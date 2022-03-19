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Спорт

Российские бойцы зажигают в Лондоне: Волков дерется с Аспиннэлем в главном событии UFC. LIVE

UFC Fight Night 204. Александр Волков — Том Аспиннэл. ОНЛАЙН

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В Лондоне на O2 Арене в главном поединке вечера шестой номер рейтинга тяжелой весовой категории Александр Волков сражается с Томом Аспиналлом, который занимает 11-ю строчку рейтинга. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию боев основного карда.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:39

Представление спортсменок, которые уже в октагоне.

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100%
23:35

А у нас на очереди дамы — Луана Каролина и Молли Макканн. Наилегчайший вес.

23:27

Долго в себя приходил Херберт, но вот и объявление победителя. Илия Топурия!

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100%
23:25

Пошел в размен, достал по корпусу и нанес сильнейший удар по челюсти Топурия. Невероятная развязка!

23:24

Второй раунд. Херберт работает от соперника, ждет провала соперника. Попробовал коленом он пробить, но не очень удачно. Джебом старается удерживать Топурию его соперник, но грузин начинает поддавливать. Обмениваются ударами, а следом Топурия попадает резким ударом в челюсть! Вырубает он соперника! Нокаут!

23:21

Первый раунд. Активно перемещается Херберт, присмотрелся он к сопернику, пару раз попадают друг по другу. Пропускает серьезнейший удар Топурия, но тот быстро пришел в себя, не дал себя добить, и сам бросился в атаку. Топурия зажимает соперника у сетки, контролируя его и нанося удары. Шикарный бросок проводит Илия, пришел он в себя полностью. Рассечение у него есть, но это не мешает ему контролировать соперника на канвасе. Хербер, в свою очередь, закрывает замок на пояснице, но Топурия продолжает атаковать. Херберт пытается минимизировать свой ущерб, но выйти из борьбы у него не получается. Но встает Херберт, заряжает локтем, а потом коленом. Начинает поддавливать Джей, а из носа Илии хлещет кровь. Заканчивают раунд соперники в стойке, чуть проседает Топурия.

23:15

Бойцы в октагоне, скоро начинаем!

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100%
23:00

Итак, откроет основной кард турнира, который проходит в Лондоне, поединок Джея Херберта и Илии Топурии.

22:55

В предварительном карде сражались сразу четыре российских бойца. Мухаммад Макаев на 58 секунд отправил в нокаут Коди Дёрдена, Сергей Павлович отправил в технический нокаут Шамиля Абдурахимова, а вот Тимур Валиев проиграл Джеку Шору единогласным решением судей, и Никита Крылов уступил Полу Крейгу сабмишеном.

22:50

Основной кард турнира выглядит следующим образом: Александр Волков – Том Аспинэл;

Арнольд Аллен – Дэн Хукер;

Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас;

Гуннар Нельсон – Такаши Сато;

Луана Каролина – Молли Макканн;

Джей Херберт – Илия Топурия.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн основного карда турнира UFC Fight Night. В главном бою вечера шестой номер рейтинга тяжелой весовой категории Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, который находится на 11-й строчке рейтинга.

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