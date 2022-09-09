Чуда не произошло: Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

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Карен Хачанов сражался и боролся до конца, но Рууд был сегодня сильнее. Последний россиянин выбывает в полуфинале US Open, но вернется в топ-20. Рууд выходит в свой второй финал на «шлемах», точно обходит Рафу Надаля в рейтинге и будет как минимум вторым в понедельник. Если выиграет турнир, то точно будет первымю И точно будет первым, если сегодня Карлос Алькарас уступит Фрэнсису Тиафу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.