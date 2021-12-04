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Спорт

Россия без медалей: Кристиансен выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты не попали в первую десятку в пасьюте на этапе КМ в Швеции

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В шведском Эстерсунде проходит второй этап Кубка мира по биатлону. Мужчины завершили гонку преследования на 12,5 км. Россиянин Эдуард Латыпов стартовал четвертым, но с тремя промахами финишировал лишь 11-м. Победил норвежец Ветле Шоста Кристиансен. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Вверху самая последняя запись С конца
17:49

Ждем успехов россиян в следующих гонках. А «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

17:48

Логинов — 31-й, Поварницын — 37-й. Увы, не сложилась гонка для российских спортсменов.

17:45

Разумеется, победил норвежец. А вот Самуэльссон вырвал второе место, навязав борьбу Жаклену. Латыпов, увы, лишь 11-й,

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17:43

Кристиансена можно поздравлять: на отметке 11,3 км он опережает идущего вторым Жаклена на 23 секунды. Но будет огненная борьба за второе место: между французом и Самуэльссоном лишь 0,8 секунды.

17:41

Увы, похоже, остаемся без медалей. У Эдуарда один промах, и догнать соперников будет практически нереально.

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17:40

Задел на успех: Кристиансен отстрелялся чисто и убежал в лидерах, у Самуэльссона и Жаклена — по промаху.

17:39

К заключительному рубежу подходит группа лидеров.

17:37

На 8,8 км между первым Жакленом и третьим Кристиансеном было всего 1,4 секунды. При этом сразу после отметки француз притормозил и поправил крепление — его моментально обошли и он продолжил третьим. Латыпов по-прежнему четвертый, уступая 35,8 секунды.

17:35

После третьего рубежа Эдуард идет четвертым, отставая на 34,6 секунды. А у Логинова, увы, сразу три промаха.

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100%
17:34

Все из первой четверки промахнулись на «стойке». Два промаха у Жаклена, но, увы, столько же и у Латыпова.

17:31

После 6,3 км Жаклен уверенно лидирует, Латыпов идет вторым, отставая на 22,2 секунды. Следом бежит норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Логинов остается 11-м, уступая 1 минуту 22 секунды.

17:29

Логинов откатился на 11-е место. Примечательно, что стартовавший третьим Фийон-Майе уже 23-й — четыре промаха у него на «лежке»!

17:27

Блестяще Эдуард отрабатывает второй рубеж и уходит вторым. И как обидно: Логинов промахнулся один раз.

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17:25

Отметка 3,8 км — Жаклен и Самуэльссон устремились вперед, Латыпов отстает от лидера уже более 14 секунд. Зато Логинов обошел швейцарца Беньямина Вегера и идет пятым.

17:23

Самуэльссон усложнил себе жизнь, допустив промах последним выстрелом. Впрочем, «лежка» не является его сильной стороной — лишь 71% попаданий. Возглавил гонку француз Эмильен Жаклен, швед второй, а Латыпов идет третьим с совсем небольшим отставанием. И, что особенно приятно, уже шестой Александр Логинов!

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17:22

Латыпов — чисто!

17:21

После 2,1 и км Латыпов уступает 28,7 секунды, но дышит в спину французу Кентену Фийону-Майе. Ждем первой стрельбы.

17:19

На контрольной отметке 1,3 км положение в группе лидеров остается без изменений.

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17:17

С 28-й позиции стартует Александр Поварницын, с 33-й — Саид Каримулла Халили. И дебютант Василий Томшин начинает гонку 39-м.

17:15

И стартует Латыпов. Удачи, Эдуард!

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17:15

Началась гонка!

17:13

Латыпов стартует с отставанием в 26 секунд от лидера — шведа Себастиана Самуэльссона.

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17:10

Главная для российских болельщиков интрига заключается в том, сумеет ли Эдуард Латыпов, стартующий четвертым, в итоге оказаться в тройке. Также с большим интересом следим за Александром Логиновым, который начнет гонку 13-м.

17:06

Гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

17:05

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужского пасьюта в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

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