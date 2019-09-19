Финал многоборья: Аверины бьются за новое золото. LIVE

И на очереди еще одно выступление Влады Никольченко из Украины. На этот раз с булавами.
Упустила мяч в самом конце программы и поймала его только после отскока от ковра.
Милена Балдассарри вновь выходит на ковер. На этот раз выступает с мячом.
Набирает 20.850 балла Арина и выходит на первое место в этом виде программы.
Очень сложную программу с высоким темпом исполнила Арина. И в самом конце запутала себе ноги лентой. Намеренно и без помощи рук. Очень высоко подбрасывала предмет Арина, но ни разу его не уронила. Безошибочно.
Арина Аверина выступает с лентой.
Еле-еле уложилась в свою программу болгарская гимнастка, да и сам номер выполнила не очень удачно. Дважды запуталась с предметом.
Лаура Зенг набрала 21.200 балла за обруч.
На очереди Боряна Калейн из Болгарии.
Немного не разобралась итальянка, с какой руки подбрасывать мяч, и в итоге замешкалась. Но в музыку все-таки уложилась и программу выполнила.
Вторая итальянская гимнастка сегодня выступает — Александра Агьюргикулезе. Она показывает упражнение с мячом.
Классный элемент показала американка — откатила обруч и, сделав «колесо», подбросила его ногой и поймала при падении.
Лаура Зенг из США выступает с обручем.
Опережает Линой Ашрам на 0,500 балла Дину Аверину. Видимо, сказалась ошибка у россиянки. 23.500 балла у Линой.
Безошибочно выступила Зеликман. Хорошая программа и большими усложнениями, но со всеми элементами справилась.
Галкина, кстати, получила 20.100 балла.
Еще одна представительница Израиля выступает — Николь Зеликман. Она покажет упражнение с лентой.
Уронила один раз булаву Линой и едва не ошиблась второй раз: несколько коряво, но предмет из-за спины она все-таки поймала.
Одна из главных конкуренток российских гимнасток вышла на ковер — Линой Ашрам из Израиля. Она покажет программу с булавами.
Хороший шпагат продемонстрировала Галкина, но с самим предметом элементов выполнила немного. К тому же в самом начале программы достаточно далеко убрала от себя предмет.
Анастасия Салос за ленту получила всего лишь 18.200 балла.
Еще одна представительница Белоруссии на ковре — Катерина Галкина. Она показывает упражнения с мячом.
Неудачный кувырок выполнила американка, но со всеми элементами справилась безошибочно. Правда, программа не сказать чтобы была сложной.
Следующей на ковер выходит американка Эвита Грискенас. Она выступает с обручем.
23.000 балла у Дины Аверины после выступления с булавами.
Грубо ошиблась белорусская гимнастка. Пыталась подбросить ленту, но ухватилась не за палку, а именно за ленту, из-за чего бросок не удался вообще, а предмет упал в другой плоскости.
Белорусская гимнастка Анастасия Салос выступает с лентой.
Между тем у Никольченко 22.250 балла за мяч.
Допустила небольшую ошибку, неудачно подбросив булаву, и едва не уронила предмет. Не очень довольна собой Дина.
На очереди Дина Аверина! Она выступает с булавами под «Восточные сказки».
21.400 балла получила Балдассарри за упражнение с обручем.
Классный шпагат выполнила украинка, да и само выступление в целом вышло очень энергичным. Много баллов может получить Влада.
Пока судьи определяются с баллами для итальянки, на ковер вышла украинка Влада Никольченко, которая покажет упражнения с мячом.
Не очень удачно подбросила обруч в самом конце выступления, из-за чего не получилось толком поймать предмет ногами. Но с элементом все-таки справилась.
Она показывает упражнение с обручем.
Первой выступает Милена Балдассарри из Италии.
Представляют гимнасток.
Также состоялся финал многоборья в группе B.
Накануне прошли финалы с лентой и булавами. Оба золота завоевала Дина Аверина. Екатерина Селезнева взяла бронзу в упражнениях с лентой, а Арина Аверина заняла четвертое место с булавами.
Сами соревнования группы А запланированы на 16.40 мск.
Россию представят только две «художницы». Дина Аверина выступит с обручем, мячом, булавами и лентой, ее сестра Арина также покажет упражнения со всеми снарядами. Екатерина Селезнева в финале многоборья участвовать не будет.
Сегодня гимнастки выступят со всеми 4-я предметами: лентой, булавами, обручем и мячом.
Здравствуйте, уважаемые любители художественной гимнастики. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финала многоборья на чемпионате мира в Баку.