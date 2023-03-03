Шаг до финала: Рублев играет со Зверевым. LIVE

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира АТР в Дубае играет с представителем Германии Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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16:20
40:40, в сетку зарядил Андрей и упустил возможность сразу же выйти вперед в матче.
16:19
30:40, первый брейк-пойнт у россиянина!
16:19
15:30, первый эйс на счету Александра.
16:18
0:30, не попадает в корт немецкий спортсмен.
16:17
0:15, первую подачу Зверев в аут отправляет.
16:12
Напомним турнирный путь спортсменов до полуфинала.
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16:10
Первую подачу осуществит Зверев.
16:00
Спортсмены вышли на разминку.
15:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию полуфинала турнира АТР в Дубае, где россиянин Андрей Рублев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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