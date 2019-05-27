Отстрелялся без ошибок: Шипулин рвется в Думу

Бывший биатлонист Антон Шипулин победил в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу Свердловской области.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Виктора Шептий,

за экс-спортсмена проголосовали 23874 человека — это 78,13% от числа пришедших на участки.

Сам олимпийский чемпион остался в восторге от первой серьезной победы на политическом поприще.

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на счетные участки в Серовском избирательном округе. Явка составила 6,81%. По предварительным подсчетам, за меня было отдано 79% голосов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Ваша поддержка — главная мотивация для меня.

Вместе со мной в «праймериз» принимали участие еще четыре кандидата. Хочу обратиться к ним:

я готов встретиться с вами и выслушать предложения по решению проблем округа. Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу»,

— написал Шипулин.

Также бывший спортсмен отметил, каким трудом ему достался этот триумф.

«За время подготовки к «праймериз» я объехал каждый из 21 муниципалитетов округа. В общей сложности мы провели более 150 встреч. Я изучил ситуацию, знаю основные проблемы. Это важно для будущей работы. Могу точно сказать: основой моей избирательной кампании станут встречи с людьми. Я буду стараться встретиться с каждым моим избирателем. Еще раз спасибо огромное всем за поддержку!» — отметил Антон, который незадолго до приятных известий уже комментировал цели, которые преследует в политической сфере.

«Уже довольно долго я думал о том, что спорт рано или поздно заканчивается. Процентов 90 спортсменов не задумываются о дальнейшей деятельности. Тратят деньги на развлечения, машины. Я же в этом плане был сдержан. Я иду в политику не за деньгами, не буду просиживать там штаны. Решил, что раз иду, то буду доказывать. Не просто словом, а делом. Обязанности депутата — налаживать отношения с властью, с бизнесом, с народом, чтобы всем было хорошо. Что-то вроде «решалы», — признавался экс-спортсмен.

Сестра же Шипулина, выступавшая за сборную Словакии трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, в отличие от брата, не видит себя в политике.

«Интересная ли мне политическая карьера? Я не тот тип спортсмена, который бы смог реализовать себя в политике. Пока не планирую идти в этом направлении.

Решение Шипулина идти в депутаты — это его решение. Думаю, это не было быстрым решением и все, что произошло перед тем, как его направление поменялось в сторону политики, он многое делал для людей. Все, что он пытается делать сейчас, все, к чему стремится, и главная его цель — помогать. Я много раз слышала от него это слово, для него помогать — это самое главное»,

— цитировал Кузьмину «Чемпионат».

Прокомментировал смену деятельности россиянина и восьмикратный олимпийский чемпион, экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Он уверен, что биатлонист поспешил с уходом из спорта, а также подчеркнул, что россиянину предстоит столкнуться с трудностями на новом посту.

«Антон Шипулин — прекрасный парень. Я считаю, он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе. Он как раз тот, кто мог в дальнейшем составить им конкуренцию, если бы захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернется. А что касается его перехода в политику, я не знаю, на что он способен там. Не знаю, какие у него есть качества. Наверное, ему надо много учиться играть в эту игру. Она высококлассная. В политике нужно разбираться — для меня это исключено. Но, может быть, у Антона получится.

Сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. Хотя по биатлону я могу судить, что Антон хорошо обучается. Умеет развиваться, когда надо, менять манеру, подход. Я желаю ему удачи. Может, он сделает что-то хорошее для будущего России»,

— приводил слова норвежца портал COMMANDOS.

Напомним, что Шипулин закончил карьеру в 2018 году. В его активе золото в эстафете на Олимпиаде 2014 года и бронза Игр-2010. Также у спортсмена 22 выигранные гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет) и семь призовых мест на чемпионатах мира (золото, три серебра и три бронзы).

Что же касается общего зачета Кубка мира, то Шипулин дважды становился в нем вторым.

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