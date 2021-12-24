Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бизнесмен Пригожин выиграл иск против «Эха Москвы» и Шендеровича 22:20
Глава Татарстана назвал недопустимыми слова мэра Елабуги о непривитых пенсионерах 22:08
Ученые из Южной Кореи выявили неожиданную причину риска Альцгеймера 22:02
В Сенате США попросили Байдена передать Киеву ракетные комплексы 21:57
Телеведущая Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву 21:49
Кокорин и Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае 21:48
Минюст внес в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации 21:47
«Спартак» загадал желание на Рождество 21:41
В Германии сообщили о резком подорожании газа и электричества 21:38
В епархии прокомментировали дело о лишении Стремского сана 21:33
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Кондратюк сенсационно обыграл Коляду и стал новым чемпионом России, Семененко провалился

Кондратюк выиграл чемпионат России, Коляда — второй, Мозалев — третий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Марк Кондратюк сенсационно выиграл чемпионат России по фигурному катанию, Михаил Коляда взял серебро, а Андрей Мозалев — бронзу. Евгений Семененко, лидировавший после короткой программы, допустил грубые ошибки и стал четвертым. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:17

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

18:07

Интервью Марка Кондратюка в эфире Первого канала:

«Верил ли, что смогу обыграть Коляду? Нет. И сейчас еще не верю. Понимаю это, но не до конца (смеется). Это спорт, тут бывает такое.

Каким был вечер перед произвольной программой? Старался не думать, что я на соревнованиях, просто отдохнуть, а завтра снова покататься. Я выходил с целью принести удовольствие зрителям, а не бороться и побеждать.

В конце программы я понимал, что прокат хороший, и постарался выдать максимум в плане эмоций.

Олимпиада? Давайте не будем загадывать вперед (смущенно улыбается). Я вошел в сборную на Игры? Год назад мне казалось, что это возможно, если буду хорошо работать и удачно сложатся карты.

Когда я боролся за третью квоту для мужской сборной России на Олимпиаду в Германии, то было очень волнительно, потому что понимал: если я не возьму квоту, меня убьют (смеется). Повезло, что я все сделал, и забыл об этом, как о страшном сне (смеется).

Что сказала тренер Соколовская? Особенно поговорить не успели, я просто поблагодарил ее. Спасибо Светлане Владимировне за то, что восемь лет мы идем вместе, она меня терпит и помогает.

Также спасибо моей семье. Мама и бабушка очень много внесли в мой успех, возили меня на каток в детстве».

Загитова: «Не думай об Олимпиаде, работай, как обычно. Ты все умеешь делать. Главное — верь в себя».

18:05

Поздравляем нового чемпиона России — Марка Кондратюка!

close
100%
18:04

Итоги мужских соревнований на чемпионате России:

close
100%
18:04

Итоги произвольной программы:

close
100%
18:02

Оценка Семененко за произвольную программу — 176,25 балла, в сумме — 274,28. Это лишь четвертое место. Был первым после короткой программы, а теперь даже медаль не взял. Жаль.

18:01

Семененко исполнил каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, но сразу после этого испугался и скрутил лишь одинарный аксель вместо тройного. Психологически парень разваливается.

18:01

Лишь каскад тройной флип + двойной тулуп показывает Евгений вместо 3+3. Возможно, его надломил фантастический прокат Кондратюка. А Марка, похоже, можно поздравлять с чемпионством.

18:00

Четверной тулуп + тройной тулуп — сделано!

17:59

Четверной сальхов — чисто!

17:58

Эх, Семененко упал с первого же прыжка — четверного тулупа! Судьи отнимают почти пять баллов.

17:57

Завершает прокаты лидер после короткой программы Евгений Семененко. Он катается под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита».

close
100%
17:56

Оценка Кондратюка за произвольную программу — 186,60 балла, в сумме — 284,37! Он обошел Коляду и стал лидером таблицы! Невероятно! Просто красавец. Марк гарантирует себе участие в чемпионате Европы и практически обеспечивает участие в Олимпиаде.

close
100%
17:54

Зрители неистовствуют, кричат и беснуются на трибунах! Кондратюк показал все прыжки! И такой сложный контент! «Молодец! Молодец!» — кричат болельщики. Встает весь зал! Марк чуть не плачет от эмоций. Браво!

17:54

Кондратюк выдал в финале зажигательную дорожку шагов на четвертый уровень сложности! Браво!

