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Спорт

Первая женская гонка: Карлссон побила Йохауг, россиянки остались без медалей

В гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира россиянки без медалей

Женщины бежали 10 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Победу праздновала шведка Фрида Карлссон, которая в упорной борьбе обыграла норвежку Терезу Йохаг. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина — восьмая. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Вверху самая последняя запись С конца
16:31

Наша трансляция на этом завершена. Впереди еще индивидуальная биатлонная гонка у мужчин. Хорошего вечера!

16:30

Особенно расстроенными наши девчонки не выглядят, улыбаются и говорят, что надо больше работать, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.

16:22

Сорина на восьмом месте, Ступак девятая, Непряева на 13-й позиции. Отставание Татьяны — 45 секунд от лидера и 30 секунд от третьего места. В гонке преследования завтра будет очень тяжело.

16:21

13,7 секунд Карлссон привезла на финише Йохауг! Потрясающая победа!

16:19

Ждем Карлссон на финише!

16:18

На отметке 8,1 Сорина восьмая, до медалей больше 20 секунд.

16:17

А Карлссон на отметке 8,1 км увеличивает отрыв от Йохауг до 5,3 секунд.

16:16

Невероятно! Хеннинг почти догнала на финише Йохауг, проигрывает в итоге всего 1,5 секунды!

16:15

Похоже, что без медалей сегодня. В десятку бы попасть.

16:14

Йохауг первая, за ней Хенниг, причем немка отыграла у норвежки три секунды на последнем отрезке.

16:13

На отметке 6,1 км лучшая из россиянок Татьяна Сорина восьмая, она проигрывает 15 секунд третьему месту.

16:12

Карлссон продолжает лидировать — три секунды отрыв после отметки 6,1!

16:11

Отметка 6,1 км. Йохауг выигрывает у немки Катарины Хенниг 13 секунд, ждем Карлссон.

16:08

Карлссон и Йохауг на отметке 6,1 км разделяет две секунды, прибавляет норвежка!

16:07

После пяти километров россиянки в конце первой десятки, лидеру проигрывают очень много, но шансы на медали еще есть. Если не считать Йохауг и Карлссон, все очень плотненько.

16:05

А Карлссон, которая идет вслед за Йохауг, наращивает преимущество. На отметке в 3,1 км она выигрывает 4 секунды.

16:04

Йохауг проходит отметку 5 км, она по-прежнему выигрывает 12 секунд у соперниц. А на втором месте американка Рози Бреннан.

16:02

Непряева на трех километрах пятая, она проигрывает норвежке 9 секунд.

16:01

Сорина на отметке 3,1 км проигрывает 12 секунд лидеру.

16:00

Ого! Фрида Карлссон на стартовом отрезке на секунду быстрее Йохауг!

15:59

Ступак восьмая на трех километрах и проигрывает 14 секунд.

15:58

Йохауг прошла отсечку 3,1 км, увеличивает преимущество до 7,6 секунд.

15:67

Непряева на старте проигрывает Йохауг 5 секунд.

15:56

Татьяна Сорина первый отрезок проходит с отставанием в три секунда от Йохауг.

15:55

Ждем Йохауг на второй отметке, может быть, с победителем уже все будет ясно.

15:53

Ступак проходит километр и проигрывает захватившей лидерство Йохауг 6 секунд.

15:53

Ольссон после пяти километров везет конкуренткам 16 секунд.

15:51

После трех километров Васильева и Истомина много проигрывает лидерам, уже больше 20 секунд.

15:50

Тереза Йохауг, закутанная очень сильно, уходит на дистанцию. Очень холодно в Финляндии. Минус 20 градусов.

15:50

На пяти километрах Васильева вторая и проигрывает лидеру 9,6. Лидер — Лундстрём.

15:49

Юлия Ступак стартовала в гонке.

15:48

А вот на отметке 3,1 Лундстрём вторая, ее обошла другая шведка Моа Ольссон.

15:48

На километровой отметке сейчас лидируют четыре шведки, первая по-прежнему Лундстрём.

15:46

Джесси Диггинс в красной майке открывает группу сильнейших.

15:44

Мария Истомина на отметке 1,1 км седьмая и проигрывает лидеру 8,6 секунд. Линдстрём очень бодро стартовала.

15:43

На трех километрах отставание увеличивается — 11 и 14 секунд.

15:40

Мария Истомина ушла на дистанцию.

15:37

Васильева и Рыгалина проигрывают после километра лидеру 10 и 12 секунд.

15:33

Лилия Васильева и Анастасия Рыгалина уходят на старт.

15:31

Поехали! Луизе Линдстрём из Швеции стартует первой.

15:20

Мужская гонка уже завершилась, в ней Алексей Червоткин взял серебро, а Александр Большунов выиграл бронзу.

15:17

От России сегодня выступают: 6. Лилия Васильева, 7. Анастасия Рыгалина, 20. Мария Истомина, 36. Юлия Ступак, 46. Татьяна Сорина, 48. Наталья Непряева, 56. Яна Кирпиченко.

15:16

Гонка стартует в 15.30 по московскому времени.

15:15

В Руке проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины бегут 10 км классическим стилем, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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