Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-тренер сборной России высказался о будущем Витории в «Спартаке» 05:37
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше... 05:25
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил 05:22
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США 05:08
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа 04:57
Названы признаки утечки данных со смартфона 04:43
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной 04:42
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой 04:33
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году 04:18
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от... 04:17
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Российского полуфинала не будет: Рублев в эпичном матче проиграл Рууду

Рублев проиграл Рууду и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский теннисист Андрей Рублев играл на Итоговом турнире АТР решающий матч против норвежца Каспера Рууда. Победитель выходил в полуфинал турнира на Даниила Медведева. Рублев легко взял первый сет — 6:2. Но дальше Рууд перехватил инициативу и победил в следующих партиях 7:5 и 7:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:42

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

18:40

Каспер Рууд впервые в жизни обыграл Андрея Рублева и теперь в полуфинале турнира сыграет с другим россиянином — Даниилом Медведевом.

18:35

И Рууд подает четко в линию — эйс! Рублев проиграл этот матч. Он выиграл первый сет, сделал брейк во втором сете, но затем все упустил.

18:34

Эйс от Рублева! 5:6!

18:34

4:6. Пошли оба к сетке, но норвежец оказался точнее.

18:33

Вот это везение! Мяч ударился в трос после удара Рублева и медленно упал на половину Касперу. 4:5!

18:32

Эйс от Рууда. 3:5.

18:31

И еще один форхенд от Андрея! 3:4!

18:31

Пошел к сетке Рублев, получил удар в ноги и сыграл в сетку. 2:4.

18:30

Отличная диагональная подача от норвежца. 2:3.

18:30

Не попал Рублев ударом слева. 2:2.

18:29

Шикарный форхенд от Андрея, долго он гонял соперника по корту и в итоге уложил мяч в угол! 2:1!

18:28

Очень долгий розыгрыш, в итоге сумел Андрей перевести мяч в угол, а затем вышел к сетке и расстрелял пустой корт! 1:1!

18:27

Рууд хорошо подает. 1:0.

18:27

Чуть-чуть не попадает в корт Рууд — гейм за Рублевым! 6:6! Впереди тай-брейк!

18:26

Эйс! 40:15!

18:26

Пошел к сетке Андрей и сыграл с лета в угол площадки! 30:15!

18:25

Вот теперь первая подача у Рублева прошла! 15:15!

18:24

Не подал Андрей первым мячом, уступил инициативу и получил в противоход. 0:15.

18:23

Атакует Рууд по линии и попадает! Удержал свою подачу норвежец в этом эпическом гейме! 5:6 в решающем сете, теперь Андрею надо брать свою подачу.

18:22

Не попадает Андрей слева, в сетку мяч попадает. Больше.

18:21

Отлично атакует в противоход сопернику Рууд. Ровно! Что за матч! Фантастика!

18:20

Двойная ошибка у Каспера и снова в решающий момент! Меньше!

18:20

Принимает Рублев, а Рууд бьет в аут! 40:40!

18:20

Ошибается Каспер при ударе справа. 40:30.

18:19

Хорошая подача помогает Рууду. 40:15.

18:18

Отлично принял Андрей, перевел в угол, но не попал. 30:15.

18:18

Со счета 15:15 начинает свою подачу Рууд.

18:16

Великолепно перевел Рублев мяч в угол корта в противоход сопернику и взял этот гейм! 5:5!

18:16

Диагональная подача прошла! Больше.

18:15

Пошел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 40:40.

18:15

И наконец-то подача прошла! 40:30!

18:14

А теперь попадает в линию россиянин! 30:30!

18:14

Пытался в заднюю линию сыграть Андрей, но не попал в корт. 15:30.

18:13

Отыгрывается Андрей. По 15.

18:13

Рууд отлично принял и Андрей не успел к этому мячу. 0:15.

18:11

В аут принимает вторую подачу Андрей и счет становится 4:5.

18:10

Попытался резанным ударом сыграть Андрей, но в сетку попал. 40:30.

18:10

Классно Андрей перевел в противоположный угол и Рууд этот мяч не достал. 30:30.

