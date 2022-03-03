Норвегия победила в отсутствие России: биатлонистки сразились в эстафете на Кубке мира

Прибегают биатлонистки к финишу. Норвегия стала первой, Швеция заняла второе место, Италия завершила заезд на третьей строчке. Германия пришла к финишу четвертой. Пятое место за швейцарками. Шестая — Австрия. Седьмыми приехали представительницы США, вслед за ними финишировали сборные Чехии и Эстонии. Замкнули десятку полячки. А Франция и вовсе была дисквалифицирована.
Эберг своей стрельбой обеспечивает Швеции третье место, итальянка Виттоцци отстает от нее на 15 секунд. Вряд ли она навяжет шведке борьбу. Остальные сборные лишились шансов на медали. Сборная Германии, занимающая четвертое место, отстает от Италии на минуту.
Норвегия выиграет гонку. Тандреволд закрыла все мишени пятью патронами на восьмом рубеже. Соперниц еще даже не было на стрельбище.
Тандреволд без промахов ушла со стрельбы лежа. Шведка Эберг допустила два промаха. Она отстает на 45 секунд. Сборная Италии замыкает тройку сильнейших (+1:07,5).
Закончился третий этап. Пожалуй, за победу будут бороться норвежки и шведки. За Норвегию бежит Ингрид Ландмарк Тандреволд, а за Швецию — Эльвира Эберг.
Шведка Ханна Эберг после шестого рубежа отстает от Норвегии лишь на 30 секунд. Сборные Италии и Швейцарии отстают ровно на минуту. А на пятом месте сборная Эстонии.
Норвегия точна на пятом рубеже, итальянка Федерика Санфилиппо вторая (+54,3), замыкает тройку сильнейших Ханна Эберг (+57,5), Айта Гаспарин из Швейцарии на четвертой позиции (+58,9). Остальные уже слишком далеко.
Кстати, немки с четырьмя штрафными кругами занимают 15 место, отставая от Норвегии на две с половиной минуты.
Стоит отметить, что Швейцария и Австрия занимают третье и четвертое место соответственно. Франция на восьмой позиции. Но отрыв уже около полутора минут.
В гордом одиночестве бежит Экхофф, опережая всех более чем на 50 секунд. Шведка Магнуссон, которая занимает второе место, даже не видит ее спину.
Шведка Магнуссон на второй строчке +34 секунды. Остальные команды отстают уже на минуту. Интересно, что сборная Эстонии продолжает идти в лидерах (7 место), Франция подтянулась на десятую строчку. Казахстан на 11-м месте.
Тириль Экхофф!!! Пять из пяти лежа. Она идет первой, опережая Австрию на 20 секунд. Швеция на третьей строчке (+24). Француженка Шевалье-Буше отправляется наматывать штрафные круги. Ванесса Хинц из Германии, занимающая четвертое место, отстает на 45 секунд.
А у нас первая передачи эстафеты. Первой идет сборная Норвегии. На второй строчке Швеция (+12,4), замыкает тройку Франция (+17,2). Казахстан, за который бежала Галина Вишневская-Шепоренко, располагается на седьмой строчке (+43,2).
Норвегия ушла первой с огневого рубежа. Одновременно со скандинавской командой убежали Австрия и Швеция. Чуть отстают команды Франции США и Казахстана. Отставание остальных сборных более 30 секунд.
Сборные США, Швейцарии и Австрии убежали в первой тройке. Но отметим то, что 13 сборных идут в 20 секундах друг от друга. Стоит отметить, что шведка Перссон допустила два промаха. Она и отстает на 20 секунд. Все фаворитки продолжают борьбу.
Первые 900 метров биатлонистки прошли плотной группой. Никто не смог выбиться в лидеры. Впрочем, все будет решаться на огневых рубежах.
Фаворитками соревнований являются сборные Франции (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон), Швеции (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) и Норвегии (Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд). Стоит обратить внимание и на Германию, которая на Олимпиаде в Пекине взяла бронзовую награду. За немок сегодня побегут Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман.