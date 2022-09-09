Чуда не произошло: Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

Карен Хачанов сражался и боролся до конца, но Рууд был сегодня сильнее. Последний россиянин выбывает в полуфинале US Open, но вернется в топ-20. Рууд выходит в свой второй финал на «шлемах», точно обходит Рафу Надаля в рейтинге и будет как минимум вторым в понедельник. Если выиграет турнир, то точно будет первымю И точно будет первым, если сегодня Карлос Алькарас уступит Фрэнсису Тиафу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Да как он опять все попал в линию, а потом укоротил на матч? 6:7 (5-7), 2:6, 7:5, 2:6 — РУУД В ФИНАЛЕ!
Хачанов загнал соперника в глубокую оборону, но в итоге с хафкорта немного не попал по длине — 15:30.
Норвежец захватил инициативу и дожал — 1:4, уже с двумя брейками в четвертой партии ведет Каспер.
Трос опять против Хачанова — отправляет мяч после его удара в аут. Меньше — третий брейк-пойнт в гейме у Рууда.
И опять нет первой подачи, однако Рууд вторую принимает в аут по длине — 30:40, второй брейк-пойнт.
Хачанов атаковал, но с форхенда по линии ударил в сетку — 15:40, снова два брейк-пойнта у норвежца.
Рууд принял, потом достал выигранный Кареном мяч, дальше Хачанов равный розыгрыш вновь превратил в свою атаку, но норвежец из обороны умудрился пробить виннер в заднюю линию! Как попал! 1:2 — Рууд повел в четвертом сете с брейком.
И вторым мячом сильно подал Карен, но в размене ударами попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рууда.
Мощно подал Карен, Рууд принял, Хачанов сыграл просто, но норвежец в ответ сорвал форхенд — 15:30.
Новыми мячами подает Рууд. Хачанов принял сложный мяч и классно побегал в обороне, но соперник все сделал четко — 15:0.
Нет первой подачи. Зато вторую норвежец принимает в аут по длине. 1:0 — сложнейший гейм удержал Хачанов!
Ах, после приема Рууда с форхенда по диагонали совсем чуть не попал Карен, пробивая виннер — 40:40.
После проигранной вдрызг второй партии Хачанов включился, смог, где было надо, потерпеть, нашел свой шанс и выиграл сет, сделав брейк в решающий момент! Нас ждет четвертая партия. Нельзя останавливаться, Карен!
Плохо принял Карен, неглубоко, а Рууд с форхенда, переводя по диагонали, попал в сетку! 7:5 — Хачанов отыграл один сет!
Долгий розыгрыш, в котором Хачанов классно сработал форхендами, а Рууд в итоге справа ударил в коридор — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Карена!
Рууд атаковал вторым ударом на второй подаче россиянина, но не попал по длине — 6:5, как минимум тай-брейк Хачанов себе обеспечил.
Очень неудачно вел розыгрыш норвежец, но достал все мячи, а Хачанов с лета сыграл в сетку — 40:0.
Вторая подача Хачанова. Прекрасный укороченный после приема. Рууд достает, но россиянин закрывает гейм под ноль ударом с лета — 5:4.
Вел розыгрыш Рууд, но решил сыграть аккуратным бэкхендом и умудрился не попасть по длине — 30:15.
Трос помог Рууду. Мяч неудобно отскочил, и Карен не попал в ответ — 40:15. Извинился норвежец.
Хачанов классно отоборонялся, и после его свечки Рууд, отступая назад, не попал смэшем — ровно.
Рууд отлично подал вторым мячом, оказался в атаке и дожал, хотя Хачанов классно бился — 30:30.
Хачанов глубоко принял вторую подачу, затем классно перевел по линии двуручным бэкхендом, и соперник, добежав, не попал по длине — 0:30.
Рууд принял сложную подачу, но третьим ударом Хачанов забил. Причем виннер с форхенда. Налаживается? 2:1.
Хачанов героически оборонялся, даже угадал направление смэша и смог отбить, но вторым смэшем Рууд, конечно, решил вопрос — 40:0.
Хачанов вышел на подачу в третьем сете. Сразу долгий розыгрыш, в котором россиянин вроде бы уже все сделал для победы, но в итоге нарвался на обводку по линии в противоход с бэкхенда — 0:15.