18:09

Не принял подачу Андрей. 30:15.

18:09

А теперь Рублев принял и заставил Рууда сыграть в аут. 15:15.

18:08

Рууд отвечает тем же! Эйс. 15:0.

18:08

Не эйс, но Рууд эту подачу не принял! Гейм под ноль. 4:4!

18:07

Третий! 40:0!

18:07

Еще один! 30:0.

18:07

Эйс от Рублева. 15:0.

18:05

Фантастика! Рублев упускает верный розыгрыш, а как сыграл Рууд! Сначала один мертвый мяч вытащил, затем второй! Гейм! 3:4 в третьей партии.

18:04

Принял Рублев подачу, нанес несколько мощнейших ударов и Рууд отправил мяч в аут. 40:15.

18:03

Неудачный прием от Рублева. 40:0.

18:02

Две шикарные подачи получаются у Рууда. 30:0.

18:02

А вот брейк от Рууда. Нет преимущества у Рублева теперь. 3:3.

18:01

Рууд снова выиграл перестрелку с задней линии, нанося удары с справой. В первом сете Рублев играл ему под левую руку. 40:40.

18:00

Перестрелку с задней линии под право выиграл Рууд. 30:30.

17:59

Неудачно начал гейм Рублев, но затем хорошо подал, после чего отлично сыграл по линии. 30:15.

17:56

Делает брейк Рублев! Повел он 3:2 в решающем сете!

17:55

Еще брейк-поинт! Рублев принял сложную подачу, а Рууд в простой ситуации играет в сетку.

17:55

Не реализовал брейк-поинт Андрей. Хорошо он бил с левой по линии, но не попал. Ровно.

17:54

И очередная двойная от Рууда в решающий момент. Меньше.

17:54

Ошибается Рууд. 40:40.

17:53

В аут сыграл Андрей, видеоповтор это подтвердил. 40:30.

17:52

В корпус подал Рууд, Рублев еле принял, а норвежец вторым ударом выиграл очко. 30:30.

17:52

Хорошо принял Андрей первую подачу, погонял соперника по корту и мощно сыграл с лета. 15:30.

17:51

А теперь Рублев ошибается и играет в аут. 15:15.

17:50

В сетку играет Рууд. 0:15.

17:50

Третий подряд гейм под ноль делают соперники. Подача идет у обоих игроков сейчас. 2:2.

17:49

И еще две подряд. 40:0.

17:49

Хорошая первая подача у Рублева. 15:0.

17:47

Рууд отвечает Рублеву геймом под ноль. 1:2.

17:46

Идет подача у Каспера. 40:0.

17:46

Рууд начинает с эйса. 15:0.

17:45

Под ноль берет свою подачу Рублев. 1:1.

17:45

Два раза хорошо подал, а затем выиграл долгую перестрелку с задней линии. 40:0.

17:43

Но доводит Рууд этот гейм до победы. 0:1 в третьем сете.

17:43

Рублев отлично принял прямо в соперника, тому пришлось использовать цирковой трюк, чтобы вытащить этот мяч, но в сетку он полетел. 40:30.

17:42

Ошибается Рууд. 40:15.

17:42

Глубоко в линию сыграл Рууд, а Рублев ошибся с задней линии. 40:0.

17:41

Шикарно Рууд атакует в противоход под боковую линию. 30:0.

17:40

Начался третий сет, снова на подаче Рууд. 15:0.

17:36

Отыграл один мяч Андрей, но затем сыграл в сетку. Этот сет Рублев проиграл — 5:7. Нас ждет третья партия!

17:35

И удачно атакует норвежец в ноги сопернику. 0:40. Три сетбола у Рууда.

17:35

Круто укорачивает с лета Каспер! 0:30.

17:34

Рублев допускает двойную на подаче. 0:15.

17:32

Сыграл Рууд в заднюю линию, а Андрей в ответ ошибся. Посмотрели повтор, все правильно — мяч попал в линию. 5:6 во втором сете.

17:31

Рублев не очень удачно принимает вторую подачу и Рууд вторым ударом кладет мяч в угол корта. 40:30.

