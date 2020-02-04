Моуринью переиграл Гвардиолу: «Сити» отдалился от «Ливерпуля»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:0

Центральный матч минувшего уик-энда состоялся в северо-западной части Лондона, где старые приятели-товарищи Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола после годичной разлуки встретились вновь.

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Первый тайм подарил зрителям 45 минут насыщенной и упорной борьбы без особого количества опасных моментов, за исключением пенальти на 40-й минуте. Серхио Агуэро упал в штрафной после контакта с соперником, но главный арбитр игры Майк Дин проигнорировал эпизод с падением, и еще две минуты команды как ни в чем не бывало продолжали матч. Но VAR cделал свое дело – судья все-таки назначил пенальти, и к мячу подошел Илкай Гюндоган, пробивший в левый угол ворот вернувшегося в основу после тяжелой травмы Уго Льориса. Француз отметил свое возвращение на поле важным спасением.

После перерыва ход игры не поменялся – гости владели мячом и старались позиционно атаковать, а хозяева отдавали территорию и ждали своего шанса в быстром отрыве.

Но на 60-й минуте произошло событие, ставшее ключевым по ходу всего противостояния – украинский легионер «горожан» Александр Зинченко за нарушение правил получил вторую желтую карточку, тем самым оставив своих одноклубников вдесятером на поле «Тоттенхэм Стэдиум».

Численное преимущество было мгновенно реализовано: с передачи Лукаса точным ударом в угол ворот дебютным голом отметился нидерландец Стивен Бергвейн, только-только перешедший в столичный клуб из «ПСВ». А на 71-й минуте Сон Хын Мин не без помощи рикошета во второй раз пробил Эдерсона. Итоговый счет — 2:0 в пользу «шпор».

А если вспомнить матч первого круга, где на «Этихаде» команды сыграли вничью 2:2, и то количество ударов, которое сумел нанести «Тоттенхэм» за обе встречи, то можно сильно впечатлиться гигантской реализацией моментов.

Пять ударов по воротам принесли лондонцам четыре очка.

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0

«Энфилд» с перерывом раз в две недели в этом сезоне стабильно беснуется от радости. Люди заполняют трибуны стадиона, усаживаются в барах или дома перед экранами телевизоров, заранее зная исход каждой игры команды Юргена Клоппа. На этот раз вполне обыденно был обыгран «Саутгемптон».

«Святые» набрали ход и уже давно покинули зону вылета, в которой находились буквально пару месяцев назад, поэтому шанс на то, что подопечные австрийца Ральфа Хайзенлюттля доставят проблем, был.

И в первом тайме это произошло — равная борьба в середине поля вместе с обоюдоострыми атаками оставила команды при своих.

Однако во второй половине игры все пошло сразу по сценарию «Ливерпуля»: на 47-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен после результативной передачи Роберто Фирмино пробил в противоход вратарю и открыл счет. «Сотону» пришлось чаще владеть мячом и атаковать, чем блестяще пользовались хозяева, раз за разом устремляясь в контрвыпады. При помощи дальних пасов со своей половины поля пришли остальные голы: Джордан Хендерсон и дваджы Мохаммед Салах распечатали ворота оппонентов, тем самым установив окончательный счет – 4:0.

Не восхищаться и не получать удовольствие от игры «красных» в этом сезоне – настоящее преступление. А отрыв от идущих вторыми «Сити» увеличился уже до 22 очков. Таким образом, «Ливерпулю» осталось выиграть шесть матчей, чтобы стать чемпионами Англии.

«Лестер» — «Челси» — 2:2

Игра на «Кинг Пауэр Стэдиум» открывала 25-й тур АПЛ. Два претендента на попадание в Лигу чемпионов выясняли лучшего на данный период. И если первая половина игры получилась затянутой и не слишком интересной, то темп, заданный обоими коллективами во втором тайме, резко поднял настроение болельщикам, следившим за этой игрой.

Еще и минуты не прошло с момента возобновления игры, как Антонио Рюдигер кивком головы зажег «единичку» на табло стадиона напротив логотипа своей команды. Спустя восемь минут воспитанник «лис» Харви Барнс красивейшим крученым ударом отправил мяч мимо Вилли Кабальеро, ослепленным яркими лучами солнца и обманутым рикошетом от ноги защитника.

Второй гол «Лестера» получился статным: Тилеманс поперечной передачей нашел в штрафной Бена Чилуэлла, который с девяти метров расстрелял пустой угол ворот гостей. В ответ на это Рюдигер снова головой пробил Каспера Шмейхеля, установив итоговый счет.

2:2 – логичный исход этой игры.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:0

Очередная невнятная игра в исполнении «красных дьяволов» запомнилась лишь дебютом атакующего полузащитника Бруну Фернандеша, купленного у лиссабонского «Спортинга». Хавбек провел на поле все 90 минут и отметился одной желтой карточкой, полученной в начале второго тайма.

Занятный факт – португалец в первой же игре получил право на исполнение штрафного. Говорит ли это о кризисе исполнителей в «МЮ»? Или же пока на поле нет лидера, который мог бы взять ответственность на себя? С приходом Фернандеша эта проблема может быть решена, так как он совершенно не стеснялся проявлять инициативу, сумев ударить в сторону ворот Руи Патрисиу целых пять раз.

Итоговая ничья команд с одинаковым количеством набранных очков сыграла на руку «Шеффилду», единолично вышедшему на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Другие результаты 25-го тура Английской премьер-лиги:

«Бернли» — «Арсенал» — 0:0

«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3

«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1

«Ньюкасл» — «Норвич» — 0:0

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон Энд Хоув Альбион» — 3:3