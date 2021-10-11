Пригожин призвал с пониманием отнестись к поведению Загитовой

Алина Загитова опубликовала заявление, в котором пожаловалась на СМИ, которые в подробностях рассказывают обо всех аспектах ее жизни, и заявила, что намерена защищать свои личные границы. Ранее журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов сообщил, что Загитова якобы требовала удалить видео с хоккейного матча, на которое она случайно попала, и угрожала судом. Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Газете.Ru» предположил, что олимпийская чемпионка еще не свыклась со своим статусом публичного человека, и призвал не быть строгим по отношению к «ребенку».

«СМИ пишут странные статьи»

Загитова выложила пост, в котором обвинила прессу в «перекручивании» информации, а также пожаловалась на отсутствие приватности и жесткую критику в соцсетях. Все это произошло на фоне скандала, который случился после матча КХЛ, но котором присутствовала олимпийская чемпионка.

«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают.

Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть. Каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы», — написала Загитова в Instagram.

«Никакой приватности на хоккее нет»

Претензии олимпийской чемпионки к нарушению ее личных границ со стороны СМИ на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высмеял известный журналист Василий Уткин.

«Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Но причина чрезмерно эмоциональной реакции Загитовой на случайное попадание в кадр может лежать глубже, чем простое непонимание работы СМИ.

Загитова еще не поняла, что такое — быть звездой

Слава свалилась на нее слишком рано — в 15 лет, причем до этого она не была раскрученной юной звездой, как Камила Валиева сейчас. До шокирующей победы на Олимпиаде ей практически никто не интересовался, и, судя по последней публикации, Загитова до сих пор в полной мере не осознала, что такое — быть селебрити.

Ее все еще пугает то, что журналисты хотят взять у нее интервью или комментарий, что о ней пишут много новостей. Фигуристку искренне удивляет и сильно задевает то, что ее обсуждают в соцсетях (в том числе и в критическом плане). Отсюда и резкая реакция на прессу даже в безобидных ситуациях, а также претензии к нарушению приватности на публичных мероприятиях.

Но пора уже повзрослеть и понять, что жизнь давно изменилась. И впору бы не жаловаться на СМИ и соцсети, а грамотно пользоваться их интересом, чтобы сохранять свою популярность, быть востребованной для организаторов ледовых (и не только) шоу, крупных спонсоров и продолжать обустраивать свою жизнь во время приостановки карьеры.

От этого станет лучше в первую очередь самой 19-летней чемпионке. К тому же вся эта шумиха, поднятая прессой, идет ей только во благо — даже этот инцидент на хоккее.

После широкой огласки в соцсетях вышел в тренды хэштег «Руки прочь от Алины Загитовой» (#handsoff_fromAlinaZagitova), в котором люди выражают сочувствие фигуристке и поддерживают ее желание защитить приватность. Ее пост с жалобами на нарушение личных границ набрал уже почти 90 тысяч лайков и больше 2000 комментариев и на этом явно не остановится. Олимпийскую чемпионку это более чем устраивает: она выкладывала в Stories скриншот тренда в Twitter.

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«Загитова — ребенок, я не был бы строг по отношению к ней»

Известный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Газете.Ru» призвал с пониманием отнестись к импульсивному поведению олимпийской чемпионки. По его словам, она еще слишком юна, чтобы в полной мере оценить необходимость взаимовыгодного сотрудничества с блогерами и СМИ. Также продюсер с полным пониманием отнесся к ее обиде на прессу за то, какая информация о ней публикуется.

«Мне кажется, учитывая ее юность, не стоит требовать от нее ценности дружбы с журналистко-блогерским сообществом — именно ценности. То, что Алина обиделась на кого-то, не имеет значения ни для кого, кроме как для нее самой. Это была абсолютно нормальная эмоция.

У меня тоже часто возникает желание обидеться на журналистское сообщество, потому что часто заголовки бывают громкие, а суть другая. Заголовки порой задевают честь и достоинство даже самых бывалых людей. И я могу сказать, что, если это задело Алину, наверное, в этом было что-то некорректное.

А то, что ей не объяснили, что она публичный человек и что ей придется периодически терпеть разного рода унижения… Безусловно, она олимпийская чемпионка, мегаталантливый человек, ранимый. Но для меня она — ребенок, и я не был бы строг по отношению к ней, вот и все», — сказал Пригожин.

Суть скандала

1) Известный журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов, специализирующийся на освещении фигурного катания и хоккея, рассказал неприглядную историю о поведении Загитовой на матче КХЛ «Ак Барс» — «Металлург». Корреспондент сообщил, что Загитова села на обычной трибуне под местами для прессы и, когда журналисты начали снимать реакцию трибун на голы, случайно попала в кадр.

После этого Загитова, по словам Имамова, пришла в пресс-центр и начала на повышенных тонах требовать удалить видео.

«В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» — написал Имамов в своем Telegram-канале.

2) История разошлась по СМИ, и на Имамова хлынула волна критики от фанатов Загитовой. У олимпийской чемпионки весьма широкое сообщество болельщиков: только на их страницу в Instagram подписаны 83 тысячи человек — больше, чем у личных аккаунтов многих спортсменов. Фанаты обвиняли журналиста в том, что тот не предоставил никаких доказательств, и подозревали, что он выдумал всю историю с целью опорочить их кумира.

3) Имамов дал комментарий «Чемпионату», в котором сообщил, что в момент общения с Загитовой на повышенных тонах ничего не записывал на диктофон или видео, а значит, доказательств действительно нет. Однако журналист подчеркнул, что в пресс-центре тогда находился не один человек, и свидетели могут подтвердить произошедшее.

«Я считаю, что у нас и так проблемы с уважением к прессе, а молчанием мы только усугубим печальную практику», — сказал журналист.

4) Однако вскоре Имамов признал, что погорячился с публикацией этой истории. Как сообщил корреспондент, ему рассказали о том, что Загитову вывел из себя некий другой журналист, преследовавший ее раньше. По этой причине олимпийская чемпионка сорвалась на других в пресс-центре. Имамов посчитал, что с его стороны было некрасиво выкладывать эту историю, не зная истинных причин поведения фигуристки, и извинился.

«Прошу прощения у Алины и ее семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей. На арене были случаи, что ее хватали за руку и караулили у туалета, что, конечно же, неприемлемо. Конечно, после этого настроения и желания нормально общаться не будет. В свою очередь, мне стоило сначала решать все лично и уточнить все нюансы произошедшего», — сказал Имамов.