17:30

Отыгрывает два мяча Рууд подачами. 30:30.

17:30

Нервничает Рууд и ошибается, а Рублев играет очень четко. 0:30.

17:29

Гейм за Рублевым! Берет Андрей свою подачу и сравнивает счет — 5:5!

17:28

Рууд сначала ошибся, а затем шикарно сыграл слева по линии! Ювелирное попадание! 40:30!

17:27

Еще одна отличная подача! 30:15!

17:27

Неудачно начинает гейм Рублев, но затем хорошо подает. 15:15.

17:24

Третий эйс в этом гейме проходит у Каспера! Берет он свою подачу. 4:5!

17:24

Отличная атаку Рууда. 30:15. И сразу же эйс — 40:15.

17:23

Рублев уверенно принял вторую подачу, захватил инициативу и выиграл этот розыгрыш. 15:15.

17:22

С эйса начинает Рууд. 15:0.

17:22

Андрей очень красиво укоротил мяч под сетку, Каспер мяч достал, но сыграл в сетку. Гейм под ноль! 4:4!

17:21

Уверенно действует Андрей на своей подаче. 40:0.

17:20

Мощно подал Рублев, пошел к сетке, а Рууд не сумел его обвести. 15:0.

17:18

Упускает этот гейм россиянин, норвежец сумел отыграть два брейк-поинта и завершил гейм эйсом. 3:4.

17:17

Не принимает Рублев первую подачу. И снова психует. Больше.

17:17

Рууд отыгрывает брейк-поинты. Две шикарные атака провел норвежец.

17:15

Двойной брей-поинт у Рублева! 15:40!

17:15

Андрей продолжает играть под левую руку Рууду. 15:30.

17:14

Рууд отвечает ударом навылет с форхенда. 15:15.

17:14

Долгая перестрелка с задней линии закончилась тем, что Рублев пошел к сетке и сыграл отличным укороченным ударом! 0:15.

17:12

Берет этот труднейший гейм Рублев! Не позволил сопернику сделать второй брейк. 3:3!

17:12

Хорошо погонял Рублев соперника обратными кроссами и взял важное очко! Больше.

17:11

Ошибается Рууд. 40:40.

17:11

Еще одна отличная атака Рууда, после которой Рублев играет в сетку. 30:40. Снова брейк-поинт у норвежца.

17:10

Рууд хорошо атакует со второй подачи Андрея и тот бьет в аут. 30:30.

17:10

Шестой эйс Рублева! 30:15!

17:09

Пятый эйс Рублева. 15:15.

17:08

Хорошо принял Рууд, захватил инициативу и выиграл мяч. 0:15.

17:06

Простая ошибка Рублева и Рууд выходит вперед во втором сете. 2:3.

17:05

Мощная атака Рууда и Рублев отвечает в сетку. Больше.

17:05

Ошибается Рууд ударом слева. 40:40.

17:04

Не принял Рублев вторую подачу. 40:30.

17:04

В противоход сопернику хотел сыграть Андрей, но не попал. 30:30.

17:03

Вторая двойная ошибка в матче от Каспера. 15:30.

17:03

Рисковал Рууд пробивая справа, но не попал. 15:15.

17:02

А Рууд прибавляет. Эйс. 15:0.

17:02

Проигрывает этот гейм Рублев и от злости бросает ракетку об корт. Рууд делает брейк и счет становится 2:2!

17:01

Брейк зарабатывает Рууд, первый в матче. Меньше.

17:00

Шикарно Рууд пробил справа в противоположный угол площадки! 40:40.

17:00

В аут по длине с форхенда сыграл Рублев. 40:30.

16:59

И еще раз идет к сетке Рублев. Загонял соперника, вышел к сетке и спокойно сыграл в пустой корт! 40:15.

16:59

Отыгрывает один мяч Рууд. 30:15.

16:58

Рублев вышел к сетке и спокойно расстрелял пустой корт! 15:0.

16:56

Брейк делает Рублев! Ничего не может Рууд поделать с российским игроком! 2:1!

16:55

Двойная ошибка от Рууда! 15:40!

