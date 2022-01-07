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Спорт

Справились без лидера: Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

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Александр Вильф/РИА «Новости»
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе россиянин Александр Логинов выиграл золото в спринте на 10 км. Из-за коронавируса гонку пропустил лучший из россиян в зачете Кубка мира Эдуард Латыпов, но и в его отсутствие сборная России выступила триумфально. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию соревнований.
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14:59

«Газета.Ru» на этом заканчивает трансляцию, спасибо, что были с нами. Болеем за Россию!

14:58

Итак, гонка завершена. Несмотря на отсутствие Эдуарда Латыпова, россияне триумфально завершили спринт. Золото выиграл Александр Логинов — это первая золотая медаль для россиян в текущем сезоне! И победа в первой гонке 2022 года!

14:57

Карим Халили:

«На трассе тяжело было, иногда попадал против жесткого порыва ветра. На рубеже даже не весь рубеж, а каждый выстрел — отдельная лотерея. Ходом недоволен, ощущения далеко не самые лучшие, особенно на первом круге. Наверное, на последних кругах чуть добавил. Относительно себя, может, не так сильно, но остальные начинали сильно, а потом сбавляли. Хочется всегда быть в боевой готовности и на всех стартах неплохо выступать. Но сегодня со стрельбой был самый большой косяк, потому что при такой погоде с хорошей стрельбой проблем нет и бороться можно даже не при самой большой скорости», — констатировал Карим.

14:52

Антон Бабиков:

«Во-первых, всех поздравляю с Рождеством. Вчера и сегодня было сложное самочувствие, поэтому настраивался хорошо пострелять, потому что трудная погода, и понимал, что стрельба может дать перевес. Надеюсь, сегодня последний день, когда было тяжело ногами, дальше будет легче.

Конечно, где-то повезло, потому что порой был совсем тяжелый ветер. Можно было справлять, главное было не бояться и зря не рисковать. Четверку все равно себе поставлю. Недоволен ногами, но если в том сезоне это было постоянство, то сейчас это просто шаг в сторону, с которого, надеюсь, скоро вернусь», — уверен биатлонист.

14:50

Последние участники гонки постепенно подходят к финишу. И уже не остается сомнений в победе Логинова.

14:45

У Цветкова, к сожалению, три промаха стоя.

14:43

Вот и Логинов в прямом эфире «Матч ТВ»:

«Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники. Буквально один день выпал за все это время. Сегодня доволен, с такой трудной погодой даже один промах — это не четверка, а четверка с плюсом. Но на трассе было легче. Сегодня отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам — благо, сейчас очень много отсечек, это сильно помогает. Перед гонкой мы шутили, что буду подходить на стойку — будет очередь на 30-й коридор. Но порывы ветра были сильные, было сегодня тяжело. Я еще не видел результата, но вся команда неплохо выступила. Вчера переписывался с Эдуардом Латыповым — он не унывает, он молодец. Желаем ему скорейшего восстановления, уверен, что все будет в порядке», — сказал Логинов.

14:38

Прямая речь Даниила Серохвостова:

«В принципе, доволен собой. Удалось потерпеть на третьем круге. Пробовал быстро пройти первый, и было интересно, хватит меня или не хватит — хватило. Условия для стрельбы были нормальные – солнце светило, погода хорошая. Два промаха — мои. А если серьезно, ветер задувал сильно, глаз слезился, было тяжело сосредоточиться на стрельбе. Я собрался, дал себе задание стрелять спокойнее –— стрельнул [на «стойке»] ноль», — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ».

14:33

107-й номер старт-листа Максим Цветков отработал первый огневой рубеж — один промах.

14:31

Халили на финише показал промежуточный 37-й результат.

14:31

К слову, все же попал в топ-10 Тарьей Бё, несмотря на не самую удачную стрельбу. Пока он на шестой строчке.

14:30

Подустал Бабиков, пришел к финишу пятым с отставанием в 23 секунды от Логинова. Но даже и этот результат, на самом деле, очень хорош. Сразу трое россиян сейчас в десятке — Серохвостов расположился на седьмом месте.

14:28

Бабиков на отметке 8,6 км шел четвертым — надо поднажать Антону!

14:26

ЛОГИНОВ! Промежуточное первое место — 6,5 секунды преимущество над Жакленом! А что Бабиков? Ждем и Антона на финише.

14:22

4,7 секунды на отметке 8,6 км Логинов «привозит» Жаклену!

14:21

Бабиков, красавчик, «стойка» тоже по нулям! И четвертым после Логинова проходит контрольную отметку на этом участке трассы!

