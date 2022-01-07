Справились без лидера: Логинов выиграл спринт в Оберхофе

14:52

Антон Бабиков:

«Во-первых, всех поздравляю с Рождеством. Вчера и сегодня было сложное самочувствие, поэтому настраивался хорошо пострелять, потому что трудная погода, и понимал, что стрельба может дать перевес. Надеюсь, сегодня последний день, когда было тяжело ногами, дальше будет легче.

Конечно, где-то повезло, потому что порой был совсем тяжелый ветер. Можно было справлять, главное было не бояться и зря не рисковать. Четверку все равно себе поставлю. Недоволен ногами, но если в том сезоне это было постоянство, то сейчас это просто шаг в сторону, с которого, надеюсь, скоро вернусь», — уверен биатлонист.