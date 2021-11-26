В индивидуальной биатлонной гонке 20 км у мужчин Россия осталась без медалей

18:08

Как обидно... перепутал Латыпов финишный створ, поехал не туда, пока разворачивался и возвращался, потерял время. И уступил Йоханнесу, хотя должен был его обойти. Был шанс на медаль, а сейчас, есть такое ощущение, что пятерка будет норвежской.