14:19

Отметка 7,3 км — и уже первый Логинов с преимуществом в 2,7 секунды! Халили, тем временем, трижды промахивается на «стойке».

14:18

Итак, третьим Логинов выходит на контрольную отметку, но всего в 5,6 секунды от Жаклена — ходом надо наверстывать.

14:17

Логинов — эх! Долго выцеливал последний выстрел на «стойке», и все же промахнулся. Однако он ушел на штрафной круг с запасом в полминуты, так что шанс на самые высокие места у него сохраняется!

14:16

Поварницын на финише пока 16-й.

14:13

Собственно, уже Серохвостова сместили на третье место — немец Йоханнес Кюн показывает второй результат.

14:12

Бабиков отстрелялся чисто, а Серохвостов прекрасен — несмотря на два промаха, он пришел к финишу со вторым временем! 10,7 секунды отставания от Легрейда. Конечно, гонка еще не закончена, но надеемся, что Даниил все-таки сможет остаться в тройке.

14:10

Тарьей Бё допустил два промаха на первом рубеже — не задалась гонка у норвежских братьев. Не особо расстраиваемся.

14:09

Халили один раз промахнулся лежа.

14:08

Логинов, браво! Закрыл все мишени на «лежке» и ушел первым, опережая на 8,7 секунды француза Эмильена Жаклена.

14:05

На финише, между тем, пока доминируют норвежцы. Лучший результат на данный момент показал Легрейд, он «привез» 23,1 секунды соотечественнику Андерсену. Лессер замыкает тройку.

14:05

У Поварницына один промах стоя.

14:04

А Серохвостов на «стойке» абсолютно точен! И третьим он идет после второго рубежа!

14:02

Бабиков на старте.

14:01

Еще один россиянин на трассе — Халили начал гонку.

13:59

Вышел на трассу Александр Логинов.

13:58

Йоханнес Бё включился в борьбу, но не очень удачно — три промаха на «лежке».

13:56

Между тем, кто-то уже прошел и второй рубеж. После «стойки» лидирует Легрейд, чисто отстрелявшийся стоя. Не промахнуться в таких условиях дорогого стоит. Вторым идет Андерсен, а третьим — Лессер, несмотря на два промаха на второй стрельбе.

13:53

Дважды промахнулся и Серохвостов. Долго Даниил выцеливал в условиях страшных порывов ветра, упрекать здесь наших ребят сложно.

13:53

Увы — два промаха у Поварницына, два штрафных круга.

13:48

На данный момент 16 спортсменов прошли первый огневой рубеж, лидирует норвежец Филип Андерсен. Второй показатель у немца Эрика Лессера — третий у еще одного представителя Норвегии Стурлы Легрейда. Андерсен отстрелялся чисто, Лессер и Легрейд допустили по промаху.

13:45

Серохвостов также начал гонку.

13:43

А вот и Поварницын стартовал!

13:41

Очень тяжело спортсменам даже на «лежке» — ветер очень сильный, резкие порывы мешают биатлонистам.

13:40

Тем временем, к огневому рубежу подошел первый номер сегодняшнего спринта — белорус Антон Смольский.

13:37

А пока мы ждем старта Поварницына, есть возможность узнать о состоянии Латыпова из первых уст.

«Пока симптомов нет, все хорошо — лежу, отдыхаю. Мы каждые два дня сдаем тесты, по выезду из Болгарии сдавали и по приезду сюда. Какие мысли были после первого теста? Думал, что ничего нет. <...> Как поддерживаю форму? Еще пока ничего не успел, пока отдыхал, ничего не делал, ждал результат. От этого уже будем отталкиваться, что и как делать. Еду в номер приносят. Это единственный плюс», — сказал Эдуард в эфире «Матч ТВ».

13:34

Один за другим выходят спортсмены на трассу и тут же исчезают в снежной завесе — очень сильная метель сегодня в Оберхофе.

13:31

Первым из россиян выйдет на старт Поварницын — под 25-м номером.

13:30

Гонка стартовала!

13.25

Однако, как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, нет нужды опасаться, что всю сборную России снимут с соревнований. Поэтому ничто не помешает нашим спортсменам выйти сегодня на старт. За медали в спринте на 10 км будут бороться Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.

13:20

Наша команда сегодня недосчиталась лучшего из россиян в зачете Кубка мира Эдуарда Латыпова. Накануне стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус, второй тест также оказался положительным. Эдуард изолирован от остальных спортсменов, так же, как и массажист сборной Роман Никитин — сегодня стало известно, что он тоже заразился инфекцией.

13:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Старт запланирован на 13.30 мск.

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