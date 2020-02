Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника

Эпатажный и скандальный боец Конор Макгрегор с триумфом вернулся в клетку после почти полуторагодовалого отсутствия месяц назад, и с тех пор разговоры о следующем сопернике ирландца не перестают утихать. Напомним, что Печально Известный в главном поединке турнира UFC 246 в первом раунде эффектно нокаутировал ветерана промоушена Дональда Серроне. Теперь же, как можно понять из последнего сообщения экс-чемпиона в своем Twitter-аккаунте, он собирается подраться с другим возрастным бойцом.

«Конор Макгрегор — против Диего Санчеса», — написал ирландец. Что любопытно, запись спустя некоторое время была удалена.

Предполагается, что твит Ноториуса был обращен к прошедшему в ночь на воскресенье крупному турнира UFC Fight Night 167, со-главным событием которого стал поединок в полусреднем весе между Санчесом и Мичелом Перейрой. В третьем раунде Перейра нанес сопернику запрещенный удар коленом в партере, в связи с чем был дисквалифицирован, а победа присуждена Санчесу.

Реклама

38-летний Санчес — колоритная и значимая фигура в смешанных единоборствах. За яркую манеру ведения боя он получил прозвище Кошмар. В лучшую лигу мира американец мексиканского происхождения попал благодаря участию в первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, в финале среди средневесов одержав победу победы над Кенни Флорианом. До этого Диего принимал участие в турнирах серии King of the Cage и некоторых других организаций, ни разу не проиграв и став чемпионом. Впервые он дебютировал в UFC, победив Брайана Гассауэя. Затем Санчес сумел одолеть одного из самых известных бойцов мира Ника Диаса в финале Ultimate Fighter 2, после чего последовала серия из двух поражений.

Однако американец уволен не был, а успешно вернулся уже с четырьмя победами подряд. После этого Санчес продолжает чередовать в своем профессиональном рекорде победы и поражения. Всего же на его счету 30 побед и 12 поражений.

Так или иначе, Санчес является рекордсменом по количеству участия в «Боях года» — три. А в UFC он семь раз забирал бонус за «Лучший бой вечера.

Интересно, что для Перейры большой досадой оказался не только проигрыш Санчесу, но и последующие слова Макгрегора к победителю. Позднее он сам обратился к ирландцу, заявив, что в будущем они обязательно встретятся. «Я все равно подерусь с тобой однажды. Я становлюсь лучше каждый день, чтобы сражаться с лучшими. И ты находишься в моем списке. Дождись, пока я приду, и я буду доминировать в своей категории», — написал Перейра в социальных сетях.

Ни Перейра, ни Санчес не входят в топ-15 рейтинга UFC полусреднего веса, поэтому вероятность того, что кто-то из них станет следующим соперником Конора, низкая. Не секрет, что промоушен планирует устроить ему реванш с чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым, который победил Макгрегора в октябре 2018 года. При этом россиянину в апреле предстоит защита титула боем с Тони Фергюсоном, так что как минимум ближайшие полгода ирландцу придется довольствоваться другим оппонентом.

В этом контексте потенциальная встреча с кем-либо из полусредневесов выглядит наиболее перспективной с той точки зрения, что Конор, даже если проиграет, то не лишится статуса следующего претендента в легком весе.

О неизбежности реванша говорят и в команде Хабиба. «На данный момент я не знаю, что будет дальше. Однако я понимаю, что этот сценарий будет реализован. Хабибу предложат бой с Конором. Не знаю, что будет делать Хабиб, так как сейчас он не расположен думать об этом поединке», — заявил тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Проще говоря, UFC выгодно оставлять Конора «чистым» до возможного реванша, но бойцовская общественность, выражающая недовольство этим фактом, вправе требовать для Макгрегора другого соперника на ближайшее время — это один из возможных вариантов развития. Однако важно понимать, что промоушен еще более не заинтересован во встрече ирландцам с бойцом, не отвечающем его статусу. Вполне вероятно, что именно с этим и связано удаление поста про бой с Санчесом. Другое дело, что это обязательно должен быть соперник из полусредневесов, потому что возможное поражение в легком не позволит провести реванш с Хабибом. Правда, в этом дивизионе не уверены, что у Макгрегора есть притязания на титул.

«Макгрегор — мошенник, который может победить лишь карликов и малышей-средневесов. Он не избил ни одного настоящего средневеса и, конечно же, не станет выходить на бой со мной. Это же его стиль — отказываться от контракта на бой против парней, избить которых у него нет шансов», — считает бывший временный чемпион Колби Ковингтон.