30:0.
Агрессивный прием второй подачи, обоюдоострая игра, в которой Рублев, где надо, очень добавил глубины, а потом обострил и заставил оппонента пробить в сетку — 1:0, Рублев сразу повел с брейком!
Агрессивный розыгрыш со стороны Рублева на втором мяче, и Грикспур, переводя по диагонали, отправляет мяч в коридор — 30:40, сразу брейк-пойнт у Андрея!
Во второй партии Грикспуру не удалось выдержать свою убойную стабильность первой подачи, и это обернулось для него проблемами. Смог Рублев перевернуть игру и почувствовать уверенность. Впереди решающий сет!
Долгий розыгрыш со второй подачи, и в итоге Грикспур бьет в сетку после перевода Андрея по линии — 15:15.
ФАНТАСТИКА! Все было в руках голландца! Атаковал с форхенда с хафкорта, пробивая на вылет, но Рублев угадал и ответил на виннерсом сам! 5:3 — снова с брейком впереди Андрей! И выйдет сейчас подавать на сет.
Шикарный удар Андрея с приема! На вылет — чуточку, но зацепил линию мяч! 4:2 — с брейком повел во второй партии россиянин.
Продолжительный розыгрыш, в котором Таллон бил очень глубоко, затрудняя игру Андрею, но в итоге сам не попал — 30:15.
Обоюдоострый розыгрыш со второй подачи голландца, но он несколько не самых лучших решений принял, и Рублев выжал ошибку соперника — 40:40.
Теперь прием есть, и даже очень остро и глубоко пробил Таллон, догнав мяч, но оказался при этом не в корте, и Рублев спокойно выиграл очко — 40:0.
В коридор пробивает Грискпур, пытаясь поймать Рублева на противоходе после приема россиянина — 15:15.
Поначалу розыгрыш был равным, но постепенно Грикспур, добавляя силы, забрал инициативу и в итоге задавил — 15:0.
И еще нет приема, а в последнем розыгрыше на прием выбивающей из корта подачи Рублев отвечает классным укороченным — 1:0.
Неожиданным оказывается для Грикспура отскок мяча на второй подаче, и он не попадает в корт по длине — 30:15.
В первой партии все решил один неудачный гейм Рублева на своей подаче. Но в то же время надо отметить, что Грикспур подавал весь сет практически идеально, не оставляя шансов на брейки. Так что все закономерно.
Опять не прошла первая, и в обмене ударами по диагонали Грикспур вскоре попал с бэкхенда в сетку — 30:30.
Классно Рублев подал и атаковал, но из глухой обороны голландец попал в самую заднюю линию. Андрей думал, что будет аут, еле ответил, Таллон обострил, и следующим ударом россиянин пробил в коридор — 2:4, брейк у Грикспура.
Оба побегали в розыгрыше после второй подачи Андрея, но виннерс в итоге пробил Таллон — 30:30.
В розыгрыше со второй подачи россиянина Грикспур пошел к сетке и нарвался на блестящую обводящую свечку — 15:15.
Отчаянную борьбу навязывает голландец в розыгрыше на подаче Рублева, но Андрей все делает правильно — 15:0.
Андрей Рублев является седьмой ракеткой мира, его соперник занимает 29-ю позицию в мировом рейтинге АТР.
Соперники встречались только один раз. В этом году на турнире в Дохе Рублев в 1/8 финала победил в непростом поединке в трех сетах — 6:1, 1:6, 7:6 (8-6).