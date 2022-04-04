«Нам надо забыть об этом матче»: «Вашингтон» Овечкина крупно уступил «Миннесоте» Капризова

Нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) близится к развязке — до старта плей-офф остается меньше месяца, и команды изо всех сил стараются улучшить свои позиции в турнирной таблице, чтобы получить более легкого соперника на первой стадии Кубка Стэнли. Минувшей ночью в Вашингтоне местная команда не смогла справиться с «Миннесотой» — игра была примечательна противостоянием Александра Овечкина и Кирилла Капризова. «Газета.Ru» — о том, что происходило на льду «Кэпитал Уан Арены» 4 апреля.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» — 1:5

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сошлись два главных российских хэдлайнера текущего сезона — Александр Овечкин и Кирилл Капризов. И если капитан «столичных» уже давно возглавляет топ самых известных российских хоккеистов в Северной Америке, то форварду «Уайлд» удалось в этом году затмить своей игрой даже Артемия Панарина, традиционно резонирующего не только на льду, но и за его пределами.

К этой игре «Миннесота» подошла в прекрасной форме, одержав в последних девяти играх восемь побед. Остановить победный напор команды из Сент-Пола смог лишь «Питтсбург Пингвинз» благодаря усилиям Евгения Малкина, забросившего в ночь с 31 марта на 1 апреля победную шайбу в овертайме.

«Кэпс» в пяти предыдущих играх оказались сильнее соперников лишь дважды, причем оба раза игра (в матчах против «Баффало» и «Нью-Джерси») завершалась с разницей всего в одну шайбу. После оглушительного поражения дома со счетом 1:6 от «Каролины» команда Питера Лавиолетта получила пять дней на восстановление и подготовку к новому сопернику.

Но с самого начала у «Вашингтона» все пошло не так. Уже на 30-й секунде игры Алекс Голигоски направил шайбу по центру, где ее в одно касание обработал Джордан Гринвэй, позволивший Джоэлю Эрикссону выбежать один на один с Витеком Ванечеком. Чешский голкипер «Кэпс» не смог ничего поделать со шведским нападающим — 0:1!

Спустя минуту история повторилась — Йосан Бродин отдал пас по левому борту, где находился Тайсон Йост. 24-летний канадец беспрепятственно проехал до круга вбрасывания, откуда нанес прицельный бросок в нижний угол — 0:2!

После столь обескураживающего начала встречи вашингтонцам удалось успокоиться и завершить первый период без новых пропущенных голов. Правда, и забить Кэмерону Талботу у хозяев не вышло.

Во втором игровом отрезке доминирование на старте «Вашингтону» не принесло никаких дивидендов, а ближе к концовке «Миннесота» нарастила давление и забросила третью шайбу. В одной из затяжных позиционных атак гостей Ванечек сначала отразил бросок Гринвэя, но затем выронил шайбу, которую после небольшой толкучки с защитником запихал в ворота Джоэль Эрикссон — 0:3.

В третьем периоде «Уайлд» продолжили жестко наказывать соперников за ошибки. Буквально спустя полминуты после стартового вбрасывания Ник Дженсен нерасторопно сыграл у борта, позволив Гринвэю перехватить шайбу и отдать передачу на свободного Маркуса Фолиньо, который хлестким кистевым забросил четвертую шайбу.

Единственный ответ в этом матче «Вашингтон» сообразил аккурат к середине третьего игрового отрезка — на отложенном штрафе Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова набросил на пятачок, где шайба нашла конек Гарнета Хэтэуэя, от которого и отскочила в ворота — 1:4!

Окончательный же счет в матче установил Николя Деслорье, поразивший пустые ворота «Вашингтона» — 1:5.

Овечкин Daily

Минувшей ночью «Великая восьмерка» не смогла приблизиться к Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, но несмотря на это, Овечкин обновил несколько других достижений.

Голевая передача в этой игре позволила Александру набрать 1399-е очко в регулярных чемпионатах, что предоставило ему возможность опередить в списке лучших бомбардиров Яни Курри и выйти на единоличное 21-е место по данному показателю. Для покорения этой отметки Овечкину понадобилось 1264 игры, в то время как финский форвард провел в НХЛ на 13 матчей меньше.

По количеству проведенных матчей в НХЛ россиянин после игры с «Каролиной» опередил четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Скотта Нидермайера и генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Билла Герина, в активе которых 1263 встречи в НХЛ.

Также ассист на Хэтэуэя стал для Овечкина 627-м в карьере, что позволило ему догнать Майка Гартнера в списке лучших по этому показателю. Теперь они делят между собой 82-е место.

«Думаю, нам помешали потери шайбы и неправильные решения. Когда мы создаем глубину в атаке, применяем форчек — мы все знаем, что нужно делать. Просто сегодня мы почему-то старались играть красиво. Нам надо забыть об этом матче», — заявил капитан «столичных» после игры.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 67 матчей, забросил 42 шайбы и отдал 37 результативных передач. В турнирной таблице Восточной конференции «Кэпс» занимают восьмую строчку, имея в своем активе 84 очка. Следующий матч подопечные Питера Лавиолетта проведут дома в ночь с 6 на 7 апреля против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

«Миннесота» вышла на вторую позицию на Западе, набрав 91 очко после 68 встреч. Следующую игру «Уайлд» проведут в гостях против «Нэшвилл Предаторз».