Карякина выгнали, Непомнящий сражается с заменившим его китайцем. LIVE

Участник матча за первенство мира 2021 года против Магнуса Карлсена Ян Непомнящий борется за право еще раз сыграть с норвежским чемпионом — для этого ему необходимо одержать победу на турнире претендентов в Мадриде. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию партии Непомнящего против китайского гроссмейстера Дина Лижэня. Лижэнь заменил на турнире Сергея Карякина, которого отстранили от участия из-за его высказываний о спецоперации России на Украине.