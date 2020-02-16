«Надо признать — он лучше нас»: норвежец вступился за Логинова

Около суток прошло с момента исторического триумфа Александра Логинова на чемпионате мира, который проходит сейчас в итальянском Антхольце. Выиграв спринтерскую гонку, Александр подарил сборной России первую награду за последние 29 гонок. И какую! Сразу же золотую, впервые в своей карьере став чемпионом мира. Сам Логинов в последний раз вступал на пьедестал почета еще в декабре, на этапе Кубка мира в Хохфильцене, а побеждал и вовсе более года назад — в прошлом сезоне на этапе КМ в Оберхофе, где также занял первое место в спринте, прибавив к нему триумф в эстафете.

Уже с тех пор Логинов заставлял своих звездных соперников в лице, например, Мартена Фуркада и норвежских братьев Йоханнеса с Тарьеем Бё публично выражать возмущение его появлением в тройке лучших. Победа в Антхольце лишь раззадорила недовольных. Ведь Александр не просто выиграл спринт, а оставил того же Фуркада и братьев Бё прямо позади себя.

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И если Йоханнес, занявший пятое место, особо выступать не стал, лишь назвав «неумным поступком» отказ Логинова от общения с журналистами в микст-зоне, а самого россиянина — «не лучшим победителем», то его старший брат — Тарьей — выступил резко и откровенно. И это неудивительно — норвежец ведь финишировал четвертым, оставшись в каких-то трех секундах от бронзы.

Естественно, недовольные победой Логинова сразу же стали вспоминать допинговое прошлое россиянина, попавшегося в 2013 году на рекомбинантном эритропоэтине (ЭПО). Правда, Александр свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил уже отсидел и сейчас, будучи одним из самых проверяемых биатлонистов мира, является чистым. Но это почему-то иностранных коллег Логинова не волнует.

«Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг. По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь. Конечно, сейчас он чист, но исторически… Это был франко-норвежский поединок, но пришел русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали», — приводит слова Бё-старшего NRK.

Что удивительно, Фуркад на этот раз не стал изъясняться по поводу Логинова, хотя в прошлом Мартен любил открыто раскритиковать россиянина и даже отказаться пожать тому руку на пьедестале почета. А вот Себастиан Самуэльссон, известный своей особенной «любовью» к российскому спорту, в стороне не остался. Шведский биатлонист регулярно находит возможность выступить с манифестом против всех отечественных атлетов, которые, по его мнению, регулярно нарушают антидопинговые правила, и Логинова вниманием не обделил.

«У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать чемпионат мира по биатлону. Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. WADA дисквалифицировало Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали», — говорил Самуэльссон.

Сам Логинов никак на подобные выпады реагировать не стал, хотя досталось ему и на пресс-конференции от ряда иностранных журналистов. Но неожиданно Александр нашел и поддержку… из Норвегии.

Ветле Шоста Кристиансен, который является одним из лучших в сборной Норвегии после братьев Бё, на этом чемпионате мира стартовал лишь однажды — как раз в спринте. Гонка для него сложилась неудачно: 33-е место и три промаха (причем все были допущены уже на первом огневом рубеже). Впрочем, в гонку преследования Кристиансен попал, хотя и отставание от Логинова составит минуту и чуть более 43 секунд. Отыграть такое отставание удастся только в том случае, если россиянин в пасьюте наделает промахов на всю свою оставшуюся карьеру.

Именно Кристиансен выступил против своих соотечественников и других иностранных биатлонистов, откровенно травящих Логинова, вступившись за россиянина. По мнению норвежца, о его допинговом прошлом уже пора забыть.

«И я, и Логинов родились в 1992 году. Мы ровесники. И он всегда побеждал, а я при этом становился вторым. Да, у него было темное прошлое. В том числе это касается и ЭПО. Но теперь он здесь, он соревнуется на равных с нами. Мы должны соблюдать правила этой игры. Мы обязаны признать, что Александр был лучше нас, нужно уважать его победу», — заявил Кристиансен в интервью Aftenposten.

Уже сегодня, 16 февраля, Александру Логинову предстоит защитить свою золотую медаль. И даже если он отказался от общения с прессой до конца чемпионата мира, никто не будет против того, чтобы биатлонист ответил на все вопросы своим выступлением, а именно — победами. Тем более что грядущий пасьют обещает быть максимально тяжелым для Александра — его отрыв от француза Кентена Фийона-Майе составляет лишь шесть с половиной секунды. Да и Фуркад совсем недалеко: отыграть 20 секунд отставания Мартену труда не составит. Логинов уже достаточно наслушался про себя и про свое допинговое прошлое, и чего-чего, а на давление со стороны иностранных соперников он точно не должен обращать внимание. Сейчас главный соперник Александра — он сам.