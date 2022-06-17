Карякина выгнали, Непомнящий сражается с заменившим его китайцем. LIVE

Интересно, почему так долго думает сейчас Непомнящий? Английское начало в исполнении Лижэня было предсказуемым. Неужели Ян не подготовился к этому?
Непомнящий очень долго размышляет, как бы ему развить фигуры дальше. У Лижэня тоже не все идеально — белые пешки пока никак не продвинулись к центру.
Непомнящий увел ферзя из-под удара на е5. Лижэнь финкетировал слона на g2. Благодаря расположению черного ферзя в центре, белые могут периодически атаковать его и выигрывать тем самым темп.
Непомнящий развил своего коня — вывел на f6. Лижэнь в ответ вывел своего коня — на с3 и атаковал черного ферзя.
Лижэнь играет английское начало. Он вывел коня на F3, Непомнящий в ответ контратаковал пешкой на е4.
Контроль времени — классический. 1 час 40 минут — на первые 40 ходов, 50 минут — на следующие 20 ходов, 15 минут — до завершения партии. К тому же 30 секунд добавляется за каждый ход.
Кстати, изначально на турнире должен был участвовать Сергей Карякин, однако его отстранили из-за высказываний о спецоперации России на Украины. Карякина заменил Лижэнь, который сейчас и сыграет с Непомнящим.
Самый высокий рейтинг у Лижэня (2806). Затем идет Фируджа (2793), Каруана (2783), Непомнящий (2766), Раппорт (2764), Накамура (2760), Раджабов (2753), Дуда (2750).
В турнире претендентов участвуют восемь шахматистов — Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт и Теймур Раджабов. Они сыграют в два круга — 14 партий. Каждый сыграет и черными, и белыми. Если два гроссмейстера наберут одинаковое количество очков и разделят первое место, то они проведут тай-брейк.