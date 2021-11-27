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Спорт

Разминка перед Испанией: Рублев открыл счет в матче с Эквадором

Россия повела против Эквадора в Кубке Дэвиса

Мужская сборная России по теннису стартовала на Кубке Дэвиса матчем с не самой сильной командой Эквадора. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублева с Роберто Куиросом.
Трансляция
Автообновление
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20:25

Сам себе придумал проблемы Рублев, но в итоге сам же их и решил. Победа, которая вышла сложнее, чем должна была, но главное, что это победа. Россия повела в матче с Эквадором — 1:0. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:22

Эйсом завершает матч Рублев — 6:1!

20:21

Аут по длине с приема — 40:15.

20:21

Красиво выигранный розыгрыш в пользу эквадорца — 30:15.

20:20

Очко с подачи — 30:0.

20:20

Рублев вышел подавать на матч и пробил с форхенда вторым ударом после подачи навылет — 15:0.

20:19

Закончился Куирос. Рублев не довел розыгрыш до виннерса, но эквадорец в итоге сам дал в сетку — 5:1, с двумя брейками ведет Андрей.

20:19

Острый прием, и Куирос отвечает в сетку — 15:40, еще двойной брейк-пойнт у россиянина!

20:18

Классный прием второй подачи, после чего россиянин гонял оппонента по углам и в итоге забил виннерс с форхенда — 15:30.

20:17

Диктовал Андрей условия в розыгрыше, но в итоге сам пробил в сетку — 15:15.

20:17

Непростую подачу принял Рублев, а потом еще и классно пробил по диагонали из обороны так, что выходивший к сетке Роберто не поднял с лета — 0:15.

20:15

Очком с подачи забирает гейм Рублев — 4:1.

20:15

Вернул себе преимущество на задней линии пятый номер мирового рейтинга. В аут по длине бьет Куирос — 40:15.

20:14

Эйс — 30:15.

20:14

А вот теперь в коридор пробивает Куирос — 15:15.

20:14

И Рублев проигрывает первый розыгрыш на своей подаче — 0:15.

20:13

Пошел розыгрыш, в котором эквадорец даже имел инициативу, но трос вернул должок: после удара Куироса мяч от него улетел в коридор — 3:1, повел Рублев с брейком в решающем сете.

20:12

В сетку пробивает Куирос — 15:40, двойной брейк-пойнт у россиянина наконец!

20:12

Отличный прием от Рублева приводит к ошибке соперника — 15:30.

20:11

А вот тут ошибается Куирос, пробивая в угол корта — 15:15.

20:11

Берет очко с подачи эквадорец — 15:0.

20:09

Эйс — 2:1.

20:08

Шикарный удар навылет в угол корта после приема соперника — 40:0.

20:08

Очко с подачи — 30:0.

20:08

Вроде зацепился за прием эквадорец, но Андрей дождался чужой ошибки, не обостряя — 15:0.

20:07

Рублев ударил кулаком по ракетке и больно ушиб костяшку...

20:0

Отменной подачей завершает гейм эквадорец — 1:1.

20:06

Не прошла первая, а со второй розыгрыш пошел поначалу равным. Однако затем эквадорец обострил под лево Андрею и не прогадал — 40:30.

20:0

Очко с подачи — 30:30.

20:05

Не прошла первая у Роберто, со второй пошел розыгрыш, в котором Андрей обострял, но не форсировал, и снова это дало результат — 15:30.

20:04

А вот тут сам в сетку сыграл Рублев — 15:15.

20:04

Гейм на подаче эквадорца начался с розыгрыша, в котором россиянин проявил терпение и дождался чужой ошибки — 0:15.

20:03

Очком со второй подачи прерывает серию из трех проигранных геймов подряд россиянин — 1:0.

20:92

Очко с подачи — 40:0.

20:02

Мощная и точная атака прилично разозлившегося Андрея — 30:0.

20:01

Рублев выигрывает первый розыгрыш третьего сета на своей подаче — 15:0.

19:59

Куирос вместе с капитаном команды покидают корт, беря туалетный перерыв.

19:57

Забирает сет Куирос — 4:6!

19:57

Ошибается приемом второй подачи Рублев — 40:15, двойной сет-пойнт!.

19:56

Эйс — 30:15.

19:56

Ошибается Куирос — 15:15.

19:56

Первое очко за Куиросом — 15:0. Рублев опять нервничает.

19:54

Не проходит первая, и Куирос принимает навылет — 4:5, эквадорец выйдет подавать на сет! Рублев же получает предупреждение, потому что выбил мяч на трибуны.

19:53

Классным приемом отыгрывается Куирос, а затем еще одним зарабатывает первый в матче брейк-пойнт! 30:40.

19:52

Безалаберно играет Рублев у сетки, и заканчивается это очком в пользу эквадорца — 30:15.

19:52

Выводит розыгрыш в свою атаку после второй подачи Рублев и забирает очко — 30:0.

