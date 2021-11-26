В гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира россиянки без медалей

Наша трансляция на этом завершена. Впереди еще индивидуальная биатлонная гонка у мужчин. Хорошего вечера!
Особенно расстроенными наши девчонки не выглядят, улыбаются и говорят, что надо больше работать, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.
Сорина на восьмом месте, Ступак девятая, Непряева на 13-й позиции. Отставание Татьяны — 45 секунд от лидера и 30 секунд от третьего места. В гонке преследования завтра будет очень тяжело.
Йохауг первая, за ней Хенниг, причем немка отыграла у норвежки три секунды на последнем отрезке.
На отметке 6,1 км лучшая из россиянок Татьяна Сорина восьмая, она проигрывает 15 секунд третьему месту.
После пяти километров россиянки в конце первой десятки, лидеру проигрывают очень много, но шансы на медали еще есть. Если не считать Йохауг и Карлссон, все очень плотненько.
А Карлссон, которая идет вслед за Йохауг, наращивает преимущество. На отметке в 3,1 км она выигрывает 4 секунды.
Йохауг проходит отметку 5 км, она по-прежнему выигрывает 12 секунд у соперниц. А на втором месте американка Рози Бреннан.
Тереза Йохауг, закутанная очень сильно, уходит на дистанцию. Очень холодно в Финляндии. Минус 20 градусов.
Мария Истомина на отметке 1,1 км седьмая и проигрывает лидеру 8,6 секунд. Линдстрём очень бодро стартовала.
Мужская гонка уже завершилась, в ней Алексей Червоткин взял серебро, а Александр Большунов выиграл бронзу.
От России сегодня выступают: 6. Лилия Васильева, 7. Анастасия Рыгалина, 20. Мария Истомина, 36. Юлия Ступак, 46. Татьяна Сорина, 48. Наталья Непряева, 56. Яна Кирпиченко.