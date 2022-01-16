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Спорт

Депортация: Джокович летит в Дубай. LIVE

Джокович исполнил решение суда и покинул Австралию. ОНЛАЙН

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Теннисист Новак Джокович покидает следственный изолятор и отправляется в суд, впоследствии принявший решение о его депортации из Австралии, 16 января 2022 года

Теннисист Новак Джокович покидает следственный изолятор и отправляется в суд, впоследствии принявший решение о его депортации из Австралии, 16 января 2022 года

James Ross/AAP Image/Reuters
16 января первая ракетка мира Новак Джокович вылетел из Мельбурна, где завтра стартует Открытый чемпионат Австралии — 2022. Из-за решения суда, который повторно постановил депортировать серба, он не сможет защитить чемпионский титул, добытый в прошлом году. «Газета.Ru» ведет текстовый онлайн.
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18:55

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя депортацию теннисиста Новака Джоковича из Австралии, заявил, что над спортсменом издевались больше десяти дней. Его слова передают РИА «Новости».

«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом десять-одиннадцать дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат», — сказал Вучич.

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Global Look Press
18:40

Напомним, что Australian Open — 2022 стартует уже завтра, 17 января. Место Новака Джоковича в сетке турнира займет итальянский теннисист Сальваторе Карузо. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Лаки-лузером, который заменит Новака Джоковича в розыгрыше Australian Open, стал итальянец Сальваторе Карузо, который занимает 150-е место в рейтинге ATP», — заявил Ротенберг.

18:25

«Сейчас мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии. Я крайне разочарован решением суда», — говорил Джокович по окончании заседания, в ходе которого стало ясно, что теннисист пропустит первый в этом сезоне турнир серии «Большого шлема».

18:10

Днем на нашем портале вышел материал, в котором подробно рассказывается о решении федерального суда Австралии оставить в силе повторную аннуляцию визы первой ракетки мира.

17:55

Приземлиться самолет с лучшим теннисистом планеты в ОАЭ должен в 21:40 по московскому времени. На портале Flight Radar рейс ЕК409, на котором летит Джокович, является самым отслеживаемым в мире.

17:40

Три часа назад Джокович был замечен в аэропорту Мельбурна, где выполнял посадку на рейс авиакомпании Fly Emirates, самолет которой направляется в Дубай.

17:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы предлагаем вашему вниманию текстовый онлайн-репортаж воскресных событий, связанных с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии.

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