17:53

Уже мало сил у Марка, но он буквально на зубах вытащил каскад тройной лутц + тройной сальхов (вместо ойлера в середине просто проехался).

17:53

И еще один четверной сальхов! Что ты творишь, Марк!

17:52

Вау, во второй половине Марк исполнил каскад четверной сальхов + двойной тулуп!

17:52

Тройной риттбергер не вызвал никаких проблем у Марка.

17:51

Тройной аксель + двойной тулуп — сделано!

17:51

Тройной аксель — чисто!

17:50

Сольный четверной тулуп — идеально!

17:49

Следующим выступает Марк Кондратюк из московского ЦСКА. Он катается под композиции из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».

close
100%
17:48

Оценка Игнатова за произвольную программу — 154,93 балла, в сумме — 250,77. Лишь восьмое место на данный момент.

close
100%
17:46

Игнатов неудачно приземлил тройной флип на две ноги, а затем скрутил каскад тройной риттбергер + ойлер + двойной сальхов вместе 3+3.

17:45

Тройной аксель есть! Правда, Макар так быстро подставил вторую ногу, чтобы сохранить равновесие, что фактически приземлился на две ноги, что судьи наказывают снятием баллов.

17:44

Четверной тулуп Макар ощутимо недокрутил и перевалился на вторую ногу на приземлении.

17:44

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — сделан! Только с небольшим недокрутом на втором прыжке, за что судьи отнимают 0,41 балла.

17:43

А вот затем последовала «бабочка» — лишь двойной сальхов вместо четверного.

17:43

Макар начал с изумительного четверного риттбергера!

17:42

Следующим выступает Макар Игнатов. Он катается под Концерт №1 Чайковского.

close
100%
17:41

Оценка Ерохова за произвольную программу — 166,24 балла, в сумме — 261,48. Лишь пятое промежуточное место.

close
100%
17:40

Дорожку шагов оценили лишь на второй уровень. В конце проката Ерохов будто развалился. Его тренер Виктория Буцаева без конца разводит руками, не понимая, что случилось.

17:39

Да что ж такое! Алексей неожиданно упал после второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Совершенно непонятно, что случилось с фигуристом. В середине проката он словно впал в ступор, забыл программу и прыжки.

17:37

Ерохов показал каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

17:37

Эх, Ерохов сделал «бабочку» — вместо тройного акселя только одинарный. А до этого спортсмен как-то подозрительно долго стоял без движения у бортика. Даже стало страшно, не получил ли травму или это такой странная пауза в программе. Но вроде бы все в порядке.

17:36

Сольный четверной тулуп был исполнен красиво, пролетно, уверенно! На два балла бонусами.

17:36

Эх, четверной сальхов Алексей недокрутил и приземлил на две ноги. Судьи отнимают два балла.

17:35

Четверной риттбергер — чисто! Трибуны в восторге, судьи дают 2,55 балла бонусами.

17:34

Следующим выступает Алексей Ерохов. Он катается под саундтрек к фильму «Величайший шоумен».

close
100%
17:33

Оценка Коляды за произвольную программу — 189,44 балла, в сумме — 283,70.

close
100%
17:32

Прокат Коляды без падений и без «бабочек» — это супер! Ура!

17:31

Дорожку шагов Коляды и все вращения судьи оценили на четвертый уровень. Ученик Мишина получит заоблачные баллы.

17:31

Коляда показал каскад тройной аксель + двойной тулуп, вызвав восторженный визг на трибунах, а затем и тройной лутц + ойлер + двойной сальхов (не хватило сил, чтобы скрутить тройной в конце).

17:30

Лишь сольный тройной тулуп во второй половине программы показал Михаил, хотя явно хотел сделать четверной. Но зато пока без падений и грубых ошибок!

17:29

Сольный тройной аксель — сделан! Как и тройной риттбергер.

17:28

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — чисто! Хотя после второго прыжка спортсмена слегка повело в сторону, но он справился.

17:28

Как легко и изящно Коляда исполнил сейчас четверной сальхов! Судьи дают еще 3,07 балла бонусами.

17:27

Следующим выступает Михаил Коляда. Он катается под музыку к фильму «Нуреев. Белый ворон».

close
100%
17:26

Оценка Самарина за произвольную программу — 170,50 балла, в сумме — 264,73.

close
100%
17:25

Фигурист старался максимально показать программу, не сдаваясь, несмотря на ошибки. Сам он недоволен прокатом. «Детское падение», — говорит Самарину его тренер Светлана Соколовская.

