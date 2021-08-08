«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Могучих затравили в соцсетях

Украинская легкоатлетка Могучих после выступления россиянки Ласицкине, обнималась с ней, празднуя медали Олимпиады. Снимки попали в СМИ и соцсети и вызвали неоднозначную реакцию. Украинские радикалы затравили Могучих в Instagram, отмечая, что она, являясь офицером ВСУ, обнималась с офицером «страны-агрессора». В Минобороны Украины пообещали побеседовать с прыгуньей после ее возвращения из Токио и объяснить существующие «ограничения».

Бронзовую призерку Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту Ярославу Могучих по возвращению на Украину ждет разговор в Минобороны. Об этом в Facebook заявила замглавы военного ведомства Анна Маляр.

«Ярослава Могучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — написала замминистра обороны.

Поводом для вызова в министерство стали фотографии Могучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, занявшей первое место. После победы Ласицкене в СМИ разошлись кадры, где две спортсменки обнимаются друг с другом: россиянка при этом обернулась флагом ОКР, а Могучих — украинским знаменем. В российских соцсетях снимки вызвали, в основном, позитивные комментарии: пользователи писали, что такое поведение атлетов подтверждает, что спорт вне политики. Однако на Украине фотографии вызвали возмущение.

Замглавы Минобороны подтвердила, что Могучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В общей сложности в олимпийскую сборную страны вошли 60 армейских спортсменов. «Фото Ярославы со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России, вызвали возмутительную реакцию в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что продолжающаяся российско-украинская война накладывает определенные ограничения и ответственность», — пояснила Маляр.

Замминистра обороны отметила, что такие фотографии и «неосторожное» поведение украинских спортсменов может стать «объектом информационных операций врага» и использоваться Москвой в пропагандистских целях. В то же время Маляр призвала соотечественников прекратить издеваться над Могучих, пока она сама не объяснит свои действия.

После появления снимков с Ласицкене украинскую прыгунью затравили в социальных сетях. Пользователи Instagram писали в комментариях в аккаунте Могучих: «Доча, что это было? У нас война, а ты к ним в объятия», «Когда в Россию переезжаешь?», «Стыдно должно быть! Во время войны с РФ обниматься с русскими спортсменами. Позор! Как можно быть такой недалекой?».

Активнее других высказывались представители правых и радикальных взглядов.

«Младший лейтенант ВСУ Ярослава Могучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора Марией Ласицкине. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит»,

— писал Telegram в украинский активист Сергей Стерненко.

Российская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала травлю Могучих. «Что Маша сделала Ярославе или Украине? Это вообще про другое. И если люди все смешивают, мне больно и страшно от этого», — заявила Журова.