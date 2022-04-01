Непряева отыграла 26 секунд и вырвала бронзу в эстафете

12:00

Интервью чемпионок эстафеты — команды Тюменской области — в эфире «Матч ТВ»:

Грухвина (финишер): Сегодня я была уверена в себе. Говорила девчонкам сразу: «Можете не переживать, все будет хорошо» (все смеются).

Мы переживали больше за Архангельскую область, там Натаха Непряева на всех парах мчалась.

Знала, что Наташка будет бежать со мной на одном этапе, но особо не думала об этом. Грамотно сработали, и она не смогла сократить отрыв от нас.

Смирнова: К концу чемпионата России у меня почти не осталось сил. Сегодня на третьем этапе у меня была задача отыграть отставание, а потом я еще попыталась создать преимущество. Немного получилось.

Мекрюкова: Всю равнину шла за Иксановой, мне было комфортно. Но в какой-то момент организм выключился, и стало тяжело. Но я сделал все возможное для того, чтобы все было хорошо.

Кучерук: Спасибо всем сервисменам и нашему массажисту.