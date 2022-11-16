Сохранить шансы: Медведев бьется с русскоязычным греком Циципасом. LIVE

22:50

После трех матчей расклад в Красной группе Итогового турнира следующий: серб Новак Джокович уже одержал две победы в двух матчах и с разницей 4-0 по сетам уже гарантировал себе выход в полуфинал. У уступившего ему сегодня россиянина Андрея Рублева одна победа и разница по сетам — 2-3. Медведев и Циципас в первом туре проиграли, но россиянин смог взять у своего соотечественника один сет.