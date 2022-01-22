Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский назвал основной задачей будущих поколений сохранение независимости государства 17:29
«Лай по всему кварталу»: как 120 собак в однокомнатной квартире отравляли... 17:20
Ушел из жизни личный фотограф Ельцина 17:18
В Госдуме назвали чиновников Забайкальского края виновными в гибели девочки... 17:13
Украинский генерал раскрыл сценарий «молниеносной атаки» России... 17:13
Появился фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области 17:04
Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского 17:01
Биатлонист Бабиков рассказал о внутрикомандной борьбе в сборной России 16:49
Названа дата встречи политсоветников «нормандской четверки» 16:46
Пекин попросил Москву отложить «вторжение» на Украину 16:44
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Россия сражается за медали в эстафете на предолимпийском этапе Кубка мира. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Антхольц. Женская эстафета. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце женщины сражаются в эстафете 4х6 км. В составе сборной России выступают Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:33

Наращивает преимущество россиянка, уже 18 секунд везет полячке Жук!

close
100%
17:31

Резцова быстрее всех закрывает пять мишеней и уходит со стрельбища первой! А белоруска заглянет на штрафной круг.

close
100%
17:29

В какой прекрасной форме находится Кристина! Уже третья, всего 11 секунд до Ирины Лещенко из Белоруссии!

close
100%
17:26

Небольшое преимущество есть у белоруски, Резцова — шестая.

close
100%
17:24

Ветер абсолютно все карты спутал биатлонисткам, три промаха допустила Вирер, но допами все же закрыла мишень. Кристина промахнулась третьим выстрелом, но после двух дополнительных патронов убежала дальше.

close
100%
17:23

Кристина уже четвертая! Бодрый старт взяла россиянка, ждем первой стрельбы.

close
100%
17:21

Две секунды Резцова отыграла после первого километра.

close
100%
17:19

Шестыми россиянки идут после первой передачи эстафеты, отставание от лидеров полуминутное.

close
100%
17:15

20 секунд проигрывает Евгения лидерам. Не фатально, но тревожно.

close
100%
17:13

Сохраняет Белоруссия первую позицию после второй стрельбы, а вот Васнецова снова использует два дополнительных патрона и упускает шанс приблизиться к лидерам.

close
100%
17:11

Алимбекова обошла шведку и зайдет первой на второй огневой рубеж.

close
100%
17:08

На девятой строчке находится Васнецова после первой стрельбы.

close
100%
17:06

Первая стрельба у нас: шведка и белоруска закрывают мишени быстрее всех, россиянке потребовалось два дополнительных патрона, чтобы выбить все.

close
100%
17:02

Васнецова проходит первую контрольную отсечку первой!

close
100%
17:00

Старт дан! Гонка началась!

close
100%
16:50

Напомним состав сборной России: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

16:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! Сегодня женщины бегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Начало — в 17.00 мск.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
МИД ответил на публикацию Госдепом документа о «дезинформации» России по Украине
«Глупая, неудачная шутка»: спасет ли водка от «омикрона»
Онищенко назвал «невежеством» ингаляции водкой при лечении от COVID-19
«Тренд, заданный США». Почему Киев ввел санкции против австрийских архитекторов
В Госдуме считают санкции Украины против российских компаний «дешевым популизмом»
Пекин попросил Москву отложить «вторжение» на Украину
«Просто хотим вернуть деньги»: Кехман раскрыл подробности хищения 4 млн руб. из театра
В Госдуме ответили на слова Дурова о запрете криптовалюты в России
В Забайкальском крае стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку
Новости и материалы
Зеленский назвал основной задачей будущих поколений сохранение независимости государства
«Лай по всему кварталу»: как 120 собак в однокомнатной квартире отравляли жизнь соседям
Ушел из жизни личный фотограф Ельцина
В Госдуме назвали чиновников Забайкальского края виновными в гибели девочки из-за стаи собак
Украинский генерал раскрыл сценарий «молниеносной атаки» России на Украину
Появился фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области
Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского
Биатлонист Бабиков рассказал о внутрикомандной борьбе в сборной России
Названа дата встречи политсоветников «нормандской четверки»
«Испанский стыд»: Чернов прокомментировал скандал вокруг трансфера ЦСКА
Вратарь «Далласа» оценил шансы сборной России на Олимпиаде в Пекине
Депутат попросил ФСБ проверить факт похищения Заремы Мусаевой
«Такое происходит не в первый раз»: Рангник объяснил поведение Роналду после замены
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений
Киев потребовал от Берлина опровергнуть заявление командующего ВМС о Крыме
Карпин ответил на вопрос о будущем Миранчука
Россиянка поселила у себя в квартире свыше 100 собак
Биатлонист Бабиков заявил об отсутствии дружеского общения в сборной России
Все новости
Как не стать должником: пять правил для заемщика
В ЦБ назвали пять способов избежать просрочки по потребкредиту
«Страна с многовековой историей». Что знает об Украине глава Форин-офиса
Источник сообщил о предстоящем визите главы МИД Британии Трасс в Москву
«При силовой поддержке Росгвардии». Как в Петербурге провели санитарный рейд
В Санкт-Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров из-за нарушения антиковидных мер
Когда китайцы высадятся на «АвтоВАЗе»
Geely и Renault Group заключили технологичный союз
«Заплатить за чужую парковку». Как стать счастливым
Психологи раскрыли секрет счастья
Чудища уехали, цирк остался
Рецензия на фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров»
Умер актер Арнис Лицитис
Цой в Манеже, «Авангард: на телеге в XXI век» и другие выставки этих выходных
Куда сходить на выставку в Москве в январе и феврале
«Он разочарует Москву». США дадут России секретный ответ
WP: Вашингтон попросит Москву не публиковать ответ США по гарантиям безопасности
«Кавалер» метит в президенты. Зачем Берлускони возвращается в политику
Эксперты оценили шансы Сильвио Берлускони на победу в президентских выборах
Вместо «ведер с гайками». Как россиян пересадят на электрокары
Конструктор Олег Клявин назвал условия для перехода на электрокары в России
Наши люди в Гаване. Что делали военные СССР на Кубе
Зачем Советский Союз привез 50 тысяч солдат на Кубу
«Миллионы на чужих бедах». Как работают лжеблаготворители с «ящиками добра»
Эксперты объяснили, почему не стоит жертвовать деньги «благотворителям» с улицы
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть