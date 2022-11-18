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Спорт

Матч престижа: Медведев играет с Джоковичем на Итоговом. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Красная группа. 3-й тур. Медведев — Джокович. ОНЛАЙН

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Global Look Press
В третьем туре Итогового турнира АТР в Красной группе встречаются Даниил Медведев и Новак Джокович. Россиянин уже потерял шансы на выход в полуфинал, а серб обеспечил себе первое место в квартете. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:25

Вторым ударом после приема соперника Медведев забил в корт — 30:15.

17:24

Джокович коротко принял подачу, Даниил догнал мяч и слайсом отправил его к задней линии. Дальше опять последовала свечка Новака, но эту россиянин погасил смэшем — 15:15.

17:24

Классной свечкой обвел серб Даниила, и тот, догнав мяч, твинером вернул его в сетку — 0:15.

17:23

Не получилась первая подача, но Джокович и со второй блестяще провел комбинацию, выбив Даниила из корта и мягко положив от сетки — 3:3.

17:23

Эйс — 40:0.

17:22

Не прошла первая у серба. Он проверил, но аут был большой. Однако в розыгрыше со второго мяча невынужденную ошибку по длине совершил уже Даниил — 30:0.

17:21

Медведев принял выбивающую из корта подачу, но серб легко забил вторым ударом — 15:0.

17:19

Аут по длине с приема — 3:2.

17:19

Не смог Джокович перебросить через сетку мощную и точную вторую подачу россиянина по линии — больше.

17:18

Аут у Медведева. Он решил проверить, оказалось, что и правда не попал. И опять на миллиметры — 40:40.

17:18

Не слишком сильно принял серб, и Даниил поймал его на противоходе, точно пробив по линии — 40:30.

17:18

Ошибается Даниил после приема соперника — 30:30.

17:17

Оба пошли к сетке, но Джокович оказался там удачливее. Ну, или сильнее — 30:15.

17:17

Эйс россиянина — 30:0.

17:17

Даниил тоже с классной подачи начал гейм — 15:0.

17:16

Эйсом завершил гейм Новак — 2:2.

17:16

Очко с подачи — 40:15.

17:15

Уже вторым ударом Медведев застал серба врасплох — 30:15.

17:15

Эйс — 30:0.

17:15

Совсем небольшой аут у Даниила Медведева в первом розыгрыше на подаче соперника — 15:0.

17:13

Медведев владел инициативой на своей подаче, однако доигрался до счета ровно, но смог взять два розыгрыша подряд — 2:1

17:10

Джокович тоже только одно очко отдал на своей подаче, при счете 30:0, а затем закончил эйсом — 1:1.

17:05

Даниил легко выиграл три первых розыгрыша на своей подаче, затем ошибся, но завершил гейм эйсом — 1:0.

17:00

Очень интересный и плотный матч, равный. Но, как и в других матчах этого турнира, Медведев пока уступает в равном теннисе.

16:59

С 30:0 начал гейм серб, но Медведев включился в борьбу, довел до 40:30, после чего Джокович провел идеальный розыгрыш и закончил партию бэкхендом в угол, выиграв сет со второго сет-пойнта — 3:6.

16:55

Очень напряженный гейм. Даниил уступал 15:30, взял два очка подряд, но Джокович сравнял счет, и в следующих двух розыгрышах у россиянина случились аут и сетка — 3:5, на сет теперь выйдет подавать Джокович!

16:49

А теперь Медведеву очень обидно. Завязал борьбу, выиграл розыгрыш при счете 30:30 и сам заработал брейк-пойнт. Но Джокович отыгрался, потом сделал эйс, а затем Даниил выиграл красивый розыгрыш, но челлендж серба показал миллиметровый аут — 3:4.

16:43

Снова проблемы у Даниила были. Вел в гейме, но проиграл очко со счета 30:30. У Новака был первый брейк-пойнт, однако россиянин его отыграл и взял потом два очка подряд — 3:3.

16:38

А вот Джокович пока не дает слабины вообще на своей подаче. Снова под ноль — 2:3.

16:36

С 0:15 и 15:30 начался гейм на подаче Медведева, но затем россиянин собрался и взял три очка подряд, удержав подачу — 2:2.

16:28

Под ноль очень уверенно серб взял свою подачу — 1:2.

16:25

Очень напряженный гейм на подаче Медведева. Пять раз было ровно, но важно, что россиянин так и не позволил сопернику добиться брейк-пойнтов и взял гейм — 1:1.

16:18

В напряженной борьбе прошел первый гейм матча. Джокович трижды вел в счете, Даниил отыгрывался, но при счете 40:40 серб хорошо подал, а потом россиянин еще и ошибся с задней линии — 0:1.

16:15

Новак Джокович выходит на подачу.

16:00

На Итоговом турнире Джокович и Медведев играли однажды. В 2020-м году в группе победил россиянин — 6:3, 6:3.

15:55

Джокович и Медведев играли друг с другом 11 раз. Счет личных встреч 7-4 в пользу серба. При этом у каждого из них есть знаковые победы. Например, Новак выиграл в финале Australian Open-2021 (7:5, 6:2, 6:2), а Медведев взял реванш в том же году в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4), причем не пустил серба к календарному «шлему»!

15:50

У Джоковича на этом турнире две уверенные победы, причем ни Циципасу, ни Рублеву он не отдал ни одного сета. Медведев обоим соперникам уступил, но в трех партиях и в драматичной борьбе. У Рублева он вел по сетам, а против Циципаса даже подавал на матч в третьей партии. В итоге же в обоих матчах он проигрывал решающий тай-брейк!

15:45

В матче третьего тура Итогового турнира АТР в Турине россиянин Даниил Медведев, уже утративший шансы на выход в полуфинал, играет с сербом Новаком Джоковичем, уже оформившим первое место в группе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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