16:55

Слева Рублев атакует бекхэндом прямо в ноги Рууду. 15:30.

16:54

Шикарно с слева отвечает Рублев из угла корта, Рууд не ожидал. 15:15.

16:53

Рууд все чаще атакует неожиданно и Рублев не угадывает направление удара. 15:0.

16:53

Гейм под ноль берет Рублев. 1:1.

16:52

На своей подаче Рублев шансов сопернику не дает. 30:0. И норвежец явно злится.

16:51

Рууд неожиданно сыграл под правую руку и застал Рублева врасплох. Гейм! 0:1.

16:50

Рууд попал с форхенда в заднюю линию. А затем Рублев не попал в корт. 40:15.

16:49

А теперь норвежец открыл угол и Рублев тут де отправил туда мяч. 15:15.

16:48

Начался второй сет. Рууд удачно атакует. 15:0.

16:46

Не принимает Рууд вторую подачу Рублева — сет! Очень спокойно и уверенно российский игрок выиграл первую партию со счетом 6:2 и повел в этом матче.

16:45

Эйс от Андрея. 40:0.

16:45

Ошибается Рууд. 30:0.

16:45

И снова Рублев остро атакует в угол под левую. 15:0.

16:42

Берет Рууд этот тяжелейший гейм, отыграв по ходу два сетбола. 5:2. И теперь Андрей будет подавать на сет.

16:42

Рууд забивает хорошим ударом справа. Больше.

16:41

А у Рууда пошла первая подача, не принял Андрей. Ровно.

16:41

И еще одна простая ошибка Рууда. Второй сетбол.

16:41

Прием в заднюю линию от Андрея — снова ровно.

16:40

Не принял Андрей первую подачу. Больше.

16:40

Хорошо атаковал Рублев, но не попал в корт. 40:40.

16:39

Хорошая атака с приема у Рублева и у него сетбол. 30:40.

16:39

Ошибается Рублев. 30:30.

16:38

Ничего не может сделать Рууд против ударов Андрея в угол корта под левую. 15:30.

16:37

А Рублев снова отлично принимает! 15:15!

16:37

Отличная комбинация от Рууда. В один угол сыграл, потом перевел во второй и Рублев ничего не смог поделать. 15:0.

16:36

Но гейм остается за Андреем, довел он его до победы. 5:1!

16:35

Рискнул на второй подаче и не попал. Двойная ошибка. 40:30.

16:35

Две отличные подачи Андрея. 40:15.

16:35

Рублев хорошо начал гейм, но затем Рууд отлично сыграл с приема. 15:15.

16:32

И опять хорошо принимает Рублев, атакует в ноги сопернику и тот не попадает в корт! Второй брейк в матче! 4:1!

16:31

Третий подряд мяч выигрывает Рублев! 30:40.

16:30

С приема навылет атакует Рублев! 30:30!

16:30

А вот сейчас Андрей принял и в итоге Рууд сорвал удар справа. 30:15.

16:29

Эйс от Рууда. 30:0.

16:28

В сетку играет Рублев, хотя инициатива была у него. 15:0.

16:28

Под ноль берет гейм россиянин за минуту и семь секунд! 3:1!

16:27

А теперь с третьего удара завершает атаку Андрей переводом мяча в свободный угол корта! 30:0!

16:26

Отличная подача и добивание вторым ударом! 15:0!

16:24

Настойчиво Андрей бьет Рууду под левую в угол корта и тот снова ошибается! Брейк! 2:1 в пользу россиянина!

16:23

Выбил Рууда из корта Андрей и спокойно завершил атаку. Меньше.

16:23

Трос сыграл за Рууда, но и перевод был хорош. 40:40.

16:22

И еще одна детская ошибка Рууда. Брейк-поинт.

16:22

Отличный розыгрыш от Андрея, отлично заставил побегать соперника и норвежец пробил в аут. 30:30.

16:21

Не принял Рублев подачу. 30:15.

16:20

Хорошая атака от Рублева. Сыграл мощно слева, затем перевел направо и Рууд ошибся. 15:15.

16:19

И еще подача! Гейм! 1:1!

16:19

Первая подача прошла наконец-то у Андрея. 40:30.

16:18

Повезло Андрею. Каспер контролировал розыгрыш мяча, но пробил в аут в простой ситуации. 30:30.

16:17

Вышел к сетке Рублев, сыграл мягко и получил обводящий удар. 15:30.

16:17

Рууд атаковал справа и не попал в корт. 15:15.

16:16

Хорошо атаковал Рууд, попал в самый угол и Рублев ответил в сетку. 0:15.

16:15

Нет, не получилось. Рууд довел дело до победы и повел в счете 0:1.

16:14

Сразу же пытается зацепиться Андрей. 40:30.

16:12

Поехали!

16:09

Игроки начали разминку, а подавать первым будет Рууд.

16:05

Спортсмены появились на корте, скоро начинаем.

15:55

По последней информации игра начнется в 16:10 мск.

15:50

Оба игрока провели на турнире по два матча, одержали по одной победе и оба уступили Новаку Джоковичу. Так что в этой игре будет определяться второй полуфиналист от Зеленой группы. И победитель в 1/2 финала сыграет с Даниилом Медведевым.

15:47

Спортсмены встречались между собой пять раз и во всех этих матчах победу праздновал Рублев.

15:46

Игра начнется примерно в 16:00 по московскому времени.

15:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В матче третьего тура Итогового турнира ATP россиянин Андрей Рублев сражается с норвежцем Каспером Руудом. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Болгарский президент снова назвал Крым российским, но с оговоркой
Президент Болгарии назвал Крым частью России даже после протеста Украины
«Будущие войны начнутся с космоса»
Рогозин: Россия должна иметь противоспутниковое оружие для защиты в космосе
«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП
В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году
В США три человека пострадали из-за выстрела в аэропорте
Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной
Новости и материалы
Экс-тренер сборной России высказался о будущем Витории в «Спартаке»
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа
Названы признаки утечки данных со смартфона
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от «Краснодара»
Названы способы максимально ускорить домашний интернет
Карпин рассказал, кто заслуживает «Золотой мяч» по итогам 2021 года
Наставник «Краснодара» Гончаренко ответил на вопрос о слабых сторонах «Спартака»
Диетолог Нефедова назвала компонент, которого не должно быть в кукурузных хлопьях
В Китае показали видео с теннисисткой Шуай, которая долгое время не выходит на связь
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием туристов из Японии
Дзюба обратился к болельщикам с песней «Я тебя не жду»
На митинге в Нидерландах три человека получили огнестрельное ранение
Все новости
«США обманули Европу с F-35. Он дорогой и спорный, но покупать его надо»
Зачем европейцам свой истребитель шестого поколения и каковы шансы его построить
«Россия подтвердит свой статус одного из глобализаторов»
Сурков: Россия будет расширяться и получит «долю во всемирном собрании земель»
«Угроза вторжения вряд ли является блефом»
NYT: разведка США считает вероятным сценарий с российским вторжением на Украину
130 километров проволоки: как Эстония ограждается от России
Премьер Эстонии проинспектировала возведение заграждений на границе с Россией
«Желтые жилеты» отметили годовщину и разгромили Париж
Французская полиция применила газ против «желтых жилетов» и противников QR-кодов
«Утраченный символ»: как сериал по Дэну Брауну не смог разгадать свою главную загадку
Рецензия на сериал «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна
Погиб автоблогер Губденский: кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте
«Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой
К пожару в квартире Хлебниковой привела непотушенная сигарета
«Мужчины в камуфляже, мы вас видим»
Мужчины рассказали, почему носят камуфляжные костюмы в городе
«Пока мы собирали документы, грянул гром пандемии»
Уехавшие в пандемию за границу россияне поделились своим опытом
«Мы живем в счастливой стране»: как патриарх Кирилл отметил юбилей
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Лежали на одном кладбище: в США раскрыто убийство века
Анализ ДНК помог раскрыть убийство 62-летней давности в США
В ГИБДД заставляют снимать дилерские «допы». Что делать
С какими дилерскими «обвесами» машину не поставят на учет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть