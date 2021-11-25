Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программы у женщин. До скорых встреч!
Произвольную программу женщины покажут уже завтра, 27 ноября. Начало прокатов — 19.10 по московскому времени.
Результаты по итогам короткой программы выглядят следующим образом. Камила Валиева — недостижима (и с мировым рекордом!), Елизавета Туктамышева — полный восторг. Майя Хромых, к огромном сожалению, допустила достаточно серьезную ошибку в прокате, что не позволило ей оказаться в тройке лидеров.
Итак, Елизавета Туктамышева за свой короткий прокат набирает 80,10 балла. Вторая строчка, и это восхитительно.
Идеально получается у Елизаветы ее коронный тройной аксель!
Дальше ставит фигуристка каскад тройной лутц + тройной тулуп и делает его восхитительно, отлично справляется она со своими элементами. Тройной флип — тоже в плюсе, очень хорошо прыгает его Туктамышева. Дорожка шагов у нее получается на четвертый уровень, вращения — тоже, восхитительно на льду Сочи смотрится Лиза. За финальные вращения Лиза получает тоже четвертый уровень. И снова — вау! Все четко, все по делу, шикарный прокат.
Первым ставят Рябова каскад тройной лутц + тройной тулуп, но вот идеальным он не получается, зато двойной аксель — чистый, без вопросов. Не получается у нее тройной флип, сильный недокрут выходит, но тут стоит отметить, что очень зажигательная программа у представительницы Азербайджана, заводит она зал. Дорожка шагов — третий уровень, финальные вращения — четвертый. Не идеальный прокат далеко, но завела публику.
Валиева за свою магию на льду набирает 87,42 — новый мировой рекорд. Ну что же, кто-то удивлен?
Браво! Тройной аксель великолепно делает Камила, просто потрясающе!
Тройной флип, который идет следом, также покоряется просто прекрасно. Вращения — на четвертый уровень, каскад тройной лутц + тройной тулуп — восхитителен. Дорожка шагов — четвертый уровень, вращения — тоже. Тут даже слов не надо, просто браво, восхитительно.
Чуть не плачет фигуристка, ожидая своих оценок. Хромых получает 64,72 балла. Пока что третье место.
Первым ставит Майя двойной аксель и чисто его исполняет, следом и тройной флип чисто получается. Отличные вращения на четвертый уровень, а вот заход на тройной лутц не получился, начала заваливаться фигуристка, что привело к падению. Зато вращения следом удались на четвертый уровень, как и дорожка шагов. Ну что же, в целом выступление можно было бы назвать отличным, если бы не это падение на тройном лутце.
Не очень удачный первый прыжок — тройной флип, не упала Куракова, но и не приземлила так, как нужно. Следом состоялась ошибка и на тройном лутце — рукой льда коснулась фигуристка. Двойной аксель получается хорошим, спокойно с ним справляется спортсменка, как и с дорожкой шагов — четвертый уровень, и вращения тоже. Ну что же, Катерина может куда лучше исполнить эту завораживающую программу, но сегодня это не вышло, увы.
Первым ставит она каскад тройной лутц + тройной тулуп и делает все же помарку в виде недокрута. Зато двойной аксель выходит у нее чистым, как и вращения, оцененные на четвертый уровень. С флипом возникают проблемы — бабочка на прыжке, не смогла его исполнить Луна. А вот дорожка шагов очень хороша и получает четвертый уровень, как и финальные вращения. Не получилась сегодня у Луны прыжковая часть, к сожалению, и это весьма обидно.
А на льду оказывается сильнейшая разминка с тремя российскими фигуристками — Майей Хромых, Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой.
Первый элемент — тройной тулуп — эстонка срывает, не получается он совершенно. Зато двойной аксель выполняет вполне чисто фигуристка, а следом идут вращения на третий уровень. И с тройного лутца больно падает Ева, проезжается телом по льду, вращения тоже только на второй... Дорожка шагов — третий уровень. Совсем не задалось выступление у эстонки, но стоит сказать, что проблемы начались еще и на разминке. Совсем не получилось, и это грустно.
Американская фигуристка за свой прокат набирает 69,37 балла. Лучший результат в сезоне у Бэлл.
В начало ставит фигуристка двойной аксель и прекрасно с ним справляется. Следом идет каскад тройной флип + двойной тулуп, он в плюсе, но по идее второй прыжок должен был быть тройным. Зато с вращением порядок — четвертый уровень получает американка. А следом получается у нее восхитительный тройной лутц. Дорожка шагов выходит четвертой, и весь прокат американки очень красивый, плавный, лаконичный, прекрасно вписывается она в свою музыку.
С первого же элемента — тройного лутца фигуристка падает. Зато следующие вращения получаются на четвертый уровень, неплохим выходит и двойной аксель. Каскад тройной флип + тройной тулуп тоже в порядке, как и дорожка шагов на четвертый уровень. Красивым, элегантным вращением на четвертый уровень завещает Виктория свой прокат. Увы, но падение в начале лишает спортсменку очень важных баллов.
Каскад тройной флип + тройной тулуп отлично получается у фигуристки, а вот на сольном двойном акселе рукой льда она касается. Вращения получаются на четвертый уровень, а вот с тройного лутца Микутина падает, к сожалению. Дорожка шагов получается на третий уровень. Допустила ряд серьезных ошибок допустила австрийская спортсменка, не очень успешно для нее сложился прокат.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп очень хорошо получается у фигуристки, как и следующий следом сольный тройной риттбергер. Вращения прекрасны и оценены на четвертый уровень, с двойным акселем спортсменка тоже справляется хорошо. Дорожка шагов оказывается на третий, но впечатления общего это не портит, тем более следом идут отличные вращения на четвертый. Браво, справилась она прекрасно с прокатом!
Первым ставит японка каскад тройной лутц + двойной тулуп и весьма неплохо с ним справляется, хотя показался немного неточным первый прыжок. Двойной аксель, стоящий сольно, чисто выполнен. Вращения на четвертый уровень делает японка, тройной риттбергер тоже получается чистым. Дорожка шагов выходит на четвертый уровень, финальные вращения — на третий. Очень хорошо справилась фигуристка со своей программой.
Первая группа участниц появляется на льду. Отметим, что все россиянки выступят в следующей разминке.
Безусловно, самым интересным противостоянием здесь станет вновь борьба россиянок. Кстати, Валиева и Туктамышева уже дважды в этом сезоне выступали на одних стартах, и оба раза победа оставалась за ученицей Этери Тутберидзе.