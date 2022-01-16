Депортация: Джокович летит в Дубай. LIVE

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя депортацию теннисиста Новака Джоковича из Австралии, заявил, что над спортсменом издевались больше десяти дней. Его слова передают РИА «Новости».
«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом десять-одиннадцать дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат», — сказал Вучич.
Напомним, что Australian Open — 2022 стартует уже завтра, 17 января. Место Новака Джоковича в сетке турнира займет итальянский теннисист Сальваторе Карузо. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.
«Лаки-лузером, который заменит Новака Джоковича в розыгрыше Australian Open, стал итальянец Сальваторе Карузо, который занимает 150-е место в рейтинге ATP», — заявил Ротенберг.
Per ATP, the first lucky loser into the #AusOpen draw, set to replace #1 Novak Djokovic in the draw, is 150th-ranked Salvatore Caruso.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 16, 2022
«Сейчас мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии. Я крайне разочарован решением суда», — говорил Джокович по окончании заседания, в ходе которого стало ясно, что теннисист пропустит первый в этом сезоне турнир серии «Большого шлема».
Statement from Novak Djokovic:— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 16, 2022
"I'd like to make a brief statement to address the outcomes of today's Court hearing. I will now be taking some time to rest and to recuperate, before making any further comments beyond this. I am extremely disappointed with the ruling" @theage
Днем на нашем портале вышел материал, в котором подробно рассказывается о решении федерального суда Австралии оставить в силе повторную аннуляцию визы первой ракетки мира.
Приземлиться самолет с лучшим теннисистом планеты в ОАЭ должен в 21:40 по московскому времени. На портале Flight Radar рейс ЕК409, на котором летит Джокович, является самым отслеживаемым в мире.
1 minute after turning on the transponder flight #EK409 is the most tracked flight on Flightradar24. Track #NovakDjokovic flight from Melbourne to Dubai athttps://t.co/NxntCDAcRn pic.twitter.com/SOyelMZEDC— Flightradar24 (@flightradar24) January 16, 2022
Три часа назад Джокович был замечен в аэропорту Мельбурна, где выполнял посадку на рейс авиакомпании Fly Emirates, самолет которой направляется в Дубай.
Djokovic boards plane bound for Dubai after court upholds visa cancellation https://t.co/enQN7nNqkb pic.twitter.com/WJz3Ik3Bqe— Reuters (@Reuters) January 16, 2022