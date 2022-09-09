Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился 01:17
Экс-хавбек сборной России рассказал о том, как он мог уехать жить в Канаду 01:16
Минфин США: потолок цен на российскую нефть сможет работать без Индии и Китая 01:00
Росстат оценил, как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе 00:53
Президент клуба чемпионата Испании подрался с агентом футболиста во время переговоров... 00:50
В ДНР заявили, что украинские войска за 2 часа обстреляли 3 населенных... 00:41
Экс-игрок сборной Боснии призвал капитана команды уговорить партнеров отказаться от матча... 00:39
Шольц рассказал о любви к купленному 40 лет назад портфелю и раскрыл его... 00:35
Вице-президент США Харрис заявила о разработке правил деятельности в космосе 00:29
Минфин США назвал неприемлемым то, что дела нефтяной отрасли РФ идут лучше, чем... 00:25
Спорт

Чуда не произошло: Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

Последний россиянин покинул Открытый чемпионат США по теннису

Российский теннисист Карен Хачанов, который впервые играл в полуфинале турниров серии «Большого шлема», пытался совершить невероятное и одолеть крепкого норвежца Каспера Рууда в полуфинале Открытого чемпионата США. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:20

Карен Хачанов сражался и боролся до конца, но Рууд был сегодня сильнее. Последний россиянин выбывает в полуфинале US Open, но вернется в топ-20. Рууд выходит в свой второй финал на «шлемах», точно обходит Рафу Надаля в рейтинге и будет как минимум вторым в понедельник. Если выиграет турнир, то точно будет первымю И точно будет первым, если сегодня Карлос Алькарас уступит Фрэнсису Тиафу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

01:14

Да как он опять все попал в линию, а потом укоротил на матч? 6:7 (5-7), 2:6, 7:5, 2:6 — РУУД В ФИНАЛЕ!

01:14

Хачанов атаковал со второй подачи, но в итоге не попал — 40:0. Тройной матч-пойнт!

01:13

Долгий розыгрыш, но в итоге аут по длине у Хачанова — 30:0. Два очка до победы Рууду.

01:13

Очко с подачи — 15:0.

01:11

Рууд сейчас будет подавать на выход в финал!

01:10

Первый в четвертом сете эйс Хачанова — 2:5.

01:10

Прием в сетку — 40:15.

01:09

Шикарный бэкхенд по линии от Карена — 30:15.

01:09

Прием в сетку — 15:15.

01:08

Да ладно, попал Рууд этой обводкой?! Фантастика! 0:15.

01:08

И простую довольно подачу не принимает Хачанов — 1:5. В одном гейме от финала норвежец!

01:07

Эйс — 40:30.

01:07

Прошла первая, и вторым ударом забил Каспер — 30:30.

01:0

Хачанов загнал соперника в глубокую оборону, но в итоге с хафкорта немного не попал по длине — 15:30.

01:06

И еще один розыгрыш за россиянином — 0:30.

01:05

Берет первое очко на подаче соперника Хачанов — 0:15.

01:03

Норвежец захватил инициативу и дожал — 1:4, уже с двумя брейками в четвертой партии ведет Каспер.

01:02

Трос опять против Хачанова — отправляет мяч после его удара в аут. Меньше — третий брейк-пойнт в гейме у Рууда.

01:01

Рууд загнал соперника в оборону, и Карен не справился — ровно.

01:01

Почти обвел Рууд Карена, но тот закрыл сетку — больше.

01:00

Прием в аут по длине — 40:40.

01:00

И опять нет первой подачи, однако Рууд вторую принимает в аут по длине — 30:40, второй брейк-пойнт.

00:59

Хачанов атаковал, но с форхенда по линии ударил в сетку — 15:40, снова два брейк-пойнта у норвежца.

00:58

Рууд попал, а Хачанов с хафкорта — нет. 15:30 — опасно.

00:58

Аут у россиянина — 15:15.

00:57

Рууд не попадает по длине с форхенда — 15:0.

00:57

Косой эйс — 1:3.

00:56

Аут по длине в обмене ударами у Карена — 40:15.

