Уперлись в потолок: «Барселона» может потерять Месси

Испанская «Барселона» договорилась о подписании нового соглашения со своей главной звездой Лионелем Месси, однако не может зарегистрировать ни его контракт, ни новичков, приобретенных этим летом. «Газета.Ru» разбирается в ситуации.

Новый контракт

Лионель Месси был готов покинуть «Барселону» по истечении еще прошлого сезона и сделал бы это, если бы не пандемия коронавируса.

Тогда в договоре аргентинской суперзвезды с клубом была прописана опция досрочного расторжения со стороны игрока в одностороннем порядке и без компенсации по окончании сезона.

Месси хотел ее активировать, однако являвшийся на тот момент президентом клуба Жозеп Бартомеу отказался признавать юридическую силу пункта. Дело в том, что действовал этот пункт в течение пары недель в июне, но тогда сезон еще не закончился из-за паузы на пандемию.

А вот осенью, когда кампания-2019/20 была наконец завершена, пункт якобы утратил силу. Вообще футболист имел шансы оспорить это в суде, но не стал, хоть и был разочарован в руководстве и его управлении спортивным проектом «Барсы».

Но с тех пор Бартомеу был изгнан с должности через процедуру импичмента, а к власти в сине-гранатовом королевстве пришел Жоан Лапорта, уже бывший президентом клуба раньше.

С ним у Месси отношения как раз хорошие, и управленцу, а по совместительству и политику, удалось договориться с игроком о новом контракте.

Лапорта сразу заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы удержать капитана от движения в направлении «ПСЖ» или «Ман Сити», и сказал, что уверен в успехе операции, хотя финансовое положение «Барселоны» тяжелое.

О договоренности клуба и Месси разные источники заявляют уже некоторое время. 14 июля L'Esportiu de Catalunya сообщил, что это будет пятилетний контракт, но с опцией отъезда в американскую МЛС по желанию футболиста через два сезона.

В первый год форвард заработает €20 млн, во второй сумма увеличится. При расторжении контракта после двух сезонов Лео положена еще и компенсация. Если же он продолжит выступать за каталонцев, то в последние три сезона по соглашению оклад будет постепенно снижаться.

При этом Diario Sport ранее писало, что аргентинец в свои 34 года действительно чувствует в себе силы, чтобы провести на самом высоком уровне еще примерно пять лет.

Потолок зарплат

Но одно дело договориться. Лапорта столкнулся с другой проблемой, которая, правда, была ожидаемой.

В испанской Ла Лиге уже некоторое время действует потолок зарплат, который для каждого клуба рассчитывается индивидуально. Введен он был по инициативе руководителя чемпионата Испании Хавьера Тебаса, чтобы оздоровить финансовую ситуацию в командах, а также заставить менеджмент грамотнее управлять клубами.

Грубо говоря, с каждых четырех заработанных евро на зарплаты может уходить только один. При этом у «Барселоны» зарплатная ведомость в предыдущем сезоне составила фантастические 110% от доходов.

Каталонцы после прихода Лапорты уже предприняли ряд шагов для исправления положения. Так, например, были проданы молодые активы Конрад де ла Фуэте, Жан-Клер Тодибо и Хуниор Фирпо, причем зарплата последнего составляла €6 млн.

В английский «Вулверхэмптон» отправился португальский вингер Франсишку Тринкау, которого полтора года назад покупали за €30 млн у «Браги».

Однако всего этого оказалось недостаточно, чтобы иметь возможность зарегистрировать новый контракт с Месси. Еще в начале июля сообщалось, что сине-гранатовые пытаются договориться с Ла Лигой о распределении выплат Месси на несколько лет за пределами соглашения, но понимания в этом не встретили.

«Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования, — цитирует Marca Тебаса. — Все нужно четко изучить. Если игроку 23 года и с ним просто расторгают контракт, то мы рассмотрим эту ситуацию. С потолком зарплат сложно просто так увольнять людей. Они пойдут в суд.

Нужно анализировать ситуацию. Если вы сокращаете сотрудников по финансовым причинам, а потом подписываете Месси и других игроков... Нужно следить за этим.

Много раз мне приходилось беседовать с агентами и игроками, потому что они не разбираются в этом [в экономическом контроле]. Они не верят клубу или думают, что клуб их обманывает. Уже несколько лет я объясняю им это».

Здесь речь идет о бразильце Матеусе, который был куплен одновременно с Тринкау, но за два сезона лишь раз вышел на поле в матче Лиги чемпионов. Этим летом каталонцы расторгли с ним контракт в одностороннем порядке, с чем сам игрок не согласился. Теперь он намерен судиться.

Большие проблемы

Все это привело к тому, что «Барселона» не может зарегистрировать не только контракт Месси, по-прежнему официально пребывающего в статусе свободного агента, но и вообще всех новичков.

А их уже немало, ведь летом «Барса» подписала своего воспитанника Эрика Гарсию, которого забрали у «Манчестер Сити», еще одного игрока «горожан» форварда Серхио Агуэро, голландского форварда Мемфиса Депая из «Лиона», а также вернула из аренды в «Бетисе» правого защитника Эмерсона, который уже сыграл за сборную Бразилии на Кубке Америки.

Руководство «Барселоны» пытается решить проблемы через продажи и сокращения зарплат, но Филиппе Коутиньо уже давно превратился не в актив, а в якорь и не вызывает интереса у покупателей.

Кроме того, Миралем Пьянич и другие футболисты, к которым клуб обратился с просьбой о сокращении зарплат, не горят желанием идти навстречу.

Они уже шли на такой шаг во время остановки сезона из-за пандемии, и та ситуация была им понятна. Сейчас же игрокам, как пишут испанские инсайдеры, кажется, что клуб просто пытается решить проблемы, которые сам себе и создал, за счет них.

Не улучшает ситуацию и то, что на фоне этих просьб «Барселона» работает на трансферном рынке, где тратит деньги, которых у нее нет.

Что будет с Месси

Главным вопросом остается судьба Лионеля Месси. Насколько вероятно, что он все-таки действительно покинет «Барселону» этим летом?

Объективно, кажется, что этого не случится. В запасе у Лапорты есть возможность выставить на торги несколько клубных активов. Бартомеу планировал продать 50% Barça Corporate (это четыре внешних проекта: Barça Academy, Barça Innovation Hub, Barça Licensing and Merchandising (BLM) и Barça Studios).

Такая сделка оценивается в примерно €500 млн, что решило бы проблемы с потолком зарплат и позволило зарегистрировать Месси.

Но Лапорта пока очень не хочет расставаться с тем, что принадлежит клубу, боясь недополучить выгоду в будущем.

В любом случае, каждая неделя промедления делает уход Месси чуточку более вероятным. Сейчас он закончит праздновать победу в Кубке Америки, отдохнет пару недель с семьей, а там и настанет время возвращаться к тренировкам.

И если «Барселона» не разберется со своими проблемами, те же «Манчестер Сити» и «ПСЖ» снова откроют свои двери.