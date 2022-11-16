Сохранить шансы: Медведев бьется с русскоязычным греком Циципасом. LIVE

Блестящий розыгрыш со стороны Медведева. И в итоге на этот раз Даниил попал виннером в корт — 15:15.
Опять розыгрыш был вроде бы в руках россиянина, но он не попал по длине ударом сверху от задней линии — 2:0.
Завязался розыгрыш со второй подачи, Медведев хотел поймать Циципаса обратным кроссом, но не попал — меньше, брейк-пойнт.
Несколько переподач, а потом розыгрыш со второго мяча. И в нем Даниил не попал в корт — 40:40.
Не попал на вылет первым мячом Даниил, но здорово подал вторым, выбив соперника из корта и завершил вторым ударом с лета от сетки — 30:30.
Жребий выиграл Циципас. Грек выбрал подачу. По традиции. Впрочем, Медведев-то всегда выбирает прием.
Турнир проходит в Турине, а теннисисты скоро выйдут на разминку. А пока испанцу Карлосу Алькарасу Гарфия вручают приз за титул первой ракетки мира по итогам года.
Медведев и Циципас встречались десять раз. По личным встречам солидный перевес у россиянина — 7-3. Однако три из пяти последних дуэлей остались за греком.
Тем не менее сегодня Медведев потеряет шансы, если потерпит поражение, а вот Циципас еще может сохранить надежду на плей-офф даже при поражении, но для этого он обязан взять хотя бы один сет. В третьем туре Медведев играет с Джоковичем, Циципасу предстоит встреча с Рублевым.
После трех матчей расклад в Красной группе Итогового турнира следующий: серб Новак Джокович уже одержал две победы в двух матчах и с разницей 4-0 по сетам уже гарантировал себе выход в полуфинал. У уступившего ему сегодня россиянина Андрея Рублева одна победа и разница по сетам — 2-3. Медведев и Циципас в первом туре проиграли, но россиянин смог взять у своего соотечественника один сет.