19:51

Эйс Рублева — 15:0.

19:51

Блестящая подача — 4:4.

19:50

Срывает прием Рублев — 40:30.

19:49

А вот тут Рублев прекрасно сыграл — 30:30.

19:49

Хорошая подкрутка от Куироса — 30:15.

19:49

Не попадает Андрей — 15:15.

19:48

Отличный агрессивный прием от Рублева — 0:15.

19:46

Очко с подачи завершает гейм — 4:3.

1:45

Идет к сетке и укорачивает Рублев, но Куирос умудряется догнать! Правда, над сеткой не перебивает — больше.

19:45

Не попадает Рублев, пытаясь пробить навылет — ровно.

19:44

Выходит к сетке Куирос, а Рублев его обводит — больше.

19:44

Четыре подряд быстрых розыгрыша, Рублев имел гейм-пойнт, но нарвался на обводку — 40:40.

19:43

А тут топовый прием от эквадорца — 15:15.

19:42

Шикарная атака вторым ударом после мощной первой подачи Рублева — 15:0.

19:42

Первой подачей дожимает гейм Куирос — 3:3.

19:41

Очко с подачи — больше.

19:41

Принимает Рублев в самый угол, но Куирос отвечает по линии навылет тоже в угол — ровно.

19:40

Еще один долгий розыгрыш, и на этот раз эквадорец в итоге бьет в сетку — меньше, еще брейк-пойнт у россиянина.

19:39

Имел преимущество Андрей в розыгрыше, но в конце концов после его удара мяч попал в трос и улетел в коридор — 40:40.

19:39

В тяжелейшей ситуации Куирос бросил шикарную свечку — 30:40, всего один брейк-пойнт остался.

19:38

Шикарно играет эквадорец — 15:40, еще два брейк-пойнта.

19:37

Отличная подача эквадорца, но классно ставит Андрей ракетку, и Куирос бьет в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт!

19:37

Два шикарных розыгрыша от Рублева на подаче Куироса — 0:30.

19:34

И еще эйс — 3:2.

19:34

Эйс — 40:0.

19:34

Классная первая подача и очко вторым ударом — 30:0.

19:34

Очко с подачи Рублева — 15:0.

19:33

Эйс — 2:2.

1:33

Агрессивный прием второй подачи, но в аут по длине — 40:0.

19:32

Шикарный первый мяч, и Андрей не попадает в корт — 30:0.

19:33

Куирос подает первым мячом, а Рублев своим вторым ударом попадает в сетку — 15:0.

19:30

Снова нет первой подачи, но очень уверенная комбинация от Рублева после второй — 2:1.

19:0

С крученой второй подачей Рублева не справился Роберто — 40:30.

19:29

Не прошла первая, и агрессия Куироса в розыгрыше дала ему очко — 30:30!

19:29

А вот тут из обороны поймал Куирос на противоходе, авантюрно рванувшего к сетке россиянина — 30:15.

19:28

Отличная подача и виннерс вторым ударом с хафкорта — 30:0.

19:28

Эйс Рублева — 15:0.

19:27

Агрессирует Рублев в розыгрыше, но попадает в сетку — 1:1.

19:27

Ох, в самую заднюю линию принял Рублев — 40:30.

19:26

Классный прием Рублева — 40:15.

19:26

Эйс — 40:0.

19:25

Срывает прием второй подачи Андрей. Опять хотел агрессивно — 30:0.

19:25

Хорошо начинает свою подачу эквадорец — 15:0.

19:24

Легкий гейм для Рублева — 1:0.

19:24

Срывается прием у эквадорца — 40:15.

19:23

Ошибается по длине эквадорец в размене — 30:15.

19:23

Долгий розыгрыш после второй подачи Рублева, в котором он в итоге делает классный виннерс форхендом — 15:15.

19:22

С подачи Рублева начинается второй сет. Принимает эквадорец первый мяч, а выбежавший на прием россиянин пробивает в сетку — 0:15.

19:20

Очень легко взял первую партию Рублев, оправдывая колоссальную разницу в рейтинге. При этом надо отметить, что россиянин подал в корт 89% первых подач! И выиграл на них 88% розыгрышей. Сумасшедшие цифры!

19:19

Прием второй подачи под самую заднюю линию, и не справляется Куирос — 6:3. Первый сет за россиянином.

19:19

Давит Рублев после приема, и не справляется оппонент — 30:40, сет-пойнт на подаче соперника у Андрея.

19:18

Хотел перехитрить россиянина соперник ударом в противход, но Рублев остался и забил в ответ виннерс — 30:30.

19:18

Долгий розыгрыш после второй подачи эквадорца, но после выхода оппонента к сетке Рублев обводящим ударом не попал по длине — 30:15.

19:17

Отыгрывает очко с подачи Роберто — 15:15.

19:16

Остро принимает Рублев, и Куирос отвечает в коридор — 0:15.

19:16

Еще один легкий гейм на своей подачи для россиянина — 5:3.

