Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Шаг до финала: Рублев играет со Зверевым. LIVE

Теннис. Турнир АТР 500, Дубай. 1/2 финала. Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев (Россия)

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира АТР в Дубае играет с представителем Германии Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:20

40:40, в сетку зарядил Андрей и упустил возможность сразу же выйти вперед в матче.

16:19

30:40, первый брейк-пойнт у россиянина!

16:19

15:30, первый эйс на счету Александра.

16:18

0:30, не попадает в корт немецкий спортсмен.

16:17

0:15, первую подачу Зверев в аут отправляет.

16:12

Напомним турнирный путь спортсменов до полуфинала.

close
100%
16:10

Первую подачу осуществит Зверев.

16:00

Спортсмены вышли на разминку.

15:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию полуфинала турнира АТР в Дубае, где россиянин Андрей Рублев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 373-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 373-й день
«Клещи сжимаются»: «Вагнер» почти окружил Артемовск, ВСУ покидают город
Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» практически окружили Артемовск
«Тупиковая ситуация»: почему Россия отказывается продлевать зерновую сделку
Источник РИА Новости: переговоры по зерновой сделке зашли в тупик
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защищенности объектов в ведении МВД
Власти Енакиево сообщили детали о падении самолета
МИД РФ: убийства в Брянской области были совершены из оружия НАТО
«Ъ»: жителей Краснодара напугал громкий хлопок в небе
Новости и материалы
NYT: украинские военные провели штабные учения на базе США в ФРГ
Актеры театра из Донбасса проведут гастроли в Екатеринбурге
Лолита заявила, что любит коллекционировать «бутылочки»
Bloomberg: США пригрозили своим компаниям, направляющим товары в Китай, Турцию и Узбекистан
Исследование показало, что люди как выражают, так и скрывают эмоции смайликами
Медики выяснили причину симптомов аллергии при вакцинации от COVID
Жительница Смоленской области ударила мужа ножом в спину из-за ревности
СК РФ: число дел о коррупции достигло 10 тысяч в 2022 году
В продаже появилась секс-кукла с внешностью Йеннифэр из игры «Ведьмак 3»
Олимпийская чемпионка Бережная осудила фигуристов за смену спортивного гражданства
Бывшая девушка Леонардо Дикаприо Камила Морроне снялась в сериале
СК начал проверку после того, как в Тайге сошедший с крыши снег снес пенсионерок
Вице-премьер Чернышенко сообщил о развитии концепции автотуризма и придорожного сервиса
Марк Богатырев и Ани Лорак сыграли влюбленных актеров в новом клипе
Лобода опровергла слухи о наличии недвижимости в Москве
Пятиклассник из Подмосковья тайно присылал интимные фото 9-летней девочке из Магнитогорска
Дуда: крупные инвестиции в восстановление Украины будут возможны при стабильном мире
SHAMAN признался, что не вдохновлялся аниме при создании сценического образа
Все новости
10 лет для нобелевского лауреата. В Минске вынесли приговор Алесю Беляцкому
Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам тюрьмы
Впервые с августа 2021 года газ в Европе стоит менее $500
Газ в Европе за зиму подешевел втрое, цены не были такими с августа 2021 года
«Это стыд». Лавров посетовал, что странам G20 ничего не интересно, кроме Украины
Лавров пообещал, что Россия больше не позволит западным странам взрывать газопроводы
«Не покупайте бестселлеры»: парфюмерный эксперт Илья Волков — о том, чем мы будем пахнуть
Парфюмерный эксперт Илья Волков рассказал о главных трендах в ароматах
«Госсекретарь США на этот счет даже не заикался». В МИД России обвинили Блинкена во лжи
Госдеп США объявил, что не будет извиняться за встречу Блинкена и Лаврова на саммите G20
Владимир Селиванов: «Ассоциацию с образом на экране резко сломать невозможно»
Владимир Селиванов рассказал о съемках в «Реальных пацанах» и экранном романе с Агатой Муцениеце
«Красный Диор»: Вячеславу Зайцеву — 85
Пицца с гениталиями и прокисшая рыба: какое из этих странных блюд существует на самом деле?
Пройдите тест про необычные блюда и узнайте, кто и для чего ищет кофейные зерна в испражнениях животных
«Велик соблазн раздавить Россию». Медведев представил сценарий участия НАТО в конфликте на Украине
Медведев назвал обслуживание НАТО самолетов для Киева прямым вступлением в войну с Россией
«Истекла эпоха французской Африки». Как изменится присутствие Парижа на континенте
Макрон заявил, что политика «французской Африки» уходит в прошлое
«Мы, анархисты, народ не злой»: «Король и Шут» — сериал о легендарной группе панков-сказочников
Рецензия на сериал «Король и Шут»
Оскорбления и драка в парламенте. Как Молдавию переводят на румынский язык
В парламенте Молдавии произошла потасовка в ходе обсуждения переименования языка в румынский
«Никаких заигрываний с террористами». Кадыров потребовал принять ответные меры в отношении Киева
Кадыров предложил ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования» в ряде регионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть