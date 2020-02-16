«Его заставили колоться»: как Логинов выиграл бронзу в пасьюте

Женщины вне топ-10

Неудача женской сборной в пасьюте был запрограммирован еще во время провального спринта. Когда отставание лучшей из наших спортсменок — Екатерины Юрловой-Перхт — уже на старте исчислялось более чем минутой, рассуждать о борьбе за медали было просто глупо.

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Тем не менее именно Екатерина смогла провести весьма качественную гонку и до последнего рубежа претендовала даже на борьбу за бронзовую награду, а в итоге финишировала 12-й, заметно поднявшись по сравнению с квалификацией спринта.

Второй из российских девушек стала тоже отыгравшая позиции в пасьюте Светлана Миронова, закончившая преследование на 21-й позиции.

«Должна поблагодарить сервис-бригаду, у меня были просто космические лыжи. К сожалению, на спринт я сама не угадала с парой. Самочувствие тогда было неплохое, но со спуска лыжи ехали не очень быстро, — рассказала Миронова после гонки.

— Мне показали стрельбу после первого рубежа – был габарит на три часа, остальное все кучно – видимо, не увидела просвет. На втором рубеже поднялся ветер – на первый выстрел вынесла мало, остальные попало. Нужно ориентироваться с выносом при ветре.

Мне нравится бегать индивидуальную гонку – она такая размеренная. Дальше будет видно, буду стартовать или нет. Еще решения нет. Ну это я так думаю».

Чемпионкой же стала итальянка Доротея Вирер, вырвавшая победу в великолепной и драматичной борьбе с норвежкой Мартой Ульсбю-Ройселанд.

«Вчера было очень тяжело на лыжне. Сегодня все было гораздо лучше. Чувствовала, что способна бороться за медаль, но понимала, сколько крутых девчонок бежит рядом, — сказала журналистам чемпионка мира после финиша.

— До последнего не верила, что смогу выиграть золото. Боялась, что Ройселанн задаст слишком высокий темп, а я выложу все силы, которых не хватит на стрельбу. Только когда приехала на стадион, поняла, что выиграю чемпионат мира дома».

«Что тут думать? 20-е места — это классно! Конечно, это сарказм с моей стороны. Я надеялась, что девочки будут выше. Со стрельбой они справляются. Но основная проблема — девочки очень много проигрывают ходом — целых полторы минуты, — подвела итог выступления женской сборной прославленная отечественная биатлонистка Анфиса Резцова.

— Удастся ли все исправить в ближайшем будущем? Всегда хочется надеяться на лучшее. Но я не знаю, что происходит в команде и почему так у них все. Если бы меня пригласили, я бы помогла. Но сейчас я не знаю, что им делать».

Между гонками

Между женской и мужской гонками было чуть больше часа, и за это время поступило немало интересной информации. Так, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев порассуждал о составе команды на сингл-микст.

«Рассматривается ли Логинов на сингл-микст? Конечно, мы рассматриваем и его, и Катю Юрлову-Перхт. Может быть, будет замена на Ларису Куклину.

Нужно рассматривать стрелков, которые смогут проявить себя в этой борьбе. Мы не можем выходить на старт, чтобы просто стартовать, мы должны бороться за медаль. А это у нас Логинов и лучшая из девочек. Там посмотрим», — рассказал функционер.

Кроме того, Драчев в эфире «Матч ТВ» рассказал о пополнении национальной команды уже по ходу этого мирового форума:

«Халили, а также Кайшева или Поршнева сегодня приедут к нам из Мартелля. Халили везут для эстафеты. Уже пора. 21 год – время, когда многие выигрывали Олимпиаду. Такие, как Чепиков. Умение Халили бороться в эстафетах очень важно для нашей сборной».

Кроме того, президент СБР рассказал еще и о том, что по итогам сезоны в сборной из-за текущих неудач произойдут серьезные изменения, в том числе и кадровые в тренерском штабе. Причем, по словам функционера, они сейчас «уже серьезно прорабатываются».

Вторая медаль Логинова

Ну а затем был мужской спринт, где Александр Логинов лидировал с самого старта и никому не отдавал первенства, несмотря на прессинг соперников, до четвертого рубежа.

Именно на нем российский лидер допустил свой единственный промах третьим выстрелом и, убежав на штрафной круг, оказался третьим позади норвежца Йоханнеса Бо и француза Эмельена Жакелена.

Бронзу Логинов, проигрывавшему ему достаточно много Мартену Фуркаду не отдал, а вот в разборке лидеров прогремела сенсация: Жакелен первым вышел на стадион и не отдал обладателю Большого хрустального глобуса золотой медали, одержав свою первую личную победу не только на ЧМ, но и в рамках Кубка мира!

«На последней стрельбе я думал, что буду бороться с Йоханнесом за серебро, потому что Логинов будет первым. Потом я понял: «Боже мой, я могу выиграть титул!» Я постарался быть умнее, чем Йоханнес, который был очень быстр в начале круга. Я просто сосредоточился на себе. Несколько лет назад я занимался велоспортом и пытался использовать все, что узнал в велоспорте – это помогло, — рассказал триумфатор L'Equipe.

— Я знал, что в моих силах выступить великолепно, но победа – это больше, чем я ожидал. Это невероятно.

Я фотографировался с Йоханнесом после гонки, и он сказал мне: «Ты должен плакать и радоваться». Я сказал ему, что стесняюсь и не знаю, что делать. Это потрясающе, это прекрасно, это сложно описать словами».

«Я вышел на очень заледенелый участок и неожиданно прокатился на одной лыже три метра. Мне кажется, я мог обойти его там. Тогда все сложилось бы иначе. Я потерял скорость, пришлось все начинать сначала, — рассказал национальному изданию VG уже Бо-младший.

— Не знаю, выиграл бы я в конце, но я предпочитаю верить, что выиграл бы. Я потерял скорость в том эпизоде, и теперь сложно предполагать, что могло произойти в конце.

Тактика из умной превратилась в очень плохую. Я дал ему хороший шанс в финишном спринте, но вижу, что он лучше меня сегодня.

Я очень-очень рад. Это нормально, когда тебя побеждают по-честному. Думаю, Жакелен был лучше меня. Передо мной стартовали много отличных спортсменов, но они ничего не завоевали. Я проиграл золото на последнем круге, но по пути выиграл серебро».

Неудаче Йоханнеса, накануне вновь критиковавшего Логинова за допинговое прошлое, позлорадствовал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, выступавший на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

«Все было на тоненького, в руках Логинова. Слишком он ускорил стрельбу, немного самоуверенность наказала Сашу. Но остался на подиуме, это хорошо, — подчеркнул знаменитый биатлонист.

— Еще радостно, что Жаклен наказал Бо. Здесь этому рады абсолютно все. Жизнь наказывает таких недостойных людей, надо оставаться человеком до конца. Бумеранг вернулся очень быстро».

Как всегда жесткий и яркий комментарий после бронзы Логинова дал великий Александр Тихонов.

«Его бронза – большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах, — отметил лучший биатлонист ХХ века, а ныне весьма одиозная фигура в этом виде спорта.

— Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова.

Здорово, что Касперович стал его личным тренером. Это все он сделал, его заслуга в медалях. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы. Если бы Елисеев тоже готовился с Касперовичем, то тоже был бы в медалях. Очень хороший пацан, талантливый, но перегрузили его».