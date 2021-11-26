Марсио Сантос победил Александра Емельяненко удушением

22:38

Первому слово дали Александру Емельяненко: «Марсио. Марсио, я всем бойцам, которых побил, говорил, что готов дать реванш. Ты мне дашь реванш?»

«Да, я принимаю твое предложение и снова буду бить тебя», — ответил бразилец.

«Давай, не останавливайся», — это уже Александр.