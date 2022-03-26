Медведев сражается в США с легендарным британцем Марреем. LIVE

19:00

Соперники играли друг с другом только однажды. В 1/8 финала в австралийском Брисбене в 2019 году Медведев победил в двух партиях — 7:5, 6:2.

Сегодня вроде бы любимый для Даниила хард, но и Маррей лучше всего на этом покрытии смотрится. И при этом хард медленный, а это для россиянина уже не очень хорошо.