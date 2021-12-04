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Спорт

Преследование в Швеции: норвежка Рейселанд выиграла пасьют в Эстерсунде

Лучшая из россиянок Нигматуллина стала 17-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

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На очередном этапе Кубка мира по биатлону в Швеции женщины бежали гонку преследования. Выиграла норвежка Марте Рейселанд, лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
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15:40

Итак, женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершена. Увы, все наши девушки далеко от первой десятки, но мы все равно за них болеем и поддерживаем их. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

15:37

Резцова и Казакевич — 32-я и 33-я соответственно, Куклина — 36-я.

15:35

Как была Нигматуллина 17-й, так и финиширует на этой позиции. А Миронова — 24-я.

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15:33

И именно в таком порядке девушки и приходят на финиш! Рейселанд выигрывает пасьют!

15:32

Между тем, лидирует уже Рейселанд! На отметке 9,6 км на 5.3 секунды от нее отстает Бескон, на 6.2 секунды — Шевалье, и на 7.0 секунды — Хаузер.

15:30

Увы, снова дважды мимо стреляет Миронова. Аналогичную стрельбу показала Куклина, у Резцовой и Казакевич — по промах. А лучшей из россиянок теперь идет Нигматуллина с чистой стрельбой на четвертом рубеже — 17-е место.

15:29

Какая борьба нас ждет на финише! Чисто закрыли мишени и Хаузер, и Шевалье — француженка убежала первой, но представительница Австрии отстает всего на 0.2 секунды. А следом в 0.6 секундах от лидера пристроилась норвежка Марте Рейселанд.

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15:27

На отметке 7,6 км Хаузер по-прежнему первая, но у нее на хвосте плотная группа преследователей.

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15:25

Стоит отметить, кстати, успешное выступление опытной француженки Анаис Бескон. После третьей стрельбы она поднялась с 14-го места на четвертое.

15:23

Светлана продолжает гонку 16-й. Казакевич также промахнулась дважды, по штрафному кругу получили Резцова и Нигматуллина. Чисто закрыла первую «стойку» Куклина, но это позволило ей выйти лишь на 37-е место.

15:21

Хаузер возвращает лидерство! Два промаха у Эберг, один — у Шевалье. И, увы, дважды промахивается Миронова...

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15:19

Уже почти 12 секунд Эберг привозит Шевалье. И к первой «стойке» подходит группа лидеров.

15:17

Тем временем, сменился лидер гонки. Эберг уже первая, второй идет француженка Анаис Шевалье. Хаузер замыкает тройку.

15:16

Нигматуллина и Казакевич также отстрелялись чисто! Резцова заработала один штрафной круг, Куклина — два.

15:15

Быстро и точно отработала Светлана! 10 из 10 на «лежке», и с отставанием 44.5 она продолжает гонку девятой.

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15:13

Второй рубеж, и снова Хаузер чисто работает. А Миронова подходит к стрельбе на 16-м месте с отставанием +43.2.

15:11

Светлана постепенно сокращает отставание, она уже в 50 секундах от лидера.

15:09

Миронова чисто отстрелялась, и на 17-е место перемещается россиянка. У Резцовой, к сожалению, два промаха.

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15:08

Хаузер сохранила лидерство, чисто закрыв все пять мишеней. А вот шедшие на хвосте Эберг и белоруска Анна Сола допустили промахи и ушли на штрафные круги.

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15:06

К первому рубежу подошли спортсменки.

15:05

Миронова по-прежнему идет в минуте от лидера, +1.02.

15:04

Пока мы наблюдаем борьбу среди лидеров. Шведка Эльвира Эберг стартовала спустя 13 секунд после Хаузер, но на контрольной отметке ее отставание составляло уже лишь четыре секунды.

15:02

И наши девушки стартуют одна за другой. Ждем первого рубежа.

15:00

Начался первый пасьют сезона, Хаузер стартовала!

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14:55

По итогам трех уже состоявшихся трех гонок высшее место в общем зачете Кубка мира занимает Нигматуллина — она идет на 11-й строчке.

14:50

В этой гонке болеем за пятерых представительниц России. Самая высокая позиция из россиянок у Светланы Мироновой — она стартует 20-й с отставанием +1.03 от открывающей гонку австрийки Лизы Терезы Хаузер. Далее: 27 — Кристина Резцова (+1.15), 29 — Ульяна Нигматуллина (+1.16), 43 — Лариса Куклина (+1.39), 45 — Ирина Казакевич (+1.47).

14:45

Добрый день! Мы приветствуем вас на женской гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону!

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