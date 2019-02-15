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Грабительский нокаут: боец избил чиновника на улице

Участник боев без правил избил чиновника департамента образования Москвы

Сотрудник департамента образования Москвы Илья Гуськов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате нападения грабителей, среди которых был участник боев без правил. Злоумышленник одним ударом отправил чиновника в нокаут.

11 февраля сотрудник департамента образования Москвы Илья Гуськов, работающий заместителем начальника управления государственного надзора в сфере образования, стал жертвой нападения с попыткой ограбления.

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Около семи часов утра во 2-м Балтийском переулке, куда 38-летний чиновник приехал на работу, на него было совершено нападение.

Стоило Гуськову выйти из машины, как проходивший мимо прохожий одним ударом послал его в нокаут, после чего вместе с подбежавшим приятелем принялся обыскивать пострадавшего и его оставшийся открытым автомобиль в поисках денег и ценностей.

Нападавшие даже не пытались скрыть своих лиц — на головах у них были обыкновенные кепки. Вскоре на помощь к чиновнику бросился 54-летний охранник департамента образования Олег Прохоров, однако он был также избит грабителями, один из которых напал со спины.

Разобравшись с охранником, бандиты вновь вернулись к своей первой жертве, нанесли пытавшемуся встать Гуськову еще несколько ударов ногами и продолжили поиски. Однако спустя какое-то время мужчины были вынуждены покинуть место нападения, так и не найдя кошелька пострадавшего, который завалился в машине за коробки.

Чиновник, как и охранник, были госпитализированы в НИИ Склифосовского, предварительный диагноз Гуськова — сотрясение мозга, у Прохорова вывихнута нога, а также есть травмы на лице.

Нападение было зафиксировано камерой наружного наблюдения, и в итоге один из преступников был оперативно задержан. Он оказался участником боев без правил,

как сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

«Я был трезвым в момент нападения. Ничего не взял. Хотел взять, но не получилось. Планировал деньги забрать», — признался 27-летний мужчина, не имеющий московской прописки.

Нападавший заверил, что ранее никогда не был судим, а в Москву приехал лишь три месяца назад — «так, просто пожить».

Также он пытался убедить следствие в том, что якобы действовал в одиночку, чтобы не подвергать опасности своего сообщника, однако это вряд ли поможет второму преступнику.

На вопросы о том, занимался ли он ранее спортом профессионально, задержанный ответил утвердительно: «Да, боями без правил».

К сожалению, бывшие спортсмены, занимавшиеся единоборствами, не так уже редко фигурируют в криминальных сводках.

Так, недавно в Санкт-Петербурге был задержан украинский кикбоксер Вадим Оленчик, подозреваемый в убийстве друга.

Спортсмен выпивал вместе с приятелем в одном из увеселительных заведений Киева, а наутро его товарищ был обнаружен задушенным. Машина убитого пропала.

Предполагается, что Оленчик задушил мужчину ради автомобиля, после чего скрылся. Инцидент произошел еще в 2017 году, и бойца никак не могли задержать на протяжении двух лет, пока сотрудники Интерпола Петербурга не устроили ему засаду.

Совместно со специальным отделом быстрого реагирования Росгвардии они устроили встречу с Оленчиком в отделении ГИБДД. Подозреваемого в убийстве заманили туда, сообщив о несуществующем ДТП.

Арестованный боец является чемпионом мира по кикбоксингу в категории до 67 кг. Также имя задержанного часто связывалось с фри-файтом — украинским вариантом смешанных единоборств.

Спортсмен значился в клубе «Октагон», выступая на турнирах украинского масштаба.

Ранее в центре Киева произошла другая трагедия с участием профессионального бойца. Боксер Петр Очеретяный одним ударом в голову убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка.

Между мужчинами вспыхнул конфликт прямо на улице, когда спортсмен выгуливал собак, а Хмелюк якобы чуть не сбил их на своем автомобиле.

В результате перепалки Очеретяный неожиданно ударил оппонента, и тот упал как подкошенный.

Боксер какое-то время старался привести пострадавшего в чувство, однако затем оставил попытки, забрал собак и ушел. Предполагается, что смерть Хмелюка наступила именно из-за удара боксера, а не из-за падения.

Вскоре полиция установила личность агрессора, и на следующий день Очеретяный добровольно сдался в руки правоохранительным органам.

На профессиональном ринге он успел провести десять боев и победил в девяти из них, причем в шести случаях — нокаутом.

Выступал боец в тяжелом весе (до 90 кг) и представлял Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет, дебютировав в качестве профессионала еще в 2005 году — на ринге ночного клуба Freedom в Киеве.

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