00:56

А теперь на приеме второй подачи срывает форхенд Хачанов — 30:15.

00:55

Срывает Рууд в простой ситуации бэкхенд — 15:15.

00:54

Не принимает Карен вторую подачу соперника по длине — 15:0.

00:52

Рууд принял, потом достал выигранный Кареном мяч, дальше Хачанов равный розыгрыш вновь превратил в свою атаку, но норвежец из обороны умудрился пробить виннер в заднюю линию! Как попал! 1:2 — Рууд повел в четвертом сете с брейком.

00:51

И вторым мячом сильно подал Карен, но в размене ударами попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рууда.

00:50

Мощно подал Карен, Рууд принял, Хачанов сыграл просто, но норвежец в ответ сорвал форхенд — 15:30.

00:49

Рууд мощно атаковал, Хачанов все доставал, но норвежец уверенно закрыл сетку — 0:30.

00:49

Выигрывает Рууд розыгрыш со второй подачи соперника — 0:15.

00:48

Нет приема — 1:1.

00:47

Очко с подачи — 40:15.

00:47

В сетку укоротил Рууд — 30:15.

00:46

И со второй подачи Рууд проатаковал в розыгрыше без шансов для Карена — 30:0.

00:45

Новыми мячами подает Рууд. Хачанов принял сложный мяч и классно побегал в обороне, но соперник все сделал четко — 15:0.

00:44

Нет первой подачи. Зато вторую норвежец принимает в аут по длине. 1:0 — сложнейший гейм удержал Хачанов!

00:44

Нет приема — больше.

00:43

Укоротил Хачанов после приема соперником второй подачи, но Рууд догнал и наказал — ровно.

00:43

Прием в сетку — больше.

00:42

Прием в аут по длине — ровно.

00:42

Еще одна ошибка Хачанова — меньше, еще один брейк-пойнт.

00:41

Вторая подача, но в обмене диагональными ударами Рууд дал с форхенда в сетку — ровно.

00:41

Опять необдуманно пошел Хачанов к сетке — меньше, брейк-пойнт.

00:40

Ах, после приема Рууда с форхенда по диагонали совсем чуть не попал Карен, пробивая виннер — 40:40.

00:39

Прекрасная обводка от Рууда, когда оба были у сетки — 40:30.

00:39

Прием в сетку — 40:15.

00:39

Ох, невероятный бэкхенд Хачанова по линии — 30:15.

00:38

Карен поймал кураж, но чуть перегусарствовал, а Рууд догнал и попал — 15:15.

00:37

Хачанов на подаче в начале четвертого сета. Загонял Рууда и забил с лета — 15:0.

00:36

После проигранной вдрызг второй партии Хачанов включился, смог, где было надо, потерпеть, нашел свой шанс и выиграл сет, сделав брейк в решающий момент! Нас ждет четвертая партия. Нельзя останавливаться, Карен!

00:34

Плохо принял Карен, неглубоко, а Рууд с форхенда, переводя по диагонали, попал в сетку! 7:5 — Хачанов отыграл один сет!

00:34

И первая подача в сетку!

00:33

Долгий розыгрыш, в котором Хачанов классно сработал форхендами, а Рууд в итоге справа ударил в коридор — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Карена!

00:33

Ух-ты! Двойная ошибка Рууда! Нервничает. 15:30.

00:32

Тут же активная игра норвежца в атаке приводит к смэшу — 15:15.

00:32

Хачанов выжимает удар в сетку со стороны Рууда — 0:15.

00:29

Рууд атаковал вторым ударом на второй подаче россиянина, но не попал по длине — 6:5, как минимум тай-брейк Хачанов себе обеспечил.

00:28

Пошел с косой подачи к сетке Хачанов, но не попал с лета в открытый корт по длине — 40:30.

00:27

Хитрющий и точнейший укороченный Хачанова! 40:15.

00:27

Заставляет в сетку пробить Рууда Карен — 30:15.

00:26

Проходит первая — 15:15.

00:26

Аут у Хачанова с форхенда — 0:15.

00:25

Прием в сетку — 5:5.

00:25

Аут у Каспера в розыгрыше со второй подачи — 40:15.

00:24

Очень неудачно вел розыгрыш норвежец, но достал все мячи, а Хачанов с лета сыграл в сетку — 40:0.

00:23

Атаковал вторую подачу соперника россиянин, но в итоге ударил в аут по длине — 30:0.

00:23

Эй Рууда — 15:0.

00:20

Вторая подача Хачанова. Прекрасный укороченный после приема. Рууд достает, но россиянин закрывает гейм под ноль ударом с лета — 5:4.

00:20

Эйс — 40:0.

00:19

Прием в сетку — 30:0.

00:19

Отменная подача Хачанова — 15:0.

00:19

Прием в сетку — 4:4.

00:18

Атаковал приемом второй подачи Хачанов, но попал в сетку — 40:15.

00:17

Вел розыгрыш Рууд, но решил сыграть аккуратным бэкхендом и умудрился не попасть по длине — 30:15.

00:17

Очко с подачи — 30:0.

00:17

И Рууд уверенно начинает свой гейм — 15:0.

00:14

И еще один — 4:3.

00:14

Эйсище — 40:0.

00:13

Очко с подачи — 30:0.

00:13

Хачанов тоже уверенно начинает подачу — 15:0.

00:12

Прием второго мяча в сетку — 3:3.

00:12

Еще одна суперподача — 40:15.

00:11

Эту подачу не принять — 30:15.

00:11

Блестящий розыгрыш с виннером от Хачанова — 15:15.

00:10

Рууд на подаче. Очень четкое начало — 15:0.

00:08

И тут же подачей закрыл гейм россиянин — 3:2.

00:08

Трос помог Рууду. Мяч неудобно отскочил, и Карен не попал в ответ — 40:15. Извинился норвежец.

00:08

Прием в аут по длине — 40:0.

00:07

Еще одна классная подача на вылет — 30:0.

00:07

Эйс Хачанова — 15:0.

00:06

Второй подачей дожимает Рууд гейм — 2:2.

00:05

Прием в аут по длине — больше.

00:05

Хачанов классно отоборонялся, и после его свечки Рууд, отступая назад, не попал смэшем — ровно.

00:03

Попал Рууд здорово — больше.

00:02

Рууд загонял соперника и все равно забил на вылет — 40:40.

00:02

Карен загнал соперника в оборону, и тот ошибся — 30:40, брейк-пойнт!

00:01

Рууд отлично подал вторым мячом, оказался в атаке и дожал, хотя Хачанов классно бился — 30:30.

00:01

Тут Рууд прекрасен в атаке — 15:30.

00:00

Хачанов глубоко принял вторую подачу, затем классно перевел по линии двуручным бэкхендом, и соперник, добежав, не попал по длине — 0:30.

23:59

В долгом розыгрыше на своей подаче Рууд пробивает в сетку — 0:15.

23:57

Рууд принял сложную подачу, но третьим ударом Хачанов забил. Причем виннер с форхенда. Налаживается? 2:1.

23:56

Пошел Хачанов с подачи к сетке, но не поднял — 40:15.

23:56

Пока все хорошо в этом гейме — 40:0.

23:55

Серв энд воллей в исполнении россиянина с виннером с лета — 30:0.

23:55

Косой эйс от Хачанова — 15:0.

23:55

Опять хорошая перестрелка, но короткая из-за виннера норвежца с форхенда — 1:1.

23:54

Хачанов героически оборонялся, даже угадал направление смэша и смог отбить, но вторым смэшем Рууд, конечно, решил вопрос — 40:0.

23:53

Эйс — 30:0.

23:53

Красивая игра от Рууда — 15:0.

23:51

Рууд принимает вторую подачу удобно для Карена, и тот забивает виннер — 1:0.

23:51

Шикарно Карен с лета играет у сетки — 40:15.

23:50

Ох, Хачанов шикарный виннер по боковой линии дал — 30:15.

23:50

Заставил Хачанов сыграть в сетку Рууда — 15:15.

