Чалова ждут в «Кристал Пэлас»: трансферный дедлайн в АПЛ. LIVE

По информации «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности Чалов все же останется в армейском клубе, так как стороны вряд ли успеют завершить сделку до дедлайна.

Также есть сомнения в том, что Чалов успеет в срок прибыть в Англию для прохождения медицинского осмотра.