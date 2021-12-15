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Спорт

Без медали, но с лучшим личным результатом: Резцова стала пятой в спринте

Резцова попала в топ-5 в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси

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Биатлонистка Кристина Резцова

Биатлонистка Кристина Резцова

РИА Новости
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси женщины бежали спринт на 7,5 км. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17:26

На этом можно завершать трансляцию. Норвежка Ройселанн сегодня уверенно победила, россиянки не попали в топ-3, но Кристина Резцова показала свой лучший результат в карьере в личной гонке Кубка мира, став пятой. В пасьют попали пятеро российских девушек, кроме Ларисы Куклиной. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:25

К сожалению, не попала в пасьют Куклина. Только 69-й результат на финише. +2:29,1.

17:21

У Куклиной штрафной круг на стойке. 78-е место. +1:58,2.

17:18

Француженка Жюли Симон, промахнувшаяся по разу на каждом из рубежей, финишировала с 13-м результатом и выбила из топ-20 Светлану Миронову.

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17:12

У реактивной шведки Стины Нильссон по промаху на обоих рубежах. Сегодня без медали.

17:11

82-й результат у Куклиной после первого рубежа! +1:12,1.

17:10

У Ларисы Куклиной был не очень хороший ход, и к нему добавились два промаха на лежке,

17:09

У Мироновой 20-й результат на финише. +1:04,5. Нигматуллина и Васнецова тем временем уже 22-я и 23-я.

17:06

Вирер финишировала с 18-м временем.

17:02

У Мироновой чистая работа на втором огневом рубеже. 23-е время. Почти минуту проигрывает.

17:01

Нигматуллина 19-й финишировала, подвинув Васнецову на 20-ю строчку.+1:06,01. При этом Нигматуллина два круга пробежала, в то время как Васнецова — один.

16:59

Доротея Вирер явно претендовала на подиум, но промахнулась двумя последними выстрелами.

16:58

Валерия Васнецова на финише с 19-м результатом. +1:06,8.

16:54

Первый рубеж Светланы Мироновой — один штрафной круг. Очень жаль. 46-е место пока. +40,9 отставание.

16:53

Ирина Казакевич на финише со штрафным кругом на 14-м месте пока. +1:02,5.

16:52

У Васнецовой опять промах последним выстрелом. А Доротея Вирер, отстрелявшись чисто, ушла с первого рубежа со вторым временем.

16:51

Марте Ульсбю Ройселанн на финише! Уверенная заявка на победу!

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16:50

Не промахнувшаяся на рубежах шведка Лин Перссон финишировала с седьмым пока что временем.

16:48

Казакевич 19-й была после второй стрельбы, а Кристина Резцова показывает на финише четвертый на данный момент результат, сдвинув на пятое место Динару Алимбекову из Белоруссии. Но еще Ройселанн финиширует. Как минимум она обойдет.

16:46

Эх, последним выстрелом Ирина Казакевич убежала на штрафной круг на стойке. Ну а Ульяна Нигматуллина отработала первый рубеж — один промах.

16:45

Норвежка Марте Ульсбю Ройселанн проходит чисто оба рубежа и несется к победе! -13,5 после стойки от Бескон.

16:44

У Васнецовой чистый первый рубеж. Это восьмое время. +14,5 от лидера.

16:42

Анаис Бескон финиширует с первым временем! -9,5 от Лизы-Терезы Хаузер. Но это не все новости. Кристина Резцова закрывает все пять мишеней на стойке и уходит с нее с четвертым временем!

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16:42

Хаузер выигрывает у Сола 12,1 секунды на финише!

16:41

Тириль Экхофф финишировала со вторым на данный момент временем. Уступила белоруске Анне Сола.

16:40

Уже и Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина ушли в гонку. А Эльвира Оберг, настреляв чисто стойку, становится третьей пока что. Два промаха было на лежке.

16:39

Чисто работает Ирина Казакевич и убегает с десятым временем. +15,7 от Шевалье-Буше.

16:38

У Ханны Оберг по кругу на обоих рубежах. Казакевич с 15-м результатом подошла к лежке.

16:36

У Резцовой штрафной круг и 19-й на данный момент результат.

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16:35

А теперь лидером становится австрийка Лиза-Тереза Хаузер! Она чисто закрыла оба рубежа и привезла прежнему лидеру 17,3 секунды!

16:34

У Экхофф штрафной круг после стойки. С третьим временем убегает норвежка.

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16:33

У Бреза-Буше, которая демонстрировала сегодня хороший ход, на втором рубеже вообще два штрафных круга.

16:32

Ирина Казакевич стартовала, а Резцова подходит к первому рубежу.

16:30

У Херманн штрафной круг и на втором рубеже. У Резцовой 12-й разгон — +7,1 секунды уступает.

16:28

Кристина Резцова ушла на дистанцию.

16:27

Норвежка Тириль Экхофф стреляет чисто и выходит в лидеры.

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16:26

Бреза-Буше убежала на один штрафной круг. Лидирует на первом рубеже пока что отстрелявшаяся чисто швейцарка Лена Хеки.

16:24

На первом огневом рубеже Херманн убежала на один штрафной круг. Ну а на первых 500 метрах лучший разгон уже принадлежит шведке Ханне Оберг. Но перевес над Бреза-Буше там символический — -0,3 секунды.

16:23

Россиянки пока еще не стартовали, ну а на разгоне лидирует француженка Жюстин Бреза-Буше.

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16:17

Интересно, что немка Франциска Пройсс, которая должна была стартовать под третьим номером, не вышла на дистанцию. Дело в том, что она сегодня поскользнулась на лестнице и, хоть и не сильно, но повредила лодыжку.

16:15

Старт дан! Дениз Херманн ушла на дистанцию.

16:10

Старт-лист 1. Дениз Херманн (Германия)... 3. Франциска Пройс (Германия)... 5. Анна Сола (Беларусь)... 8. Жюстин Бреза-Буше (Франция)... 10. Тириль Экхофф (Норвегия)... 12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)... 14. Анаис Бескон (Франция) 15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) 17. Ханна Оберг (Швеция)... 20. Эльвира Оберг (Швеция)... 24. Динара Алимбекова (Беларусь)... 26. Кристина Резцова (Россия)... 32. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)... 34. Ирина Казакевич (Россия) 35. Маркета Давидова (Чехия) 36. Лиза Виттоцци (Италия)... 44. Валерия Васнецова (Россия)... 49. Ульяна Нигматуллина (Россия)... 60. Доротея Вирер (Италия)... 63. Светлана Миронова (Россия)... 81. Стина Нильссон (Швеция)... 84. Жюлия Симон (Франция)... 94. Лариса Куклина (Россия)

16:05

Старт запланирован на 16:15 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира.

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