23:49

Хачанов вышел на подачу в третьем сете. Сразу долгий розыгрыш, в котором россиянин вроде бы уже все сделал для победы, но в итоге нарвался на обводку по линии в противоход с бэкхенда — 0:15.

23:47

После нервной первой партии с обилием ошибок с обеих сторон Рууд резко прибавил, а Хачанов — нет. Даже сдал. Вот и разгром. Но матч еще не проигран. Впереди третий сет. Нужно цепляться Карену.

23:46

Задавил норвежец в атаке в розыгрыше со второй подачи — 2:6.

23:45

Форхендом снова бьет в аут по длине Хачанов — 40:0, тройной сет-пойнт у Рууда!

23:44

Еле принял Хачанов, и Каспер спокойно забил с лета от сетки — 30:0.

23:44

Отличная подача — 15:0.

23:42

Эйс второй подачей. Обманул соперника направлением — 2:5. Сет, конечно, спасти вряд ли удастся, но гейм на своей подаче выиграть было важно. А теперь Рууд будет подавать на партию.

23:41

Рууд атаковал со второй подачи Карена, но попал в сетку — больше.

23:41

Ну до чего же хорош норвежец. Виннер с бэкхенда вторым ударом — 40:40.

23:40

Укоротил Рууд в розыгрыше, но россиянин догнал и пробил в свободную часть корта — 40:30.

23:39

Ошибается Хачанов с форхенда, пробивая в сетку — 30:30.

23:39

Вот тут Карен все сделал прекрасно, хотя Рууд тащил и отвечал довольно неприятно — 30:15.

23:39

Двойная ошибка тут же — 15:15.

23:38

Отличная подача россиянина — 15:0.

23:37

Виннер вторым ударом после приема Хачанова — 1:5.

23:37

Нет приема — 40:0.

23:36

Просто потрясающе играет Рууд — 30:0.

23:36

Не получается в который раз у Хачанова форхенд — 15:0.

23:33

Ох, Рууд просто на кураже! Какой перевод с бэкхенда по линии! 1:4, уже с двумя брейками впереди Каспер в партии.

23:32

Ничего не получается у россиянина, а соперник хорош — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:32

Двойная ошибка — 0:30.

23:31

Трос играет против Хачанова — оставляет мяч на его стороне корта. 0:15.

23:31

Прием второй подачи в аут по длине — 1:3.

23:30

Очко с подачи — 40:0.

23:30

Почти вывез Хачанов в обороне. Но почти — 30:0.

23:29

Отличная подача Каспера — 15:0.

23:28

Ошибка Хачанова — 1:2. Рууд повел с брейком.

23:27

Обменялись очками соперники — 15:40, двойной брейк-пойнт.

23:25

Ох, в самую боковую линию попал обводящей свечкой Рууд! А какой укороченный достал Хачанов! 0:30.

23:24

Проигрывает первый розыгрыш на своей подаче россиянин — 0:15.

23:23

Гейм за Каспером — 1:1.

23:23

Очко с подачи — 40:0.

23:23

Не без труда и очень красиво выигрывает бэкхендом розыгрыш со второй подачи норвежец — 30:0.

23:22

Дежурно начинает свою подачу Рууд — 15:0.

23:20

Классно вытащил гейм с 0:40 Карен — 1:0.

23:20

Оборонялся Рууд героически, но все закончилось легким смэшем от сетки — больше.

23:19

Отлично — эйс! 40:40.

23:18

Атакуя, в коридор пробил норвежец — 30:40, один брейковый мяч остался.

23:18

Рууд практически обвел выскочившего к сетке Хачанова, но все же чуточку не попал — 15:40, еще два брейк-пойнта.

23:17

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:17

Рууд пошел к сетке в розыгрыше, Хачанов пытался обвести, но не попал — 0:30.

23:16

Хачанов начинает второй сет с подачи — двойная ошибка. 0:15.

23:14

Все было очень близко в первой партии, но Рууд оказался все-таки чуть точнее на тай-брейке.

