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Лига наций возвращается: Россия узнает соперников. LIVE

Жеребьевка Лиги наций сезона-2020/21. ОНЛАЙН

В Амстердаме проходит жеребьевка Лиги наций сезона-2020/21. Сборная России узнает соперника по второму розыгрышу международного футбольного турнира среди 55 национальных команд Европы, который также дает возможность отобраться на чемпионат мира в Катаре — 2022 тем, кто не сможет сделать это в обычной квалификации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:45

В ходе жеребьевки сборные из разных корзин лиги А (самой сильной) будут перемешаны и разделены на четыре группы — по четыре команды в каждой.

По итогам группового этапа победители в своих квартетах отправятся в плей-офф, где будет разыгран главный трофей, а четыре худшие команды пойдут на понижение — в лигу B.

По такой же схеме жеребьевка разделит на группы команды из лиг B, C и D. Главное отличие в том, что после группового этапа у них не будет шанса побороться летом за трофей — четыре победителя групп лишь поднимутся на дивизион выше, а четыре самых слабых коллектива отправятся на понижение.

Сборная России находится сейчас в лиге B, куда она вылетела по итогам прошлого группового этапа Лиги наций, так что нам сейчас нужно попытаться подняться наверх, в дивизион А, чтобы когда-нибудь получить возможность играть за титул.

19:40

Все 55 сборных Европы разделены в Лиге наций на четыре лиги — А, B, C и D — в соответствии со своим уровнем (по рейтингу коэффициентов УЕФА). Перед жеребьевкой команды во всех лигах разместили в четыре корзины — по четыре сборных в каждой, за исключением второй корзины самой слабой группы D — там всего три коллектива: Андорра, Мальта и Сан-Марино. Подробнее можно рассмотреть на картинке с сайта УЕФА:

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Официальный сайт УЕФА

Официальный сайт УЕФА

19:35

Начало мероприятия запланировано на 20.00 мск.

19:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций — турнира для европейских сборных, который проводится раз в два года. Матчи группового этапа проходят в паузах на игры национальных команд, а победитель выявляется летом в рамках плей-офф.