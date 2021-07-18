UFC Вегас 31. Махачев сразится с Мойзесом. LIVE
UFC Вегас 31. Махачев — Мойзес. ОНЛАЙН
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Россиянин Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом на престижном турнире UFC Вегас 31. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
06:35
Бой начнется примерно в 7:10 по московскому времени.
06:30
Доброе утро! В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом.
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