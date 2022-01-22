Россия сражается за медали в эстафете на предолимпийском этапе Кубка мира. LIVE

Резцова быстрее всех закрывает пять мишеней и уходит со стрельбища первой! А белоруска заглянет на штрафной круг.
В какой прекрасной форме находится Кристина! Уже третья, всего 11 секунд до Ирины Лещенко из Белоруссии!
Ветер абсолютно все карты спутал биатлонисткам, три промаха допустила Вирер, но допами все же закрыла мишень. Кристина промахнулась третьим выстрелом, но после двух дополнительных патронов убежала дальше.
Шестыми россиянки идут после первой передачи эстафеты, отставание от лидеров полуминутное.
Сохраняет Белоруссия первую позицию после второй стрельбы, а вот Васнецова снова использует два дополнительных патрона и упускает шанс приблизиться к лидерам.
Первая стрельба у нас: шведка и белоруска закрывают мишени быстрее всех, россиянке потребовалось два дополнительных патрона, чтобы выбить все.
Напомним состав сборной России: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина (Кайшева).