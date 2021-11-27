Россия повела против Эквадора в Кубке Дэвиса

20:25

Сам себе придумал проблемы Рублев, но в итоге сам же их и решил. Победа, которая вышла сложнее, чем должна была, но главное, что это победа. Россия повела в матче с Эквадором — 1:0. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.