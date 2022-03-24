Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE

21:53

Сразу же чуть не упала Данилова, да и потом было не все чисто. Тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов был не без помарок, зато двойной сальхов спортсмены исполнили чисто. 99,03 получают спортсены, а по сумме двух программ 148.55. На первое место нидерландцы выходят.