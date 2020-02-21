«Девушек искоренят»: трансгендеры готовы бить рекорды

Трансгендеры могут побить рекорды Игр

Летние Олимпийские игры в Токио — 2020 могут стать самыми сенсационными по части рекордов в женских соревнованиях.

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Причина — в правилах, которые Международный олимпийский комитет (МОК) установил для допуска женщин-трансгендеров (бывших мужчин) до главных стартов четырехлетия.

Если с 2004 года, когда трансгендерам впервые разрешили соревноваться на Олимпиаде, по 2015-й им необходимо было пройти хирургическую операцию по смене пола и двухлетний курс гормональной терапии для снижения тестостерона, то затем условия были смягчены.

Пять лет назад МОК постановил, что бывшие мужчины могут участвовать в женских турнирах на Играх без каких-либо операций — нужно лишь принимать определенные гормоны на протяжении года.

При этом в течение последних 12 месяцев перед соревнованиями трансгендеры должны сдавать анализы на уровень тестостерона, — необходимо, чтобы все это время он не превышал установленных ограничений в 10 наномоль на литр.

Однако у женщин содержание тестостерона в крови обычно колеблется между 0,12 и 1,79 наномоль на литр, так что даже если трансгендер уложиться ровно в 10, это все равно будет намного больше, чем у ее «обыкновенных» соперниц.

Кроме того, со снижением уровня мужского гормона трансгендеры не теряют других преимуществ своего бывшего пола — более крупное сердце, более внушительный объем легких, большее количество скелетной мышечной ткани и т. д. Во многих видах спорта эти физические данные могут сыграть решающую роль.

Таким образом, даже после годичного гормонального курса бывшие мужчины будут явно сильнее обычных женщин — по этой причине в Токио можно ждать обновления олимпийских рекордов.

Почему же этого не произошло раньше? Дело в том, что к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года трансгендеры не успели как следует подготовиться, поскольку важные для них изменения в правила МОК ввел только в ноябре 2015-го. Теперь же они целенаправленно тренировались в течение олимпийского цикла и будут готовы показать свою лучшую форму в Токио.

В преддверии Игр-2020 продумывались различные варианты того, как можно было бы примерно уравнять шансы в женских соревнованиях.

Физиолог Элисон Хизер предлагала разделить участников соревнований не просто на мужчин и женщин, а на большее количество групп, предварительно оценив их по нескольким параметрам — таким, как уровень тестостерона и гемоглобина, рост, потенциал выносливости, гендерная идентичность.

По мнению специалиста, в таком случае «спортсмены бы попадали в группу, которая наилучшим образом смягчает несправедливые физические и социальные параметры».

Предлагался и более простой вариант — отделить трансгендеров и интерсексуалов (людей, родившихся с признаками обоих полов) в отдельную категорию от мужчин и женщин.

Однако это существенно ограничит возможности трансгендеров на участие в соревнованиях, поскольку их количества будет недостаточно для создания команд во многих видах спорта.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу МОК так и не принял. До старта Игр в Токио остается чуть меньше полугода, и все идет к тому, что на главных стартах четырехлетия будет наблюдаться такая же ситуация, как сейчас — в США, где школьницы-легкоатлетки обратились в суд из-за несправедливой, по их мнению, конкуренции с трансгендерами.

Почему в школах США подняли бунт

В 17 американских штатах местными властями было принято решение позволить школьникам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях для девушек без каких-либо условий — не нужно ни операции по смене пола, ни принятия специальных гормонов. Юношам достаточно сообщить о том, кем они себя ощущают в плане гендера, чтобы получить допуск к соревнованиям.

В одном из таких штатов — Коннектикуте — три школьницы-легкоатлетки Селина Сул, Аланна Смит и Челси Митчелл устроили бунт против этих правил, посчитав, что они лишают их шансов на медали и, соответственно, на развитие карьеры.

При помощи местной христианской организации «Alliance Defending Freedom» («Альянс по защите свободы») девушки в 2019 году подали жалобу в министерство образования США, прося отменить соревнования с трансгендерами. В ведомстве уже начали рассматривать эту жалобу, но вердикта пока не вынесли.

В ожидании решения министерства девушки решили пойти еще дальше и подали в суд на Атлетическую конференцию школ Коннектикута (Connecticut Interscholastic Athletic Conference — CIAC), которая в 2017 году и приняла правила о допуске трансгендеров к женским соревнованиям.

close https://www.adflegal.org/ https://www.adflegal.org/

На сайте «Альянса» рассказываются истории обратившихся в суд легкоатлеток, в которых проясняется их мотивация.

