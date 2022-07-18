Испытание на старте: Хачанов в Гамбурге сражается со Штруффом. LIVE

Нет приема, и гейм под ноль на своей подаче берет Хачанов. 5:2, ситуация у нас схожая с первым сетом, только теперь Карен ведет.
Практически сам Штруфф отдал свою подачу, будто бы сил на удары в розыгрышах у него нет. С брейком повел Карен, 4:2.
40:15. Сетка помогает Штруффу, мяч переваливается на сторону Карена. Этим уже недоволен Хачанов.
Под ноль берет гейм Штруфф и выигрывает первый сет. Достаточно уверенно, почти спокойно. 1:0 в матче, второй сет начнется с подачи Хачанова.
Вытягивает свою подачу Хачанов, делая счет в сете 5:3. Штруфф идет подавать на победу в партии.
Под ноль берет гейм на своей подаче Штруфф и подтверждает сделанный ранее брейк. 5:2 в первом сете.
А вот и обратный брейк тут же! Отлично справился в этом гейме с чужой подачей Карен, сделав счет в первом сете 3:2.
15:30. Какая-то совсем странная ошибка от Штруффа — в совершенно спокойном розыгрыше он просто ударил в коридор.
15:15. Штруфф теперь пошел к сетке, а Хачанов остался на задней. В итоге четко смэшем забил немец.
И со второй попытки Штруфф делает-таки брейк. Счет становится 3:1 в его пользу, и надо что-то делать со своей игрой Карену.
Вымучивает Карен свою подачу и все-таки забирает гейм, спасшись с 15:40. Нужно просыпаться российскому теннисисту. 1:1 в первом сете.
40:30. Но при этом Штруфф хорош и на чужой подаче. Заработал два брейк-поинта, один Карен отыграл.
Матч начнется после поединка Йозефа Ковалика Макса-Ханса Реберга. Сейчас теннисисты играют второй сет.