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Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года

Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, февраль 2018 года

Lucy Nicholson/Reuters
Спортивные пары показывают произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. В отсутствие россиян главными претендентами на титул стали американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Файзер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:53

Сразу же чуть не упала Данилова, да и потом было не все чисто. Тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов был не без помарок, зато двойной сальхов спортсмены исполнили чисто. 99,03 получают спортсены, а по сумме двух программ 148.55. На первое место нидерландцы выходят.

21:50

Дарья Данилова и Михел Тсиба из Нидерландов выйдут первыми на лед после второй разминки.

21:44

84.92 балла за программу — общий балл 133,58. У израильтян, кстати, 126,45.

21:43

Испанская пара Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин начали удачно, исполнив каскад двойной сальхов + двойной тулуп. Но вот возникли проблемы с прыжками с выбросов. Был провален тройной флип и тройной тулуп. Посмотрим, как отреагируют судьи.

21:29

Не слишком удачно начали израильтяне, завалив все элементы. Потом собрались, хорошо выполнив вращения. С сальховым также проблем не было. 86.00 балла за выступление израильтяне набрали.

21:24

Соревнования открывает израильский дуэт Хейли Эстер Копс Евгений Краснопольский.

21:19

Лидером по итогам короткой программы стала американская пара — Алекса Книрим и Брэндон Файзер. Действующие чемпионы мира — российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — участия не принимают, как и другие российские спортсмены.

21:16

На первую разминку выходят израильтяне Хейли Эстер Копс / Евгений Краснопольский, а также испанцы Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин.

21:05

Соревнования начнутся в 21:15 по московскому времени.

20:20

Во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары разыгрывают медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

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