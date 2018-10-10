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Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍
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Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
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«Сижу ровно»: пранкеры дозвонились до Кокорина. LIVE

Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева

Дела Александра Кокорина и Павла Мамаева о нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой переданы в главное полицейское управление Москвы, а сами футболисты должны выступить с официальным заявлением. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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13:35

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов заявил, что его клиент и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев принесут извинения пострадавшим в драках.

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения», — объяснил Сайгитов.

13:20

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отрицательно высказался относительно поведения футболистов 8 октября.

«Это сейчас новость номер один, она компрометирует большой спорт. Люди, которые это сделали, должны понести наказание. Думаю, этот отрицательный пример должен был показательным — люди должны видеть, что никто не стоит выше закона, каждый должен думать головой. А думать, что ты — большой спортсмен, тебе все можно — это неправильно», — заявил Третьяк.

12:30

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, рассказали о звонках нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и президенту сине-бело-голубых Сергею Фурсенко.

Кузнецов подчеркнул, как сложно было связаться с форвардом петербургской, а также поделился впечатлениями от беседы с руководителем клуба: «В принципе, он сказал все, что следовало. Возможно, заподозрил что-то в конце беседы, когда фразы Мутко стали повторяться. По голосу слышно, что Фурсенко достаточно эмоционален. Эпизодами он использовал даже ненормативную лексику в адрес Кокорина», — заключил Вован.

12:20

Статью по делу Кокорина и Мамаева могут сменить на более строгую!

Статья «Побои», по которой раньше было возбуждено дело в отношении футболистов, могут могут заменить на 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвинение в этом преступлении предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.

12:00

Также стало известно, что Кокорин с Мамаевым выступят с официальным заявлением!

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», – заявил представитель друзей в эфире телеканала «Москва 24».

11:45

Главной утренней новостью стало известие о том, что дела футболистов переданы в главное полицейское управление Москвы.

«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.

Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции. О результатах расследования общественность обещают информировать», – заявил начальник управления информации и общественных связей Юрий Титов.

11:30

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией друзей совершили утром 8 октября два нападения в центре Москвы. В «Кофемании» на Никитской они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и атаковали гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а ранее на парковке около стриптиз-клуба избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, из-за чего тот провел некоторое время в реанимации. В результате на Кокорина с Мамаевым были заведены уголовные дела, а их клубы анонсировали санкции против футболистов, причем «Краснодар» уже подал в Российский футбольный союз (РФС) документы на расторжение контракта с Мамаевым. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий вокруг игроков.