«На чемпионате штата в 2019 году Селина финишировала в одном месте от того, что позволяло квалифицироваться в финал, и в двух местах — от того, что давало путевку на региональный турнир Новой Англии в дистанции 55 метров.

Двое из тех спринтеров, что обогнали Селину, заняв первое и второе место, были по своему происхождению парнями. В результате этого девушка потеряла возможность выступить перед скаутами на региональном турнире Новой Англии и была вынуждена наблюдать за соревнованиями со стороны», — говорится в истории Сул.

Ролик, посвященный ей на Youtube, просмотрели уже 588 тысяч раз.

История Аланны Смит звучит похоже.

«В июне 2019 года Аланна выиграла 400-метровку на региональном турнире Новой Англии в своем дебюте! Но это произошло благодаря тому, что ей не пришлось тогда соревноваться с трансгендерами.

Однако в 200-метровке ей встретилась такая соперница, и Смит стала третьей, хотя в ином случае могла бы взять серебро.

У Аланны — многообещающее будущее в легкой атлетике, однако в условиях конкуренции с трансгендерами ее шансы на завоевание титулов и получение школьной стипендии оказываются под угрозой», — говорится в истории легкоатлетки.

«Помню, когда я в первый раз соревновалась с трансгендерами, они просто пролетели мимо всех, оставив нас позади в пыли. Такими темпами девушки могут быть полностью искоренены из своего вида спорта, —

заявила Аланна в видео о своей жизни. — Еще до начала соревнований я знаю, что не займу первое место, да и на второе попасть будет сложно. Трудно осознавать это. Как бы я ни старалась, я не смогу таким образом пробиться на топ-уровень в спорте».

Небольшой комментарий дала и ее мать Черил:

«Однажды я обсуждала с Аланной, какую стратегию стоит выбрать на забег. Она посмотрела на меня и сказала: «Мам, это не имеет значения. Сегодня я соревнуюсь с мальчиками. Я не смогу их обогнать».

И последняя история — про Челси Митчелл.

«Челси — одна из лучших девушек-спринтеров в Коннектикуте, однако она четыре раза упускала титул чемпионки штата, поскольку проигрывала трансгендеру. В прошлом году ей неожиданно представилась возможность конкурировать только с «обыкновенными» девушками, поскольку трансгендер совершила фальс-старт и была дисквалифицирована.

Воспользовавшись этим шансом, Челси одержала победу на уровне штата, а затем на региональном турнире Новой Англии», — рассказывается на сайте «Альянса».

В той же статье утверждается, что в данный момент школьницы-трансгендеры Терри Миллер и Андрайя Йервуд устроили гегемонию в легкой атлетике Коннектикута и на двоих забрали 15 чемпионских титулов, в то время как раньше эти награды были распределены между 13-ю девушками.

На сайте предлагается подписать петицию, чтобы «подтолкнуть администрацию Дональда Трампа и членов Конгресса защитить спортивное и академическое будущее женщин по всей стране».

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Девушек даже пригласили в эфир телеканала Fox News, где Селина назвала происходящее «непрекращающейся несправедливостью» и заявила, что проигрывала трансгендерам каждый раз, когда встречалась с ними на соревнованиях.

Однако есть и другие данные. Так, Хелен Кэрролл — защитница ЛГБТК, которая вела работу с трансгендерами в структуре Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), утверждает, что на самом деле преимущество бывших юношей не так велико.

По ее данным, в настоящий момент в соревнованиях под эгидой NCAA участвуют около 150-200 трансгендерных спортсменок, однако они не привлекают к себе внимания, поскольку не показывают выдающихся результатов, и их никто не обсуждает.

«Они боролись с собой и чувствовали, что оказались не в том теле, а спорт дает им возможность быть довольными своим телом и его возможностями», — подчеркнула Кэрролл.

Андрайа Йервуд и Терри Миллер из Коннектикута также прокомментировали ситуацию с недовольством по поводу их побед на женских турнирах.

«Я люблю легкую атлетику за чувство единства, которое дарит этот вид спорта. Мы девушки и не хотели бы бегать ни в каком другом качестве», — заявила Йервуд.

«Я люблю этот вид спорта, потому что он словно дал мне вторую семью. Мы такие же люди, как и все остальные… Как вы думаете, как мы себя чувствуем в такой ситуации? Нам каждый день приходится терпеть давление»,

— пожаловалась Миллер.

В ответ на эти слова Селина Сул заявила, что не имеет претензий лично к трансгендерам, а причиной всех проблем считает неверную спортивную политику штата, которую «необходимо изменить».