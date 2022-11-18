Матч престижа: Медведев играет с Джоковичем на Итоговом. LIVE

15:50

У Джоковича на этом турнире две уверенные победы, причем ни Циципасу, ни Рублеву он не отдал ни одного сета. Медведев обоим соперникам уступил, но в трех партиях и в драматичной борьбе. У Рублева он вел по сетам, а против Циципаса даже подавал на матч в третьей партии. В итоге же в обоих матчах он проигрывал решающий тай-брейк!