19:16

Быстро выигрывает розыгрыш после первой подачи Андрей — 40:15.

19:15

Укоротил Рублев и ждал укороченного в ответ, а эквадорец сыграл в корпус и в итоге забил смэш — 30:15.

19:15

Не справляется с напором россиянина соперник — 30:0.

19:14

Рублев начинает свою подачу с мощных ударов, и Куирос вскоре бьет в сетку — 15:0.

19:13

Эйс — 4:3.

19:12

Срыв приема — 40:15.

19:12

Отличная первая подача — 30:15.

19:11

Снова нет первой, розыгрыш со второй, в котором Андрей ловит оппонента на противоходе — 15:15.

19:11

У Куироса не прошел первый мяч, но Рублев с приема второго бьет в сетку — 15:0.

19:10

Первая подача как залог отсутствия проблем — 4:2.

19:10

Не справляется Куирос с приемом — 40:0.

19:10

И отличный розыгрыш после первой подачи — 30:0.

19:09

Рублев начинает с классной подачи. Эйс — 15:0.

19:08

Ошибка с приема по длине — 3:2.

19:07

Классно принял Рублев, но Куирос доработал ногами за всеми ударами и в итоге забил с хафкорта в противоход — больше.

19:07

Рванул с косой подачи к сетке Роберто, но нарвался на совершенно топовый прием — ровно.

19:06

Срывает прием второй подачи форхендом Рублев — больше у Куироса.

19:06

Прошла отличная первая подача по центру у эквадорца — 40:40.

19:05

Навылет пытался принять Рублев, но не попал — 30:40, есть еще один брейковый мяч.

19:05

Атакует вторую подачу Рублев, и в итоге в розыгрыше не выдерживает давления соперник — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:04

Хорошая комбинация от эквадорца с виннерсом с хафкорта — 15:30.

19:03

Средней продолжительности розыгрыш завязывается, и в нем Рублев уничтожает соперника скоростью — 0:30.

19:03

А теперь очень агрессивный прием от Рублева, и Куирос бьет в сетку — 0:15.

19:03

И еще одна — 3:1.

19:02

Одну ошибку мог себе позволить Андрей, и тут же шикарная подача — 40:15.

19:02

Хотел мощным бэкхендом по линии зарядить Рублев навылет, но попал в сетку — 30:15.

19:01

Не справляется Куирос с мощными подачами россиянина — 30:0.

19:01

Отменная подача Рублева — 15:0.

18:59

Снова не проходит первая, Андрей очень остро принимает вторую, и соперник не справляется с ответом — 2:1, с брейком повел россиянин.

18:59

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт у Рублева!

18:58

Снова справляется Рублев с приемом, а Куирос не перебивает сетку — 0:30.

18:58

Цепляется за первую подачу эквадорца на приеме Андрей и в напряженном размене заставляет оппонента ударить в коридор — 0:15.

18:57

Очко с подачи завершает гейм — 1:1.

18:57

Забивает вторым мячом Рублев — 40:15.

18:56

Классный розыгрыш в обмене ударами у сетки выигрывает эквадорец, который обострил ситуацию укороченным. Тянул Андрей, но все было не вытянуть — 30:15.

18:56

Прием в аут по длине — 30:0.

18:56

Рублев подает, бежит к сетке и забивает навылет — 15:0.

18:55

Спокойно доводит Куирос до победы первый гейм на своей подаче — 0:1.

18:54

Отыгрывает один мяч Рублев в розыгрыше после второй подачи, но на следующем эквадорец идет к сетке и восстанавливает свой перевес в гейме — 40:15.

18:53

Отличная комбинация эквадорца с ударом в противоход — 30:0.

18:53

Куирос выходит на первую в матче подачу. И Рублев невынужденно ошибается на приеме второго мяча — 15:0.

18:47

Интересная особенность Куироса — он левша.

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Сборная России начинает свой путь на Кубке Дэвиса, сегодня состоится первый матч группового этапа с командой Эквадора. Сначала будут сыграны два индивидуальных матча, а затем, если понадобится, одна парная встреча. В составе нашей команды Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

18:46

Рублев и Куирос выходят на разминку после жеребьевки. А пока напомним, что в этой группе еще есть хозяева испанцы, которые накануне разбили Эквадор со счетом 3:0.

18:45

Рублев только что выступал на Итоговом турнире АТР и едва не вышел там в полуфинал, обыграв Стефаноса Циципаса. Что касается Куироса, то эквадорец занимает 291-е место в рейтинге. Но это битва в команде и за страну. Все может быть.

18:40

В Мадриде идет церемония открытия матча. Прозвучал гимн Эквадора, сейчас звучит музыка Чайковского, заменяющая гимн России. Поскольку речь идет о турнире со статусом чемпионата мира, Россия выступает не под своим флагом и под названием Российская теннисная федерация.

18:30

В первом поединке матча Россия — Эквадор сразятся Андрей Рублев и Роберто Куирос.

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