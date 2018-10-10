«Сижу ровно»: пранкеры дозвонились до Кокорина. LIVE

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией друзей совершили утром 8 октября два нападения в центре Москвы. В «Кофемании» на Никитской они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и атаковали гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а ранее на парковке около стриптиз-клуба избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, из-за чего тот провел некоторое время в реанимации. В результате на Кокорина с Мамаевым были заведены уголовные дела, а их клубы анонсировали санкции против футболистов, причем «Краснодар» уже подал в Российский футбольный союз (РФС) документы на расторжение контракта с Мамаевым. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий вокруг игроков.