Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси мужчины сразились в гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, а россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро. В десятку также попал Карим Халили, который финишировал восьмым. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.