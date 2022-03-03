Норвегия победила в отсутствие России: биатлонистки сразились в эстафете на Кубке мира

17:42

Прибегают биатлонистки к финишу. Норвегия стала первой, Швеция заняла второе место, Италия завершила заезд на третьей строчке. Германия пришла к финишу четвертой. Пятое место за швейцарками. Шестая — Австрия. Седьмыми приехали представительницы США, вслед за ними финишировали сборные Чехии и Эстонии. Замкнули десятку полячки. А Франция и вовсе была дисквалифицирована.