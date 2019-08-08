Чалова ждут в «Кристал Пэлас»: трансферный дедлайн в АПЛ. LIVE

«Кристал Пэлас» объявил о переходе ирландского хавбека «Эвертона» Джеймса Маккарти. Условия сделки и сумма трансфера не разглашаются. На его счету 133 матча за клуб из Ливерпуля, шесть голов и десять результативных передач.
А на базе «Ливерпуля» в Мелвуде пока тихо.
«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу нападающего Марио Манджукича. Клубам не удалось совершить обмен Лукаку — Дибала, однако из-за скорого ухода бельгийца в миланский «Интер» «красным дьяволам» необходим форвард.
«Эвертон» предложил ЦСКА приобрести 30-летнего нападающего Янника Боласье, однако сам конголезский футболист отказался от перехода.
Как отметил игрок, причиной такого решения стал скандал вокруг новичка «Зенита» Малкома и фанатов сине-бело-голубых.
Лукаку уже прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером».
Также сегодня решится судьба нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и многих других.
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу ЛукакуReuters
По информации «Спорт-Экспресс», с большой долей вероятности Чалов все же останется в армейском клубе, так как стороны вряд ли успеют завершить сделку до дедлайна.
Также есть сомнения в том, что Чалов успеет в срок прибыть в Англию для прохождения медицинского осмотра.
По словам агента Шандора Варги, «Кристал Пэлас» не сдается в попытке приобрести Чалова, передает «Чемпионат.com».
«Я встретился с руководством ЦСКА, потому что всегда очень важно поставить в известность клуб перед какими-либо действиями. Мне однозначно выразили позицию ЦСКА. Похоже, «Кристал Пэлас» не сдается», — заявил Варга.
Главным событием для Российской премьер-лиги является возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас», который предложил за лучшего бомбардира РПЛ 23 миллиона фунтов. Сегодня все разрешится.
В Английской премьер-лиге (АПЛ) проходит последний день трансферной кампании. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.