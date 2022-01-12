Битва за медали. Россиянки бегут спринт в Рупольдинге. LIVE

Там, кстати, Динара Алимбекова из Белоруссии очень резво бежить последний отрезок. Отставала 8 секунд от Ульсбю-Ройселанд, но может отыграться.
Эльвира Оберг финиширует с преимуществом в 21,6 секунды над Ульсбю-Ройселанд. Это, конечно, победа!
Классный ход продемонстрировала Кристина Резцова и финишировала на восьмом месте на данный момент. +59,5 от Ульсбю-Ройселанд. Между Экхофф и Йисловой.
Доротея Вирер с чистой стрельбой на обоих рубежах четвертой уходит на последний отрезок, отставая от Эльвиры Оберг на 16 секунд.
Ну а кто-то из россиянок наконец чисто проходит первый рубеж. Разогнавшаяся 40-й Валерия Васнецова сработала чисто! 23-е место и +32 секунды пока.
Но медали у Ханны Оберг сегодня не будет точно. Все потому, что ее сестра Эльвира так и не промахнулась и выигрывает 8,9 секунды после второй стрельбы даже у Ульсбю-Ройселанд!
Ханна Оберг с двумя кругами всего в 15-ти секундах позади Хаузер финиширует. И всего полторы секундочки уступила своей соотечественнице Линн Перссон.
Бескон чисто работает и на стойке, но много проигрывает ногами. +24,6 от Ульсбю-Ройселанд. При этом она пока третья после Хаузер.
Эльвира Оберг чисто проходит лежку и становится лидером! Ровно на пять секунд опережает Ульсбю-Ройселанд.
Положение на первом рубеже прямо сейчас. Резцова лучшая из наших и всего 18-я. 23-е время у Казакевич, Нигматуллина замыкает топ-30.
Анаис Бескон уверенно закрывает пять мишеней, но уступает 15,9 норвежке. Шестое время. А вот Кристина Резцова последним выстрелом заходит на штрафной круг.
Ульсбю-Ройселанд уверенно закрывает все пять мишеней и становится лидером! А тем временем у Экхофф круг на стойке. Хаузер и там работает чисто!
Оберг, кстати, чуть раньше тоже на штрафной круг зашла. А к первому рубежу прикатила сильнейшая сейчас биатлонистка мира Марте Ульсбю-Ройселанд.
У Казакевич четвертый разгон! Лидирует Оберг. Резцова — восьмая, а вот Нигматуллина тяжеловата пока.
Плотная группа из претендентов на медали стартовала. В ней и Ульяна Нигматуллина с Кристиной Резцовой.
На штрафной круг побежала неплохо стартовавшая ходом Тириль Экхофф. А вот Лиза-Тереза Хаузер быстра на рубеже и точна. Но уходит второй после Симон.
Чисто отстрелялись и Симон, и Давыдова. Но француженка быстрее на 18 секунд. А у Солы она выигрывает как раз время штрафного круга — около 25 секунд.
У Анны Солы пока лучший разгон, сразу за ней Жюлия Симон. А пока стартуют подряд Экхофф и Хаузер.
Старт-лист: 3. Анна Сола (Белорусская) ... 5. Маркета Давыдова (Чехия) 6. Жюлия Симон (Франция) ... 10. Марта Эдер (Финляндия) ... 12. Тириль Экхофф (Норвегия) 13. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) ... 15. Вита Семеренко (Украина) ... 20. Ханна Оберг (Швеция) 21. Анаис Шевалье-Буше (Франция) ... 24. Ирина Казакевич (Россия) ... 27. Марте Ульсбю-Ройселанд (Норвегия) 28. Дениз Херманн (Германия) 29. Ульяна Нигматуллина 30. Анаис Бескон (Франция) 31. Кристина Резцова (Россия) ... 34. Франциска Хильдебранд (Германия) ... 36. Эльвира Оберг (Швеция) ... 40. Динара Алимбекова (Белоруссия) ... 44. Доротея Вирер (Италия) ... 54. Валерия Васнецова (Россия) ... 57. Лиза Витоцци (Италия) ... 66. Светлана Миронова (Россия) ... 74. Стина Нильссон (Швеция) ... 104. Анастасия Шевченко (Россия)