17:25

Финальным прыжком Самарин исполнил самый легкий элемент — тройной риттбергер. Дорожка шагов — третий уровень.

17:24

После этого последовал сольный тройной сальхов, каскад тройнйо лутц + ойлер + тройной флип и тройной аксель + двойной тулуп с недокрутом (судьи отнимают 0,64 балла).

17:23

Слава богу, сольный тройной аксель Самарину удался!

17:22

Александр показал каскад тройной лутц + тройной тулуп. Видимо, пытался сделать 4+3, но не смог.

17:21

Ох, как жестко Самарин упал с первого прыжка — четверного лутца... прямо животом приземлился на лед.

17:21

Первым в этой группе выступает Александр Самарин из московского ЦСКА.

17:14

Началась разминка последней группы фигуристов.

close
100%
17:06

Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление сильнейшей группы участников:

close
100%
17:03

Промежуточные результаты:

close
100%
17:02

Оценка Гуменника за произвольную программу — 176,41 балла, в сумме — 267,45. Второе место на данный момент, лидирует Андрей Мозалев.

close
100%
17:00

В финале Гуменник показал сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который не может исполнить больше никто из мужчин, а из женщин его регулярно делает только чемпионка мира Анна Щербакова. Браво, Петр!

16:59

Эх, очень плохой выезд получился со следующего тройного акселя — Петр приземлился на две ноги, поэтому не смог присоединить к акселю еще один прыжок и сделать каскад.

16:59

Ошибка: на выезде с тройного акселя Гуменника закрутило на месте. Видимо, был недокрут, так что пришлось побороться за то, чтобы остаться на ногах.

16:58

Сольный тройной флип не вызвал у Петра трудностей.

16:58

И еще один четверной — сольный сальхов! Все чисто.

16:27

Вау, вот это каскад! Четверной сальхов + двойной тулуп + двойной риттергер — чисто! Гуменник удивил зрителей, которые восторженно закричали.

16:57

Высокий, пролетный четверной тулуп удался Петру — на 2,17 балла бонусами от судей!

16:56

Следующим выступает призер юниорского чемпионата мира Петр Гуменник. Он катается под музыку из балета «Спартак» Хачатуряна.

close
100%
16:55

Оценка Мозалева за произвольную программу — 187,30 балла, в сумме — 278,28.

close
100%
16:53

Зрители в полном восторге. Девушки выставляют плакаты с надписью «Ты не только красивый!»

16:53

Ничего себе! Мозалев выдал дорожку шагов максимального, четвертого уровня сложности — такого сегодня еще не было, кажется.

16:53

После жуткого падения Андрей сумел быстро собраться и исполнил каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Браво!

16:52

Ух, страшно! Мозалев опасно упал с тройного акселя, оперевшись обеими руками об лед. Как бы кисти не повредил.

16:52

Вау! Мозалев показал четверной тулуп во второй половине программы.

16:51

После небольшой паузы Андрей показал каскад тройной аксель + тройной тулуп — чисто!

16:50

Мозалев начал очень ударно — каскад четверной тулуп + двойной тулуп, сольный четверной сальхов и тройной риттбергер пролетели на одном дыхании, чисто и уверенно.

16:49

Следующим выступает чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. Он катается под саундтрек к фильму «1492: завоевание рая».

close
100%
16:48

Оценка Даниеляна за произвольную программу — 160,61 балла, в сумме — 248,35.

close
100%
16:45

Под бойкую и очень красивую балетную музыку Артур показал дорожку шагов и поставил жирную точку в прокате. Зрители в восторге, а вот сам фигурист недоволен и беззвучно ругается. Многовато ошибок было.

16:44

Под конец Даниелян собрался и выдал чистые дорогие каскады тройной аксель + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + тройной тулуп.

16:44

Жаль, но Артур исполнил лишь каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3. Выезд с первого прыжка получился тяжелым.

16:43

Сольный тройной аксель удался Даниеляну.

16:43

Ой, как больно! Артур упал с четверного сальхова на «пятую точку»...

16:42

Четверной тулуп — чисто!

16:41

Следующим выступает Артур Даниелян из московского ЦСКА. Он катается под «Шехерезаду» Римского-Корсакова.

