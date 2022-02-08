«Милан» набирает ход, Клопп гонится за Гвардиолой: анонс матчей европейских турниров

Победа в дерби поможет команде Пиоли и в Кубке

«Милан» удивил многих, обыграв на выходных в дерби «Интер» и вернув интригу в чемпионскую гонку. Причем эта победа оказалась волевой, что еще более ценно. К тому же у «Милана» не было Златана Ибрагимовича. Так что настроение у «россонери» приподнятое. Теперь на повестке дня кубковый матч с «Лацио».

У римлян наконец-то получилось наладить оборону. Вообще, Маурицио Сарри этим славится, поэтому было очень странно наблюдать, как «Лацио» пропускает по 3-4 гола от середняков и аутсайдеров. Но сейчас «лациале» в порядке: уже 4 игры на ноль. Внушительно. Правда, из серьезных соперников была только «Аталанта», имеющая проблемы с коронавирусом.

Кажется, «Милан» получил такой психологический допинг, что удержать команду Пиоли будет сложно. Хотя, конечно, легкой прогулкой матч не станет. И далеко не факт, что все решится в основное время. Но, так или иначе, после такой победы, да еще на своем поле «россонери» должны проходить в полуфинал. Заключить пари на такой исход можно за 1.43.

Клопп сумел прожить без Салаха и Мане

«Ливерпуль» пострадал от Кубка Африки больше всех. Так уж вышло, что лидеры нападения Мохамед Салах и Садио Мане дошли до финала, где бились друг с другом 120 минут, да еще и в серии пенальти. Удача улыбнулась сенегальцам, а мерсисайдцам, видимо, придется обойтись без своих титуларов в матче с «Лестером».

Впрочем, и без Салаха с Мане «Ливерпуль» справляется. 4 победы подряд с разницей не менее двух мячей. Клопп сумел подвести команду к сложному отрезку в хорошей форме. И гонка за «Ман Сити» продолжается. Пока отставание от Гвардиолы 9 очков, но еще есть игра в запасе.

А вот «Лестер» в этом сезоне разочаровал. «Лисы» идут в середине таблицы и совсем не блещут. Вылетели из Лиги Европы, в Кубке Англии на днях тоже последовала оплеуха от «Ноттингем Форест» (1:4). Да и вообще команда не побеждала уже месяц,а в чемпионате и вовсе в прошлом году. И, кстати, эта победа была над «Ливерпулем». Но в этот раз мерсисайдцы наверняка не повторят ошибок. Букмекер Winline предлагает поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.70.

Моуринью живет ностальгией

Жозе Моуринью в «Роме» не блещет. Седьмое место в таблице, до зоны Лиги чемпионов вроде бы не так и далеко, но в то же время непонятно, кого «Рома» может подвинуть. А вот Кубок Италии - дело другое. Можно сказать, что именно на этот трофей португалец делает ставку. До победы всего 3 шага, не так и далеко.

Но сделать первый из этих шагов будет очень сложно. «Интер» играет дома, а тут еще потерпел обидное поражение в дерби от «Милана». Команда Симоне Индзаги по-настоящему зла: вторую неудачу подряд болельщики могут и не простить. Так что Моуринью хоть и приезжает на стадион, где добился больших успехов, но вряд ли кроме приятных воспоминаний ему что-то светит. Поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.62.

Артета рвется в Лигу чемпионов

«Арсенал» сделал впечатляющий рывок в конце 2021 года, но до сих пор не смог победить в новом году. Вылетел из двух кубков, да и в чемпионате идет только на 6-м месте. Хотя у команды Артеты неплохая турнирная позиция, далеко не худшая среди конкурентов. Вот только нужно побеждать, а с этим пока сложно.

А вот «Вулверхэмптон», наоборот, очень долго запрягал, но быстро поехал! В 5 последних матчах 4 победы и одна ничья, причем ничья эта в матче с «Челси». И вот уже можно говорить о том, что еврокубки от команды никуда не денутся, а помечтать уже вполне себе можно и о Лиге чемпионов! Особенно если обыграть «Арсенал».

«Волки» в 2022 году не проигрывают, а «Арсенал» не побеждает. Вполне резонно предположить, что тенденция продолжится. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что хозяева поля как минимум не проиграют, с коэффициентом 1.67.

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