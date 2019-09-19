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Финал многоборья: Аверины бьются за новое золото. LIVE

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Финал многоборья. ОНЛАЙН

В Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала многоборья.
Трансляция
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17:19

И на очереди еще одно выступление Влады Никольченко из Украины. На этот раз с булавами.

17:18

Упустила мяч в самом конце программы и поймала его только после отскока от ковра.

17:16

Милена Балдассарри вновь выходит на ковер. На этот раз выступает с мячом.

17:14

Набирает 20.850 балла Арина и выходит на первое место в этом виде программы.

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17:13

Очень сложную программу с высоким темпом исполнила Арина. И в самом конце запутала себе ноги лентой. Намеренно и без помощи рук. Очень высоко подбрасывала предмет Арина, но ни разу его не уронила. Безошибочно.

17:11

Арина Аверина выступает с лентой.

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17:10

Еле-еле уложилась в свою программу болгарская гимнастка, да и сам номер выполнила не очень удачно. Дважды запуталась с предметом.

17:09

Лаура Зенг набрала 21.200 балла за обруч.

17:08

На очереди Боряна Калейн из Болгарии.

17:07

Немного не разобралась итальянка, с какой руки подбрасывать мяч, и в итоге замешкалась. Но в музыку все-таки уложилась и программу выполнила.

17:06

Вторая итальянская гимнастка сегодня выступает — Александра Агьюргикулезе. Она показывает упражнение с мячом.

17:05

Классный элемент показала американка — откатила обруч и, сделав «колесо», подбросила его ногой и поймала при падении.

17:04

Лаура Зенг из США выступает с обручем.

17:03

Опережает Линой Ашрам на 0,500 балла Дину Аверину. Видимо, сказалась ошибка у россиянки. 23.500 балла у Линой.

17:02

Безошибочно выступила Зеликман. Хорошая программа и большими усложнениями, но со всеми элементами справилась.

17:01

Галкина, кстати, получила 20.100 балла.

17:00

Еще одна представительница Израиля выступает — Николь Зеликман. Она покажет упражнение с лентой.

17:00

Уронила один раз булаву Линой и едва не ошиблась второй раз: несколько коряво, но предмет из-за спины она все-таки поймала.

16:58

Одна из главных конкуренток российских гимнасток вышла на ковер — Линой Ашрам из Израиля. Она покажет программу с булавами.

16:57

Хороший шпагат продемонстрировала Галкина, но с самим предметом элементов выполнила немного. К тому же в самом начале программы достаточно далеко убрала от себя предмет.

16:56

Анастасия Салос за ленту получила всего лишь 18.200 балла.

16:56

Еще одна представительница Белоруссии на ковре — Катерина Галкина. Она показывает упражнения с мячом.

16:55

Неудачный кувырок выполнила американка, но со всеми элементами справилась безошибочно. Правда, программа не сказать чтобы была сложной.

16:54

Следующей на ковер выходит американка Эвита Грискенас. Она выступает с обручем.

16:53

23.000 балла у Дины Аверины после выступления с булавами.

16:52

Грубо ошиблась белорусская гимнастка. Пыталась подбросить ленту, но ухватилась не за палку, а именно за ленту, из-за чего бросок не удался вообще, а предмет упал в другой плоскости.

16:51

Белорусская гимнастка Анастасия Салос выступает с лентой.

16:50

Между тем у Никольченко 22.250 балла за мяч.

16:49

Допустила небольшую ошибку, неудачно подбросив булаву, и едва не уронила предмет. Не очень довольна собой Дина.

16:48

На очереди Дина Аверина! Она выступает с булавами под «Восточные сказки».

16:47

21.400 балла получила Балдассарри за упражнение с обручем.

16:47

Классный шпагат выполнила украинка, да и само выступление в целом вышло очень энергичным. Много баллов может получить Влада.

16:45

Пока судьи определяются с баллами для итальянки, на ковер вышла украинка Влада Никольченко, которая покажет упражнения с мячом.

16:44

Не очень удачно подбросила обруч в самом конце выступления, из-за чего не получилось толком поймать предмет ногами. Но с элементом все-таки справилась.

16:43

Она показывает упражнение с обручем.

16:42

Первой выступает Милена Балдассарри из Италии.

16:41

Представляют гимнасток.

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16:36

Также состоялся финал многоборья в группе B.

16:35

Накануне прошли финалы с лентой и булавами. Оба золота завоевала Дина Аверина. Екатерина Селезнева взяла бронзу в упражнениях с лентой, а Арина Аверина заняла четвертое место с булавами.

16:30

Сами соревнования группы А запланированы на 16.40 мск.

16:20

Россию представят только две «художницы». Дина Аверина выступит с обручем, мячом, булавами и лентой, ее сестра Арина также покажет упражнения со всеми снарядами. Екатерина Селезнева в финале многоборья участвовать не будет.

16:10

Сегодня гимнастки выступят со всеми 4-я предметами: лентой, булавами, обручем и мячом.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финала многоборья на чемпионате мира в Баку.