16:40

Оценка Ковалева за произвольную программу — 161,93 балла, в сумме — 249,07.

close
100%
16:39

Вращения у Ковалева неидеальны — были даже на второй уровень, а дорожку шагов под зажигательную Another One Bites To Dust судьи оценили на третий уровень.

16:38

Сольный тройной аксель исполнен чисто, как и тройной флип.

16:37

Тройной риттбергер не вызвал у фигуриста проблем, а вот каскад тройной акель + ойлер + тройной сальхов он исполнил с недокрутом на последнем прыжке, за что судьи сняли больше балла.

16:36

Ковалев тут же взял себя в руки и скрутил четверной сальхов + двойной тулуп! Сумел избавиться от страха.

16:36

Эх, испугался Ковалев — скрутил лишь двойной сальхов вместо четверного, «бабочка».

16:33

Браво! Артем начал с чистого каскада четверной тулуп + тройной тулуп.

16:33

Следующим выступает Артем Ковалев из Москвы. Он катается под попурри из песен группы Queen.

close
100%
16:32

Оценка Лутфуллина за произвольную программу — 164,66 балла, в сумме — 251,53.

close
100%
16:30

Лишь второй уровень на дорожке шагов не очень порадовал — такой талантливый фигурист может катать более сложную дорожку. В остальном Глеб — большой красавчик!

16:29

Последним элементом Лутфуллин показал тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3. Уже сил не хватил.

16:28

Тройной лутц Глеб немного недокрутил — судьи сняли 0,15 балла.

16:28

Лутфуллин «отдохнул», исполнив тройной риттбергер, а потом показал сложнейший каскад — тройной аксель + ойлер + тройной сальхов!

16:27

И третий четверной прыжок показывает Глеб — сольный сальхов! Просто браво! Зрители рукоплещут юному таланту.

16:27

Каскад четверной сальхов + двойной тулуп — исполнен!

16:26

Чистейший четверной тулуп — есть!

16:25

Следующим выступает петербуржец Глеб Лутфуллин из группы Алексея Мишина. Он катается под Mala Luna.

close
100%
16:24

Оценка Алиева за произвольную программу — 165,00 балла, в сумме — 251,40.

close
100%
16:23

На размеренных звуках вальса публика поддерживала Алиева, аплодируя в такт, фигурист не бросал образ и продолжал эмоционально вкладываться в прокат на 100%, несмотря на все ошибки. За это стоит похвалить чемпиона Европы.

16:22

К счастью, тройной флип и тройной риттбергер не вызвали проблем у Алиева. Но оценка все равно будет гораздо ниже ожидаемого.

16:21

Да что ж такое! Алиев прыгнул лишь двойной аксель вместо тройного. Потом был исполнен каскад тройной лутц + двойной тулуп. Наошибался Дмитрий вволю.

16:20

Алиеву удался непросто каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов!

16:19

Следующим элементом Дмитрий исполнил каскад тройной тулуп + тройной тулуп, хотя явно планировал 4+3.

16:19

Эх, Алиев пошел на четверной лутц, но не удержался после приземления и оперся двумя руками об лед.

16:18

Открывает выступления этой группы чемпион Европы Дмитрий Алиев. Он катается под загадочную и торжественную And The Waltz Goes On (André Rieu).

close
100%
16:09

Началась разминка второй группы фигуристов — Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Андрея Мозалева, Артема Ковалева, Артура Даниеляна и Глеба Лутфуллина.

close
100%
16:08

Оценка Яблокова за произвольную программу — 158,31 балла, в сумме — 243,71.

close
100%
16:07

Яблоков недовольно бьет руками воздух, разозленный сам на себя за такой прокат.

16:06

Фигурист собрался и показал чисто каскад тройной аксель + тройной тулуп и сольный тройной флип, вызвав взрыв аплодисментов.

16:05

Эх, Яблоков упал с четверного тулупа, к которому планировал присоединить каскад...

16:05

Есть каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов!

16:04

Эх, четверной тулуп приземлил неудачно — перевалился на вторую ногу. Судьи вычитают три балла.

16:03

Яблоков начал с прекрасного четверного риттбергера, как и в короткой программе!

16:02

Следующим выступает Илья Яблоков. Он катается под Walk Away (Mortimer, Rodriguez).

