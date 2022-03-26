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Спорт

Медведев сражается в США с легендарным британцем Марреем. LIVE

Теннис. Майами. «Мастерс». Даниил Медведев — Энди Маррей. ОНЛАЙН

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Во втором круге турнира в Майами россиянин Даниил Медведев встречается с экс-первой ракеткой мира — британцем Энди Марреем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:35

Какой обводящий прием навылет, мимо вышедшего к сетке с подачи соперника — 40:30

19:34

Активно заиграл Медведев после второй подачи Маррея, и тот не попал с форхенда — 30:30.

19:33

В аут попадает Медведев из обороны — 30:15.

19:32

Самый долгий розыгрыш матча на данный момент, и в итоге Маррей под давлением отправляет мяч в сетку 21-м ударом — 15:15.

19:31

Завязывается достаточно долгий розыгрыш на подаче Энди, но Даниил в итоге срывает форхенд, отправляя мяч в коридор — 15:0.

19:30

Но и Даниил в порядке. Выжимает ошибку Маррея, а потом и просто атакой добивает гейм до победного — 3:1.

19:29

Не сдается британец, и очень агрессивно бьет — 40:40.

19:29

Серв энд воллей демонстрирует Медведев, но второй удар не понадобился — в сетку принял подачу Маррей. 40:30.

19:28

А тут уже отменный прием — 30:30.

19:28

Успешная атака Медведева после приема шотландца — 30:15.

19:28

Медведев отвечает подачей — 15:15.

19:26

Маррей агрессивен на второй подаче россиянина, и это приносит ему очко. Хотя Медведев тащил до последнего в уже безнадежной ситуации и едва не выровнял. 0:15.

19:24

Нет первой подачи у Энди. Во втором обменивались дежурными форхендами, но Маррей не справился, допустив ошибку по длине — 2:1, с брейком повел Даниил!

19:23

Медведев давит, и Маррей пробивает в сетку, повисая в гейме — 0:40, тройной брейк-пойнт!

19:22

А здесь после короткого приема сложной подачи Маррей из корта атакует вторым ударом, нот не попадает по длине — 0:30.

19:22

В розыгрыше со второй подачи Маррея в итоге шотландец и не попадает по ширине — 0:15.

19:20

Маррей показывает, что готов биться за каждый мяч, но Медведев сейчас провел идеальный розыгрыш — 1:1.

19:20

Очко с подачи — 40:30.

19:20

А здесь блестящий обводящий удар шотландца, бегавшего за мячами по линии — 30:30.

19:19

Первая подача в сетку, вторую Маррей принимает неглубоко, и россиянин атакует по диагонали, но не попадает — 30:15.

19:19

Эйс — 30:0.

19:18

Не попадает Маррей после второго удара Медведева — 15:0.

19:17

Еще один долгий розыгрыш, в котором разнообразная игра Маррея выжимает ошибку Медведева, который пробивает в сетку — 0:1.

19:16

Не прошла первая. Остро принимает Даниил вторую, и шотландец пробивает в сетку — 40:30.

19:15

Долгий обмен ударами, в котором Маррей начал обострять и немного погонял Медведева. Даниил и ударил в сетку — 40:15.

19:14

Уверенно вел Медведев розыгрыш, но и Маррей смотрелся хорошо. В итоге россиянин махнул с форхенда в аут — 30:15.

19:14

Красиво отыгрывается Даниил — 15:15.

19:13

Сразу же относительно продолжительный обмен ударами в первом розыгрыше, и британцу везет — мяч попадает в трос и переваливается на сторону Медведева прямо у сетки. 15:0.

19:11

Итак, разминка закончилась. Жеребьевку выиграл Энди Маррей. Британец выбрал подавать первым.

19:04

Соперники появились на корте. Сейчас разложатся, проведут жеребьевку и начнут разминку.

19:00

Соперники играли друг с другом только однажды. В 1/8 финала в австралийском Брисбене в 2019 году Медведев победил в двух партиях — 7:5, 6:2.

Сегодня вроде бы любимый для Даниила хард, но и Маррей лучше всего на этом покрытии смотрится. И при этом хард медленный, а это для россиянина уже не очень хорошо.

18:55

Даниил Медведев является второй ракеткой мира, хотя еще перед предыдущим турниром, «Мастерсом» в Индиан-Уэллс, вышел впервые в карьере на первую строчку. Но поражение от Гаэля Монфиса уже в третьем круге (в своем втором матче) не позволило защитить рейтинговые очки, и Новак Джокович, которого не пустили в США из-за отсутствия у него вакцины от коронавируса, вернулся на вершину, даже не играя.

Опытнейший, 34-летний британец Энди Маррей, пытается вернуться в топ после замены тазобедренного сустава, но пока не может. Он — 85-я ракетка мира прямо сейчас. Но опасный соперник при этом. И получается, что сегодня у нас состоится матч двух экс-первых ракеток мира.

18:50

Ожидается, что в 19.00 теннисисты выйдут на корт, проведут жеребьевку сторон и подачи, потом четыре минуты разомнутся и начнут встречу.

18:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вам онлайн-трансляцию матча второго круга турнира в Майами, в котором россиянин Даниил Медведев встречается с британцем Энди Марреем.

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