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Испытание на старте: Хачанов в Гамбурге сражается со Штруффом. LIVE

Теннис. ATP-500. Гамбург. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карен Хачанов (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Карен Хачанов на старте турнира серии ATP-500 в Гамбурге сражается с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:25

30:0. Еще одна хорошая подача.

21:24

15:0. Подача помогает.

21:22

Нет приема, и гейм под ноль на своей подаче берет Хачанов. 5:2, ситуация у нас схожая с первым сетом, только теперь Карен ведет.

21:21

40:0. И снова сетка на стороне Карена — мяч свалился на сторону немца.

21:21

30:0. Вышел к сетке Штруфф, но мяч перекинуть не смог.

21:21

15:0. Шикарно по линии сыграл Карен.

21:19

Практически сам Штруфф отдал свою подачу, будто бы сил на удары в розыгрышах у него нет. С брейком повел Карен, 4:2.

21:19

Меньше. К сетке пошел Штруфф, но вот перекинуть ее не удалось.

21:18

40:40. Загонял Хачанов соперника, вынудив его ошибиться.

21:17

40:30. Нет приема.

21:17

30:30. Много ошибок допускают теннисисты.

21:17

30:15. Ругается Хачанов — мяч в ходе розыгрыша от него в сетку летит.

21:15

15:15. Срывается удар у Карена.

21:16

0:15. Ошибается Штруфф в розыгрыше на своей подаче.

21:14

Первый гейм под ноль в исполнении Хачанова. Счет во втором сете становится 3:2.

21:13

40:0. И еще одна.

21:13

30:0. Отличная подача.

21:13

15:0. Силы удара не хватило Штруффу, чтобы сетку перекинуть.

21:12

Гейм остается за Штруффом. Достаточно уверенно ведет он свою подачу. 2:2.

21:11

40:15. Сетка помогает Штруффу, мяч переваливается на сторону Карена. Этим уже недоволен Хачанов.

21:10

30:15. Хороший прием, но чем-то недоволен Штруфф, разговаривает с судьей.

21:09

30:0. Совсем небольшой аут от Хачанова.

21:09

15:0. Отличная подача.

21:07

Выигрывает Хачанов свою подачу. 2:1 во втором сете.

21:07

40:15. Хорошо вышел к сетке Штруфф, даже не дернулся к мячу Хачанов.

21:06

40:0. Шикарно по линии сыграл Карен, ответил в коридор немец.

21:05

30:0. Эйс.

21:05

15:0. Затяжной розыгрыш на второй подаче, и не достал укороченный Штруфф.

21:04

Штруфф свою подачу забирает легче и быстрее. 1:1 во втором сете.

21:04

40:15. Снова отличная игра у сетки.

21:03

30:15. Элегантно. Вышел Штруфф к сетке и сделал укороченный.

21:02

15:15. Пытался перевести Штруфф, но попал в сетку.

21:02

15:0. Подача помогает.

21:01

Вновь спасает Карен свою подачу, отыгравшись с 15:40. 1:0 во втором сете.

21:01

Больше. Снова ошибается Штруфф на приеме.

21:01

40:40. Прием в сетку.

21:00

30:40. Отличная подача.

21:00

15:40. Пытался Хачанов по линии сыграть, но не попал. Два брейк-поинта у Штруффа.

20:59

15:30. А вот сейчас приема нет.

20:59

0:30. Еще одна отличная игра на приеме.

20:59

0:15. Неудачный выход у Хачанова к сетке получился, Штруфф его перекинул.

20:56

Под ноль берет гейм Штруфф и выигрывает первый сет. Достаточно уверенно, почти спокойно. 1:0 в матче, второй сет начнется с подачи Хачанова.

20:55

40:0. В аут по задней линии попадает Карен.

20:55

30:0. На второй подаче завязывается розыгрыш, и еще одна невынужденная ошибка от Карена.

20:54

15:0. Шикарная подача.

20:54

Вытягивает свою подачу Хачанов, делая счет в сете 5:3. Штруфф идет подавать на победу в партии.

20:53

Больше. Нет приема.

20:53

Ровно. Размашистый розыгрыш, и ошибся Штруфф, смазав удар в сетку.

20:52

Меньше. Сильно в небо и неточно отправил мяч Карен.

