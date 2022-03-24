Дуэт из США бьется за золото: произвольные прокаты спортивных пар. LIVE

Сразу же чуть не упала Данилова, да и потом было не все чисто. Тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов был не без помарок, зато двойной сальхов спортсмены исполнили чисто. 99,03 получают спортсены, а по сумме двух программ 148.55. На первое место нидерландцы выходят.
Испанская пара Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин начали удачно, исполнив каскад двойной сальхов + двойной тулуп. Но вот возникли проблемы с прыжками с выбросов. Был провален тройной флип и тройной тулуп. Посмотрим, как отреагируют судьи.
Не слишком удачно начали израильтяне, завалив все элементы. Потом собрались, хорошо выполнив вращения. С сальховым также проблем не было. 86.00 балла за выступление израильтяне набрали.
Лидером по итогам короткой программы стала американская пара — Алекса Книрим и Брэндон Файзер. Действующие чемпионы мира — российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — участия не принимают, как и другие российские спортсмены.
На первую разминку выходят израильтяне Хейли Эстер Копс / Евгений Краснопольский, а также испанцы Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин.