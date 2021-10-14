Александр Самарин стал первым в короткой программе на Budapest Trophy

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 15 октября. Начало — в 16.15 по московскому времени.
Подводим итоги короткой программы у мужчин. Самарин — на первом месте, а Алиев, к сожалению, только пятый.
Но получает он 74,46 балла! Вытащил свое выступление Александр, несмотря на достаточно серьезные ошибки. Это первое место.
Ошибка на первом прыжке. И снова касание льда рукой! Но следом срывает еще прыжок Александр, не самое лучшее выступление российского спортсмена, конечно.
Итальянец на первом пряжке тоже касается рукой льда. А вот каскад очень хорошим выходит, высокий, докрученный. Очень яркая и зажигательная программа вышла у Риццо, исправился он после ошибки и показал высокий уровень.
На первом же прыжке Алиев допускает ошибку — касается рукой льда. Каскад с четверным лутцом удается, а вот дальше с сольного прыжка падает Дима. Очень обидно. Дальше неплохо идет программа, но эти ошибки, конечно, могут стоить весьма дорого.
Неплохо начал фигурист, но вот с первого сольного прыжка упал, да и каскад вышел слегка тяжелым, пусть выезды и удались. Но чувства ритма неплохо развито у черногорского фигуриста.
Очень красиво смотрится программа — гармонично, лаконично, спортсмен не допустил грубых ошибок, весьма достойно сделав свои элементы. Пусть и не без помарок (как неудачный выезд с прыжка) не обошлось — сильно впечатление это не испортило.
С падения начинает свой прокат британец, но следом делает весьма неплохой каскад и сольный прыжок. Да и в целом неплохо справился с остальными элементами, без особых грубых ошибок.
На прыжке падает фигурист, проехавшись по льду. Это немного сбивает его программу, которая не особо наполнена сложными техническими элементами. Неплохо удаются ему дорожки и переходы.
Отличный каскад получился у фигуриста — высокие прыжки, но вот приземление чуть не удалось. А потом и сольный прыжок был сорван к сожалению, но в целом программа выглядит весьма неплохо — хорошо фигурист чувствует музыку и вживается в образ.
Весьма обидно почти на ровном месте падает спортсмен, не сумел он исполнить сольный прыжок, да и приземление со второго прыжка в каскаде не удалось совершенно. Выступление смотрелось цельно, но ошибки недочеты смазывают общую картину.
Не самое уверенное выступление, будто чуть скованно себя на льду чувствовал фигурист. На одном прыжке произошла бабочка, да и другие элементы с помарками оказались.
Неплохо справился с прыжковой частью своей программы украинский фигурист. Чистый каскад и сольные прыжки, только один раз немного неуверенный выезд. Хорошо удались и вращения с дорожками. Правда, закончил чуть позже, чем завершилась музыка.