20:51

40:40. Пытался в угол сыграть Штруфф, но не попал.

20:51

30:40. Пытался по линии сыграть Хачанов, но мимо.

20:51

30:30. Дважды нет приема у Штруффа.

20:56

0:30. Двойная ошибка.

20:49

0:15. Отличный прием у Штруффа, не справился с ним Хачанов.

20:47

Под ноль берет гейм на своей подаче Штруфф и подтверждает сделанный ранее брейк. 5:2 в первом сете.

20:47

40:0. Очень уверенно Штруфф играет на своей подаче.

20:46

30:0. Подача помогает.

20:46

15:0. Неудачный прием от Карена.

20:46

Шикарно по линии попал Штруфф и сделал еще один брейк! 4:2 у нас в первом сете.

20:45

30:40. Свечой ответил на один из ударов Карен, и в аут.

20:45

30:30. Вдоль линии уверенно сыграл Штруфф.

20:44

30:15. Пошел Штруфф к сетке и забил смэшем.

20:43

30:0. Подача помогает.

20:43

15:0. Сетка помогает Карену, мяч переваливается на сторону Штруффа.

20:41

А вот и обратный брейк тут же! Отлично справился в этом гейме с чужой подачей Карен, сделав счет в первом сете 3:2.

20:40

30:40. Шикарная подача.

20:40

15:40. Начал цепляться Хачанов за чужую подачу — два брейк-поинта теперь у него.

20:39

15:30. Какая-то совсем странная ошибка от Штруффа — в совершенно спокойном розыгрыше он просто ударил в коридор.

20:39

15:15. Штруфф теперь пошел к сетке, а Хачанов остался на задней. В итоге четко смэшем забил немец.

20:38

0:15. А вот теперь Карен хорош — вышел к сетке и отлично сыграл по длине.

20:37

И со второй попытки Штруфф делает-таки брейк. Счет становится 3:1 в его пользу, и надо что-то делать со своей игрой Карену.

20:36

30:40. На прием Штруффа Карен ответил в аут. Снова брейк-поинт у немца.

20:36

30:30. Штруфф шикарно развел Хачанова и мяч по разным сторонам корта.

20:35

30:15. Свечой пытался сыграть Штруфф, но попал в коридор.

20:35

15:15. Совсем невынужденная ошибка, в сетку срывает удар Карен.

20:34

15:0. Шикарная подача.

20:32

Штруфф свой гейм берет практически без проблем и достаточно быстро. 2:1 в первом сете.

20:32

40:15. Казалось, что дотянулся до мяча Карен, но не сумел его обработать.

20:31

30:15. Вовремя Штруфф выходит к сетке и забивает.

20:31

15:15. В аут по длине отправляет мяч Карен.

20:31

0:15. Ошибается Штруфф.

20:30

Вымучивает Карен свою подачу и все-таки забирает гейм, спасшись с 15:40. Нужно просыпаться российскому теннисисту. 1:1 в первом сете.

20:29

Больше. Перестреливает соперника Карен на задней линии.

20:29

Ровно. Отыгрывается Карен.

20:28

Меньше. Шикарный прием.

20:28

Ровно. Прием хороший.

20:27

Больше. Шикарно по линии сыграл Карен, соперник дотянулся, но обработать удар не смог.

20:27

40:40. Помогает подача Карену. Спасается он с брейк-поинтов.

20:26

40:30. Но при этом Штруфф хорош и на чужой подаче. Заработал два брейк-поинта, один Карен отыграл.

20:23

Под ноль берет гейм на своей подаче Штруфф.

20:22

40:0. Прекрасно на своей подаче играет немец.

20^21

30:0, отлично подача помогает.

20620

Поехали! Штруфф на подаче.

20:15

Точнее, даже раньше. В 20.20 начнут спортсмены, а сейчас — разминка.

20:10

Матч начнется после поединка Йозефа Ковалика Макса-Ханса Реберга. Сейчас теннисисты играют второй сет.

20:05

Между собой спортсмены встречались пять раз, и счет личных встреч 3:2 в пользу Хачанова.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка первого круга турнира серии ATP-500, где сражаются россиянин Карен Хачанов и немец Ян-Леннард Штруфф.

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