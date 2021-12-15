Резцова попала в топ-5 в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси

17:26

На этом можно завершать трансляцию. Норвежка Ройселанн сегодня уверенно победила, россиянки не попали в топ-3, но Кристина Резцова показала свой лучший результат в карьере в личной гонке Кубка мира, став пятой. В пасьют попали пятеро российских девушек, кроме Ларисы Куклиной. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.