На итоговом турнир АТР Медведев обыграл Зверева 6:3, 6:7, 7:6

Медведев выиграл второй матч в группе и почти наверняка обеспечил себе путевку в полуфинал. А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
6:3, 6:7, 7:6 — таковы итоги этого матча. Только один брейк был в этом матче, его сделал Медведев в самом первом гейме.
Выигрывает этот матч Медведев! Завязалась перестрелка на задней линии, и в итоге Зверев пробил с бэкхенда в сетку.
Сначала достаточно остро пробивает справа по линии Даниил после подачи, а следующий удар в его исполнении уже летит навылет! Третий матчбол. 7:6.
Еще одна грубейшая ошибка Зверева. Ему надо было попасть в корт, соперник уже помешать не мог, но немец сыграл в аут. 5:4!
И снова подача хороша у Зверева, Медведев принимает с трудом, а немец вторым ударом добивает. 40:15.
И с подачи завершает немец этот гейм. 4:4! Очень упорный матч! Один брейк всего пока был, в самом первом гейме!
Опа! Двойную допускает Зверев на своей подачи при 15:0. Правда, тут же выходит вперед — 30:15.
И опять подача. Гейм. 3:3. Интересно, что Зверев на своей подаче начинает шикарно подавать ближе к середине гейма, а не сразу.
Перестреливались с дальней линии игроки, а ошибается первым Зверев. Гейм. 3:2 в пользу Медведева.
И опять Медведев очень мощно и точно бьет с задней линии, Зверев в итоге играет в аут. Гейм. 1:0 Медведев повел.
А вот сейчас отличный розыгрыш от Медведева получился. И завершил атаку красивым ударом в противоход. 40:15.
Отлично начинает гейм Даня. Сначала подал хорошо, а затем образцово-показательно погонял соперника по корту. 30:0.
Надо успокоиться Медведеву. Очевидно, что момент с повтором на заступе его завел, а заведенный Даниил не всегда играет хорошо.
В аут играет Даня. Все, второй сет завершен, тай-брейк выиграл Зверев 7:3, во втором сете 6:7, па партиям счет равный — 1:1.
И еще две шикарные подачи от Дани. Спокойно он выигрывает этот гейм, на своей подаче у него пока нет проблем во втором сете. 5:5.
И еще одна подача. Четыре подряд мяча взял Зверев. И счет 4:5 в пользу немца, так пока никто и не сумел сделать брейк.
И прекрасным укороченным, неожиданным для соперника, завершает гейм Даня. Снова под ноль. 4:4.
И еще один эйс Зверева — гейм! 3:4! Второй раз в партии Медведев был близок к брейку, но пока оба игрока держат свою подачу.
Отличный розыгрыш от Зверева, погонял, заставил Медведева поднять свечу и расстрелял пустой корт. Ровно.
А Зверев на своей подаче очень хорош. Даже если Медведев принимает, немец играет очень уверенно. 30:0.
Зверев спорит с судьей, по его мнению мяч попал в аут. Но розыгрыш продолжался и он его проиграл. 0:15.
И снова эйс! Зверев повел в счете во втором сете — 0:1! А Медведев снова чуть было не сделал брейк в первом же гейме.
Зверев играет в аут прям в очень выгодной ситуации. Медведев укоротил из трудной ситуации, немец пошел к сетке и не обработал мяч. Меньше.
И тут же дважды Зверев ошибается, а Медведев, как обычно, прибавляет на решающих мячах. 40:40.
И еще одна отличная атака от Александра. Даня боролся и пару раз угадал, но Зверев берет очко. 40:15.
Снова перестрелка с задней линии, на этот раз все контролировал Медведев и довел розыгрыш до победы. 6:3 в первом сете, россиянин впереди в этом матче!
Медведев вытащил несколько мощнейших ударов соперника, но в итоге сыграл аут. Роскошная атака от Зверева. 15:15.
Зверев принял первую подачу Медведва, но затем сыграл резанным ударом в сетку. 15:0. На партию подает Даня.
Очень долгая перестрелка, хорошо Зверев погонял своего соперника по углам и в итоге положил мяч в угол корта. 15:0.
Отличный розыгрыш, в котором Зверев пробил между ног спиной к сетке, но Медведев выигрывает этот мяч и этот гейм! 5:2!
Принял Медведев, втянул соперника в перестрелку, затем сыграл укороченным и вышел к сетке! Отличный розыгрыш. 30:15.
Два очень затяжных розыгрыша, по одному каждый из спортсменов выиграл. 30:30. В первом случае более 30 ударов нанесли спортсмены.
Зверев играет в сетку и гейм остается за Медведевым! 3:0! Очень упорный матч, брейк-поинты есть в каждом гейме, но пока россиянин лучше играет на решающих мячах.
Отличная атака Медведева, пошел он к сетке и там выиграл это очко. Брейк на первой же подаче соперника! 2:0!
Если Даниилу удается принять то он втягивает Зверева в долгий перестрелки с задней линии и выигрывает их. 30:30.
Спортсмены почти ровесники (Медведеву 25, Звереву на год меньше), у них одинаковых рост (198 см), схожий вес (83 против 86 кг), оба правши, на турнире игроки посеяны под вторым и третьим номерами.
Медведев и Зверев встречались между собой десять раз и одержали по пять побед. Причем россиянин победил в последних четырех поединках.
Это второй тур в Красной группе. Медведев в первом матче обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:7, 6:3, 6:4), Зверев выиграл первый сет у итальянца Маттео Берреттини (7:6), а во втором соперник снялся из-за травмы.