Россия повела против Эквадора в Кубке Дэвиса

Сам себе придумал проблемы Рублев, но в итоге сам же их и решил. Победа, которая вышла сложнее, чем должна была, но главное, что это победа. Россия повела в матче с Эквадором — 1:0. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Закончился Куирос. Рублев не довел розыгрыш до виннерса, но эквадорец в итоге сам дал в сетку — 5:1, с двумя брейками ведет Андрей.
Классный прием второй подачи, после чего россиянин гонял оппонента по углам и в итоге забил виннерс с форхенда — 15:30.
Непростую подачу принял Рублев, а потом еще и классно пробил по диагонали из обороны так, что выходивший к сетке Роберто не поднял с лета — 0:15.
Вернул себе преимущество на задней линии пятый номер мирового рейтинга. В аут по длине бьет Куирос — 40:15.
Пошел розыгрыш, в котором эквадорец даже имел инициативу, но трос вернул должок: после удара Куироса мяч от него улетел в коридор — 3:1, повел Рублев с брейком в решающем сете.
Не прошла первая, а со второй розыгрыш пошел поначалу равным. Однако затем эквадорец обострил под лево Андрею и не прогадал — 40:30.
Не прошла первая у Роберто, со второй пошел розыгрыш, в котором Андрей обострял, но не форсировал, и снова это дало результат — 15:30.
Гейм на подаче эквадорца начался с розыгрыша, в котором россиянин проявил терпение и дождался чужой ошибки — 0:15.
Не проходит первая, и Куирос принимает навылет — 4:5, эквадорец выйдет подавать на сет! Рублев же получает предупреждение, потому что выбил мяч на трибуны.
Классным приемом отыгрывается Куирос, а затем еще одним зарабатывает первый в матче брейк-пойнт! 30:40.
Идет к сетке и укорачивает Рублев, но Куирос умудряется догнать! Правда, над сеткой не перебивает — больше.
Еще один долгий розыгрыш, и на этот раз эквадорец в итоге бьет в сетку — меньше, еще брейк-пойнт у россиянина.
Имел преимущество Андрей в розыгрыше, но в конце концов после его удара мяч попал в трос и улетел в коридор — 40:40.
Отличная подача эквадорца, но классно ставит Андрей ракетку, и Куирос бьет в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт!
А вот тут из обороны поймал Куирос на противоходе, авантюрно рванувшего к сетке россиянина — 30:15.
Долгий розыгрыш после второй подачи Рублева, в котором он в итоге делает классный виннерс форхендом — 15:15.
С подачи Рублева начинается второй сет. Принимает эквадорец первый мяч, а выбежавший на прием россиянин пробивает в сетку — 0:15.
Очень легко взял первую партию Рублев, оправдывая колоссальную разницу в рейтинге. При этом надо отметить, что россиянин подал в корт 89% первых подач! И выиграл на них 88% розыгрышей. Сумасшедшие цифры!
Прием второй подачи под самую заднюю линию, и не справляется Куирос — 6:3. Первый сет за россиянином.
Давит Рублев после приема, и не справляется оппонент — 30:40, сет-пойнт на подаче соперника у Андрея.
Хотел перехитрить россиянина соперник ударом в противход, но Рублев остался и забил в ответ виннерс — 30:30.
Долгий розыгрыш после второй подачи эквадорца, но после выхода оппонента к сетке Рублев обводящим ударом не попал по длине — 30:15.
Укоротил Рублев и ждал укороченного в ответ, а эквадорец сыграл в корпус и в итоге забил смэш — 30:15.
Снова нет первой, розыгрыш со второй, в котором Андрей ловит оппонента на противоходе — 15:15.
Классно принял Рублев, но Куирос доработал ногами за всеми ударами и в итоге забил с хафкорта в противоход — больше.
Атакует вторую подачу Рублев, и в итоге в розыгрыше не выдерживает давления соперник — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Средней продолжительности розыгрыш завязывается, и в нем Рублев уничтожает соперника скоростью — 0:30.
Снова не проходит первая, Андрей очень остро принимает вторую, и соперник не справляется с ответом — 2:1, с брейком повел россиянин.
Цепляется за первую подачу эквадорца на приеме Андрей и в напряженном размене заставляет оппонента ударить в коридор — 0:15.
Классный розыгрыш в обмене ударами у сетки выигрывает эквадорец, который обострил ситуацию укороченным. Тянул Андрей, но все было не вытянуть — 30:15.
Отыгрывает один мяч Рублев в розыгрыше после второй подачи, но на следующем эквадорец идет к сетке и восстанавливает свой перевес в гейме — 40:15.
Куирос выходит на первую в матче подачу. И Рублев невынужденно ошибается на приеме второго мяча — 15:0.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сборная России начинает свой путь на Кубке Дэвиса, сегодня состоится первый матч группового этапа с командой Эквадора. Сначала будут сыграны два индивидуальных матча, а затем, если понадобится, одна парная встреча. В составе нашей команды Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Рублев и Куирос выходят на разминку после жеребьевки. А пока напомним, что в этой группе еще есть хозяева испанцы, которые накануне разбили Эквадор со счетом 3:0.
Рублев только что выступал на Итоговом турнире АТР и едва не вышел там в полуфинал, обыграв Стефаноса Циципаса. Что касается Куироса, то эквадорец занимает 291-е место в рейтинге. Но это битва в команде и за страну. Все может быть.
В Мадриде идет церемония открытия матча. Прозвучал гимн Эквадора, сейчас звучит музыка Чайковского, заменяющая гимн России. Поскольку речь идет о турнире со статусом чемпионата мира, Россия выступает не под своим флагом и под названием Российская теннисная федерация.