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Сохранить шансы: Медведев бьется с русскоязычным греком Циципасом. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Красная группа. 2-й тур. Циципас — Медведев. ОНЛАЙН

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Стефанос Циципас (Греция) и Даниил Медведев (Россия) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 2021 (Australian Open 2021)

Стефанос Циципас (Греция) и Даниил Медведев (Россия) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 2021 (Australian Open 2021)

Jaimi Joy/Reuters
В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года у теннисистов в Красной группе играют грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев, уступившие в первых играх. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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23:51

Циципас в порядке в атаке — 30:15.

23:51

А теперь классный удар от Даниила — 15:15.

23:50

Медведев принимает, и тут же Циципас отвечает обратным кроссом в линию — 15:0.

23:0

Подачей завершает гейм россиянин — 4:2.

23:49

Грек отыгрывает один мяч приемом — 40:30.

23:49

А теперь долгий неспешный размен, и когда Стефанос пошел в атаку, он попал в сетку — 40:15.

23:48

Еще один быстрый розыгрыш в пользу Даниила — 30:15.

23:48

Медведев отвечает подачей — 15:15.

23:47

Отличный прием — 0:15.

23:45

Не попадает по длине Медведев в розыгрыше — 4:1.

23:44

Хорошол подал Стефанос и быстро довел розыгрыш до удара в сетку от Медведева — 40:30.

23:43

Отыгрывается Даниил — 30:30.

23:43

Циципас у сетки завершает с лета после приема Даниила — 30:15.

23:42

Прием Медведева и ответ грека в сетку — 15:15.

23:42

Теперь уже Циципас уверенно выходит к сетке со своей подачи — 15:0.

23:41

Подачей завершает гейм россиянин — 3:1.

23:41

Циципас укоротил в розыгрыше, но Медведев догнал и быстро разыграл до победного — 40:15.

23:40

Мощная подача и завершение с лета с хафкорта — 30:15.

23:40

В сетку бьет Даниил после приема Циципаса — 15:15.

23:39

Первый розыгрыш на своей подаче грамотно проводит Медведев — 15:0.

23:37

Циципас успел к укороченному, и переиграл у сетки Даниила — 3:0.

23:36

Отличная подача — 40:30.

23:35

Идет вперед с подачи Циципас и сразу забивает — 30:30.

23:35

Ошибается грек — 15:30.

23:5

Блестящий розыгрыш со стороны Медведева. И в итоге на этот раз Даниил попал виннером в корт — 15:15.

23:34

Уверенно начинает свою подачу Циципас — 15:0.

23:33

Опять розыгрыш был вроде бы в руках россиянина, но он не попал по длине ударом сверху от задней линии — 2:0.

23:32

Завязался розыгрыш со второй подачи, Медведев хотел поймать Циципаса обратным кроссом, но не попал — меньше, брейк-пойнт.

23:32

Несколько переподач, а потом розыгрыш со второго мяча. И в нем Даниил не попал в корт — 40:40.

23:31

Снова Медведев выходит к сетке после подачи и завершает розыгрыш в свою пользу — 40:30.

23:30

Не попал на вылет первым мячом Даниил, но здорово подал вторым, выбив соперника из корта и завершил вторым ударом с лета от сетки — 30:30.

23:29

После приема Циципаса Даниил ошибается по длине — 15:30.

23:29

А вот отличный прием — 15:15.

23:29

Первую же подачу Даниила Стефанос не принимает по длине — 15:0.

23:27

Еще два быстрых очка за греком — 1:0.

23:27

Обменялись соперники розыгрышами — 30:15.

23:26

Циципас выходит на подачу. И сразу берет первое очко — 15:15.

23:21

Жребий выиграл Циципас. Грек выбрал подачу. По традиции. Впрочем, Медведев-то всегда выбирает прием.

23:19

Первым на корте появился Медведев. А следом за ним и Циципас. Сейчас начнется разминка.

23:16

Теннсиситы прибыли на корт, очень скоро матч начнется.

23:05

Турнир проходит в Турине, а теннисисты скоро выйдут на разминку. А пока испанцу Карлосу Алькарасу Гарфия вручают приз за титул первой ракетки мира по итогам года.

23:00

Медведев и Циципас встречались десять раз. По личным встречам солидный перевес у россиянина — 7-3. Однако три из пяти последних дуэлей остались за греком.

22:55

Тем не менее сегодня Медведев потеряет шансы, если потерпит поражение, а вот Циципас еще может сохранить надежду на плей-офф даже при поражении, но для этого он обязан взять хотя бы один сет. В третьем туре Медведев играет с Джоковичем, Циципасу предстоит встреча с Рублевым.

22:50

После трех матчей расклад в Красной группе Итогового турнира следующий: серб Новак Джокович уже одержал две победы в двух матчах и с разницей 4-0 по сетам уже гарантировал себе выход в полуфинал. У уступившего ему сегодня россиянина Андрея Рублева одна победа и разница по сетам — 2-3. Медведев и Циципас в первом туре проиграли, но россиянин смог взять у своего соотечественника один сет.

22:45

В матче второго тура группового этапа Итогового турнира года встречаются уступившие в первый игровой день в квартете грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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