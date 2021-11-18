Рублев проиграл Рууду и не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР

Каспер Рууд впервые в жизни обыграл Андрея Рублева и теперь в полуфинале турнира сыграет с другим россиянином — Даниилом Медведевом.
И Рууд подает четко в линию — эйс! Рублев проиграл этот матч. Он выиграл первый сет, сделал брейк во втором сете, но затем все упустил.
Вот это везение! Мяч ударился в трос после удара Рублева и медленно упал на половину Касперу. 4:5!
Шикарный форхенд от Андрея, долго он гонял соперника по корту и в итоге уложил мяч в угол! 2:1!
Очень долгий розыгрыш, в итоге сумел Андрей перевести мяч в угол, а затем вышел к сетке и расстрелял пустой корт! 1:1!
Атакует Рууд по линии и попадает! Удержал свою подачу норвежец в этом эпическом гейме! 5:6 в решающем сете, теперь Андрею надо брать свою подачу.
Фантастика! Рублев упускает верный розыгрыш, а как сыграл Рууд! Сначала один мертвый мяч вытащил, затем второй! Гейм! 3:4 в третьей партии.
Рууд снова выиграл перестрелку с задней линии, нанося удары с справой. В первом сете Рублев играл ему под левую руку. 40:40.
Рублев отлично принял прямо в соперника, тому пришлось использовать цирковой трюк, чтобы вытащить этот мяч, но в сетку он полетел. 40:30.
Отыграл один мяч Андрей, но затем сыграл в сетку. Этот сет Рублев проиграл — 5:7. Нас ждет третья партия!
Сыграл Рууд в заднюю линию, а Андрей в ответ ошибся. Посмотрели повтор, все правильно — мяч попал в линию. 5:6 во втором сете.
Рублев не очень удачно принимает вторую подачу и Рууд вторым ударом кладет мяч в угол корта. 40:30.
Андрей очень красиво укоротил мяч под сетку, Каспер мяч достал, но сыграл в сетку. Гейм под ноль! 4:4!
Упускает этот гейм россиянин, норвежец сумел отыграть два брейк-поинта и завершил гейм эйсом. 3:4.
Долгая перестрелка с задней линии закончилась тем, что Рублев пошел к сетке и сыграл отличным укороченным ударом! 0:15.
Еще одна отличная атака Рууда, после которой Рублев играет в сетку. 30:40. Снова брейк-поинт у норвежца.
Проигрывает этот гейм Рублев и от злости бросает ракетку об корт. Рууд делает брейк и счет становится 2:2!
И еще раз идет к сетке Рублев. Загонял соперника, вышел к сетке и спокойно сыграл в пустой корт! 40:15.
Не принимает Рууд вторую подачу Рублева — сет! Очень спокойно и уверенно российский игрок выиграл первую партию со счетом 6:2 и повел в этом матче.
Берет Рууд этот тяжелейший гейм, отыграв по ходу два сетбола. 5:2. И теперь Андрей будет подавать на сет.
Отличная комбинация от Рууда. В один угол сыграл, потом перевел во второй и Рублев ничего не смог поделать. 15:0.
И опять хорошо принимает Рублев, атакует в ноги сопернику и тот не попадает в корт! Второй брейк в матче! 4:1!
Настойчиво Андрей бьет Рууду под левую в угол корта и тот снова ошибается! Брейк! 2:1 в пользу россиянина!
Отличный розыгрыш от Андрея, отлично заставил побегать соперника и норвежец пробил в аут. 30:30.
Повезло Андрею. Каспер контролировал розыгрыш мяча, но пробил в аут в простой ситуации. 30:30.
Оба игрока провели на турнире по два матча, одержали по одной победе и оба уступили Новаку Джоковичу. Так что в этой игре будет определяться второй полуфиналист от Зеленой группы. И победитель в 1/2 финала сыграет с Даниилом Медведевым.