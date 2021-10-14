Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме рассказали о работе над вопросом борьбы граждан 17:14
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Ошибки и падения: Самарин выиграл короткую программу, Алиев — вне топ-3

Александр Самарин стал первым в короткой программе на Budapest Trophy

На турнире по фигурному катанию Budapest Trophy мужчины показали короткую программу. Первым стал Александр Самарин, а вот Дмитрий Алиев, допустивший падение, оказался на пятой строчке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

17:30

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 15 октября. Начало — в 16.15 по московскому времени.

17:25

Подводим итоги короткой программы у мужчин. Самарин — на первом месте, а Алиев, к сожалению, только пятый.

close
100%
17:22

Но получает он 74,46 балла! Вытащил свое выступление Александр, несмотря на достаточно серьезные ошибки. Это первое место.

17:21

Ошибка на первом прыжке. И снова касание льда рукой! Но следом срывает еще прыжок Александр, не самое лучшее выступление российского спортсмена, конечно.

17:17

На лед выходит Александр Самарин, последний сегодняшний участник.

17:16

72,94 балла — Риццо выходит оказывает на второй строчке.

17:15

Итальянец на первом пряжке тоже касается рукой льда. А вот каскад очень хорошим выходит, высокий, докрученный. Очень яркая и зажигательная программа вышла у Риццо, исправился он после ошибки и показал высокий уровень.

17:11

А на льду появляется Матео Риццо из Италии.

17:10

Судьи ставят российскому фигуристу 69,70 балла. Увы, только третье промежуточное место.

17:09

На первом же прыжке Алиев допускает ошибку — касается рукой льда. Каскад с четверным лутцом удается, а вот дальше с сольного прыжка падает Дима. Очень обидно. Дальше неплохо идет программа, но эти ошибки, конечно, могут стоить весьма дорого.

17:05

На льду Дмитрий Алиев!

17:06

69,09 — столько получает фигурист из Черногории. А это пока третье место.

17:04

Неплохо начал фигурист, но вот с первого сольного прыжка упал, да и каскад вышел слегка тяжелым, пусть выезды и удались. Но чувства ритма неплохо развито у черногорского фигуриста.

17:00

Давид Левтон-Брайн из Черногории выступает со своей короткой программой.

16:59

За свое выступление представитель Словакии получает 60,26 балла.

16:57

Очень красиво смотрится программа — гармонично, лаконично, спортсмен не допустил грубых ошибок, весьма достойно сделав свои элементы. Пусть и не без помарок (как неудачный выезд с прыжка) не обошлось — сильно впечатление это не испортило.

16:54

Следующим на лед выходит Адам Хагара из Словакии.

16:53

Судьи оценивают прокат британца в 70,14 балла.

16:52

С падения начинает свой прокат британец, но следом делает весьма неплохой каскад и сольный прыжок. Да и в целом неплохо справился с остальными элементами, без особых грубых ошибок.

16:48

Откроет вторую разминочную группу Грэхем Ньюберри из Великобритании.

16:43

А вот такие результаты у нас после первой разминки.

close
100%
16:41

А на льду уже вторая разминочная группа, где выступают Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

16:41

51.63 — именно столько получает фигурист из Ирландии.

16:39

На прыжке падает фигурист, проехавшись по льду. Это немного сбивает его программу, которая не особо наполнена сложными техническими элементами. Неплохо удаются ему дорожки и переходы.

16:36

Замыкает эту разминку ирландский фигурист Самуэль Маккалистер.

16:35

За свой прокат Кокура набирает 54,46 балла.

16:32

Отличный каскад получился у фигуриста — высокие прыжки, но вот приземление чуть не удалось. А потом и сольный прыжок был сорван к сожалению, но в целом программа выглядит весьма неплохо — хорошо фигурист чувствует музыку и вживается в образ.

16:29

На льду появляется еще один украинский фигурист — Андрей Кокура.

16:28

Судьи оценивают прокат фигуриста в 56,42 балла.

16:26

Весьма обидно почти на ровном месте падает спортсмен, не сумел он исполнить сольный прыжок, да и приземление со второго прыжка в каскаде не удалось совершенно. Выступление смотрелось цельно, но ошибки недочеты смазывают общую картину.

16:23

На лед выходит Андрас Черноч из Венгрии.

16:22

За свое выступление хорватский фигурист получает 64,48 балла.

16:21

Не самое уверенное выступление, будто чуть скованно себя на льду чувствовал фигурист. На одном прыжке произошла бабочка, да и другие элементы с помарками оказались.

16:18

Следующим на льду появляется фигурист из Хорватии Жари Кесслер.

16:17

73,22 — столько получает представитель Украины за свою программу.

16:16

Неплохо справился с прыжковой частью своей программы украинский фигурист. Чистый каскад и сольные прыжки, только один раз немного неуверенный выезд. Хорошо удались и вращения с дорожками. Правда, закончил чуть позже, чем завершилась музыка.

16:12

Откроет короткую программу Иван Шмуратко из Украины.

16:07

Первая разминочная группа появляется на льду.

16^05

Всего нас сегодня ждет выступление 11 фигуристов.

close
100%
16:00

Турнир Budapest Trophy открывают мужчины, которые показывают короткую программу. Россию в Венгрию представляют Дмитрий Алиев и Александр Самарин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости и материалы
В Госдуме рассказали о работе над вопросом борьбы граждан
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит»
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом к коронавирусу
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока «Зенита» Клаудиньо
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве девочки
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях