Лига наций возвращается: Россия узнает соперников. LIVE

В ходе жеребьевки сборные из разных корзин лиги А (самой сильной) будут перемешаны и разделены на четыре группы — по четыре команды в каждой.
По итогам группового этапа победители в своих квартетах отправятся в плей-офф, где будет разыгран главный трофей, а четыре худшие команды пойдут на понижение — в лигу B.
По такой же схеме жеребьевка разделит на группы команды из лиг B, C и D. Главное отличие в том, что после группового этапа у них не будет шанса побороться летом за трофей — четыре победителя групп лишь поднимутся на дивизион выше, а четыре самых слабых коллектива отправятся на понижение.
Сборная России находится сейчас в лиге B, куда она вылетела по итогам прошлого группового этапа Лиги наций, так что нам сейчас нужно попытаться подняться наверх, в дивизион А, чтобы когда-нибудь получить возможность играть за титул.
Все 55 сборных Европы разделены в Лиге наций на четыре лиги — А, B, C и D — в соответствии со своим уровнем (по рейтингу коэффициентов УЕФА). Перед жеребьевкой команды во всех лигах разместили в четыре корзины — по четыре сборных в каждой, за исключением второй корзины самой слабой группы D — там всего три коллектива: Андорра, Мальта и Сан-Марино. Подробнее можно рассмотреть на картинке с сайта УЕФА:
Официальный сайт УЕФА
Начало мероприятия запланировано на 20.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций — турнира для европейских сборных, который проводится раз в два года. Матчи группового этапа проходят в паузах на игры национальных команд, а победитель выявляется летом в рамках плей-офф.