После нервной первой партии с обилием ошибок с обеих сторон Рууд резко прибавил, а Хачанов — нет. Даже сдал. Вот и разгром. Но матч еще не проигран. Впереди третий сет. Нужно цепляться Карену.
Эйс второй подачей. Обманул соперника направлением — 2:5. Сет, конечно, спасти вряд ли удастся, но гейм на своей подаче выиграть было важно. А теперь Рууд будет подавать на партию.
Ох, Рууд просто на кураже! Какой перевод с бэкхенда по линии! 1:4, уже с двумя брейками впереди Каспер в партии.
Ох, в самую боковую линию попал обводящей свечкой Рууд! А какой укороченный достал Хачанов! 0:30.
Рууд практически обвел выскочившего к сетке Хачанова, но все же чуточку не попал — 15:40, еще два брейк-пойнта.
Нет первой подачи. Пытался эйс сделать. А дальше невероятный своей длиной розыгрыш, в котором для обоих все висело на волоске, а потом Рууд вдруг гениально обострил, и Карен не справился — 6:7 (5-7), первый сет за норвежцем!
Вот это розыгрыш. Угадал Карен направление атаки, после чего у него были все шансы обвести находившегося у сетки соперника, но он попытался перебросить и не сумел — 3-6, тройной сетбол!
Не повезло Хачанову. В розыгрыше со второй подаче Рууда Хачанов попал в трос, а от него мяч ушел в аут по длине — 0-1.
Хачанов атаковал и одним из ударов попал в самую заднюю линию, после чего следующим дал шикарный виннер с форхенда — 40:0.
Нет первой подачи. В розыгрыше со второй Хачанов держался, но дело все же закончилось смэшем — 4:5. Удержал Рууд подачу все же.
Хачанов после приема норвежца попал в самую линию, а затем от сетки с лета не перебросил в простой ситуации с верху вниз на чужую половину — 4:4, теперь обратный брейк сразу сделал Рууд.
Очень долго оборонялся Рууд после первой подачи Хачанова, а в итоге россиянин сорвал форхенд — 15:30.
Нет первой. А на второй после приема Хачанова норвежец не попадает по длине — 4:3. Хачанов теперь ведет с брейком и будет подавать новыми мячами!
Опять вторая подача, в розыгрыше с которой Карен заставляет оппонента ударить в сетку — 30:40, брейк-пойнт!
Резкий прием второй подачи от Хачанова, после чего он вторым ударом пробил виннер в противоход с хафкорта — 30:30.
Карен мощно принимает вторую подачу, но не справляется с давлением соперника в коротком розыгрыше — 40:0.
Оба стараются неудобно играть друг для друга. В равном розыгрыше с первой подачи Рууда Каспер находит диагональный виннер с форхенда — 15:0.
Еще один классный розыгрыш со стороны россиянина после второй подачи соперника. В итоге так замучил Рууда, что тот ошибся — 0:30.
Со второй подачи Рууда Хачанов здорово повел розыгрыш и быстро заставил соперника ударить в сетку.
И опять не попал первым мячом Хачанов. И попал под атаку Рууда. Виннер с форхенда получился очень мощным — 0:2, норвежец сразу повел с брейком.
В розыгрыше со второй подачи Хачанов играл глубоко, не давая норвежцу атаковать, но сам ошибся по длине переводом по линии — 30:30.
Не прошла первая. После второй обменивались бэкхендами по диагонали, но в итоге Рууд обострил, и россиянин не справился — 0:1.
Не стоит забывать, что норвежец может стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Для этого ему надо либо выиграть турнир, либо дойти до финала, но с условием: турнир не должен выиграть Карлос Алькарас. Испанец, также претендующий на вершину рейтинга, сыграет в другом полуфинале с невероятным американцем Фрэнсисом Тиафу.
Сегодняшние соперники встречались один раз. В 1/32 финала грунтового «Мастерса» в Риме в 2020 году Рууд выиграл в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:1.
Карен Хачанов является на данный момент 31-й ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — седьмой в мировом рейтинге. Российский теннисист сотворил сенсацию, обыграв в четвертьфинале находящегося в суперформе Ника Кирьоса. Теперь Карен впервые сыграет в полуфинале «шлема». Будет ли сказка продолжаться?