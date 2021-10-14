Александр Самарин стал первым в короткой программе на Budapest Trophy

16:32

Отличный каскад получился у фигуриста — высокие прыжки, но вот приземление чуть не удалось. А потом и сольный прыжок был сорван к сожалению, но в целом программа выглядит весьма неплохо — хорошо фигурист чувствует музыку и вживается в образ.