16:01

Оценка Савосина за произвольную программу — 147,74 балла, в сумме — 225,40.

close
100%
15:59

Да что ж такое! Еще один одинарный аксель вместо тройного. Савосин совсем сдался.

15:58

Савосин исполнил каскад тройной флип + двойной тулуп, но тут явно должно было быть 3+3. Выступление просто разваливается...

15:57

И еще одна такая же ошибка: Роман показал только одинарный аксель вместо тройного. Нервы сдают — фигурист раньше времени раскрывается в воздухе от страха.

15:57

Как жаль! Савосин сделал «бабочку» — скрутил лишь двойной сальхов вместо четверного.

15:56

Каскад четверной сальхов + двойной тулуп — чисто!

15:56

Чистый четверной тулуп — есть!

15:55

Следующим выступает Роман Савосин. Он катается под гитарный «Реквием» Висенте Амиго.

15:54

Оценка Дикиджи за произвольную программу — 167,93 балла, в сумме — 250,17.

close
100%
15:53

Программа выглядела несколько однообразной, без яркой хореографии и эмоций, но зато почти все технические элементы сделаны чисто. Это дорогого стоит.

15:51

За вращения Владислав получает от судей максимальный, четвертый уровень сложности. Подвела только дорожка шагов, которую он катал в самом конце, оставшись без сил, — ее оценили лишь на второй уровень.

15:50

Во второй половине программы Дикиджи исполнил дорогие каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц. За все эти элементы он получит +10% к базовой стоимости, так как показал их в конце выступления, когда сделать это сложнее.

15:49

Тройной риттбергер тем более не вызвал у Дикиджи проблем.

15:49

Тройной аксель исполнен безупречно!

15:48

Браво! Владислав радует нас чистым каскадом четверной сальхов + двойной тулуп и сольным четверным сальховом! Как нам не хватало таких уверенных прыжков, которые фигурист прямо вколачивает в лед.

15:47

Следующим выступает Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга. Он катается под тревожный инструментал Chronos Кирилла Рихтера.

close
100%
15:47

Оценка Сарновского за произвольную программу — 141,61 балла, в сумме — 221,92.

close
100%
15:44

Несмотря на пафосную средневековую музыку, Сарновский выглядел очень спокойным, милым мальчиком. Для такого образа не хватало мощи катания, скорости скольжения и личной харизмы. Но Кирилла можно понять — он явно очень волновался и потому был таким зажатым, полностью сконцентрированным на технической части программы.

15:43

Дорожку шагов судьи оценили на третий уровень из четырех.

15:42

Во второй половине программы Сарновский исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп (с небольшим недокрутом), тройной флип и еще один дорогой каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

15:42

Дальше пошли более легкие прыжки, поскольку четверными Сарновский пока не владеет. Тройной риттбергер и двойной аксель удались фигуристу без проблем.

15:41

А вот со второго тройного акселя Кирилл чуть не упал — перевалился на вторую ногу. Судьи сняли сразу три балла.

15:39

Сарновский начал с чистого каскада тройной аксель + двойной тулуп. Судьи добавили еще 1,71 балла за качество.

15:38

Следующим выступает 15-летний ученик Плющенко Кирилл Сарновский. Он катается под саундтрек к «Игре престолов».

close
100%
15:37

Оценка Анисимова за произвольную программу — 147,74 балла, в сумме — 213,08.

close
100%
15:36

Дорожка шагов не удалась Анисимову в полной мере — лишь второй уровень из четырех.

15:33

Во второй половине программы под спокойную музыку Анисимов собрался и чисто исполнил каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + тройной тулуп, а также тройной флип + ойлер + тройной сальхов (с небольшой ошибкой на приземлении со второго прыжка).

15:33

Эх, тройной аксель Анисимов приземлил на две ноги с недокрутом.

15:32

Четверной тулуп — чисто!

15:32

Анисимов сильно недокрутил четверной сальхов и перевалился на вторую ногу. Судьи сняли три балла за такое.

15:31

Следующим выступает Андрей Анисимов из Москвы под саундтрек к фильму «Начало».

15:30

Оценка за произвольную программу — 120,10 балла, в сумме — 184,95.

close
100%
15:28

«Егор, чтобы показывать произвольную программу на соревнованиях, ее нужно катать на тренировках», — строго сказал тренер Даниил Глейзенгауз Рухину. Видимо, на тренировках Егор не катал произвольную полностью.

15:27

Рухин сумел собраться лишь в конце программы, исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп и тройной лутц, а также тройной риттбергер с ошибкой — приземлился на две ноги.

15:26

Звучит возвышенная For The Love Of A Princess из мультфильма «Храбрая сердцем», а Рухин медленно катится по льду. Судьи поставили за дорожку шагов лишь второй уровень из четырех. Кажется, будто фигурист подошел к чемпионату России в разобранном состоянии.

15:25

Четверной тулуп Егор сильно недокрутил, перевалился на вторую ногу при приземлении и оперся руками об лед. Тройной аксель вышел таким же.

15:24

С попытки четверного сальхова ученик Тутберидзе упал...

15:24

К сожалению, фигурист сразу же сделал «бабочку» — скрутил лишь двойной лутц вместо четверного.

15:23

Открывает прокаты ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин.

15:10

Порядок выступлений:

close
100%
15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате России по фигурному катанию мужчины представляют произвольную программу, которая стартует в 15.15 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной
«Честно трудиться на благо Кузбасса»: шахтеров обязали дать клятву
Вице-губернатор Кузбасса поручил подписать клятвы горняков до конца года
Валиевой снова не было равных: ученица Тутберидзе выиграла короткую программу
Щербакова стала второй по итогам короткой программы на чемпионате России
В Meta заявили, что штраф в России может иметь «обратный эффект»
В Германии сообщили о резком подорожании газа и электричества
Польский политик объяснил слова о построении «Четвертого рейха» в ЕС
Партизаны сожгли технику украинских военных в Одессе
Новости и материалы
Бизнесмен Пригожин выиграл иск против «Эха Москвы» и Шендеровича
Глава Татарстана назвал недопустимыми слова мэра Елабуги о непривитых пенсионерах
Ученые из Южной Кореи выявили неожиданную причину риска Альцгеймера
В Сенате США попросили Байдена передать Киеву ракетные комплексы
Телеведущая Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву
Кокорин и Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае
Минюст внес в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации
«Спартак» загадал желание на Рождество
В епархии прокомментировали дело о лишении Стремского сана
Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство
Бестемьянова: выступление Туктамышевой в короткой программе на ЧР – самая большая грусть
Бестемьянова назвала божественной короткую программу Валиевой на ЧР
Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы женщин на чемпионате России
Диетолог назвала возможные причины повышения холестерина
Армия России получит новые системы ПВО
Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии
Песков рассказал, планирует ли Путин поздравлять Байдена с Рождеством
Адвокаты Порошенко выступили с заявлением после обвинений в адрес экс-президента
Все новости
«Точка невозврата». Выплатит ли Google России многомиллиардный штраф
В Госдуме считают, что Google выполнит решение суда из-за нежелания потерять рынок России
«Я должен это остановить». Что известно об убийстве в томском тире
В томском стрелковом центре нашли тела двух мужчин — инструктора и посетителя
«Вопиющая и недопустимая акция». Почему представителя Киева вызвали на Смоленскую площадь
МИД назвал терактом нападение на российское генконсульство во Львове
Для Турции нашли роль в войне России и НАТО
Как Турция может стать участником конфликта в Донбассе
«Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдем свою смерть»
Что писали в своих письмах воевавшие с СССР солдаты вермахта
Как распознать психопата за рулем
Что делать при встрече с водителем-неадекватом
От «Шерлока Холмса» до «Улиц разбитых фонарей»: умер Владимир Татосов
Плейлист недели: Бузова, Элджей, Билан и Maruv
Даня Милохин сватается к Бузовой в новом клипе «Игрушка»
«Вопреки нормам международного права». В чем на Украине обвиняют главу Минтранса РФ
В офисе генпрокурора Украины раскрыли детали дела против министра транспорта России
В России расширили список бесплатных лекарств
С 2022 года в список жизненно необходимых лекарств включат рисдиплам для больных СМА
Больше минусов, чем плюсов. Стоит ли использовать беспроводную зарядку
Эксперты рассказали о недостатках беспроводной зарядки
Влияние ИИ на общество и молодежную аудиторию: зачем нужны правила поведения
Каким будет развитие регулирования «умных алгоритмов»
Самый суровый приговор в истории: студент получил срок за оскорбление памяти ветеранов
Помочившийся на стенд с фото ветерана студент получил четыре года колонии
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть