Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Очень бодрая гонка получилась, прекрасный старт выдал Эдуард Латыпов. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию старта. До скорых встреч!
Халили финиширует восьмым, отличная гонка в его исполнении. Ни разу он не промахнулся сегодня.
Фийон Майе стреляет быстро и четко, четко — все, победитель гонки преследования. Его уже не догнать.
Халили стреляет чисто, у Поварницына промах, к сожалению, а у Логинова не получается стрельба — дважды мажет.
Латыпов мажет последним выстрелом, обидно, на круг идет! Но только начинают стрелять соперники. Жаклен стреляет чисто, но Эдуард чуть впереди.
Латыпов идет лидером, но два французских биатлониста догоняют. На четырех километрах отрыв 18 секунд у Жаклена.
Первый километр позади. Латыпов держится вторым, очень уверенно. Логинов поднялся на десятую позицию, Халили — 12-й.
Стоит отметить, что у российских биатлонистов сегодня есть все шансы на медали. А вот женщин сегодня подвела стрельба — как прошел женский пасьют, можно прочитать здесь.
За Россию выступят Эдуард Латыпов (стартует 2-м), Карим Халили (11), Александр Логинов (12), Александр Поварницын (14), Даниил Серохвостов (18) и Василий Томшин (25).