23:12

Нет первой подачи. Пытался эйс сделать. А дальше невероятный своей длиной розыгрыш, в котором для обоих все висело на волоске, а потом Рууд вдруг гениально обострил, и Карен не справился — 6:7 (5-7), первый сет за норвежцем!

23:11

Нет приема — 5-6, один сетбол остался, но на подаче норвежец.

23:11

Один отыгрывает подачей — 4-6, еще два сетбола.

23:10

Вот это розыгрыш. Угадал Карен направление атаки, после чего у него были все шансы обвести находившегося у сетки соперника, но он попытался перебросить и не сумел — 3-6, тройной сетбол!

23:09

Не принять такую подачу — 3-5.

23:09

Шикарная подача россиянина, после чего он забивает вторым ударом с лета от сетки — 3-4.

23:08

Блестящая подача Карена — 2-4.

23:07

Хачанов пробивает форхендом в сетку в розыгрыше на втором мяче — 1-4.

23:06

Отличная подача и завершение в угол вторым ударом с хафкорта — 1-3.

23:06

Тут же эйс — 1-2.

23:06

Хачанов был в атаке, но ударом сверху вниз с хафкорта попал в сетку — 0-2, минибрейк.

23:05

Не повезло Хачанову. В розыгрыше со второй подаче Рууда Хачанов попал в трос, а от него мяч ушел в аут по длине — 0-1.

23:04

Ошибся Рууд в розыгрыше — 6:6, тай-брейку быть!

23:04

Хачанов атаковал и одним из ударов попал в самую заднюю линию, после чего следующим дал шикарный виннер с форхенда — 40:0.

23:03

Рууд срывает по длине прием второй подачи — 30:0.

23:02

Отличная подача Хачанова — 15:0.

23:00

Прием в аут по длине — 5:6, как минимум тай-брейк Рууд себе обеспечил.

23:00

Мощная подача и виннер в свободную часть корта вторым ударом — 40:15.

22:59

Блестяще попадает Рууд — 30:15.

22:59

А вот прием второй подачи на вылет от Хачанова — 15:15.

22:58

Рууд начинает свою подачу успешно — 15:0.

22:58

Классная комбинация от россиянина — 5:5, первый сет продолжается.

22:57

Хачанов идет с подачи к сетке, но Рууд и так ее не перебрасывает — 40:15.

22:57

Эйс — 30:15.

22:56

Теперь сетка от Рууда — 15:15.

22:56

Хачанов разыграл фирменную комбинацию, но не попал — 0:15.

22:52

Нет первой подачи. В розыгрыше со второй Хачанов держался, но дело все же закончилось смэшем — 4:5. Удержал Рууд подачу все же.

22:51

Зацепился Хачанов за розыгрыш с приема, потерпел, но в итоге сам ошибся по длине — больше.

22:50

Прием в сетку. Это первый не использованный брейк-пойнт Хачанова в матче — 40:40.

22:50

Все было в руках Рууда, но он не попал с форхенда — 30:40, брейк-пойнт у Хачанова снова!

22:49

Шикарный косой эйс с переподачи — 30:30.

22:49

Прием в сетку — 15:30.

22:48

Рууд в простой ситуации не попадает после короткого приема Хачанова в корт с хафкорта — 0:30.

22:48

Острый прием Хачанова заставляет Каспера ударить в аут по длине — 0:15.

22:47

Хачанов после приема норвежца попал в самую линию, а затем от сетки с лета не перебросил в простой ситуации с верху вниз на чужую половину — 4:4, теперь обратный брейк сразу сделал Рууд.

22:46

И снова ошибка Хачанова — не попал форхендом по длине. 15:40 — двойной брейк-пойнт.

22:45

Очень долго оборонялся Рууд после первой подачи Хачанова, а в итоге россиянин сорвал форхенд — 15:30.

222:44

Хачанов ошибся в первом розыгрыше на своей подачи, но во втором тем же ответил Рууд — 15:15.

22:41

Нет первой. А на второй после приема Хачанова норвежец не попадает по длине — 4:3. Хачанов теперь ведет с брейком и будет подавать новыми мячами!

22:41

Опять вторая подача, в розыгрыше с которой Карен заставляет оппонента ударить в сетку — 30:40, брейк-пойнт!

22:40

Резкий прием второй подачи от Хачанова, после чего он вторым ударом пробил виннер в противоход с хафкорта — 30:30.

22:39

Хачанов загнал соперника в оборону и закончил розыгрыш смэшем от сетки — 30:15.

22:38

Не принимает Карен подачу — 30:0.

22:38

Блестящий укороченный норвежца после выбивающей из корта подачи — 15:0.

22:38

Немножко повезло Хачанову с ошибкой Рууда, но гейм под ноль — 3:3.

22:36

Еще два уверенных и легких очка от Хачанова — 40:0.

22:35

Уверенно начинает свою подачу Хачанов — 15:0.

22:33

Нет приема — 2:3.

22:33

Карен мощно принимает вторую подачу, но не справляется с давлением соперника в коротком розыгрыше — 40:0.

22:32

Снова с форхендом норвежца по диагонали не справляется Карен — 30:0.

22:31

Оба стараются неудобно играть друг для друга. В равном розыгрыше с первой подачи Рууда Каспер находит диагональный виннер с форхенда — 15:0.

22:31

Смог Рууд принять мощную подачу, но Хачанов забил на вылет вторым ударом — 2:2.

22:30

А вот тут форхенд норвежца был прекрасен — виннер. 40:30.

22:29

Рууд не попадает с форхенда — 40:15.

22:29

Еще одна ошибка Рууда — 30:15.

22:28

Прием в сетку — 15:15.

22:28

Хачанов начал свой гейм с ошибки с форхенда — 0:15.

22:26

Обратный брейк под ноль от Хачанова — 1:2!

22:25

Рууд не справляется с приемом соперника — 0:40, тройной брейк-пойнт.

22:24

Еще один классный розыгрыш со стороны россиянина после второй подачи соперника. В итоге так замучил Рууда, что тот ошибся — 0:30.

22:23

Со второй подачи Рууда Хачанов здорово повел розыгрыш и быстро заставил соперника ударить в сетку.

22:22

И опять не попал первым мячом Хачанов. И попал под атаку Рууда. Виннер с форхенда получился очень мощным — 0:2, норвежец сразу повел с брейком.

22:21

Снова нет первой подачи. И снова Карен ошибся сам — 30:40, брейк-пойнт.

22:21

В розыгрыше со второй подачи Хачанов играл глубоко, не давая норвежцу атаковать, но сам ошибся по длине переводом по линии — 30:30.

22:20

Рууд принял, Хачанов атаковал, но переводом с форхенда пробил в сетку — 30:15.

22:20

Эйс по диагонали — 30:0.

22:19

Прием в сетку — 15:0.

22:18

Не прошла первая. После второй обменивались бэкхендами по диагонали, но в итоге Рууд обострил, и россиянин не справился — 0:1.

22:18

И еще раз — 40:15.

22:17

Прием в сетку — 30:15.

22:17

Хачанов зацепился за прием и навязал долгий розыгрыш, но в итоге укоротил в сетку — 15:15.

22:15

Первая подача не прошла, а в розыгрыше со второй Хачанов был великолепен — 0:15.

22:14

Каспер Рууд выходит на подачу первым. Прием выбрал выигравший жеребьевку Хачанов.

22:12

Идет разминка, скоро все начнется.

22:10

Не стоит забывать, что норвежец может стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Для этого ему надо либо выиграть турнир, либо дойти до финала, но с условием: турнир не должен выиграть Карлос Алькарас. Испанец, также претендующий на вершину рейтинга, сыграет в другом полуфинале с невероятным американцем Фрэнсисом Тиафу.

22:07

Теннисисты выходят на корт. Сначала Хачанов, как андердог, затем Рууд как фаворит.

22:00

Сегодняшние соперники встречались один раз. В 1/32 финала грунтового «Мастерса» в Риме в 2020 году Рууд выиграл в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:1.

21:55

Карен Хачанов является на данный момент 31-й ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — седьмой в мировом рейтинге. Российский теннисист сотворил сенсацию, обыграв в четвертьфинале находящегося в суперформе Ника Кирьоса. Теперь Карен впервые сыграет в полуфинале «шлема». Будет ли сказка продолжаться?

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Открытого чемпионата США, где россиянин Карен Хачанов бьется с норвежцем Каспером Руудом.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля
Госдеп пообещал новые санкции против россиян, поддерживающих позицию властей РФ
Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
«Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами»
Домохозяйка из Москвы – о квартирном вопросе и столичном снобизме
Очевидец пожара в Уфе сообщил, что в кинотеатре ТЦ «Меркурий» было много людей
ЕК рекомендовала странам ЕС максимально упростить выдачу виз «диссидентам из России»
Журналисты Наки, Латынина и историк Эйдельман попали в список иноагентов Минюста РФ
Шольц рассказал о любви к купленному 40 лет назад портфелю и раскрыл его секрет
Новости и материалы
Священник отправился в горы ради молитвы, начал галлюцинировать и заблудился
Экс-хавбек сборной России рассказал о том, как он мог уехать жить в Канаду
Минфин США: потолок цен на российскую нефть сможет работать без Индии и Китая
Росстат оценил, как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе
Президент клуба чемпионата Испании подрался с агентом футболиста во время переговоров по трансферу
В ДНР заявили, что украинские войска за 2 часа обстреляли 3 населенных пункта
Экс-игрок сборной Боснии призвал капитана команды уговорить партнеров отказаться от матча с Россией
Вице-президент США Харрис заявила о разработке правил деятельности в космосе
Минфин США назвал неприемлемым то, что дела нефтяной отрасли РФ идут лучше, чем до санкций
Вице-президент Футбольного союза Боснии заявил, что он один голосовал против матча с Россией
В Футбольном союзе Боснии пообещали сделать все для срыва товарищеского матча со сборной Россией
Курские власти сообщили о ранении человека при нападении неизвестных на правоохранителей
Жителя Сахалина заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки
Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США
Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит €205 тысяч за матч с Россией
В Ярославле задержали мужчину по подозрению в попытке изнасилования подростка
Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени производителю беспилотников Bayraktar
В Индии заявили о скептическом отношении к идее «потолка цен» на нефть РФ
Все новости
Военная операция РФ на Украине. День 198-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 198-й день
Смотря кто закончит бой: в НАТО назвали два варианта развития спецоперации
Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на границе с Россией
«Ради этого и буду теперь жить»: отец убитой под Ростовом семиклассницы хочет отомстить убийце
В Ростовской области пропавшую 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села
Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III
Что известно о новом короле Великобритании
«Надеюсь получить скидку». Эрдоган обсудил с Путиным цены на газ для Турции
Президент Турции Эрдоган надеется получить скидку на российский газ после разговора с Путиным
Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом
Глава Харьковской области заявил, что союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи
Ягуар, санитарный автомобиль и Range Rover. На чем любила ездить Елизавета II
Северная Корея официально вошла в «Ядерный клуб». Какие ракеты и бомбы у нее есть
КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне
10 шагов. Как Карл III хочет изменить экономику Британии
Британист Еремина назвала отречение Карла III от престола в пользу сына Уильяма «неизбежным»
«Не хотим давать эту привилегию русским». В ЕС предложили аннулировать уже выданные визы
Совет ЕС утвердил остановку облегченного визового режима с Россией, под угрозой и выданные визы
«Ищут слабое место»: ВСУ в третий раз попытались высадить десант вблизи Энергодара
Глава Энергодара сообщил о провале попытки высадки украинского десанта
Как изменятся титулы и роли членов королевской семьи после смерти Елизаветы II
Карл III переедет во дворец, а дети Гарри и Меган получат официальные титулы
Купюры, каски и гимн под замену: во сколько обойдется Лондону смерть Елизаветы II
Sky News оценил прямые затраты на похороны королевы Елизаветы II в £6 млрд
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть