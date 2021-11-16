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Спорт

Второй шаг в Турине: Медведев обыграл Зверева в эпичном матче

На итоговом турнир АТР Медведев обыграл Зверева 6:3, 6:7, 7:6

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JB Autissier/Panoramic/Reuters
В матче второго тура Итогового турнира АТР в Красной группе встречались россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Первый сет россиянин выиграл сделав брей в первом же гейме. В двух остальных сетах игрок и ошибок не делали и в итоге дело закончилось двумя тай-бреками. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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18:55

Медведев выиграл второй матч в группе и почти наверняка обеспечил себе путевку в полуфинал. А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

18:50

6:3, 6:7, 7:6 — таковы итоги этого матча. Только один брейк был в этом матче, его сделал Медведев в самом первом гейме.

18:50

Выигрывает этот матч Медведев! Завязалась перестрелка на задней линии, и в итоге Зверев пробил с бэкхенда в сетку.

18:49

Сначала достаточно остро пробивает справа по линии Даниил после подачи, а следующий удар в его исполнении уже летит навылет! Третий матчбол. 7:6.

18:48

Отыгрывает два матчбола Зверев. 6:6.

18:48

Эйс от Зверева. 6:5.

18:46

Отличный прием подачи от Медведева, четвертый подряд выигранный мяч и два матчбола! 6:4!

18:46

Еще одна грубейшая ошибка Зверева. Ему надо было попасть в корт, соперник уже помешать не мог, но немец сыграл в аут. 5:4!

18:45

Медведев четко все разыграл и сравнял счет! 4:4!

18:45

А теперь в простой ситуации, при ударе слева, Зверев бьет в сетку. 3:4!

18:44

И не попадает в корт Медведев в простой ситуации при ударе с задней линии. 2:4.

18:43

Проверяет Зверев на аут удар Медведева. Попал в самую линию Даня! 2:3!

18:42

Медведев не смог укоротить, но пошел к сетке и получил удар с лета. 1:3.

18:41

Отлично с приема атаковал Медведев, не был к этому готов немец! 1:2!

18:41

Обводящий удар с помощь сетки получился у Зверева! 0:2. Хотя инициатива была у Даниила.

18:40

Выходит вперед Зверев. 0:1.

18:39

Эйс! 6:6 и нас ждет второй сегодня тай-брейк!

18:39

Принял подачу Медведев, но Зверев сразу же красиво обвел. 40:15.

18:38

Владел инициативой Зверев, но грубо ошибся при не самом сложном ударе. 30:15.

18:37

30:0.

18:37

С прекрасной подачи начинает Зверев. 15:0.

18:36

Красивая косая подача и гейм завершен! Трудной было Дане, но вытащил он свою подачу! 6:5!

18:36

Хорошая подача и добивание со второго удара! Больше!

18:35

Подача проходит у Дани! 40:40!

18:35

Слева по линии играл Медведев — не попал. 30:40. Брейк-поинт у Зверева.

18:34

Ошибается Медведев. 30:30.

18:33

Бил в открытый угол площадки Зверев — аут. 30:15.

18:33

Подача прошла у Дани. 15:15.

18:32

Пошли оба к сетке, Зверев красиво сыграл с лета, а Даня ответил в сетку. 0:15.

18:31

А Зверев и вторую подачу кладет! Гейм! 5:5!

18:31

Не попал Зверев, будет вторая подача.

18:31

Эйс от Зверева, а Медведев требует повтор.

18:30

И снова подача хороша у Зверева, Медведев принимает с трудом, а немец вторым ударом добивает. 40:15.

18:29

С форхенда по линии отлично бьет Медведев! 30:15.

18:29

Подача и 30:0.

18:28

Долгая перестрелка с задней линии за Зверевым. 15:0.

18:26

А Зверев пытается сыграть обводящим ударом и не попадает. Гейм! 5:4!

18:25

А Медведев ошибается. 40:30. Нервничает он, разговаривает с судьей и требует повтора опять.

18:24

Проверка идет. Был ли аут? И снова решение не в пользу Медведева. 40:15.

18:23

В аут играет Зверев. 30:0.

18:23

А Медведев играет осторожно, предпочитая перестрелки с задней линии. 15:0.

18:22

И с подачи завершает немец этот гейм. 4:4! Очень упорный матч! Один брейк всего пока был, в самом первом гейме!

18:21

Классно сыграл Зверев под правую руку сопернику — 40:30.

18:21

А Даня пытается зацепиться. 30:30.

18:20

Опа! Двойную допускает Зверев на своей подачи при 15:0. Правда, тут же выходит вперед — 30:15.

18:16

И двумя подачами Даня забирает этот гейм! 4:3!

18:16

Пошел Даня к сетке и сравнял счет. 30:30.

18:16

Начинает уступать в скорости Медведев сопернику. 15:30.

18:15

Медведев сначала хорошо подал, а затем допустил ошибку. 15:15.

18:14

И опять подача. Гейм. 3:3. Интересно, что Зверев на своей подаче начинает шикарно подавать ближе к середине гейма, а не сразу.

18:14

Снова подача проходит у Зверева. 40:15.

18:13

Хороший резанный удар от Медведева, пошел он к сетке, а Зверев ошибся. 30:15.

18:13

И еще одна перестрелка завершается ошибкой Дани, он сыграл в аут. 30:0.

18:12

Очередная длительная перестрелка за Зверевым. 15:0.

18:10

1 час 56 минут продолжается матч.

18:09

Перестреливались с дальней линии игроки, а ошибается первым Зверев. Гейм. 3:2 в пользу Медведева.

18:08

По попадает с форхенда прямо в линию Зверев. 40:15.

18:08

Уверенно играют на своих подачах ребята. 40:0 повел Медведев. А Зверев спорит с судьями.

18:07

И еще эйс. Гейм за Зверевым, счет 2:2.

18:06

Долгая перестрелка с задней линии и ошибся в итоге Даня. 40:0.

18:04

Снова хорошая подача и убойный второй удар. 30:0.

18:03

С эйса начинает Зверев. 15:0.

18:02

Гейм. 2:1 Медведев ведет в решающем сете.

18:01

Эйс! 40:0!

18:00

А теперь Зверев играет в сетку. Подача у Дани не идет, но он хорош на задней линии. 30:0.

18:00

Ошибается Зверев, его удар не попадает в корт. 15:0.

17:59

Пошел к сетке Зверев и красиво укоротил мяч под сетку! 1:1!

17:58

Зверев сыграл в сетку. 40:30.

17:57

Снова Даня ошибается и играет в аут. 40:0.

17:57

А Зверев продолжает на своей подаче играть очень уверенно. 30:0.

17:55

И опять Медведев очень мощно и точно бьет с задней линии, Зверев в итоге играет в аут. Гейм. 1:0 Медведев повел.

17:55

А вот сейчас отличный розыгрыш от Медведева получился. И завершил атаку красивым ударом в противоход. 40:15.

17:54

В аут играет Зверев. 40:0.

17:53

Отлично начинает гейм Даня. Сначала подал хорошо, а затем образцово-показательно погонял соперника по корту. 30:0.

17:51

Надо успокоиться Медведеву. Очевидно, что момент с повтором на заступе его завел, а заведенный Даниил не всегда играет хорошо.

17:50

В аут играет Даня. Все, второй сет завершен, тай-брейк выиграл Зверев 7:3, во втором сете 6:7, па партиям счет равный — 1:1.

17:48

Смэшем звершает отличную атаку Зверев, Медведев только успел выставить ракетку. 3:6.

17:48

А Зверев продолжает подавать. 3:5.

17:48

И снова Медведев не спешит и заставляет Александра сыграть в сетку. 3:4.

17:47

Мощную атаку провел Медведев и Зверев в итоге сыграл в сетку. 2:4.

17:46

А Зверев два раза шикарно подает. 1:4!

17:45

Да, отдают очко Звереву, недоволен Даня. 1:2.

17:44

Спорный момент. Смотрят повтор на предмет заступа у Медведева во время подачи.

17:43

А теперь ошибся Медведев, ну сумев нормально пробить справа. 1:1.

17:42

Зверев срывает простейший удар у сетки. 1:0.

17:42

Отличная подача от Дани и гейм завершен! 6:6 во второй партии и нас ждет тай-брейк!

17:41

Ошибается Даниил. 40:30.

17:41

Спокойно и четко загонял Зверева по углам Даня, а затем уложил мяч в угол корта. 40:15.

17:40

Медведев попытался сыграть в противоход и уложить мяч в угол площадки — не попал. 30:15.

17:39

И опять Зверев принимает, но затем ошибается. 30:0.

17:39

Долго и осторожно обменивались соперники ударами с задней линии — ошибся Зверев. 15:0.

17:38

Итак, последний гейм второй партии. Далее либо тай-брейк, либо третий сет.

17:36

А теперь и подача пошла у Зверева. Две отличные подачи и гейм завершен. 5:6.

17:36

Если не идет подача у Зверева, то ошибается Медведев. 30:0.

17:34

И еще две шикарные подачи от Дани. Спокойно он выигрывает этот гейм, на своей подаче у него пока нет проблем во втором сете. 5:5.

17:33

Неудачный прием от Зверева и Медведев вторым ударом добивает. 30:15.

17:33

Сыграл в сетку Даниил в процессе перестрелки с задней линии. 15:15.

17:32

Отличная косая подача от Дани. 15:0. И вторым ударом он спокойно сыграл в противоход.

17:30

И еще одна подача. Четыре подряд мяча взял Зверев. И счет 4:5 в пользу немца, так пока никто и не сумел сделать брейк.

17:30

Эйс проходит у Медведева! 40:30.

17:29

Сорвался мяч с ракетки у Медведева. 30:30.

17:28

15:30. В аут сыграл Медведев, пытаясь попасть под линию.

17:27

И снова принял Даня, втянул Зверева в долгую перестрелку и затем загонял по углам. 0:30.

17:27

Отлично Медведев принял и повел на чужой подаче! 0:15!

17:26

И прекрасным укороченным, неожиданным для соперника, завершает гейм Даня. Снова под ноль. 4:4.

17:25

Отлично в угол пробил Медведев. 40:0.

17:25

Идеальный розыгрыш от Дани. Погонял соперника и заставил его ошибиться. 30:0.

17:24

Не принимает Зверев. 15:0.

17:22

И еще один эйс Зверева — гейм! 3:4! Второй раз в партии Медведев был близок к брейку, но пока оба игрока держат свою подачу.

17:22

Долгая перестрелка и Медведев чуть-чуть не попадает в угол корта под линию. Больше.

17:20

Отличный розыгрыш от Зверева, погонял, заставил Медведева поднять свечу и расстрелял пустой корт. Ровно.

17:20

Снова ошибка Зверева. Меньше.

17:19

Сетка играет за Медведева, извиняется он перед соперником. 40:40.

17:18

И еще эйс. 40:30.

17:18

Подача навылет. 30:30.

17:18

По линии играл Зверев, но не попал. 15:30.

17:17

Зверев хорошо начал гейм, а затем не укоротил не очень сложный мяч у сетки. 15:15.

17:16

Все. Гейм под ноль, очень быстро все закончилось. 3:3!

17:15

30:0.

17:15

Даниил не отстает от соперника. Эйс. 15:0.

17:13

А теперь подача включается, берет два мяча Зверев и заканчивает гейм. 2:3.

17:12

А Зверев на своей подаче очень хорош. Даже если Медведев принимает, немец играет очень уверенно. 30:0.

17:10

И гейм! Под заднюю линию кладет мяч россиянин! 2:2!

17:10

Две подряд отличные подачи от Даниила. 40:15.

17:09

Медведев на подаче. 15:15.

17:06

И еще одна! Гейм! Расподавался немецкий теннисист 1:2!

17:06

И еще одна отличная подача. 40:30.

17:06

На втором мяче рискнул Зверев и подача получилась неберущейся. 30:30.

17:05

А Медведев снова цепляется за чужую подачу. 15:30.

17:04

Зверев спорит с судьей, по его мнению мяч попал в аут. Но розыгрыш продолжался и он его проиграл. 0:15.

17:03

И эйсом завершает гейм Даня! 1:1!

17:02

Отлично атакует Медведев несколько раз подряд и в итоге Зверев играет в сетку. 40:0.

17:02

И Медведев умеет подавать. 30:0.

17:01

И снова эйс! Зверев повел в счете во втором сете — 0:1! А Медведев снова чуть было не сделал брейк в первом же гейме.

17:00

Еще один эйс у Зверева! Больше!

17:00

И эйсом отыгрывается. Ровно.

16:59

Зверев играет в аут прям в очень выгодной ситуации. Медведев укоротил из трудной ситуации, немец пошел к сетке и не обработал мяч. Меньше.

16:59

Подача приходит на помощь Звереву. Ровно.

16:58

И еще ошибка у Зверева грубая. Меньше.

16:58

Ровно. Ошибся Зверев при ударе справа.

16:57

Больше. Прошла подача у Зверева.

16:56

И тут же дважды Зверев ошибается, а Медведев, как обычно, прибавляет на решающих мячах. 40:40.

16:55

И еще одна отличная атака от Александра. Даня боролся и пару раз угадал, но Зверев берет очко. 40:15.

16:54

Отлично Зверев пробил слева в угол корта! 30:15.

16:53

Начинается второй сет. 15:15.

16:51

Снова перестрелка с задней линии, на этот раз все контролировал Медведев и довел розыгрыш до победы. 6:3 в первом сете, россиянин впереди в этом матче!

16:50

Двойной сетбол у Медведева. 40:15.

16:50

Эйс от Медведева. Пятый в этом матче при одном у соперника. 30:15.

16:49

Медведев вытащил несколько мощнейших ударов соперника, но в итоге сыграл аут. Роскошная атака от Зверева. 15:15.

16:48

Зверев принял первую подачу Медведва, но затем сыграл резанным ударом в сетку. 15:0. На партию подает Даня.

16:47

И теперь в аут играет Медведев. Под ноль берет свою подачу Зверев. 5:3.

16:47

Ошибка с приема. 40:0.

16:46

С форхенда в сетку сыграл Даня. 30:0.

16:46

Очень долгая перестрелка, хорошо Зверев погонял своего соперника по углам и в итоге положил мяч в угол корта. 15:0.

16:43

Отличный розыгрыш, в котором Зверев пробил между ног спиной к сетке, но Медведев выигрывает этот мяч и этот гейм! 5:2!

16:42

Хорошо разыграл этот мяч Зверев и в итоге Медведев сыграл в сетку. 30:15.

16:41

30:0. Медведев хорош на своей подаче.

16:40

Гейм. Теперь немец довольно легко берет свою подачу и счет становится 4:2.

16:39

Теперь Зверев играет удачно и берет очко. 40:15.

16:39

Принял Медведев, втянул соперника в перестрелку, затем сыграл укороченным и вышел к сетке! Отличный розыгрыш. 30:15.

16:38

Теперь Зверев очень мощно подает. 30:0.

16:36

И эйсом завершает этот гейм Медведев. 4:1!

16:35

В нужный момент Медведев включает подачу, которую, не может принять соперник. 40:15.

16:34

Отличный прием Зверева. 0:15.

16:32

Загонял Александр Даню по корту и в итоге Медведев пробил в аут. Гейм. 3:1.

16:32

Ошибается Медведев. 40:30.

16:30

Два очень затяжных розыгрыша, по одному каждый из спортсменов выиграл. 30:30. В первом случае более 30 ударов нанесли спортсмены.

16:29

По линии не попадает Медведев. 30:15.

16:28

Обмениваются ошибками спортсмены. 15:15.

16:26

Зверев играет в сетку и гейм остается за Медведевым! 3:0! Очень упорный матч, брейк-поинты есть в каждом гейме, но пока россиянин лучше играет на решающих мячах.

16:25

Медведев тут же два раза отлично подает и уже больше у него! Еще один брейк-поинт отыграл!

16:24

И еще одна ошибка. Меньше.

16:24

Ошибается Даня. 40:40.

16:24

Эффектно Зверев обвел пошедшего к сетке Медведева. 40:30.

16:23

Грубо ошибается на приеме Зверев, а затем Медведев отлично подает. 40:15.

16:22

15:15 начинается розыгрыш на подаче Медведева.

16:21

Отличная атака Медведева, пошел он к сетке и там выиграл это очко. Брейк на первой же подаче соперника! 2:0!

16:20

Двойная на подаче у Зверева. 30:40.

16:19

Если Даниилу удается принять то он втягивает Зверева в долгий перестрелки с задней линии и выигрывает их. 30:30.

16:18

Зверев тоже хорошо подает, не может Медведев принять. 30:0.

16:17

И эйсом завершает первый гейм россиянин! 1:0! Два брейк-поинта обыграл Даня.

16:16

Зверев хотел сыграть по линии, но попал в сетку. Больше.

16:16

Эйс! 40:40!

16:15

Медведев отыграл один брей-поинт. 30:40.

16:14

Зверев настойчиво бьет Медведеву под правую и достигает успеха. 15:40.

16:13

Поехали!

16:09

Медведев будет подавать первым.

16:05

Спортсмены вышли на корт, сейчас начнется разминка.

15:52

Спортсмены почти ровесники (Медведеву 25, Звереву на год меньше), у них одинаковых рост (198 см), схожий вес (83 против 86 кг), оба правши, на турнире игроки посеяны под вторым и третьим номерами.

15:50

Медведев и Зверев встречались между собой десять раз и одержали по пять побед. Причем россиянин победил в последних четырех поединках.

15:47

Это второй тур в Красной группе. Медведев в первом матче обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:7, 6:3, 6:4), Зверев выиграл первый сет у итальянца Маттео Берреттини (7:6), а во втором соперник снялся из-за травмы.

15:46

Матч начнется примерно в 16:00 по московскому времени.

15:45

В матче второго тура Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев сражается с представителем Германии Александром Зверевым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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