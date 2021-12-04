Российские биатлонисты не попали в первую десятку в пасьюте на этапе КМ в Швеции

17:23

Самуэльссон усложнил себе жизнь, допустив промах последним выстрелом. Впрочем, «лежка» не является его сильной стороной — лишь 71% попаданий. Возглавил гонку француз Эмильен Жаклен, швед второй, а Латыпов идет третьим с совсем небольшим отставанием. И, что особенно приятно, уже шестой Александр Логинов!