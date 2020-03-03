Лига наций возвращается: Россия узнает соперников. LIVE

В ходе жеребьевки сборные из разных корзин лиги А (самой сильной) будут перемешаны и разделены на четыре группы — по четыре команды в каждой.

По итогам группового этапа победители в своих квартетах отправятся в плей-офф, где будет разыгран главный трофей, а четыре худшие команды пойдут на понижение — в лигу B.

По такой же схеме жеребьевка разделит на группы команды из лиг B, C и D. Главное отличие в том, что после группового этапа у них не будет шанса побороться летом за трофей — четыре победителя групп лишь поднимутся на дивизион выше, а четыре самых слабых коллектива отправятся на понижение.

Сборная России находится сейчас в лиге B, куда она вылетела по итогам прошлого группового этапа Лиги наций, так что нам сейчас нужно попытаться подняться наверх, в дивизион А, чтобы когда-нибудь получить возможность играть за титул.